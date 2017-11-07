13:58 07 ноября

Новейшие РХМ-5М на шасси «Ракушки» начнут поступать в ВДВ в 2018 году

В Тульском соединении ВДВ приступили к изучению новой машины для подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты РХМ-5М, сообщает Вестник Мордовии со ссылкой на Минобороны РФ.

Новейшие РХМ-5М на шасси «Ракушки» начнут поступать в ВДВ в 2018 году


Данный образец уже принят на вооружение. Он создан на унифицированном базовом шасси БТР-МДМ «Ракушка» и «позволяет вести РХБ разведку местности в боевых порядках ВДВ».


«Экипаж машины, состоящий из четырех человек, способен дистанционно обнаружить наличие отравляющих веществ в воздухе на маршрутах движения войск и в районах их сосредоточения с последующей передачей данных в автоматизированную систему управления войсками», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, новый образец «оснащен современным автоматическим метеокомплектом, способным определить скорость ветра, его направление, температуру воздуха и почвы, атмосферное давление, степень вертикальной устойчивости воздуха в реальном времени с последующим выводом данных на автоматизированное рабочее место командира машины».

Начало серийных поставок РХМ-5М в войска запланировано на 2018 год.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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Комментарии 9

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  1. svp67 Сегодня, 10:38
    Одна база - много различных боевых машин. И это ПРАВИЛЬНО и НОРМАЛЬНО
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:51
      hi
      Цитата: svp67
      И это ПРАВИЛЬНО и НОРМАЛЬНО

      К сожалению , это не везде практикуется .
      bouncyhunter
      1. Сепар ДНР Сегодня, 11:00
        Цитата: bouncyhunter
        hi
        Цитата: svp67
        И это ПРАВИЛЬНО и НОРМАЛЬНО

        К сожалению , это не везде практикуется .

        Товарищ маршал,именно "не везде" сыграло злую шутку с нацистским вермахтом во Второй Мировой.
        А конкретнее,слишком "разношёрстный" автомобильный парк.
        Что касается МО РФ(как наследника МО СССР),то в направлении унификации преемственность прослеживается.
        Конечно какие-то "частности" могут прослеживаться,но в целом...
        Сепар ДНР
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:02
          Цитата: Сепар ДНР
          Конечно какие-то "частности" могут прослеживаться,но в целом...

          Собственно , я это и имел ввиду .
          bouncyhunter
      2. Лопатов Сегодня, 11:11
        Цитата: bouncyhunter
        К сожалению , это не везде практикуется .

        Особого смысла в унификации по базовым шасси нет. Куда умнее унификация по узлам и агрегатам.
        Лопатов
    2. сибиралт Сегодня, 10:56
      Даешь ВДВ побольше ракушек! А куда десантироваться то будем? belay
      сибиралт
      1. Сепар ДНР Сегодня, 11:06
        Цитата: сибиралт
        Даешь ВДВ побольше ракушек! А куда десантироваться то будем? belay

        Подсказать хорошие площадки ? И для без посадочного способа,и для приземления ВТА.
        Сепар ДНР
      2. Лопатов Сегодня, 11:08
        Цитата: сибиралт
        А куда десантироваться то будем?

        Куда Родина прикажет.
        А вообще, конечно, полководцам из ВДВ стоило бы озаботиться десантируемой парашютным способом инженерной техникой. Для быстрого строительства полевых аэродромов, способных принимать самолёты ВТА. Благо, у тех же полярников опыт в этой сфере просто огромный, каждый год бульдозеры сбрасывают и ледовый аэродром строят.
        Лопатов
  2. vnord Сегодня, 13:21
    Цитата: Лопатов
    полководцам из ВДВ стоило бы озаботиться десантируемой парашютным способом инженерной техникой. Для быстрого строительства полевых аэродромов, способных

    При СССР на учениях сбрасывали с парашюта трактор ДТ-75
    vnord
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