Подробности террористической атаки в ингушском селе Яндаре
Информационное агентство «Интерфакс» публикует сообщение о том, что в результате нападения на сотрудников правоохранительных органов Республики Ингушетия есть убитые и раненые . Инцидент произошёл в населённом пункте Яндаре Назрановского района накануне. Известно о том, что четверо полицейских получили ранения, один – погиб.
Четверо пострадавших сотрудников ГИБДД находятся в больнице. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое. Он доставлен в отделение реанимации.
Перестрелка на посту ДПС произошла, по некоторым данным, после подрыва сооружения. Двое нападавших были нейтрализованы. На данный момент известна личность одного из бандитов. Им оказался житель города Карабулак Магомед Мурзабеков.
Личноcть второго уничтоженного боевика устанавливается.
В правоохранительных органах заявляют о том, что тело второго боевика извлекают из-под завалов практически полностью разрушенного поста ДПС. Отмечено, что боевики применили самодельное взрывное устройство. Его мощность составила до 10 кг в тротиловом эквиваленте. В заявлении местных СМИ говорится, что второй боевик, который и приводил в действие бомбу, вероятно, был террористом-смертником.
По последним сведениям, погибших и раненых среди гражданского населения нет.
Четверо пострадавших сотрудников ГИБДД находятся в больнице. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое. Он доставлен в отделение реанимации.
Перестрелка на посту ДПС произошла, по некоторым данным, после подрыва сооружения. Двое нападавших были нейтрализованы. На данный момент известна личность одного из бандитов. Им оказался житель города Карабулак Магомед Мурзабеков.
Личноcть второго уничтоженного боевика устанавливается.
В правоохранительных органах заявляют о том, что тело второго боевика извлекают из-под завалов практически полностью разрушенного поста ДПС. Отмечено, что боевики применили самодельное взрывное устройство. Его мощность составила до 10 кг в тротиловом эквиваленте. В заявлении местных СМИ говорится, что второй боевик, который и приводил в действие бомбу, вероятно, был террористом-смертником.
По последним сведениям, погибших и раненых среди гражданского населения нет.
Использованы фотографии: http://nac.gov.ru
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