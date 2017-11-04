НАТО: Нам не хватает средств на кибербезопасность
В штаб-квартире НАТО заявили, что число киберугроз в отношении стран, входящих в Северо-атлантический альянс, растёт. По словам помощника генерального секретаря НАТО, в деле противодействия кибератакам нельзя действовать в одиночку, так как такого рода противодействие имеет "много общего с командным спортом".
Из заявления Сорина Дукару (помощника Столтенберга):
В НАТО призвали создать механизм поведения в киберпространстве, чтобы «обезопасить натовские силы от внешнего воздействия и сделать альянс более защищённым».
Напомним, что ранее в западной прессе была опубликована статья о том, что смартфоны натовских военнослужащих в Польше и Прибалтике якобы были «атакованы» неизвестными хакерами «с помощью» беспилотника. Якобы хакеры «заставили» натовских военных просматривать на экранах смартфонов ту информацию, которая была выгодна киберпреступникам.
В западном военном блоке объявили, что защита информации в Сети теперь должна стать «основной задачей в осуществлении своей деятельности всеми структурами НАТО».
Под эти нужды из бюджетов стран-членов будут выбиваться дополнительные средства.
Из заявления Сорина Дукару (помощника Столтенберга):
Мы не сможем справляться с киберугрозами поодиночке. И даже весь наш альянс не справится с этими угрозами, если не привлекать к сотрудничеству представителей других организаций, профильных международных структур.
В НАТО призвали создать механизм поведения в киберпространстве, чтобы «обезопасить натовские силы от внешнего воздействия и сделать альянс более защищённым».
Напомним, что ранее в западной прессе была опубликована статья о том, что смартфоны натовских военнослужащих в Польше и Прибалтике якобы были «атакованы» неизвестными хакерами «с помощью» беспилотника. Якобы хакеры «заставили» натовских военных просматривать на экранах смартфонов ту информацию, которая была выгодна киберпреступникам.
В западном военном блоке объявили, что защита информации в Сети теперь должна стать «основной задачей в осуществлении своей деятельности всеми структурами НАТО».
Под эти нужды из бюджетов стран-членов будут выбиваться дополнительные средства.
Использованы фотографии: Википедия
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