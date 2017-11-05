Трамп убежден, что глава КНР является его другом

Самые высокие биржевые показатели в истории, самый низкий уровень безработицы за 17 лет, вооруженные силы, которые стремительно восстанавливаются, ИГ (группировка запрещена в РФ) на Ближнем Востоке практически разгромлена. Он (Си Цзиньпин) знает это, и он уважает это, и он мой друг. Мы друзья,

Я думаю, у нас очень крепкие и дружественные отношения. Но мы должны улучшать торговлю с Китаем,