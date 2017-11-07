Результатом сотрудничества МО РФ с Росатомом стало создание новых боеприпасов

По результатам совместной работы с "Росатомом" в 2016 году были созданы и внедрены в войска современные боеприпасы для комплексов "Хризантема" и "Штурм", ПЗРК (переносных зенитно-ракетных комплексов - "Интерфакс-АВН") "Игла", а также торпеды серии "Пакет" и "Физик-1",

Это индустриальные парки, бизнес-инкубаторы, технопарки, инжиниринговые центры и так далее. Возьмем, например, Федеральное агентство научных организаций России, с которым мы работаем в рамках совместного с Российской академией наук трехстороннего соглашения. Результатом этого взаимодействия стали более 190 проектов и научных исследований в интересах Министерства обороны,

Это, в частности, энергетические и интеллектуальные системы, навигация, технологии развития робототехнических комплексов различного назначения и многие другие направления,

Начиная с 2012 года, в интересах армии внедрено более 300 инновационных образцов, которые прошли успешную войсковую апробацию,