Австрия может принять опального Пучдемона
Вена не должна отказывать во въезде отстраненному от должности главы Каталонии Карлесу Пучдемону, если он примет такое решение, передает ТАСС заявление третьего председателя Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) и главного претендента на место будущего министра иностранных дел республики Норберта Хофера.
По его словам, Вена в качестве нейтрального посредника вполне может принять у себя Пучдемона.
Напомним, Национальная судебная коллегия Испании постановила выдать ордер на арест отстраненного от должности главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых бывших членов его правительства, не явившихся для дачи показаний.
В настоящее время Пучдемон и его соратники находятся в Бельгии. Прокуратура обвиняет правительство Каталонии в бунте, мятеже и растрате денежных средств.
Я с пониманием отношусь к Испании, которая не хочет потерять важную часть себя, а также к Каталонии, которая хочет свободы. Но я не принимаю полицейское насилие, произошедшие события мне совершенно не понравились,сказал Хофер в интервью газете Osterreich.
По его словам, Вена в качестве нейтрального посредника вполне может принять у себя Пучдемона.
Не думаю, что Австрия должна ему отказывать во въезде, если он решит к нам приехать. В таком случае надо просто оставаться в диалоге с испанским правительством. Австрия – нейтральная страна, и мы не должны занимать чью-то сторону, нам надо быть посредником и активно играть такую роль,сказал парламентарий.
Напомним, Национальная судебная коллегия Испании постановила выдать ордер на арест отстраненного от должности главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых бывших членов его правительства, не явившихся для дачи показаний.
В настоящее время Пучдемон и его соратники находятся в Бельгии. Прокуратура обвиняет правительство Каталонии в бунте, мятеже и растрате денежных средств.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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