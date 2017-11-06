14:20 06 ноября

Подробности террористической атаки в ингушском селе Яндаре

Информационное агентство «Интерфакс» публикует сообщение о том, что в результате нападения на сотрудников правоохранительных органов Республики Ингушетия есть убитые и раненые . Инцидент произошёл в населённом пункте Яндаре Назрановского района накануне. Известно о том, что четверо полицейских получили ранения, один – погиб.

Четверо пострадавших сотрудников ГИБДД находятся в больнице. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое. Он доставлен в отделение реанимации.

Перестрелка на посту ДПС произошла, по некоторым данным, после подрыва сооружения. Двое нападавших были нейтрализованы. На данный момент известна личность одного из бандитов. Им оказался житель города Карабулак Магомед Мурзабеков.


Подробности террористической атаки в ингушском селе Яндаре


Личноcть второго уничтоженного боевика устанавливается.

В правоохранительных органах заявляют о том, что тело второго боевика извлекают из-под завалов практически полностью разрушенного поста ДПС. Отмечено, что боевики применили самодельное взрывное устройство. Его мощность составила до 10 кг в тротиловом эквиваленте. В заявлении местных СМИ говорится, что второй боевик, который и приводил в действие бомбу, вероятно, был террористом-смертником.

По последним сведениям, погибших и раненых среди гражданского населения нет.

Использованы фотографии: http://nac.gov.ru
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Комментарии 32

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  1. Подрезчик Сегодня, 12:42
    Нелюди и твари! Туда им и дорога! am
    Семье погибшего соболезнования. Раненым-выздоровления.
    Подрезчик
    1. Anarchist Сегодня, 12:47
      Тезка hi
      Тяжело там с террористическими ячейками бороться! Они формируются в виде сект, в строжайшей секретности... Даже близкие и родственники и подумать не могут, что кто-то из родных туда попал! И уйти невозможно, Так как остальные члены секты расправятся с семьей ушедшего...
      Ингушетия вообще как анклав, как отдельная от всей страны республика! Чечня и Дагестан, в этом плане, более открыты...
      Anarchist
      1. weksha50 Сегодня, 13:00
        Цитата: Anarchist
        Ингушетия вообще как анклав, как отдельная от всей страны республика!


        В своё время меня очень удивил тихий уход Руслана Аушева с поста президента республики... Почему-то показалось, что или вынудили, или понял, что с подводными течениями не просто справиться...
        Но это - так, мои домыслы еще с тех лет...
        weksha50
        1. Anarchist Сегодня, 13:04
          Там всегда всё тихо происходит! Сор не выносят...
          Тихо уйти вынудили. Не ушёл, тихо вырезали...
          Вы давно криминальные сводки из этой Республики смотрели? Их практически нет... Можно подумать, что в раю живут no
          Anarchist
      2. Vita VKO Сегодня, 13:42
        Цитата: Anarchist
        Они формируются в виде сект, в строжайшей секретности..

        Можно сколько угодно заниматься конспирацией, но террористам нужно оружие, а это значит контрабанда, которая не возможна без коррупционных схем. Им нужны деньги, а это еще один канал который при желании можно отследить. И самое главное им нужны людские ресурсы из местных. Неужели мужчина у которого есть семья, работа, дом пойдет к террористам? Следовательно в социальном плане в Дагестане очень тяжелая ситуация. В итоге все проблемы замыкаются на местной власти, а точнее мафии, создающей благоприятные условия для террористов.
        Vita VKO
        1. ranger Сегодня, 14:12
          Цитата: Vita VKO
          Следовательно в социальном плане в Дагестане очень тяжелая ситуация. В итоге все проблемы замыкаются на местной власти

          Вообще то в статье речь шла об Ингушетии.... А в регионах Центральной России все прекрасно, все предприятия работают стабильно, задержек зарплаты не бывает, в социальном плане все в порядке - поскольку местная власть живет исключительно интересами граждан (иногда, правда этой власти приходится отвлекаться на откаты и сбор дани с предпринимателей на своей территории) - но население все равно благоденствует и не уходит в лес в партизаны, как на Кавказе...Правда, за последнее время с десяток губернаторов угодили на нары - интересно за что, не иначе как за "беспорочную службу".... good
          ranger
      3. Подрезчик Сегодня, 13:59
        Тяжело там с террористическими ячейками бороться!

