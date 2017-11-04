Глуховская дивизия РВСН заканчивает перевооружение на ПГРК «Ярс»
Перевооружение третьего по счету полка дислоцированной в Западной Сибири Глуховской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России на новейший подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" завершится в декабре 2017 года, сообщил командир этого ракетного соединения гвардии генерал-майор Павел Бурков.
Гвардейская ракетная Глуховская ордена Ленина Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизия 5 ноября отметит 75-летие со дня образования. Ракетное соединение имеет на вооружении ПГРК "Ярс", оснащенный твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) с разделяющейся головной частью РС-24.
Гвардейская ракетная Глуховская ордена Ленина Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизия 5 ноября отметит 75-летие со дня образования. Ракетное соединение имеет на вооружении ПГРК "Ярс", оснащенный твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) с разделяющейся головной частью РС-24.
Завершаем постановку третьего по счету полка на новый ракетный комплекс "Ярс", и в декабре дивизия будет полностью перевооружена— приводит слова Буркова газета "Красная звезда" в статье "Ярсы" в сибирской тайге"
Благодаря тому, что государственные испытания нового ракетного комплекса проходили на базе нашей дивизии, наш личный состав во взаимодействии с представителями оборонно-промышленного комплекса, непосредственных производителей этого оружия, осваивали технику и теоретически, и практически— добавил комдив, передает РИА Новости
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