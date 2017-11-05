13:52 05 ноября

Трамп убежден, что глава КНР является его другом

Президент США Дональд Трамп считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом, который уважает достижения Белого дома, передает ТАСС.



Самые высокие биржевые показатели в истории, самый низкий уровень безработицы за 17 лет, вооруженные силы, которые стремительно восстанавливаются, ИГ (группировка запрещена в РФ) на Ближнем Востоке практически разгромлена. Он (Си Цзиньпин) знает это, и он уважает это, и он мой друг. Мы друзья,
сказал Трамп журналистам в субботу.


Я думаю, у нас очень крепкие и дружественные отношения. Но мы должны улучшать торговлю с Китаем,
отметил он.

По словам американского лидера, сейчас эти отношения «представляют собой улицу с односторонним движением, и так было в течение многих лет».

Ранее в Белом доме сообщили о том, что безработица в стране благодаря усилиям администрации упала до уровня в 4,1%.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 44

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Банщик-М Сегодня, 11:41
    Конечно друганы...Одно общее дело делают! хе хе
    Банщик-М
    1. dorz Сегодня, 11:43
      Трамп даже северным корейцам друг
      dorz
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:48
        Трамп убежден, что глава КНР является его другом

        "Если друг оказался вдруг: и не друг и не враг, а так... Если сразу не разберёшь: плох он или хорош..." (В. Высоцкий)
        СРЦ П-15
        1. Logall Сегодня, 11:49
          Предлагаете брать такого друга в горы? И скинуть...
          Logall
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:51
            Цитата: Logall
            Предлагаете брать такого друга в горы? И скинуть...

            Да, тут можно и без ледоруба обойтись! lol
            СРЦ П-15
          2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 12:03
            Цитата: Logall
            Предлагаете брать такого друга в горы? И скинуть...

            Это как-раз тот случай: -" Ссыт - значит уважает".
            товарищ ШУХЕР
          3. Банщик-М Сегодня, 12:38
            Цитата: Logall
            Предлагаете брать такого друга в горы? И скинуть...

            Привет Поэт ! Сша таких друзей и ищет , чтобы стропорезом подрезать страховку и "друг" в бездну упал и один кредит минус..хе хе
            А у нас в России все по другому ..честные мы ! И умеем прощать все и всех..
            И лезем в горы .,назло себе и всем..Такова сущность русских! soldier

            Вот такие дела в войсках спецназа ..
            Банщик-М
      2. Шура пермский Сегодня, 12:00
        Не с проста трамп попу лидеру кнр лижет
        Шура пермский
        1. XXXIII Сегодня, 12:11
          Цитата: Шура пермский
          Не с проста трамп попу лидеру кнр лижет
          Даа что то хочет от Китая....
          Он (Си Цзиньпин) знает это, и он уважает это, и он мой друг. Мы друзья,
          Ведет себя как наивный дурачек, прикинулся шлангом от пожарной машины.....(шланги пожарных машин всегда почему дырявые)...... lol
          XXXIII
        2. Монархист Сегодня, 12:41
          Цитата: Шура пермский
          Не с проста трамп попу лидеру кнр лижет

          Две задачи:1) если не расстроить Россию и Китай то хотяб сделать нейтралов.2) Китай и Россия не заинтересованных, чтобы он войнушку начинал с "пузырем",а он сам на свою голову завязался с Ыном. Теперь выкручивайся
          Монархист
    2. Комментарий был удален.
  2. Sergey53 Сегодня, 11:43
    Не друзья а скорее СПАРИНГ ПАРТНЁРЫ. Так точнее? fool
    Sergey53
  3. изя топ Сегодня, 11:45
    клинтон тебе друг...
    изя топ
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:45
    ...он мой друг. Мы друзья,

    У Ельцина тоже был "друг" Билл, о котором он постоянно вспоминал? Чем все это чуть не закончилось для России думаю напоминать не стоит. Не думаю, что ради такой "дружбы" Китай пойдет на поводу у Сша. Одно дело торговать, другое дело действительно дружить.
    rotmistr60
    1. Esoteric Сегодня, 11:54
      Цитата: rotmistr60
      Одно дело торговать, другое дело действительно дружить.

