13:54 07 ноября

В Эр-Рияде считают, что Ливан объявил им войну

Саудовский госминистр по делам персидско-арабского залива Самер Аль-Сабхан заявил, что Эр-Рияд будет рассматривать Ливан как государство, которые объявляет его стране войну, передает РИА Новости.



Мы будем относиться к правительству Ливана как к правительству, объявляющему войну из-за боевиков (шиитского движения) "Хезболлах",
сказал министр, добавив, что ливанское правительство «должно знать об опасности боевиков "Хезболлах" для Саудовской Аравии».


Он добавил, что боевики "Хезболлах" причастны ко всем терактам, угрожающим Саудовской Аравии, а также к контрабанде наркотиков, попадающим в страну.

Аль-Сабхан призвал ливанское правительство сдержать «агрессию "Хезболлах"».

По его словам, заявления о том, что ливанский премьер-министр Саад Харири подал в отставку принудительно, были сделан6ы для того, чтобы «рассредоточить ливанцев».

Напомним, в субботу премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке с поста премьера Ливана, находясь в Эр-Рияде. В своей речи он обвинил «Хезболлах» и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 41

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  1. Идущий Сегодня, 11:07
    Саудовский госминистр по делам персидско-арабского залива Самер Аль-Сабхан заявил, что Эр-Рияд будет рассматривать Ливан как государство, которые объявляет его стране войну, передает РИА Новости.


    И долго США ещё будет там устраивать свои беспорядки , когда уже все поймут , что если США не уйдет из региона , мира там не будет никогда.
    Идущий
    1. Рагнар лодброк Сегодня, 11:10
      Цитата: Идущий
      Саудовский госминистр по делам персидско-арабского залива Самер Аль-Сабхан заявил, что Эр-Рияд будет рассматривать Ливан как государство, которые объявляет его стране войну, передает РИА Новости.


      И долго США ещё будет там устраивать свои беспорядки , когда уже все поймут , что если США не уйдет из региона , мира там не будет никогда.

      Только ли США? Там ещё Израиль нехило подогревает...
      Рагнар лодброк
      1. Тралл Сегодня, 11:17
        А ведь их предупреждали.

        Рисунок на машине, на котором изображены президент Сирии Башар Асад, президент РФ Владимир Путин и лидер "Хезболлы" Сайед Насралла. Латакия, Сирия, май 2014 года
        Тралл
        1. Shurik70 Сегодня, 12:48
          А мне вот Проклятие Кадафи вспомнилось
          Shurik70
      2. Идущий Сегодня, 11:17
        Конечно нет , но если уйдут США , то остальные , поджав хвосты , убегут.
        Идущий
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:51
      долго,пока полосатые гиены смогут этот костер поддерживать,будут поддерживать,все понимают что пока американцы туда нос засунули покоя там не будет,но для местных амерские деньги важнее мира дома((
      Ратник с пулеметом
      1. Идущий Сегодня, 11:58
        Цитата: Ратник с пулеметом
        но для местных амерские деньги важнее мира дома((


        Вот и в этом большая проблема , продают все и вся.
        Идущий
    3. ilimnoz Сегодня, 12:53
      борьба со следствием бесконечна нужно устранить причину
      ilimnoz
      1. Идущий Сегодня, 13:02
        Цитата: ilimnoz
        борьба со следствием бесконечна нужно устранить причину


        США и капиталу выгоднее бороться со следствием , не могут же они бороться сами с собой.
        Идущий
  2. антивирус Сегодня, 11:10
    ЭТО ЕЩЕ НЕ ПЛОХО .
    ПЛОХАЯ ЖИЗНЬ НАСТАНЕТ , КОГДА ВЕРБЛЮДОВ НЕЧЕМ КОРМИТЬ БУДЕТ.
    я друзей из Израиля год спрашиваю- что делать будете...когда.. ?
    ББВ меняется и демография +финансы+внеш силы(АЗИЯ ИДЕТ).
    все течет, все меняется ...и песок тоже.
    нельзя подняться на один и тот же бархан дважды
    антивирус
    1. voyaka uh Сегодня, 11:59
      "ПЛОХАЯ ЖИЗНЬ НАСТАНЕТ , КОГДА ВЕРБЛЮДОВ НЕЧЕМ КОРМИТЬ БУДЕТ"///

