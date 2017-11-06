14:20 06 ноября

В Сейме Литвы представили "План Маршалла для Украины"

В парламенте Литвы сегодня проводится презентация так называемого «Плана Маршалла для Украины». Наиболее обращающим на себя внимание фактом можно назвать то, что презентация осуществляется в одной из закредитованных стран Европейского союза, которая сама никак не может расплатиться по долгам.

Презентация проводится спикером литовского парламента Викторасом Пранцкетисом. Спикер Сейма заявил о том, что Украине «может быть выделена финансовая помощь» на период с 2020 по 2027 годы.

В Сейме Литвы представили "План Маршалла для Украины"

На фото Викторас Пранцкетис



Сама Литва активно финансировать Украину не собирается. Зато Пранцкетис обращается к США, Канаде, Японии, странам Европейского союза с предложением о поддержке Украины. Автором самого «плана Маршалла для Украины» является литовская группа во главе с экс-премьером правительства прибалтийской республики Андрюсом Кубилюсом. Кубилюс ранее заявил, что для решения вопроса интеграции Украины с Европой на фоне восстановления инфраструктуры "незалежной" на первом этапе понадобится около 20 млрд долларов.

Как известно, в Европе ранее отметили, что никакого «плана Маршалла для Украины» рассматривать не намерены по той причине, что Украина и без того получила внушительную финансовую помощь от ЕС и МВФ. Мало того, в ЕС напомнили, что в 2019 году Украина должна начать погашение кредитов.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/viktoras.pranckietis
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Комментарии 37

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  1. poquello Сегодня, 13:14
    "Господа! Делаем взносы!"
    poquello
    1. Anarchist Сегодня, 13:18
      Для того чтобы делать взносы, нужно иметь хотя бы маленькую надежду на прибыль! А там
      Anarchist
      1. svp67 Сегодня, 13:39
        Цитата: Anarchist
        Для того чтобы делать взносы, нужно иметь хотя бы маленькую надежду на прибыль! А там

        Можно подумать они будут осуществлять этот план "безвозмездно, то есть даром...." Литва сейчас снимет свой процент, за разработку плана, затем прокрутит денежки через свои банки...короче в обиде не останется.
        svp67
        1. Чёрный Сегодня, 13:40
          Вот это в какой план деть? **Украина должна выплатить по внешним обязательствам 11 миллиардов долларов до 2019 года. Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб. ** Или план Маршала для Украины будет заключаться в стоянии на коленях перед МВФ, умоляя отсрочить выплату по процентам? laughing
          Чёрный
          1. den3080 Сегодня, 14:19
            Зас ратой Литве никто не даст прокрутить ни цента через литовские банки(разве есть такие?? гы гы) и никаких процентов за разработку плана Литва не получит, ибо так называемый план пишут инициативники из штатов на деньги Сороса.
            максимум, что получит литва - это 2-3 тыс. евро презентовавшему «план» литовскому козлопасу, к рождеству. Не более того.
            den3080
        2. poquello Сегодня, 13:43
          Цитата: svp67
          Цитата: Anarchist
          Для того чтобы делать взносы, нужно иметь хотя бы маленькую надежду на прибыль! А там

          Можно подумать они будут осуществлять этот план "безвозмездно, то есть даром...." Литва сейчас снимет свой процент, за разработку плана, затем прокрутит денежки через свои банки...короче в обиде не останется.

          так в любом случае не хватит, что такое 20 миллиардов - семерым меньше чем по три в карман положить, им миллиардов 60 надо
          poquello
      2. Сергей-svs Сегодня, 13:40
        Цитата: Anarchist
        Для того чтобы делать взносы, нужно иметь хотя бы маленькую надежду на прибыль! А там

        Безвиз - уже есть, кружевные труселя тоже... да и "ВесьМирСними"! yes Так что - усё отработают! laughing
        Сергей-svs
      3. 210окв Сегодня, 14:14
        Ничего Ради русофобии пойдут и ещё раз дадут..Надеемся что на этот раз не денег,а по шее.
        Цитата: Anarchist
        Для того чтобы делать взносы, нужно иметь хотя бы маленькую надежду на прибыль! А там
        210окв
    2. bouncyhunter Сегодня, 13:21
      в ЕС напомнили, что в 2019 году Украина должна начать погашение кредитов.

      Ню-ню . Она скорее нахапает новых кредитов (если найдётся у кого взять) , чем со старыми расплатится . И как всегда будет ныть о реструктуризации долга .
      bouncyhunter
      1. poquello Сегодня, 13:27
        Цитата: bouncyhunter
        в ЕС напомнили, что в 2019 году Украина должна начать погашение кредитов.

        Ню-ню . Она скорее нахапает новых кредитов (если найдётся у кого взять) , чем со старыми расплатится . И как всегда будет ныть о реструктуризации долга .

