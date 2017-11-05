17:53 05 ноября

Пхеньян: остановить «прохвоста» Трампа можно только силой

В Пхеньяне полагают, что остановить «потерявшего рассудок» Дональда Трампа можно лишь физической силой, передает РИА Новости.



В субботу Трамп заявил, что «очень скоро» примет решение о внесении КНДР в список стран-спонсоров терроризма. Он подчеркнул, что Пхеньян представляет «очень большую проблему для США и для всего мира». По словам президента, Вашингтон меняет свой подход к проблеме, так как последние 25 лет политика в отношении Северной Кореи была «абсолютной слабостью».


Никто не знает, когда, в какое время совершит опрометчивый поступок такой потерявший рассудок и мятущийся прохвост, как Трамп. Единственный способ остановить его состоит в том, чтобы регулировать это абсолютной физической силой,
говорится в комментарии газеты «Нодон синмун».

Издание указывает, что «подверженный маразму человек не в силах совершать рациональные поступки и не понимает слов».

«Если США не примут в расчет нашу сверхсильную волю и посмеют неосторожно напасть, нам ничего не останется, кроме как жестоко и решительно наказать их, используя сконцентрированную силу. У США нет сил противостоять этому. Когда дело дойдет до этого, никакие сожаления США не помогут», – заявляет газета.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. Банщик-М Сегодня, 15:05
    А ведь остановили! Браво Ын...
    АУГ США ушли от берегов Северной Кореи ..И потом просто лай начался хе хе..
    Банщик-М
    1. Primoos Сегодня, 15:11
      Настоящая проблема для всего мира, это США.
      Primoos
      1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 15:36
        Здесь не так всё однозначно, много мутного и неизвестного.
        Но проиграет тот, кто первым выстрелит.
        товарищ ШУХЕР
        1. Shurik70 Сегодня, 15:53
          А почему товарищ Ын до сих пор не внёс США в список стран, поддерживающих терроризм?
          Недоработка?
          what
          Shurik70
        2. Pirogov Сегодня, 16:46
          Цитата: товарищ ШУХЕР
          Но проиграет тот, кто первым выстрелит.

          Проиграют соседи КНДР ,кому кому ,а японцам и южным корейцам мало не покажется . А США далеко их могут и не достать.
          Pirogov
    2. NIKNN Сегодня, 15:14
      Цитата: Банщик-М
      И потом просто лай начался хе хе..

      Не скажите, просто надо поддержать Ына и будет всем праздник

      laughing
      NIKNN
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:30
        Пхеньян: остановить «прохвоста» Трампа можно только силой

        Не спеши, Ын! Дай ему сначала во Вьетнаме с Путиным поговорить!
        СРЦ П-15
      2. Esoteric Сегодня, 16:17
        Цитата: NIKNN
        Не скажите, просто надо поддержать Ына и будет всем праздник

        А вы сами выкладыванием этого рисунка поддерживаете философские выкладки и научные опусы Трампа? Конечно, это то же самое, как Япония, на территории которой США после подписания акта капитуляции взорвали две атомные бомбы, да ещё и снимали всё это на камеру. Это они жгли во Вьетнаме людей напалмом и выкладывали фотоматериалы и отчёты...Вам дать ссылки посмеяться?

        Esoteric
      3. Дедкастарый Сегодня, 17:35
        Цитата: NIKNN
        NIKNN Сегодня, 15:14 ↑ Новый
        Цитата: Банщик-М
        И потом просто лай начался хе хе..
        Не скажите, просто надо поддержать Ына и будет всем праздник


        был лучшего мнения о Вас..."адмирал"...
        Дедкастарый
        1. NIKNN Сегодня, 17:38
          Цитата: Дедкастарый
          был лучшего мнения о Вас..."адмирал"...

          smile Если кто то иначе думает , чем вы, то он ведбмак? На костер его!!! laughing
          NIKNN
  2. Mavrikiy Сегодня, 15:08
    Пхеньян: остановить «прохвоста» Трампа можно только силой
    Класс. Похоже КНДР выросла на русских народных сказках (приветствую)
    И так, посадил дед репку....
    МЫШКА правит балом. Мои апладисменты.
    Mavrikiy
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:11
      good Отличная аллегория , особенно для того кто её понял . wink
      bouncyhunter
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:34
        Цитата: bouncyhunter
        Отличная аллегория , особенно для того кто её понял .