      Он и для Путина, если что, - не друг. Даже не сомневайтесь. Я, имея такую армию, помог бы другу в борьбе с ИГИЛ, проявив тем самым дружеские чувства и заодно дал бы войскам проверку в деле...и технику опробовал бы. А строить гримасы и обезьяна может...
      Esoteric
      1. dvina71 Сегодня, 11:59
        Цитата: Esoteric
        Я, имея такую армию, помог бы другу в борьбе с ИГИЛ

        А кто Китай приглашал в САР повоевать? У России на это лицензии нет..мы там в гостях.
        dvina71
        1. vovanpain Сегодня, 12:08
          Цитата: dvina71
          А кто Китай приглашал в САР повоевать? У России на это лицензии нет..мы там в гостях

          Кхм Коллега,Китай действительно в САР не приглашали,а вот у России действительно есть лицензия на отстрел бармалеев от правительства Сирии. hi
          vovanpain
          1. dvina71 Сегодня, 12:12
            Цитата: vovanpain
            вот у России действительно есть лицензия на отстрел бармалеев от правительства Сирии.

            НУ вот ВКС и ССО отстреливают..,а Китай то причем?
            dvina71
            1. vovanpain Сегодня, 12:14
              Цитата: dvina71
              ,а Китай то причем?

              Абсолютно ни причём и его в Сирии и не ждут,от слова совсем. hi
              vovanpain
              1. dvina71 Сегодня, 12:21
                Цитата: vovanpain
                Абсолютно ни причём и его в Сирии и не ждут,от слова совсем.

                Вот..а Эзотерик хочет Китай в САР..непонятно с какой целью.
                dvina71
                1. sabakina Сегодня, 13:31
                  Геннадий, а допустим, у нас не хватило бы ресурсов, к кому обращаться?
                  sabakina
                  1. dvina71 Сегодня, 13:38
                    Цитата: sabakina
                    Геннадий, а допустим, у нас не хватило бы ресурсов, к кому обращаться?

                    НАм ни кому. НАс туда пригласили. Я думаю это шаг был сделан не с бухты барахты. Все просчитали ..так что вопрос о ресурсах..как бы сказать..не корректен.
                    dvina71
              2. Pirogov Сегодня, 12:47
                Цитата: vovanpain
                Абсолютно ни причём и его в Сирии и не ждут,от слова совсем.

                Не согласен, военная помощь Китая в Сирии даже минимальная в составе например : одного батальона ,кардинально бы нарушила планы Сша .
                Pirogov
              3. Лелёк Сегодня, 13:15
                Цитата: vovanpain
                Абсолютно ни причём и его в Сирии и не ждут


                Привет, Владимир.
                Заранее предупреждаю - не моё, вычитал и согласен с прочитанным по Сирии. Итак, сидение (без спроса) США:

                Наглое поведение Израиля при полной поддержке со стороны США:
                Интересы курдов:

                Наша заинтересованность и дальнейшие шаги:
                Вот, как-то так. yes
                Лелёк
                1. sabakina Сегодня, 13:34
                  Лев, щас придёт профессор и споёт Вам песню про Голаны...
                  sabakina
                  1. Лелёк Сегодня, 13:42
                    Цитата: sabakina
                    щас придёт профессор и споёт Вам песню про Голаны


                    Ждёмссс.
                    Лелёк
    2. Esoteric Сегодня, 11:57
      Цитата: rotmistr60
      У Ельцина тоже был "друг" Билл

      У Ельцина были только родственники и собутыльники. Разница между которыми определяется в рейтинге Forbes... wassat
      Esoteric
      1. moskowit Сегодня, 13:25
        Кто на лавочке сидел,
        Кто на улицу глядел,
        Дональд пел,
        Цзиньпин молчал,
        Вова наш ногой качал.

        Дело было вечером,
        Делать было нечего. ( я думаю Автор трёх гимнов в претензии не будет...)
        moskowit
  5. pvv113 Сегодня, 11:47
    Президент США Дональд Трамп считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом

    Такой большой, а такой наивный
    pvv113
  6. Кот Маркиз Сегодня, 11:47
    О! Эта всем известная игра в "друзей" американских президентов! Но Китай,-это не ....(понятно какая страна-"дру"г Клинтон, "друг" Буш) и там это "фуфло" не катит.
    Кот Маркиз
  7. weksha50 Сегодня, 11:50
    "Дональд Трамп считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом, который уважает достижения Белого дома"...

