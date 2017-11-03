17:22 03 ноября

Военные провели в Самаре первую репетицию Парада Памяти в экипировке Красной Армии

В Самаре состоялась репетиция пеших колонн исторической части Парада Памяти. Военнослужащие впервые в ходе подготовки к параду были в обмундировании и с вооружением времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ЦВО

Военные провели в Самаре первую репетицию Парада Памяти в экипировке Красной Армии


Репетиция проходила на плацу одной из воинских частей на окраине города и продолжалась около 3 часов. Каждый парадный расчет был представлен в разном обмундировании: шинели старого образца с погонами на воротнике, ватники (телогрейки), маскхалаты и другие. Военнослужащие в зависимости от подразделений несли легендарные пулеметы Максим, винтовки Мосина, пистолет-пулеметы Шпагина, пулеметы Дегтярева
- говорится в сообщении пресс-службы, поступившем а адрес "Военного Обозрения"


Отмечается, что Парад состоится 7 ноября и будет посвящен памяти самого крупного военного парада времен Великой Отечественной войны, который состоялся в «запасной столице» Советского Союза в городе Куйбышеве (ныне Самаре) 7 ноября 1941 года. В нем примут участие более 90 парадных расчетов от Центрального военного округа, высших и довузовских учебных заведений, военно-патриотических, ветеранских и общественных организаций из более 10 регионов России.

Использованы фотографии: http://samnovosti.ru/
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Комментарии 12

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  1. Шура пермский Сегодня, 15:52
    "вставай страна огромная,вставай на смертный бой..."
    Шура пермский
    1. Банщик-М Сегодня, 16:28
      Цитата: Шура пермский
      "вставай страна огромная,вставай на смертный бой..."

      А самое главное 100 лет Великой октябрьской революции, которая изменила весь МИР! Это не бахвальство , а так и есть..
      А сейчас нас опять топчат и боятся новой революции в России! А ведь не зря .. soldier
      Банщик-М
  2. Грэг Миллер Сегодня, 15:55
    Парад памяти? Закрытый фанерой Мовзолей, голубой стал цветом Победы.... Отдает это все власовщиной! В 41-м и в последующие годы парады были в честь Великой Октябрьской Социалистической Революции... А не в честь памяти...
    Грэг Миллер
    1. anjey Сегодня, 16:21
      демагогия и переписывание (корректировка)истории ,к сожалению есть и в России...,видимо власть и баблодержащим выгодно чернить некоторые моменты истории...
      anjey
    2. Mavrikiy Сегодня, 16:36
      Цитата: Грэг Миллер
      Парад памяти? Закрытый фанерой Мовзолей, голубой стал цветом Победы.... Отдает это все власовщиной! В 41-м и в последующие годы парады были в честь Великой Октябрьской Социалистической Революции... А не в честь памяти...

      Верно. Помять, это то чего уже нет и это не опасно. А ПОБЕДА, она среди нас витает и вроде она каждого и каждый может сказать: "и я победил". А вот это им не нужно.
      Mavrikiy
    3. Банщик-М Сегодня, 16:48
      Цитата: Грэг Миллер
      В 41-м и в последующие годы парады были в честь Великой Октябрьской Социалистической Революции... А не в честь памяти..

      Пусть хоть так ...! И то либерестня завывать начала о "кровавом режиме Путина"
      А память она в сердцах наших ..!

      И детям и внукам рассказывать нужно , только так сохраним Россию!
      Банщик-М
  3. Микадо Сегодня, 16:09
    Репетиция проходила на плацу одной из воинских частей на окраине города и продолжалась около 3 часов. Каждый парадный расчет был представлен в разном обмундировании: шинели старого образца с погонами на воротнике, ватники (телогрейки), маскхалаты и другие.

    с погонами на воротнике !!!!
    если не ошибаюсь, это называется петлицами. Это в пресс-службе там такие грамотеи сидят? negative

    сама идея парада замечательна, это нужно. soldier Но тематику и некоторые тонкости, мне кажется, знать надо.. stop
    Микадо
  4. Монархист Сегодня, 16:20
    У нас по улице живет бабушка, свидетельница парадов 7 ноября 1941 и парада Победы, когда видел историческую часть Парада Победы-всегда плачет.
    Я не знаю как с работой,а то обязательно включу . Я люблю историю,а этот парад составная часть нашей истории
    Монархист
  5. Старый военрук Сегодня, 16:26
    Отличная новость. Именно так надо показывать всем и, особенно, молодёжи какая у нас страна. И пустячок по поводу сообщения пресс-службы - на воротнике не погоны, а петлицы. И здесь следы ЕГЭ.
    Старый военрук
  6. sergo1914 Сегодня, 16:29
    Главный парад страны 7 ноября 1941 года состоялся в Москве, на Красной площади. Военно - историческое общество - олени, демонстрирующие, что ни к войне ни к истории они отношения не имеют. ДБ.
    P.S. Погоны на воротнике!!!
    sergo1914
  7. Mavrikiy Сегодня, 16:30
    "Дывлюсь я на ПАРАД, да думку гадаю, чему я".... немогу морду набить, организаторам пошлости-подлости?
    Хорошая идея и почему таких парадов раньше не было....и так все изпахабить.
    1. Это что кирзовые сапоги РККА? Это почти немецкие и уже не наши.
    2. Это фуфайка? Не то что задн..отвалица, но и спину не один горячий керпич не вылечит (Белые росы)
    3. Вот мотьня по колена это правильно. Только в соседнюю республику вам.
    4. Каски, варежки, где петлицы, где звезды (обкакались?).... убожество.
    А потом говорят: "Гордитесь!" Да плакать хочется от подлости.
    Mavrikiy
  8. Гардамир Сегодня, 17:18
    И запомните, никакой революции не было, это парад памяти. Памяти чего?
    Гардамир
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