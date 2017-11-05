Трамп убежден, что глава КНР является его другом
Президент США Дональд Трамп считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом, который уважает достижения Белого дома, передает ТАСС.
По словам американского лидера, сейчас эти отношения «представляют собой улицу с односторонним движением, и так было в течение многих лет».
Ранее в Белом доме сообщили о том, что безработица в стране благодаря усилиям администрации упала до уровня в 4,1%.
Самые высокие биржевые показатели в истории, самый низкий уровень безработицы за 17 лет, вооруженные силы, которые стремительно восстанавливаются, ИГ (группировка запрещена в РФ) на Ближнем Востоке практически разгромлена. Он (Си Цзиньпин) знает это, и он уважает это, и он мой друг. Мы друзья,сказал Трамп журналистам в субботу.
Я думаю, у нас очень крепкие и дружественные отношения. Но мы должны улучшать торговлю с Китаем,отметил он.
По словам американского лидера, сейчас эти отношения «представляют собой улицу с односторонним движением, и так было в течение многих лет».
Ранее в Белом доме сообщили о том, что безработица в стране благодаря усилиям администрации упала до уровня в 4,1%.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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