13:57 07 ноября

Результатом сотрудничества МО РФ с Росатомом стало создание новых боеприпасов

Минобороны РФ эффективно сотрудничает с Росатомом, среди совместных разработок – перспективные боеприпасы для разных видов и родов войск, передает Интерфакс-АВН сообщение замминистра обороны Павла Попова.

Результатом сотрудничества МО РФ с Росатомом стало создание новых боеприпасов


По результатам совместной работы с "Росатомом" в 2016 году были созданы и внедрены в войска современные боеприпасы для комплексов "Хризантема" и "Штурм", ПЗРК (переносных зенитно-ракетных комплексов - "Интерфакс-АВН") "Игла", а также торпеды серии "Пакет" и "Физик-1",
рассказал генерал армии.


Он отметил, что «в рамках системы инновационной деятельности Минобороны организовано взаимодействие с 1 тыс. 273 сторонними организациями, расположенными в 23 регионах России».

Это индустриальные парки, бизнес-инкубаторы, технопарки, инжиниринговые центры и так далее. Возьмем, например, Федеральное агентство научных организаций России, с которым мы работаем в рамках совместного с Российской академией наук трехстороннего соглашения. Результатом этого взаимодействия стали более 190 проектов и научных исследований в интересах Министерства обороны,
сказал Попов.

По его словам, исходя из наиболее актуальных потребностей Вооруженных сил, «поиск перспективных разработок и технологий ведется по 20 направлениям».

Это, в частности, энергетические и интеллектуальные системы, навигация, технологии развития робототехнических комплексов различного назначения и многие другие направления,
сообщил генерал.

На сегодняшний день проработано более 1,5 тыс. научно-технических проектов, представляющих потенциальный интерес для Вооруженных сил.

Начиная с 2012 года, в интересах армии внедрено более 300 инновационных образцов, которые прошли успешную войсковую апробацию,
добавил Попов.

Кроме того, «будет продолжена начатая в нынешнем году работа по созданию военного инновационного технополиса ЭРА, который придаст новый импульс развитию инновационной деятельности не только в министерстве обороны, но и в масштабах государства», сказал заместитель министра.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 16

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  1. bagr69 Сегодня, 12:52
    Как неожиданно оказалось, вот что "бензоколонка" может, у которой к тому же "экономика разорвана в клочья".
    bagr69
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:57
      Угу . Британские учёные недоумевают и ищут ошибку в расчётах . lol
      bouncyhunter
      1. Pete Mitchell Сегодня, 13:17
        Паша hi поколения детишек Discovery Chanel в жизни не найдет - они же калькулятором с трудом пользуются. Умишка хватило лозунг запомнить и все, дальше ничего.
        Pete Mitchell
        1. Идущий Сегодня, 13:25
          По его словам, исходя из наиболее актуальных потребностей Вооруженных сил, «поиск перспективных разработок и технологий ведется по 20 направлениям».


          Широкий спектр и хочется верить , что это принесет ожидаемых результатов.
          Идущий
        2. НасРать Сегодня, 13:26
          Discovery Chanel- не самый плохой канал!!!....Нашей теле-индустрии, аналогичный канал не помешал бы.

          НасРать
          1. krops777 Сегодня, 13:47
            Discovery Chanel- не самый плохой канал!!!....Нашей теле-индустрии, аналогичный канал не помешал бы.


            Да пожалуйста, "Моя планета" называется, Наука 2.0 аналог другому амеровскому проекту.
            krops777
          2. Pete Mitchell Сегодня, 13:49
            Цитата: НасРать
            Discovery Chanel- не самый плохой канал!!!....Нашей теле-индустрии, аналогичный канал не помешал бы.

            Идея может и неплоха, но пусть реализация будет своя, российская, а не пересказывание англосаксов, у которых как известно свое видение мира вообще, славян/России в частности. Простенько из жизни: тому обратно мне один брит пытался рассказать какой хреновый самолет МиГ-25, потому что Discovery так сказал. Я ему пытался что то сказать, но не тут то было - Discovery сказал. Мой аргумент, то что я из системы и как бы знаком с самолетом, не был воспринят. Обидел я его в конце разговора.
            Наверное я просто хочу чтоб мои дети понимали почему надо мнговение помолчать у памятника Прохоренко, а не восторгались рембами...
            Pete Mitchell
        3. bouncyhunter Сегодня, 13:26
          Привет , Бродяга ! hi С Праздником ! drinks
          Цитата: Pete Mitchell
          поколения детишек Discovery Chanel в жизни не найдет - они же калькулятором с трудом пользуются.

          И не говори . Не радует то , что это распространяется не хуже чумы .
          bouncyhunter
          1. Pete Mitchell Сегодня, 13:40
            Идет драка за умы и переформатирование мировозрения: отрыв от истоков и прочее.

            С праздником, были люди...
            Pete Mitchell
    2. Shurik70 Сегодня, 13:04
      Это, в частности, энергетические и интеллектуальные системы, навигация, технологии развития робототехнических комплексов различного назначения и многие другие направления

      Как, однако, "РосАтом" развернулся. Вот его сайт: http://www.rosatom.ru
      Объединяет активы в области атомной энергетики, проектирования и сооружения АЭС, энергетического машиностроения ... В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, материаловедение, суперкомпьтеры и программное обеспечение, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции

      Особенно мне нравится фраза "неядерной инновационной продукции". Очень конкретное описание "и всё остальное" laughing
      Shurik70
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:57
    Минобороны РФ эффективно сотрудничает с Росатомом,

    ... а чего не с роснано? laughing ... чубик деньги любит!. bully
    a.s.zzz888
  3. My_Log_In Сегодня, 13:08
    Цитата: a.s.zzz888
    Минобороны РФ эффективно сотрудничает с Росатомом,

    ... а чего не с роснано? laughing

    видимо необходим результат, видимый невооружённым глазом laughing
    My_Log_In
  4. Zomanus Сегодня, 13:13
    Ну оно в общем так и должно быть.
    Ибо оборона всегда на острие науки, в любых отраслях,
    начиная от сапога и заканчивая МБР.
    Главное-что бы и в гражданку шло кое-что из этого.
    Zomanus
    1. Самаритянин Сегодня, 13:57
      Цитата: Zomanus

      Главное-что бы и в гражданку шло кое-что из этого.

      Идёт и в медицину, машиностроение, материаловедение и даже на кухню к нам laughing drinks :


      "Ростех" представил «поющие» холодильники с функцией воспроизведения любых звуков
      https://sdelanounas.ru/blogs/99963/
      Самаритянин
  5. Paranoid50 Сегодня, 13:27
    По результатам совместной работы с "Росатомом" в 2016 году были созданы и внедрены в войска современные боеприпасы для комплексов "Хризантема" и "Штурм", ПЗРК (переносных зенитно-ракетных комплексов - "Интерфакс-АВН") "Игла", а также торпеды серии "Пакет" и "Физик-1",
    Хм,тут момент... Б/П - "просто" современные или хитро-современные? wink Поди знай...
    Paranoid50
  6. Сергей-8848 Сегодня, 13:28
    Лучше бы меньше показухи и презентаций.
    Так называемые технополисы, которые сейчас активно пропихивают как супер-ноу-хау очередные "эффективные" м-ры, в 40-50-х гг. были организованы без всякого "шума и пыли" и создали наш приоритет. Причём показали и доказали его (приоритет) также без лишней рекламы через СМИ, а только демонстрацией реальных достижений, заставивших охолонуть всех "партнёров".
    Сергей-8848
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