        я вот пытаюсь понять - когда же реально в укропии может наступить экономическое чудо, ну вот если всё, ну вот всё сложится и всё дадут -
        неохватываемый вариант
        poquello
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:28
          Цитата: poquello
          когда же реально в укропии может наступить экономическое чудо, ну вот если всё, ну вот всё сложится и всё дадут

          Это из области ненаучной фантастики .
          bouncyhunter
      2. Anarchist Сегодня, 13:27
        Боюсь, что найдётся! И весь мир будет говорить, что ''Умом Россию не понять''!
        Anarchist
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:31
          Не хотел бы я воплощения этого сценария в жизнь ...
          bouncyhunter
          1. Чёрный Сегодня, 13:37
            Пока в Украине существуют революционеры гидности,под руководством рошеновского гаранта,никакие планы Маршалла Украине не страшны.... laughing ...и вообще план Маршалла для Украины будет состоять из пяти долларовых купюр, дубинки, презерватива, лопаты и трех плакатов в поддержку ЛГБТ. wassat
            Чёрный
          2. Anarchist Сегодня, 13:38
            Я бы тоже очень этого не хотел!
            Во избежании непоняток, с последующими наскоками, предупреждаю - это шуточная картинка...
            Anarchist
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:44
              Нет слов , одни мысли .
              bouncyhunter
      3. Банщик-М Сегодня, 13:29
        Сама Литва активно финансировать Украину не собирается. Зато Пранцкетис обращается к США,

        Стыд и позор ! Кто Украина была и кто Прибалтика (вместе взятая в промышленном потенциале после развала СССР?))))
        Эти им указывают как жить.. сейчас? Мое сознание перевернулось .. angry
        Банщик-М
      4. Подрезчик Сегодня, 14:15
        Кубилюс ранее заявил, что для решения вопроса интеграции Украины с Европой на фоне восстановления инфраструктуры "незалежной" на первом этапе понадобится около 20 млрд долларов.

        И эти тоже бредят, какие 20 лярдов, да еще на ПЕРВОМ ЭТАПЕ???? fool Там и так все разворовывается и распиливается...Впрочем в Европе при деньгах тоже не больные сидят, шиш свядомые больше чего получат, а с 19-го их начнут доить... yes
        Подрезчик
  2. Геркулесыч Сегодня, 13:14
    Если не ошибаюсь, то укроина начать выплаты по кридитам должна в 18ом году? ? recourse А литовец может любые планы строить -один фиг Европе эти прожекты как то не интересны.
    Геркулесыч
    1. Серый брат Сегодня, 13:19
      Цитата: Геркулесыч
      А литовец может любые планы строить

      А литовец и строит, вна Украине министр экономики литовец - Абрамявичус. Гражданин Литвы с еврейскими корнями.
      Серый брат
    2. dsk Сегодня, 13:24
      [/quote]" в ЕС напомнили, что в 2019 году Украина должна начать погашение кредитов".[quote]
      Мышеловка ещё не скоро захлопнется.
      dsk
  3. Серый брат Сегодня, 13:15
    Литовцы решили в цепочку влезть. Интересно, сами или надоумил кто?
    Серый брат
  4. HAM Сегодня, 13:17
    Легко быть щедрым за чужой счёт. crying
    HAM
  5. Идущий Сегодня, 13:18
    Ну если Литва процветающее государство , тогда и Украина расцветет во всей красе. lol
    Идущий
  6. Egorovich Сегодня, 13:24
    "План Маршалла для Украины" - это новый анекдот, что ли? А если бы еще прибалты взялись финансировать, то стал бы полный трындец.
    Egorovich
  7. maw Сегодня, 13:25
    Опаньки!!!! fellow Чужие пятаки делить. Да легко! yes А бульдозер ещё дарить будут? lol
    maw
  8. Captain Nemo Сегодня, 13:28
    Вообще- то, обсуждение этой фигни не вошло в повестку дня ЕС на 17-18 годы. Латыши тупо пиарятся. При этом, их взнос в бюджет программ ЕС почти и не виден без мелкоскопа. То есть, помощь предлагсется оказывать за счет других членов ЕС
    Captain Nemo
  9. Горный стрелок Сегодня, 13:28
    Оригинально. ВНА собираются просуществовать до 20-го года? Чудны дела твои, господи!
    Горный стрелок
  10. assa67 Сегодня, 13:32
    лабусы просят за украденцев belay ...долю хотят?
    assa67
    1. Идущий Сегодня, 13:50
      Цитата: assa67
      лабусы просят за украденцев belay ...долю хотят?


      Только славы и ничего кроме славы. lol
      Идущий
      1. assa67 Сегодня, 14:17
        yes Хероям слава,а попе-пуки laughing
        assa67
  11. vasilkovichi Сегодня, 13:43
    Литовас Васюкивас моськомечтаускас дибилизмас !От такой галиматьи,враз,по-литовски,заговорил...надо русской водки тяпнуть-язык про дизинфецировать,вдруг,заразно...
    vasilkovichi
  12. volodya Сегодня, 13:44
    А мне понравилось, Литва,которая сама всем должна,призывает всех дать Украине кредит!Дали бы сами!
    volodya
    1. Идущий Сегодня, 13:47
      Они бы всей душой , но будут бить челом перед хозяйвами за младоевропейцев попрыгунчиков.
      Идущий
  13. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:46
    Литва прикольная страна.То всем скопом таки брать у России подъёмный кран или нет.Теперь видимо спустя пару лет дебатов.И решив эту задачу.Литва задумалась о "плане Маршала" для Украины.Удачи Лива! Мы с неприкрытым любопыством за этим процессом понаблюдаем. bully
    Наблюдатель2014
  14. afrikanez Сегодня, 13:50
    Впечатление полного абсурда, когда "" учит "дурака" как ему нужно поступить! fool Полная деградация правящей власти на всём западе очевидна. Жаль только. что не предсказуема по некоторым моментам.
    afrikanez
  15. Горменгаст Сегодня, 14:13
    План вымогательства у посторонних стран. "Заграница нам поможет!" laughing
    Горменгаст
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