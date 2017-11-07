За пять лет 12 ракетных полков перевооружены на комплексы "Ярс"
Доля современного вооружения в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) России выросла за последние пять лет с 42% до 66%, сообщил во вторник начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
По его словам, в стратегических ядерных силах созданы, модернизированы и приняты в боевой состав новые ракетные комплексы различных видов базирования.
В настоящее же время ведется разработка перспективных комплексов, в том числе с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, отметил Герасимов.
РВСН получили более 80 межконтинентальных баллистических ракет. На ракетные комплексы нового поколения "Ярс" за пять лет перевооружено 12 ракетных полков. Доля современных образцов (вооружений) в РВСН возросла с 42 до 66%, а возможности по преодолению системы противоракетной обороны увеличились на 30%— сказал он на коллегии.
По его словам, в стратегических ядерных силах созданы, модернизированы и приняты в боевой состав новые ракетные комплексы различных видов базирования.
В настоящее же время ведется разработка перспективных комплексов, в том числе с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, отметил Герасимов.
Их технические характеристики позволят использовать более эффективные виды боевого оснащения ракет и средств преодоления противоракетной обороны— сказал Герасимов.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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