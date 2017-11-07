Результатом сотрудничества МО РФ с Росатомом стало создание новых боеприпасов
Минобороны РФ эффективно сотрудничает с Росатомом, среди совместных разработок – перспективные боеприпасы для разных видов и родов войск, передает Интерфакс-АВН сообщение замминистра обороны Павла Попова.
Он отметил, что «в рамках системы инновационной деятельности Минобороны организовано взаимодействие с 1 тыс. 273 сторонними организациями, расположенными в 23 регионах России».
По его словам, исходя из наиболее актуальных потребностей Вооруженных сил, «поиск перспективных разработок и технологий ведется по 20 направлениям».
На сегодняшний день проработано более 1,5 тыс. научно-технических проектов, представляющих потенциальный интерес для Вооруженных сил.
Кроме того, «будет продолжена начатая в нынешнем году работа по созданию военного инновационного технополиса ЭРА, который придаст новый импульс развитию инновационной деятельности не только в министерстве обороны, но и в масштабах государства», сказал заместитель министра.
По результатам совместной работы с "Росатомом" в 2016 году были созданы и внедрены в войска современные боеприпасы для комплексов "Хризантема" и "Штурм", ПЗРК (переносных зенитно-ракетных комплексов - "Интерфакс-АВН") "Игла", а также торпеды серии "Пакет" и "Физик-1",рассказал генерал армии.
Он отметил, что «в рамках системы инновационной деятельности Минобороны организовано взаимодействие с 1 тыс. 273 сторонними организациями, расположенными в 23 регионах России».
Это индустриальные парки, бизнес-инкубаторы, технопарки, инжиниринговые центры и так далее. Возьмем, например, Федеральное агентство научных организаций России, с которым мы работаем в рамках совместного с Российской академией наук трехстороннего соглашения. Результатом этого взаимодействия стали более 190 проектов и научных исследований в интересах Министерства обороны,сказал Попов.
По его словам, исходя из наиболее актуальных потребностей Вооруженных сил, «поиск перспективных разработок и технологий ведется по 20 направлениям».
Это, в частности, энергетические и интеллектуальные системы, навигация, технологии развития робототехнических комплексов различного назначения и многие другие направления,сообщил генерал.
На сегодняшний день проработано более 1,5 тыс. научно-технических проектов, представляющих потенциальный интерес для Вооруженных сил.
Начиная с 2012 года, в интересах армии внедрено более 300 инновационных образцов, которые прошли успешную войсковую апробацию,добавил Попов.
Кроме того, «будет продолжена начатая в нынешнем году работа по созданию военного инновационного технополиса ЭРА, который придаст новый импульс развитию инновационной деятельности не только в министерстве обороны, но и в масштабах государства», сказал заместитель министра.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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