17:52 05 ноября

Австрия может принять опального Пучдемона

Вена не должна отказывать во въезде отстраненному от должности главы Каталонии Карлесу Пучдемону, если он примет такое решение, передает ТАСС заявление третьего председателя Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) и главного претендента на место будущего министра иностранных дел республики Норберта Хофера.



Я с пониманием отношусь к Испании, которая не хочет потерять важную часть себя, а также к Каталонии, которая хочет свободы. Но я не принимаю полицейское насилие, произошедшие события мне совершенно не понравились,
сказал Хофер в интервью газете Osterreich.


По его словам, Вена в качестве нейтрального посредника вполне может принять у себя Пучдемона.

Не думаю, что Австрия должна ему отказывать во въезде, если он решит к нам приехать. В таком случае надо просто оставаться в диалоге с испанским правительством. Австрия – нейтральная страна, и мы не должны занимать чью-то сторону, нам надо быть посредником и активно играть такую роль,
сказал парламентарий.

Напомним, Национальная судебная коллегия Испании постановила выдать ордер на арест отстраненного от должности главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых бывших членов его правительства, не явившихся для дачи показаний.

В настоящее время Пучдемон и его соратники находятся в Бельгии. Прокуратура обвиняет правительство Каталонии в бунте, мятеже и растрате денежных средств.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Vladimir71 Сегодня, 16:11
    Австрия – нейтральная страна, и мы не должны занимать чью-то сторону, нам надо быть посредником и активно играть такую роль
    Ну хоть сейчас вспомнили что они нейтральная страна ))) выздоравливают ???
    Vladimir71
    1. Офицер запаса Сегодня, 16:17
      "Прокуратура обвиняет правительство Каталонии в бунте, мятеже и растрате денежных средств".

      А где же традиционные обвинения в изнасиловании горничных? Неувязочка, в спешке обвинения готовили.
      Офицер запаса
      1. Anarchist Сегодня, 16:21
        Цитата: Офицер запаса
        "Прокуратура обвиняет правительство Каталонии в бунте, мятеже и растрате денежных средств".

        А где же традиционные обвинения в изнасиловании горничных? Неувязочка, в спешке обвинения готовили.

        Если бы такое за ним значилось, то ещё до референдума обвинили бы...
        Кристальной души человек! Если не был бы еще таким трусом....
        Anarchist
        1. Офицер запаса Сегодня, 16:46
          Александр, что значит - если бы значилось. Такие обвинения не значатся, а создаются. Так что и обвинения в изнасилованиях еще будут, и причастность к хим. оружию еще впереди, и злосчастный Боинг.
          Офицер запаса
          1. Anarchist Сегодня, 17:01
            Цитата: Офицер запаса
            Так что и обвинения в изнасилованиях еще будут, и причастность к хим. оружию еще впереди, и злосчастный Боинг.

            ''друг Путина''! Алексей, я вас правильно понял? Они вместе с Путиным одну и туже ''монашку насиловали''?
            Вас скоро начнут вербовать ''слуги демократии'', для создания правильных образов...
            Anarchist
      2. Mavrikiy Сегодня, 17:27
        Цитата: Офицер запаса
        "Прокуратура обвиняет правительство Каталонии в бунте, мятеже и растрате денежных средств".
        А где же традиционные обвинения в изнасиловании горничных? Неувязочка, в спешке обвинения готовили.

