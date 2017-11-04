НАТО: Нам не хватает средств на кибербезопасность

Мы не сможем справляться с киберугрозами поодиночке. И даже весь наш альянс не справится с этими угрозами, если не привлекать к сотрудничеству представителей других организаций, профильных международных структур.

В штаб-квартире НАТО заявили, что число киберугроз в отношении стран, входящих в Северо-атлантический альянс, растёт. По словам помощника генерального секретаря НАТО, в деле противодействия кибератакам нельзя действовать в одиночку, так как такого рода противодействие имеет "много общего с командным спортом".Из заявления Сорина Дукару (помощника Столтенберга):В НАТО призвали создать механизм поведения в киберпространстве, чтобы «обезопасить натовские силы от внешнего воздействия и сделать альянс более защищённым».Напомним, что ранее в западной прессе была опубликована статья о том, что смартфоны натовских военнослужащих в Польше и Прибалтике якобы были «атакованы» неизвестными хакерами «с помощью» беспилотника. Якобы хакеры «заставили» натовских военных просматривать на экранах смартфонов ту информацию, которая была выгодна киберпреступникам.В западном военном блоке объявили, что защита информации в Сети теперь должна стать «основной задачей в осуществлении своей деятельности всеми структурами НАТО».Под эти нужды из бюджетов стран-членов будут выбиваться дополнительные средства.