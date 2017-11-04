16:32 04 ноября

Бундесвер заказал новые снаряды для "Леопардов"

Уже со следующего года экипажи немецких танков Leopard 2 при стрельбах будут применять новые снаряды. Как сообщает пресс-служба компании Rheinmetall, уже в начале следующего года компания начнет поставку Бундесверу новых танковых снарядов DM98.

В Rheinmetall указывают, что снаряды DM98 разработаны для замены устаревших DM18 и обеспечивают улучшенную точность даже на предельных дальностях прицельного огня. Кроме того, новые боеприпасы оснащены трассирующим элементом, хорошо заметным при любом освещении.

Бундесвер заказал новые снаряды для "Леопардов"

Боеприпас DM18



На текущий момент Бундесвер заказал 10 000 снарядов DM98 на сумму €24,7 млн. Поставки боеприпасов начнутся уже в первом квартале 2018 года. При этом в компании Rheinmetall рассчитывают на получение дополнительных заказов, в частности, в начале следующего года минобороны Германии планирует закупить еще 3 200 учебных снарядов.

Снаряды DM98 (полное название Cartridge 120mm x 570, DM98 TP-T) разработаны подразделением Rheinmetall Waffe Munition GmbH в 2015 году. Первым заказчиком этих боеприпасов стала Дания. Кроме того, уже четыре страны, на вооружении которых находятся танки Leopard 2, заказали поставки новых учебных боеприпасов, передает "Warspot"

Использованы фотографии: defence-blog.com
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Комментарии 13

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 16:05
    Хорошо видны и тем самым выдают позицию танка? Хотя, если только на учениях...
    Владыка Ситх
    1. 210окв Сегодня, 16:13
      По любому новость не хорошая.Впрочем все страны производящие боеприпасы работают над улучшением характеристик..
      Цитата: Владыка Ситх
      Хорошо видны и тем самым выдают позицию танка? Хотя, если только на учениях...
      210окв
      1. Владыка Ситх Сегодня, 16:18
        Помню, они весной анонсировали снаряд, который сможет справиться с "Арматой".
        Владыка Ситх
  2. Горный стрелок Сегодня, 16:09
    Новые БОПСЫ. С повышенной точностью. Немцы. Не могут по другому, перфекционизм у них в крови... Но наши все равно лучше!
    Горный стрелок
    1. Вадим237 Сегодня, 16:25
      В чём лучше - на вооружении как были БОПС "Манго" так они и остались, основной массой БК российских танков.
      Вадим237
  3. изя топ Сегодня, 16:11
    с кем воевать собрались?
    изя топ
  4. трассер Сегодня, 16:18
    Мне тоже не совсем понятно назначения трассера. Чтобы позицию танка легче проследить было?
    трассер
    1. Геркулесыч Сегодня, 16:21
      Чтобы убедиться что снаряд по воздуху полетел lol а не по земле вприпрыжку к цели помчался wassat
      Геркулесыч
    2. Deadушка Сегодня, 16:25
      Цитата: трассер
      новые боеприпасы оснащены трассирующим элементом, хорошо заметным при любом освещении

      новые боеприпасы оснащены трассирующим элементом, хорошо заметным при любом освещении
      - енто еще не значит, что его будет видно со всех ракурсов и не вооруженным взглядом. его и раньше часто встраивали и никому не мешало... особенно на ПТРК. request
      Deadушка
    3. Вадим237 Сегодня, 16:27
      Там наверное трассер заглублённый.
      Вадим237
  5. SCHMEL Сегодня, 16:23
    Бундесвер заказал 10 000 снарядов DM98 на сумму €24,7 млн.

    Акции Rheinmetall достигли максимальных значений fellow
    SCHMEL
  6. Идущий Сегодня, 16:29
    На текущий момент Бундесвер заказал 10 000 снарядов DM98 на сумму €24,7 млн.


    Вот весь смысл всего этого "шума" , а так обычное обновление арсенала.
    Идущий
  7. Fkjydjckfrgh Сегодня, 16:32
    2470€ за единицу, да Аллах им в помощь. Я понимаю, что на безопасности не экономят, но снарядов-то нужно мильоны. Когда я был малень... тьфу ты, когда служил, про штатный выстрел 80-ки говорили "кирзачи полетели", намекая на цену выстрела про ПТУРС (с проводками и "джойстиком") - "жигули"
    Fkjydjckfrgh
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