07:26 06 ноября

Пентагон: Только наземная операция позволит уничтожить ядерный арсенал Северной Кореи

Американские конгрессмены от Демократической партии Тэд Лью и Рубен Галлего направили в главное военное ведомство запрос о том, к какому числу людских потерь может привести реальный ядерный конфликт с Северной Кореей. Примечательно, что в письме также заявлялось о том, что "легкомысленные заявления президента Трампа такой конфликт могут в конечном итоге спровоцировать".

В Пентагоне изучили запрос конгрессменов и объявили о том, что оценить реальную ядерную мощь КНДР и число человеческих жертв в результате ядерного конфликта «нельзя без наземной операции». Этот ответ частично раскрывает и суть американского вторжения в Ирак после демонстрации так называемой «пробирки Пауэлла». Получается, что вторжение американских войск в Ирак произошло с целью «оценить арсенал химического оружия» Саддама Хуссейна и «вероятное число жертв в случае применения такого оружия». В итоге никакого химоружия у Хуссейна американцы не обнаружили, а вот число жертв после американского вторжения и буйного расцвета международного терроризма в Ираке уже перевалило за миллион человек.

Представитель Пентагона контр-адмирал Майкл Дюмон (из Объединённого комитета начальников штабов) заявил о том, что на секретном совещании стоило бы обсудить возможность уничтожения ядерного оружия Северной Кореи, а также подземных его хранилищ.


Пентагон: Только наземная операция позволит уничтожить ядерный арсенал Северной Кореи


В Конгрессе США тем временем представляют свои выкладки, заявляя, что в случае ядерного конфликта с КНДР могут погибнуть одновременно около 0,3 млн человек, из которых до 100 тысяч – американские граждане.

Использованы фотографии: KCNA
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Комментарии 19

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  1. 210окв Сегодня, 06:48
    Вот они настоящие поджигатели!В Конгрессе!
    210окв
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:03
      Там и в пентограммагоне подобных слабоумных хватает, просто все идет к тому, что Трамп реализует свое желание -маленькая и быстрая победоносная война против Северной Кореи, хотя быстрой она не станет, а вот кровавой и очень будет.
      Геркулесыч
      1. Идущий Сегодня, 07:18
        В Конгрессе США тем временем представляют свои выкладки, заявляя, что в случае ядерного конфликта с КНДР могут погибнуть одновременно около 0,3 млн человек, из которых до 100 тысяч – американские граждане.


        Вот как эти "математики" это высчитали , больные на всю голову.
        Идущий
    2. Spartanez300 Сегодня, 07:09
      Жонглируют человеческими жизнями как мячиками , сколько погибнет так или эдак , совсем уже США берегов не видит . И опять же не стоит недооценивать армию КНДР и ее потенциал , это им не Ирак мало не покажется .
      Spartanez300
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:48
    Пентагон: Только наземная операция позволит уничтожить ядерный арсенал Северной Кореи


    С ума сошли что ли... belay
    Тот же ЛЕХА
    1. Чёрный Сегодня, 06:55
      Только наземная операция
      Хотелось бы знать, чьими силами smile Что то я сомневаюсь, что "самые храбрые воины мира" сунутсятуда в первых рядах...да и во вторых тоже.. laughing...как всегда предложать доказать приверженность "демократии" каким нибудь южнокорейцвм и прочим японцам. В обем тем, кого не жалко wassat
      Чёрный
      1. Идущий Сегодня, 07:20
        Хотелось бы знать, чьими силами


        Конечно , только не американскими , они могут только издали попускать ракеты.
        Идущий
  3. Teberii Сегодня, 06:48
    Кто сказал,что Корейцы датут у себя хозяйничать.Да и немную операцию кто проводить будет?
    Teberii
    1. dsk Сегодня, 07:12
      Первая линия - северные корейцы, вторая линия - японцы, заградительные отряды - штатовские морпехи. Если Россия подпишется на дальнейшие санкции.
      dsk
  4. shans2 Сегодня, 06:53
    Только наземка, только хардкор!)
    Две кастрюли из конгресса вальцмановской наружности )
    shans2
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:53
    ядерную мощь КНДР и число человеческих жертв в результате ядерного конфликта «нельзя без наземной операции»

    Вот это "логика", которая не вписывается ни в одни рамки. Чтобы оценить потери нужно сначала провести вторжение. А может сначала оценить, глядишь и желание вторгаться пропадет.
    rotmistr60
    1. Дедкастарый Сегодня, 07:05
      в "пентагон" специально безмозглых берут ?.
      Дедкастарый
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:04
    Только гражданская война в сша даст человечеству возможность реально жить спокойно и мирно.
    Геркулесыч
  7. МВГ Сегодня, 07:07
    Интересно, КНДР будет обращаться к РФ за помощью в случае экспансии США ?
    МВГ
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:18
      Начнется если там бойня , мы и так в стороне не будем стоять, потому что и до нас запросто может долететь, поэтому с оказией помощь будет.
      Геркулесыч
  8. Евродав Сегодня, 07:16
    Вот циничные зверёныши! Вместо того, чтоб прекратить провокации и попробовать решить миром, сидят и рассуждают о потерях... Очередной раз доказывают, что доллар держится на войне!
    Евродав
  9. dedBoroded Сегодня, 07:19
    Прибалтосы болгары и поляки спешно записываются в ряды продвигателей демократии тёмным народам. Чего не сделаешь , чтобы лишний раз лизнуть ботинок Хозяина.
    dedBoroded
  10. Евродав Сегодня, 07:20
    Цитата: МВГ
    Интересно, КНДР будет обращаться к РФ за помощью в случае экспансии США ?

    Ка всему миру обратятся, дело серьёзное, американцы сами в петлю лезут, надо с Ыном договориться о соместной российско-китайской военной базе в КНДР, вот и посмотреть на их реакцию, в Южной они и никто не жужжит, значит на севере мы и Китай!
    Евродав
  11. Банщик-М Сегодня, 07:22
    Ын молодец! С янками нужно разговаривать только на их языке, "языке силы"..Вот тогда начинают понимать!
    У США кишка тонка провести наземную операцию зажирели слишком!
    Банщик-М
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