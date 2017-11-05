Австрия может принять опального Пучдемона

Я с пониманием отношусь к Испании, которая не хочет потерять важную часть себя, а также к Каталонии, которая хочет свободы. Но я не принимаю полицейское насилие, произошедшие события мне совершенно не понравились,

Не думаю, что Австрия должна ему отказывать во въезде, если он решит к нам приехать. В таком случае надо просто оставаться в диалоге с испанским правительством. Австрия – нейтральная страна, и мы не должны занимать чью-то сторону, нам надо быть посредником и активно играть такую роль,