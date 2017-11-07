В Эр-Рияде считают, что Ливан объявил им войну
Саудовский госминистр по делам персидско-арабского залива Самер Аль-Сабхан заявил, что Эр-Рияд будет рассматривать Ливан как государство, которые объявляет его стране войну, передает РИА Новости.
Он добавил, что боевики "Хезболлах" причастны ко всем терактам, угрожающим Саудовской Аравии, а также к контрабанде наркотиков, попадающим в страну.
Аль-Сабхан призвал ливанское правительство сдержать «агрессию "Хезболлах"».
По его словам, заявления о том, что ливанский премьер-министр Саад Харири подал в отставку принудительно, были сделан6ы для того, чтобы «рассредоточить ливанцев».
Напомним, в субботу премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке с поста премьера Ливана, находясь в Эр-Рияде. В своей речи он обвинил «Хезболлах» и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.
Мы будем относиться к правительству Ливана как к правительству, объявляющему войну из-за боевиков (шиитского движения) "Хезболлах",сказал министр, добавив, что ливанское правительство «должно знать об опасности боевиков "Хезболлах" для Саудовской Аравии».
Он добавил, что боевики "Хезболлах" причастны ко всем терактам, угрожающим Саудовской Аравии, а также к контрабанде наркотиков, попадающим в страну.
Аль-Сабхан призвал ливанское правительство сдержать «агрессию "Хезболлах"».
По его словам, заявления о том, что ливанский премьер-министр Саад Харири подал в отставку принудительно, были сделан6ы для того, чтобы «рассредоточить ливанцев».
Напомним, в субботу премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке с поста премьера Ливана, находясь в Эр-Рияде. В своей речи он обвинил «Хезболлах» и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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