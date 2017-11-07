Новейшие РХМ-5М на шасси «Ракушки» начнут поступать в ВДВ в 2018 году
В Тульском соединении ВДВ приступили к изучению новой машины для подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты РХМ-5М, сообщает Вестник Мордовии со ссылкой на Минобороны РФ.
Данный образец уже принят на вооружение. Он создан на унифицированном базовом шасси БТР-МДМ «Ракушка» и «позволяет вести РХБ разведку местности в боевых порядках ВДВ».
«Экипаж машины, состоящий из четырех человек, способен дистанционно обнаружить наличие отравляющих веществ в воздухе на маршрутах движения войск и в районах их сосредоточения с последующей передачей данных в автоматизированную систему управления войсками», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, новый образец «оснащен современным автоматическим метеокомплектом, способным определить скорость ветра, его направление, температуру воздуха и почвы, атмосферное давление, степень вертикальной устойчивости воздуха в реальном времени с последующим выводом данных на автоматизированное рабочее место командира машины».
Начало серийных поставок РХМ-5М в войска запланировано на 2018 год.
Данный образец уже принят на вооружение. Он создан на унифицированном базовом шасси БТР-МДМ «Ракушка» и «позволяет вести РХБ разведку местности в боевых порядках ВДВ».
«Экипаж машины, состоящий из четырех человек, способен дистанционно обнаружить наличие отравляющих веществ в воздухе на маршрутах движения войск и в районах их сосредоточения с последующей передачей данных в автоматизированную систему управления войсками», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, новый образец «оснащен современным автоматическим метеокомплектом, способным определить скорость ветра, его направление, температуру воздуха и почвы, атмосферное давление, степень вертикальной устойчивости воздуха в реальном времени с последующим выводом данных на автоматизированное рабочее место командира машины».
Начало серийных поставок РХМ-5М в войска запланировано на 2018 год.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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