        Уважаемый, спешите. Все еще пережевывают брюкву (сладка, не оторваться). Вот согласуют (или уже согласовали, вот с...) и начнется вселенский..... нет не начнется.
        Согласовали и просчитали. Цивилизация. А зрителям в зале марковка - внимание сюда.
        Камедь совсем в другом ярусе.
        Mavrikiy
      3. Шура пермский Сегодня, 17:41
        Он уже сдался полиции бельгии
        Шура пермский
    2. Зяблицев Сегодня, 16:26
      В Россию пусть едет у нас тут под Ростовом СНТ для политических импотентов организованно...Украинский уголок уже есть. Будет и уголок для каталонского правительства в изгнании! laughing ВВП в обиду не даст, а австрияки выдадут, даже к бабки не ходи!
      Зяблицев
      1. voyaka uh Сегодня, 16:27
        Ленин скрывался от преследований в Разливе, в шалаше.
        Шалаш цел - даже два когда-то было (вспоминаю детские годы). Один - из соломы,
        второй - каменный, мемориальный.
        Пучдемону можно дать убежище в одном из этих шалашей.
        В принципе, и паровоз, и броневик ленинские существуют.
        Пучдемон может призвать Каталонию в вооруженной борьбе против короля Испании
        прямо с Финляндского вокзала.
        voyaka uh
        1. Зяблицев Сегодня, 16:29
          Судя по всему Пучдемон ничего не может - он лошара! Не то что с Лениным, его даже с политическим лузером Керенским из нашей истории сравнивать нельзя!
          Зяблицев
          1. voyaka uh Сегодня, 16:32
            Лучше лошара, чем такой активный как Троцкий.
            Тот так лихо все раскрутил, что потом с ледорубом пришлось
            за ним гоняться. wassat
            voyaka uh
            1. Зяблицев Сегодня, 16:36
              Ну и не Троцкий!Вопрос - нахрена все это нужно было затевать?
              Зяблицев
            2. Банщик-М Сегодня, 16:37
              Цитата: voyaka uh
              Лучше лошара, чем такой активный как Троцкий.
              Тот так лихо все раскрутил, что потом с ледорубом пришлось
              за ним гоняться. wassat

              Ну ты вояка и ехидина..ха ха ха..Отличный коммент! good
              Банщик-М
          2. alexmach Сегодня, 16:36
            Честно говоря не понятен вообще весь смысл этой их затеи.
            alexmach
            1. Pirogov Сегодня, 16:52
              Цитата: alexmach
              Честно говоря не понятен вообще весь смысл этой их затеи.

              Самое смешное в том что те кто голосовал за независимость Каталонии и ходил на протесты ,против испанских властей ,через несколько дней в большинстве вышли на митинг о единой Испании . Логики совершенно нет ,хотя наверно кто то на этом тухляке не плохо нажился.
              Pirogov
              1. Дедкастарый Сегодня, 17:06
                Австрия может принять опального Пучдемона
                Да сдался уже,успокойтесь...
                Дедкастарый
    3. PlayerMan Сегодня, 17:19
      Нет, не выздоравливают, метастазы поглотили все что можно. Делают вид дерьмократии
      PlayerMan
  2. Комментарий был удален.
  3. изя топ Сегодня, 16:19
    давай,европа,давай,давай fellow интересно,дойдёт до нот друг другу или через бруссель порешают?
    изя топ
    1. 210окв Сегодня, 16:35
      В Ростов ему надо было. Там принимают политиков-"импотентов"...Но этот типок уже сдался бельгийцам..
      Цитата: изя топ
      давай,европа,давай,давай fellow интересно,дойдёт до нот друг другу или через бруссель порешают?
      210окв
    2. Банщик-М Сегодня, 16:43
      Цитата: изя топ
      давай,европа,давай,давай fellow интересно,дойдёт до нот друг другу или через бруссель порешают?

      Думаю этим все закончится...хе хе
      Банщик-М
  4. pvv113 Сегодня, 16:26
    Вена в качестве нейтрального посредника вполне может принять у себя Пучдемона.

    Пусть готовится принять киевскую хунту
    pvv113
  5. Siegen Сегодня, 16:28
    Статья не актуальна.
    Пучдемон сдался полиции и заключён под стражу
    Siegen
  6. Per se. Сегодня, 16:28
    В настоящее время Пучдемон и его соратники находятся в Бельгии.
    Вот уж, действительно, с фамилией то господину повезло к теме, почти "демон путча". Нашкодил и в бега, не сильно хочется быть узником совести и борцом за свободу. Вот и вся мораль.
    Per se.
  7. 3vs Сегодня, 17:11
    Взбаламутил народ и смотался, стервец!
    3vs
  8. Mavrikiy Сегодня, 17:18
    Австрия может принять опального Пучдемона
    А чего им бояться? Австро-венгерскую империю спустили в клуазет, теперь можно помогать спускать других (человеческие слабости. понимаем sad)
    Mavrikiy
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