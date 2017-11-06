Пентагон: Только наземная операция позволит уничтожить ядерный арсенал Северной Кореи

Американские конгрессмены от Демократической партии Тэд Лью и Рубен Галлего направили в главное военное ведомство запрос о том, к какому числу людских потерь может привести реальный ядерный конфликт с Северной Кореей. Примечательно, что в письме также заявлялось о том, что "легкомысленные заявления президента Трампа такой конфликт могут в конечном итоге спровоцировать".В Пентагоне изучили запрос конгрессменов и объявили о том, что оценить реальную ядерную мощь КНДР и число человеческих жертв в результате ядерного конфликта «нельзя без наземной операции». Этот ответ частично раскрывает и суть американского вторжения в Ирак после демонстрации так называемой «пробирки Пауэлла». Получается, что вторжение американских войск в Ирак произошло с целью «оценить арсенал химического оружия» Саддама Хуссейна и «вероятное число жертв в случае применения такого оружия». В итоге никакого химоружия у Хуссейна американцы не обнаружили, а вот число жертв после американского вторжения и буйного расцвета международного терроризма в Ираке уже перевалило за миллион человек.Представитель Пентагона контр-адмирал Майкл Дюмон (из Объединённого комитета начальников штабов) заявил о том, что на секретном совещании стоило бы обсудить возможность уничтожения ядерного оружия Северной Кореи, а также подземных его хранилищ.В Конгрессе США тем временем представляют свои выкладки, заявляя, что в случае ядерного конфликта с КНДР могут погибнуть одновременно около 0,3 млн человек, из которых до 100 тысяч – американские граждане.