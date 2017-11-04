Бундесвер заказал новые снаряды для "Леопардов"
Уже со следующего года экипажи немецких танков Leopard 2 при стрельбах будут применять новые снаряды. Как сообщает пресс-служба компании Rheinmetall, уже в начале следующего года компания начнет поставку Бундесверу новых танковых снарядов DM98.
В Rheinmetall указывают, что снаряды DM98 разработаны для замены устаревших DM18 и обеспечивают улучшенную точность даже на предельных дальностях прицельного огня. Кроме того, новые боеприпасы оснащены трассирующим элементом, хорошо заметным при любом освещении.
На текущий момент Бундесвер заказал 10 000 снарядов DM98 на сумму €24,7 млн. Поставки боеприпасов начнутся уже в первом квартале 2018 года. При этом в компании Rheinmetall рассчитывают на получение дополнительных заказов, в частности, в начале следующего года минобороны Германии планирует закупить еще 3 200 учебных снарядов.
Снаряды DM98 (полное название Cartridge 120mm x 570, DM98 TP-T) разработаны подразделением Rheinmetall Waffe Munition GmbH в 2015 году. Первым заказчиком этих боеприпасов стала Дания. Кроме того, уже четыре страны, на вооружении которых находятся танки Leopard 2, заказали поставки новых учебных боеприпасов, передает "Warspot"
В Rheinmetall указывают, что снаряды DM98 разработаны для замены устаревших DM18 и обеспечивают улучшенную точность даже на предельных дальностях прицельного огня. Кроме того, новые боеприпасы оснащены трассирующим элементом, хорошо заметным при любом освещении.
Боеприпас DM18
На текущий момент Бундесвер заказал 10 000 снарядов DM98 на сумму €24,7 млн. Поставки боеприпасов начнутся уже в первом квартале 2018 года. При этом в компании Rheinmetall рассчитывают на получение дополнительных заказов, в частности, в начале следующего года минобороны Германии планирует закупить еще 3 200 учебных снарядов.
Снаряды DM98 (полное название Cartridge 120mm x 570, DM98 TP-T) разработаны подразделением Rheinmetall Waffe Munition GmbH в 2015 году. Первым заказчиком этих боеприпасов стала Дания. Кроме того, уже четыре страны, на вооружении которых находятся танки Leopard 2, заказали поставки новых учебных боеприпасов, передает "Warspot"
Использованы фотографии: defence-blog.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти