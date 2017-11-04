Глуховская дивизия РВСН заканчивает перевооружение на ПГРК «Ярс»

Завершаем постановку третьего по счету полка на новый ракетный комплекс "Ярс", и в декабре дивизия будет полностью перевооружена

Благодаря тому, что государственные испытания нового ракетного комплекса проходили на базе нашей дивизии, наш личный состав во взаимодействии с представителями оборонно-промышленного комплекса, непосредственных производителей этого оружия, осваивали технику и теоретически, и практически