        Да, Александр hi , я согласен! Но делать это кому-то надо...Поэтому спецов антитеррора я всегда уважаю...А тут вообще ДПСники, хорошо хоть среагировали, и хорошо, что потерь среди мирных жителей нет. hi
        Подрезчик
    2. bouncyhunter Сегодня, 12:52
      Вот мутанты недоделанные - всё не навоюются . fool
      Цитата: Подрезчик
      Семье погибшего соболезнования. Раненым-выздоровления.

      Присоединяюсь .
      bouncyhunter
      1. Татьяна Сегодня, 13:09
        bouncyhunter
        Вот мутанты недоделанные - всё не навоюются . fool
        Да просто они ничего больше делать не умеют - а, главное, не хотят долго трудиться и постепенно деньги зарабатывать. Они хотят ВСЁ и СРАЗУ!
        Татьяна
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:11
          Татьяна , моё почтение ! hi love
          Цитата: Татьяна
          Да просто они ничего больше делать не умеют - и не хотят долго трудиться и постепенно деньги зарабатывать. Они хотят ВСЁ и СРАЗУ!

          Типичная философия гопников из подворотни .
          bouncyhunter
          1. Anarchist Сегодня, 13:23
            Товарищъ, Почему из подворотни? За тихим океаном есть целое государство, что по этому принципу построенно...
            Anarchist
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:26
              Не цепляйся к словам . Все поняли что я имел ввиду . wink
              bouncyhunter
              1. Anarchist Сегодня, 13:30
                Да и не цепляюсь, так, для поддержания диалога... Нравится мне с тобой общаться! drinks
                Anarchist
                1. bouncyhunter Сегодня, 13:33
                  Взаимно , друже ! drinks А то , что Матрасия - страна гопов , это аксиома .
                  bouncyhunter
          2. Татьяна Сегодня, 13:48
            Взаимно уважаю Вас, Павел! hi
            bouncyhunter
            ....
            Ну да, именно так! Остальное у меня автоматическая цензура "ВО" почему-то не пропускает! А жаль! Нормальный текст был и отражал правильные мысли!
            Татьяна
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:56
              Я заметил что автоматическая цензура не пропускает некоторые слова , которые к ругательствам ни малейшего отношения не имеют .
              bouncyhunter
              1. assa67 Сегодня, 14:03
                вот-вот...на неделю забанили ни за что....а так иногда хочется высказаться,особенно по поводу статьи и что делать с этими моджахедами и их пособниками
                assa67
  2. Геркулесыч Сегодня, 12:43
    Соболезную семье погибшего полицейского, раненым здоровья и поскорее вернутся на службу! hi soldier По моему, теракты в нашей стране это очень даже надолго, пока у страны экономика не появится, пока кланы от власти не уберут. ..
    Геркулесыч
    1. dvina71 Сегодня, 12:46
      Расскажите это гражданам в Франции,Германии.. США.. а то там не знают,что они без экономики и все в кланах...
      dvina71
      1. Anarchist Сегодня, 12:51
        Что-то этот товарищ всё намешал:
        Теракты, Кланы, коррупцию... ЛГБТ сообщество забыл туда приписать!
        Anarchist
        1. ИНТЕР Сегодня, 13:02
          Экономика к этому имеет очень маленькое значение, тут вопрос идеологии, пока не будет хорошего исламского образования (ислам против террора) ничего не поменяется, мы теряем с обоих сторон людей, одни прикормлены западом, другие с ними борятся, нельзя бороться с крапивой просто скашивая её.
          ИНТЕР
  3. Банщик-М Сегодня, 12:45
    Мочим ! Ничего более масштабного ,как на западе они у нас сделать не могут.
    Спасибо мужики, что их сдерживаете..! Мы многое обыватели не знаем ..
    Мое соболезнование ,погибшим парням силовикам, а главное их родственникам и близким ..Мы спокойно работаем и живем в России!
    Если я увижу зубами в глотку вцеплюсь ...(зубов правда мало, но пальцы крепкие еще..)
    Работают мужики ..
    Банщик-М
  4. Идущий Сегодня, 12:45
    Двое нападавших были нейтрализованы.


    Неужели они все идейные , родственникам и близким погибших и пострадавших соболезнование.
    Идущий
  5. штольц Сегодня, 12:54
    Вот, вот! Мы этих Магомедов в Сирии гоняем, а они прямо у нас под боком бесчинствуют, так надо ли в такую даль переться, может вначале их здесь, на месте порешить?
    штольц
    1. dvina71 Сегодня, 13:00
      А на минуточку представим,что магомеды своего в Сирии добились.. Сколько их в Россию ринется?
      dvina71
    2. Piramidon Сегодня, 13:09
      Цитата: штольц
      Вот, вот! Мы этих Магомедов в Сирии гоняем, а они прямо у нас под боком бесчинствуют, так надо ли в такую даль переться, может вначале их здесь, на месте порешить?