      Это - то, что произошло в Сирии. Три года засухи и неурожаев. Разоренные
      крестьяне рванули в города. Там их гнобили, нормальной работы нет, промышленности
      почти нет. Их взяли в оборот исламисты. Начались "стачки" и протесты. Рецепт у Асада простой.
      Армия пришла с танками. Ну, и понеслось. Война началась в 2011 ходу, задолго до ИГИЛ.
      К 2015 Асад почти рухнул.
      voyaka uh
      1. XXXIII Сегодня, 12:49
        voyaka uh Что с Ливаном не так? или это саудиты крутят против вас что то, думаю вам конфликт у границ не выгоден во всех смыслах...... hi
        XXXIII
        1. voyaka uh Сегодня, 13:23
          Премьер-министр Ливана, христианин Харири недавно подал в отставку.
          Испугался, когда ему сообщили (с доказательствами) о
          готовящемся покушении (предположительно, со стороны Хизбалла/Ирана).
          А заявление об отставке он сделал в Саудии. Говорил: "боюсь вернуться, убьют".
          Его папа погиб в результате покушения. В общем, неясная пока история.
          voyaka uh
          1. антивирус Сегодня, 13:33
            в Ливане четко закреплены посты в рук-ве, от кол-ва населения-конфессий.
            что будете делать при изменении этих пропорций?
            Хезбола ( и др мусульмане)требует уже больше мест в исполн и законодат власти ?
            - это союзники Ирана или Сирии? -или др мусульм стран?
            где Израиль в этом море зелени?(- без ответа)
            антивирус
            1. voyaka uh Сегодня, 13:35
              "где Израиль в этом море зелени?(-

              Израиль - бело-синий - на своем месте! fellow drinks
              voyaka uh
          2. XXXIII Сегодня, 13:50
            Форум друзей Крыма», передаёт корреспондент Крыминформа.
            Инцидент произошёл во время выступления заместителя верховного кади Палестины – господина Астамоля. «Мы, палестинцы, понимаем страдания всех народов, поскольку мы – самый страдающий народ, поскольку мы до сих пор находимся под оккупацией… Вы сами знаете, от кого мы страдаем, от захватчиков нашей земли», – привёл его слова переводчик с арабского.
            В этот момент в зале раздался громкий смех. - "израильский политолог выкрикнул: «Да вы всех вырежете»."
            Случайно попалась новость, но настроение подняла...... lol
            http://crimea-news.com/other/2017/11/06/341583.ht
            ml
            XXXIII
        2. профессор Сегодня, 13:36
          Цитата: XXXIII
          Что с Ливаном не так?

          Слабый он Ливан. Его всегда имел кто хотел и как хотел. Либитель мальчиков Арафат там воду мутил и резал несогласных, теперь ужанасрала мутит. Законная власть (премьер) Ливана об этом так прямо и заявил.
          Короче, будет весело в Ливане, но пока нас не тронут мы вмешиваться не будем. Наши миротворцы уже дважды вляпывались в ливанскую грязь. Надеюсь третьий раз наступит не скоро. А пока 11 лет тишины и благодати на нашей северной границе. good

          ПС
          Рождаемость в Ливане тоже проблематична. Перестали они плодиться. На одну бабу у них всего 1.72 ребенка. Вымирают они.
          профессор
  3. Sergey53 Сегодня, 11:10
    Закрутили Саудиты реально круто. На фоне арестов и погибших в вертолёте. А дальше чего ждать?
    Sergey53
  4. новичок Сегодня, 11:11
    вот это поворот речи: “Мы будем относиться к правительстау Ливана как к правительству, ОБЪЯВЛЯЮЩЕМУ войну..“ и, в котором промежутке времени, Ливан находится в постоянном объявлении? laughing
    новичок
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:16
    Эр-Рияд будет рассматривать Ливан как государство, которые объявляет его стране войну

    Во главе целой коалиции с босоногими хуситами в Йемене не могут ни чего сделать, а уже решили объявить войну Ливану. Армия нахватала новейших образцов вооружений, а как была декоративной так и осталась. Выучку, стойкость солдата немеренными деньгами не заменишь.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:21
      Цитата: rotmistr60
      Армия нахватала новейших образцов вооружений, а как была декоративной так и осталась. Выучку, стойкость солдата немеренными деньгами не заменишь.

