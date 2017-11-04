08:46 04 ноября

НАТО: Нам не хватает средств на кибербезопасность

В штаб-квартире НАТО заявили, что число киберугроз в отношении стран, входящих в Северо-атлантический альянс, растёт. По словам помощника генерального секретаря НАТО, в деле противодействия кибератакам нельзя действовать в одиночку, так как такого рода противодействие имеет "много общего с командным спортом".

Из заявления Сорина Дукару (помощника Столтенберга):
Мы не сможем справляться с киберугрозами поодиночке. И даже весь наш альянс не справится с этими угрозами, если не привлекать к сотрудничеству представителей других организаций, профильных международных структур.


В НАТО призвали создать механизм поведения в киберпространстве, чтобы «обезопасить натовские силы от внешнего воздействия и сделать альянс более защищённым».




Напомним, что ранее в западной прессе была опубликована статья о том, что смартфоны натовских военнослужащих в Польше и Прибалтике якобы были «атакованы» неизвестными хакерами «с помощью» беспилотника. Якобы хакеры «заставили» натовских военных просматривать на экранах смартфонов ту информацию, которая была выгодна киберпреступникам.

В западном военном блоке объявили, что защита информации в Сети теперь должна стать «основной задачей в осуществлении своей деятельности всеми структурами НАТО».

Под эти нужды из бюджетов стран-членов будут выбиваться дополнительные средства.

Использованы фотографии: Википедия
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:03
    ... (на фото) задумались, где взять деньги?!... laughing
    a.s.zzz888
    1. 79807420129 Сегодня, 07:09
      Цитата: a.s.zzz888
      ... (на фото) задумались, где взять деньги?!... laughing

      Они задумались,где взять мозгов. request
      79807420129
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:14
        79807420129 Сегодня, 07:09 ↑Они задумались,где взять мозгов. request

        ... а вот это уже бесполезное, для них, занятие... мозгов у них как не было, так уже и не будет... laughing
        a.s.zzz888
        1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 07:19
          НАТО: Нам не хватает средств на кибербезопасность

          Ой да ладно, заныли нищие прям стали!
          В Америке чё, краска и бумага кончилась что-ли?
          товарищ ШУХЕР
          1. Джедай Сегодня, 08:23
            Нет конечно. Это США придумали очередной "гениальный" план по выкачиванию денег из партнёров по НАТО. wink
            Джедай
      2. Банщик-М Сегодня, 07:26
        Цитата: 79807420129
        Они задумались,где взять мозгов

        Мозгов им в США явно не хватает, со всего мира высасывают ..
        Русские хакеры , пока только разминаются..!
        Толи еще будет мужики..хе хе

        Мы им устроим еще Перл Харбол в интернете laughing
        Банщик-М
    2. Геркулесыч Сегодня, 07:13
      На фото европейская версия картины "опять двойка "! lol
      Геркулесыч
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:08
    И даже весь наш альянс не справится с этими угрозами, если не привлекать к сотрудничеству представителей других организаций, профильных международных структур

    НАТО "великое, могучее и ужасное" и не сможет справиться? А как же постоянные угрозы в адрес других, хвалебные дифирамбы себе любимым? Значит пора идти на поклон к России, она убогим всегда помогала.
    rotmistr60
    1. Серый брат Сегодня, 07:40
      Цитата: rotmistr60
      НАТО "великое, могучее и ужасное" и не сможет справиться?

      Да у них там раздолбайство сплошное, вот раньше, когда мы с американами ещё не разругались, я на сайт Пентагона с российского IP вообще зайти не мог, а теперь пускают запросто - это у них типа "усиление мер безопасности" такое.
      Серый брат
  3. 210окв Сегодня, 07:08
    Не хватает средств?Работайте за идею!
    210окв
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:17
      210окв Сегодня, 07:08
      Не хватает средств?Работайте за идею!

      hi ! ...работать?.. нет, они это не умеют... вот если бы пильнуть НАТОсровское бабло - вот это да! bully
      a.s.zzz888
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:16
    А под церковью, миноретом, кирхой , синогогой wassat постоять не пробовали lol -авось че подадут! wassat Еще как вариант взять кредит в банке под залог имущества МО Евросоюза . wassat
    Геркулесыч
  5. изя топ Сегодня, 07:18
    НАТО: Нам не хватает средств на кибербезопасность
    жалостливее надо recourse возьмите у пеци несколько уроков,як гроши надо вымаливать yes
    изя топ
  6. Mavrikiy Сегодня, 07:54
    статья о том, что смартфоны натовских военнослужащих в Польше и Прибалтике якобы были «атакованы» неизвестными хакерами «с помощью» беспилотника.
    Не понял, на фото они смартфоны хоронят? Круто. feel
    Mavrikiy
    1. Серый брат Сегодня, 08:22
      Цитата: Mavrikiy
      Не понял, на фото они смартфоны хоронят? Круто.

      У них там вона чо творится:
      Серый брат
  7. ПРАВОкатор Сегодня, 07:57
    На крена на войне смартфон?
    ПРАВОкатор
    1. Mavrikiy Сегодня, 08:30
      Цитата: ПРАВОкатор
      На крена на войне смартфон?

      А GPS навернется, у кого дорогу спросить?
      Mavrikiy
Картина дня