В Эр-Рияде считают, что Ливан объявил им войну

Мы будем относиться к правительству Ливана как к правительству, объявляющему войну из-за боевиков (шиитского движения) "Хезболлах",

Саудовский госминистр по делам персидско-арабского залива Самер Аль-Сабхан заявил, что Эр-Рияд будет рассматривать Ливан как государство, которые объявляет его стране войну, передает РИА Новости сказал министр, добавив, что ливанское правительство «должно знать об опасности боевиков "Хезболлах" для Саудовской Аравии».Он добавил, что боевики "Хезболлах" причастны ко всем терактам, угрожающим Саудовской Аравии, а также к контрабанде наркотиков, попадающим в страну.Аль-Сабхан призвал ливанское правительство сдержать «агрессию "Хезболлах"».По его словам, заявления о том, что ливанский премьер-министр Саад Харири подал в отставку принудительно, были сделан6ы для того, чтобы «рассредоточить ливанцев».Напомним, в субботу премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке с поста премьера Ливана, находясь в Эр-Рияде. В своей речи он обвинил «Хезболлах» и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.