В Сейме Литвы представили "План Маршалла для Украины"

На фото Викторас Пранцкетис

В парламенте Литвы сегодня проводится презентация так называемого «Плана Маршалла для Украины». Наиболее обращающим на себя внимание фактом можно назвать то, что презентация осуществляется в одной из закредитованных стран Европейского союза, которая сама никак не может расплатиться по долгам.Презентация проводится спикером литовского парламента Викторасом Пранцкетисом. Спикер Сейма заявил о том, что Украине «может быть выделена финансовая помощь» на период с 2020 по 2027 годы.Сама Литва активно финансировать Украину не собирается. Зато Пранцкетис обращается к США, Канаде, Японии, странам Европейского союза с предложением о поддержке Украины. Автором самого «плана Маршалла для Украины» является литовская группа во главе с экс-премьером правительства прибалтийской республики Андрюсом Кубилюсом. Кубилюс ранее заявил, что для решения вопроса интеграции Украины с Европой на фоне восстановления инфраструктуры "незалежной" на первом этапе понадобится около 20 млрд долларов.Как известно, в Европе ранее отметили, что никакого «плана Маршалла для Украины» рассматривать не намерены по той причине, что Украина и без того получила внушительную финансовую помощь от ЕС и МВФ. Мало того, в ЕС напомнили, что в 2019 году Украина должна начать погашение кредитов.