      Смешали всё в одну кучу. Если не мочить их в Сирии, то у нас их во много раз больше окажется, а что изменится? Прикажете самолеты ВКС, которые сейчас в Сирии эту мразь уничтожают, в Ингушетию перебросить? Или у нас из за Сирии работа спецслужб России ослаблена. Каким то либерастским душком от вашего коммента тянет. Типа: "Россия брось на хрен Сирию!?" Пиндocы вам аплодируют.
      Piramidon
  6. weksha50 Сегодня, 12:57
    "боевики применили самодельное взрывное устройство. Его мощность составила до 10 кг в тротиловом эквиваленте"...

    Мдаааа... Не слабо... Могло бы быть жертв и намного больше...
    Вот и что скажешь ? Чего хотели-то, подорвав пост ДПС ??? Те, кто руководит этими смертниками - понятно, хотят внести сумятицу терактами в стране... Но опять таки - цель ??? Неужели думаете, что ИГ поможет стать вам самостоятельными и богатыми ??? Куда молодняк-то прётся ?
    Хотя... Посмотрю иногда по Инету Ногайские степи, село Терекли-Мектеб... Это - Дагестан... Сосед Ингушетии... Я там пять лет с родителями прожил и первый класс там-же закончил (родителей после ВУЗа направили туда)...
    Школа (неполная) и клуб остались те-же, что и в мои времена... Больше там, по сути, ничего нет... Выжжено-вытоптанная степь... Ну и куда молодежи податься ? Вот и идет вербовка....
    weksha50
    1. dvina71 Сегодня, 13:03
      Цитата: weksha50
      Чего хотели-то, подорвав пост ДПС ???

      Скорее сего их на посту тормознули..возможно по наводке... Жертвы можно объяснить не знанием конкретной машины. Ну типа план "Перехват".. ВОт они и рванули прям на посту.. от безисходности.
      dvina71
    2. Серый брат Сегодня, 13:10
      Цитата: weksha50
      Вот и что скажешь ? Чего хотели-то, подорвав пост ДПС ???


      Чтобы государство усилило прессинг населения и поспособствовало росту недовольства среди граждан что при грамотной агитационной работе, в свою очередь, поспособствовало бы росту числа юнитов в террористических организациях.
      Ну и финансирование, конечно же, от сочувствующих и спонсоров увеличить.

      Израиль, об такую схему, уже не первое десятилетие себе бошку расшибает.
      Серый брат
  7. poquello Сегодня, 13:01
    Подробности террористической атаки в ингушском селе Яндаре

    подробности то где? чет-то там с версиями событий непонятки
    poquello
  8. штольц Сегодня, 13:51
    Цитата: Piramidon

    Смешали всё в одну кучу. Если не мочить их в Сирии, то у нас их во много раз больше окажется, а что изменится? Прикажете самолеты ВКС, которые сейчас в Сирии эту мразь уничтожают, в Ингушетию перебросить? Или у нас из за Сирии работа спецслужб России ослаблена. Каким то либерастским душком от вашего коммента тянет. Типа: "Россия брось на хрен Сирию!?" Пиндocы вам аплодируют.

    Тов. Сталин прекрасно без ВКС обходился, ему хватало эшелонов из вагонов для скота и НКВД, Следственного комитета и Нацгвардии при нём не существовало, но в стране существовал порядок, "было дело и цены снижали...", не то, что сейчас.
    Что касается Сирии, то действительно: на кой хрен она нам нужна? Разве нам недостаточно было социалистического лагеря, Варшавского договора, Афганистана и прочего международного рабочего и коммунистического движения? Где это все сейчас?
    штольц
  9. assa67 Сегодня, 14:13
    Цитата: штольц
    Что касается Сирии, то действительно: на кой хрен она нам нужна?

    не соглашусь с Вами...в Сирии РФ защищает свои интересы.не только экономические(газопровод от стран перс.залива протянули бы ,за что матрасы и воюют),политические(усиление влияния РФ в регионе),ну и чисто безопасность....иначе ,халатно-бородатые уже топтались у наших дверей
    assa67
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