    Хорошо, хоть Путин (или журналисты из президентского пула) об аналогичном не заявляют во всеуслышание...
    Си ЦзиньПинь - мастер восточной интриги... И никогда никому истинным другом в том понимании, которое подразумевает европейская цивилизация, не будет, преследуя только цели выгоды своей страны...

    Ну и... Трамп, не набивайся в друзья... Весь мир знает о том, что страны, друзьями которых объявляли себя США, или погибали, или несли огромные экономические и иные потери...
    weksha50
  8. Ичиго Куросаки Сегодня, 11:51
    Товарооборот между США и Китаем за 2к16 год - 519,6 млрд долларов США.

    Пока деньги крутятся (тем более такие), само собой - друзья! drinks
    Ичиго Куросаки
    1. dvina71 Сегодня, 12:03
      Цитата: Ичиго Куросаки
      Пока деньги крутятся (тем более такие), само собой - друзья!

      Угу.. торговый дифицит США КНР ок 300млрд..хороши друзья..
      dvina71
  9. askort154 Сегодня, 11:54
    Трампик, ну это не серьёзно. Всё жизнь показывал своим "Мисс мира", что ты самый, самый и "всех их - везде " !
    И вдруг в такой позе, перед китайским Си. Что теперь о тебе подумают все "Мисс мира" ?!
    А каково теперь Илоне ? negative
    askort154
    1. Смог Сегодня, 11:59
      Цитата: askort154
      А каково Илоне ?

      А это кто?????
      Смог
      1. askort154 Сегодня, 12:01
        Смог...А это кто?????

        Самая близкая подруга Меланьи ! wink
        askort154
        1. askort154 Сегодня, 12:24
          askort154...Смог...А это кто?????

          А если, немного посерьёзнее recourse То похоже, до некоторых в США , потихоньку начинает доходить, что их "исключительность" не всем в этом мире по душе.
          askort154
  10. лысова Сегодня, 11:58
    По глазам, не просто друг, а в чистом виде братья ! Чего скрывать то - прямо бы и заявил, мы бы поняли, как и в других заявлениях. Ну а Китай тебе юанем, по носу то щёлкнет.
    лысова
  11. loginovich Сегодня, 12:13
    Как ,будет называться группировка для развала КНР? Справжнi щiрi друзi
    loginovich
  12. razved Сегодня, 12:22
    Еще одного такого друга как Трамп (любой американской президент) и врагов не надо!
    razved
  13. штольц Сегодня, 12:59
    С такими друзьями и врагов не надо.
    штольц
  14. Лелёк Сегодня, 12:59
    ( ИГ (группировка запрещена в РФ) на Ближнем Востоке практически разгромлена. Он (Си Цзиньпин) знает это, и он уважает это, и он мой друг. Мы друзья.)

    Ну-ну. Перепутал политику с бизнесом и оформил это в шоу. Крокодил завилял хвостом перед тигром, чтобы вбить клин между тигром и медведем. Забавная ситуация. Ну, а что касаемо ИГИЛ, то она ещё не окончательно разгромлена САА, американские инструкторы бармалеев бегут, сверкая пятками и бросая своих подопечных.
    А "маршалы США уже готовят новых бармалеев - "нью ИГИЛ".
    Лелёк
  15. moskowit Сегодня, 13:02
    "... Служили два друга в нашем полку,
    пой песню пой....
    Когда грустил один из них
    смеялся и пел другой..."
    moskowit
  16. sabakina Сегодня, 13:27
    вооруженные силы, которые стремительно восстанавливаются,

    Я чёт не понял, так кто победил в "холодной войне"? recourse
    sabakina
  17. SCHMEL Сегодня, 13:38
    Дональд Трамп считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом, который уважает достижения Белого дома
    Не, ну обидно, почему только председатель КНР...
    Как отмечает издание Politico, лидер КНДР Ким Чен Ын может провести пуск баллистической ракеты или ядерные испытания во время 13-дневной поездки Трампа по странам Азии. laughing не, ну как уважение, конечно... lol
    SCHMEL
Картина дня