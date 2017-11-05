Пхеньян: остановить «прохвоста» Трампа можно только силой

Никто не знает, когда, в какое время совершит опрометчивый поступок такой потерявший рассудок и мятущийся прохвост, как Трамп. Единственный способ остановить его состоит в том, чтобы регулировать это абсолютной физической силой,

В Пхеньяне полагают, что остановить «потерявшего рассудок» Дональда Трампа можно лишь физической силой, передает РИА Новости В субботу Трамп заявил, что «очень скоро» примет решение о внесении КНДР в список стран-спонсоров терроризма. Он подчеркнул, что Пхеньян представляет «очень большую проблему для США и для всего мира». По словам президента, Вашингтон меняет свой подход к проблеме, так как последние 25 лет политика в отношении Северной Кореи была «абсолютной слабостью».говорится в комментарии газеты «Нодон синмун».Издание указывает, что «подверженный маразму человек не в силах совершать рациональные поступки и не понимает слов».«Если США не примут в расчет нашу сверхсильную волю и посмеют неосторожно напасть, нам ничего не останется, кроме как жестоко и решительно наказать их, используя сконцентрированную силу. У США нет сил противостоять этому. Когда дело дойдет до этого, никакие сожаления США не помогут», – заявляет газета.