      Не далее как сегодня коллега Чёрный сравнил армию саудов с зажравшимися котами . lol
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:26
        Привет, Паша hi Они больше похожи на коллектив художественной самодеятельности. Скачут с саблями, огненные горшки вращают, палками размахивают на показательных выступлениях. При этом одолеть полосу препятствий - большая трудность.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:30
          Цитата: rotmistr60
          Они больше похожи на коллектив художественной самодеятельности.

          Балетный кружок при макаронной фабрике ? lol
          bouncyhunter
          1. rotmistr60 Сегодня, 11:34
            при макаронной фабрике

            Точнее при НПЗ.
            rotmistr60
      2. новичок Сегодня, 11:32
        Паша, приветствую! с Праздником! тут дело в том, что сауды пользуясь почти неограниченными ресурсами, покупают оружие по сиюминутной политической выгоде, кого то лизнуть, кого то развернуть к себе. и зачастую покупаемое оружие идёт прямиком в склады, на долгие годы.
        новичок
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:35
          Привет , Гарик , и тебя с Праздником ! hi drinks Как не вспомнить пословицу , что даже самое совершенное оружие в руках дикаря превращается в бесполезную железяку .
          bouncyhunter
          1. новичок Сегодня, 11:39
            очень точное сравнение, Паш. им бы завязывать со всем этим и, действительно стать центром религиозной терпимости и просвящения, коим видит его король.
            новичок
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:43
              Матрасы им не позволят . yes
              bouncyhunter
              1. новичок Сегодня, 11:44
                да, есть такое.
                новичок
  6. Горный стрелок Сегодня, 11:18
    Восток - дело тонкое... Премьер подает в отставку - и это объявление войны?
    Горный стрелок
  7. Livonetc Сегодня, 11:18
    Цитата: антивирус
    ЭТО ЕЩЕ НЕ ПЛОХО .
    ПЛОХАЯ ЖИЗНЬ НАСТАНЕТ , КОГДА ВЕРБЛЮДОВ НЕЧЕМ КОРМИТЬ БУДЕТ.
    я друзей из Израиля год спрашиваю- что делать будете...когда.. ?
    ББВ меняется и демография +финансы+внеш силы(АЗИЯ ИДЕТ).
    все течет, все меняется ...и песок тоже.
    нельзя подняться на один и тот же бархан дважды

    И они изменятся.
    Livonetc
  8. злой партизан Сегодня, 11:20
    Чёт я смотрю на Ближнем Востоке все идут не в ногу. Ну кроме Саудовской Аравии и Израиля... what
    злой партизан
  9. нивасандер Сегодня, 11:39
    валите из Йемена шииты и успокоятся
    нивасандер
    1. andj61 Сегодня, 12:46
      Цитата: нивасандер
      валите из Йемена шииты и успокоятся

      Не успокоятся. Юг Саудовской Аравии сплошь шиитами заселен. Они воюют с ними в Йемене, чтобы не пришлось воевать у себя на дому. А дело, судя по всему, как раз к этому идет hi
      andj61
  10. Михаил Анохин Сегодня, 12:04
    Дела в Саудовской Аравии таковы что не понятно куда и что вылезет!
    Ну а Ливан всегда был и остается французской проституткой.
    Михаил Анохин
  11. Евродав Сегодня, 12:09
    Цитата: Ратник с пулеметом
    долго,пока полосатые гиены смогут этот костер поддерживать,будут поддерживать,все понимают что пока американцы туда нос засунули покоя там не будет,но для местных амерские деньги важнее мира дома((

    Американский нос засовывают туда другие...
    Евродав
  12. XXXIII Сегодня, 12:16
    В Эр-Рияде считают, что Ливан объявил им войну
    А причем тут Ливан???? wassat
    XXXIII
    1. SarS Сегодня, 12:28
      Саудиты врага нашли, победы захотелось, а то как то с Йеменом - не очень.
      SarS
      1. XXXIII Сегодня, 12:43
        Цитата: SarS
        а то как то с Йеменом - не очень.
        Ну да, Йемен то Иранскими ракетами стреляет.... laughing.... ту самое интересное то что Ливан граничит с Израилем, как евреи отреагируют на заявление саудитов.... request
        XXXIII
  13. Макаров Сегодня, 12:39
    2 опечатки в коротенькой статье...держите уровень?
    Макаров
  14. Ванёк Сегодня, 13:29
    как к правительству, объявляющему

    Объявившему*

    Разные как-бы вещи...
    Ванёк
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