        Тут главное, чтобы мышка нечаянно хвостиком не вильнула и золотое яичко не разбила! Но это уже из другой сказки... yes
        СРЦ П-15
      2. Mavrikiy Сегодня, 15:43
        Цитата: bouncyhunter
        good Отличная аллегория , особенно для того кто её понял . wink

        Да, да, да. У дедки своих дел до.... а тут еще с алигатором тягаться.... Мышку не жалко, меж зубьев проскочит.
        Mavrikiy
  3. ПРАВОкатор Сегодня, 15:12
    IT-менеджер Трампа ушёл в отставку и удалил его твиттер аккаунт. Думаю теперь отношения с Кореей наладятся)))
    ПРАВОкатор
  4. Гильятон Сегодня, 15:16
    Остановить не только Трампа, но и США можно только силой! Браво Ын, трудно с тобой не согласиться! good soldier
    Гильятон
  5. Евродав Сегодня, 15:28
    Прохвост и есть!
    Евродав
  6. Идущий Сегодня, 15:46
    мятущийся прохвост, как Трамп


    Да не прохвост он , а павлин.
    Идущий
  7. Геркулесыч Сегодня, 15:50
    Ну, уж за себя постоять северокорейцы сумеют, и тут дело не в риторике, а жизненном опыте противостояния соседям и сша под флагом оон в 50е годы! Только в отличии от сша северокорейцы выводы смогли сделать, а не вопят на всю планету о своей исключительности! !! sad
    Геркулесыч
  8. japs Сегодня, 15:51
    Понравилось, про хвост Трампампон...
    japs
  9. iliitchitch Сегодня, 15:52
    трамп же сказал , что Россия и Китай ему помогут , Цзиньпин так вообще корефан . И ещё американские воины самые бесстрашные . И чё у человека под кумполом ? Или кретин , или как Максим Максимыч Исаев - в 45-м не было в Берлине нациста правовернее Штирлица .
    iliitchitch
  10. Esoteric Сегодня, 16:01
    КНДР сделала правильный вывод. Поддерживая американские инициативы и санкции Россия поставила себя в рамки спонсора американского зла и лжи, которого нам так не хватает для полного счастья. Ещё не всё вылизано, за работу господа и будет вам щастье...домик в GB и счёт в швейцарском банке...Как я понимаю никто из российских богатеев не желает радоваться жизни на российской земле? belay
    Esoteric
  11. Анатольевич Сегодня, 16:59
    Цитата: Esoteric
    КНДР сделала правильный вывод. Поддерживая американские инициативы и санкции Россия поставила себя в рамки спонсора американского зла и лжи, которого нам так не хватает для полного счастья. Ещё не всё вылизано, за работу господа и будет вам щастье...домик в GB и счёт в швейцарском банке...Как я понимаю никто из российских богатеев не желает радоваться жизни на российской земле? belay

    Не Россия спонсор, а "богатеи", ЕБНские преемники. Ювенальной юстиции, тоже Россия спонсор? Почему рыжая морда у кормушки, почему Кудрин, почему дауншифтер из сбербанка и прочая шушара? Почему Квачкова посадили?
    Анатольевич
  12. zoolu350 Сегодня, 17:06
    Вот люди говорят четко и по делу, а не мнут женские молочные железы, как олигархат РФ.
    zoolu350
  13. лысова Сегодня, 17:10
    А можно остановить, ещё и деньгами. И не только юанью , не пора ли оживить Российский червонец? Думаю простому народу, хуже от этого не станет.
    лысова
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 17:34
      Главное чтобы под простой российский народ, другие народы из стран СНГ не под суетились....
      MOSKVITYANIN
  14. Дедкастарый Сегодня, 17:34
    Цитата: NIKNN
    Не скажите, просто надо поддержать Ына и будет всем праздник

    купите ума на рынке...
    Дедкастарый
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