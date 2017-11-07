17:24 07 ноября

За пять лет 12 ракетных полков перевооружены на комплексы "Ярс"

Доля современного вооружения в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) России выросла за последние пять лет с 42% до 66%, сообщил во вторник начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

РВСН получили более 80 межконтинентальных баллистических ракет. На ракетные комплексы нового поколения "Ярс" за пять лет перевооружено 12 ракетных полков. Доля современных образцов (вооружений) в РВСН возросла с 42 до 66%, а возможности по преодолению системы противоракетной обороны увеличились на 30%
— сказал он на коллегии.

За пять лет 12 ракетных полков перевооружены на комплексы "Ярс"



По его словам, в стратегических ядерных силах созданы, модернизированы и приняты в боевой состав новые ракетные комплексы различных видов базирования.

В настоящее же время ведется разработка перспективных комплексов, в том числе с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, отметил Герасимов.

Их технические характеристики позволят использовать более эффективные виды боевого оснащения ракет и средств преодоления противоракетной обороны
— сказал Герасимов.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 15

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  1. Anarchist Сегодня, 15:05
    Эти комплексы, Как шило в Боку у американцев!
    В девяностые, когда от сатаны отказались, американцы просили наших отказаться и от колесных... На вопрос-зачем? Они отвечали-мы не можем спланировать удар...
    Как Ельцин у них на поводу не пошёл? Видимо похмелиться забыл...
    Anarchist
    1. BerBer Сегодня, 15:21
      Я так понимаю, решается проблема с носителями. А то боеголовки есть, а носителей не хватает.
      BerBer
      1. Идущий Сегодня, 15:34
        “РВСН получили более 80 межконтинентальных баллистических ракет. На ракетные комплексы нового поколения "Ярс" за пять лет перевооружено 12 ракетных полков. Доля современных образцов (вооружений) в РВСН возросла с 42 до 66%,


        По обновлению подтягиваются к подводным стратегам.
        Идущий
    2. Evgenijus Сегодня, 15:39
      Anarchist :
      когда от сатаны отказались

      Не отказались ...
      На май 2006 года в состав РВСН входит 74 шахтных пусковых установки с МБР Р-36М УТТХ и Р-36М2, оснащенными 10 боевыми блоками каждая.
      https://topwar.ru/2567-car-raketa.html
      Evgenijus
      1. Anarchist Сегодня, 15:54
        Написал неправильно: не ''отказались'', а ''отказывались''! Т.е. американцы почти продавили, но... Хотя от ж д составов отказались!
        Anarchist
  2. RASKAT Сегодня, 15:05
    А сколько в полку Ракетных установок? Мне кажется штуки три дивизиона по пару тройку установок, итого штук по 6-9?
    RASKAT
    1. Anarchist Сегодня, 15:10
      В составе ракетной дивизии 5 ракетных полков, в полку -3 дивизиона. Если "ярсы" то на дивизион их пусковых 3 шт. Итого 45пусковых на дивизию. Сколько ракет к ним- не известно. Как минимум 1 на ПУ точно, но в составе дивизии есть еще тягачи..
      Anarchist
      1. andr327 Сегодня, 15:33
        в полку штатно 3 дивизиона по 3 АПУ в каждом, но полк считается дежурящим, если на БД хотя бы одна АПУ. Сейчас дивизий 5 полкового состава нет, впервую очередь из-за повышенного райолна патрулирования.
        Пусковые и ракеты в наличии, а вот полковые сооружения весьма в печальном состоянии. Поэтому и мотаются по полям когда надо и когда не надо. Но слава ракетчикам: дежурство несут несмотря ни на что, и вопреки всему!
        andr327
  3. Sergei75 Сегодня, 15:21
    Ох и смущают меня эти колёсные стартовые площадки, есть-ли толк от них?
    В случае внезапного ракетного нападения:
    - сколько только времени уйдет на развертывание этой бандуры;
    - перемещение данной установки по территории дислокации явно меньше радиуса поражения ( ну не за 100 км. же они ездят);
    - ну не ездят-же они постоянно, а стоят в ангарах, хоть и с раздвигаемой крышей.
    Вот и спрашивается - зачем его таскать, может в шахте было-бы проще?
    тактическое Я.О. - бесспорно.
    Sergei75
    1. Anarchist Сегодня, 15:34
      Анализ выживаемости мобильных комплексов «Тополь-М» и «Ярс»
      topwar.ru/107868-analiz…m…yars.html

      В написании данного поста меня подвигло ряд критических взглядов на мобильные пусковые установки Тополь-М и Ярс.
      Anarchist
      1. Sergei75 Сегодня, 15:54
        всё как-то расплывчато
        "Капониры, конечно, не спасут от прямого или близкого ядерного взрыва, но рассредоточенные на большой площади, они эффективно сохранят ПУ от превентивного удара. Капониры способны выдержать удар взрывной волны при достаточной удаленности от эпицентра взрыва..." - это за 20 км.?, тем более что они все стационарны и их координаты давно известны всем, кроме нас с Вами.
        "А про сказки о том, что американские спутники осуществляют круглосуточный мониторинг в реальном времени за российскими Ярсами, даже говорить не очень хочется. Для этого надо, чтоб над каждым квадратом территории России всегда находился спутник-шпион. Представьте себе, какую космическую армаду придется запустить в космос!... " - дилетантское размышление, места дислокации давно известны и контролируются только они, ночуют-то они дома, этож не поезд, да и тот постоянно не курсирует.
        В общем статья - шняга, для своих, чтоб успокоить.
        Sergei75
        1. Anarchist Сегодня, 16:50
          Цитата: Sergei75
          В общем статья - шняга, для своих, чтоб успокоить.

          Чем мог, Сергей! Чем мог...
          Anarchist
    2. serriy Сегодня, 15:38
      То же и по поводу Булавы. 40 тонн веса. 9000 км дальность. Тонна забрасываемого веса.
      Избыточность. Во всём.
      И лодка могла бы быть компактнее под меньшую ракету. Дешевле. Больше ракет, больше лодок. Больше головной боли у амеров.
      serriy
  4. Влад5307 Сегодня, 15:41
    Цитата: Sergei75
    Ох и смущают меня эти колёсные стартовые площадки, есть-ли толк от них?
    В случае внезапного ракетного нападения:
    - сколько только времени уйдет на развертывание этой бандуры;
    - перемещение данной установки по территории дислокации явно меньше радиуса поражения ( ну не за 100 км. же они ездят);
    - ну не ездят-же они постоянно, а стоят в ангарах, хоть и с раздвигаемой крышей.
    Вот и спрашивается - зачем его таскать, может в шахте было-бы проще?
    тактическое Я.О. - бесспорно.

    Ну чтобы не было внезапного нападения должно правильно работать СПРН и СВР, это как минимум. А находясь на постоянном БД подразделению должно хватить времени на выдвижение и развертывание вне расположения. А при амерзской концепции глобального удара высокоточным оружием это в принципе невозможно(неожиданный удар). И тут главное держать ушки на макушке. Янки мастера воевать с тем, кто не может дать сдачи - вот и волнуются когда у нас принимаются новые системы или глубоко модернизируются нынешние. hi
    Влад5307
  5. vladimirvn Сегодня, 16:18
    Не надо стеснятся своих комплексов. good
    vladimirvn
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