10:57 08 ноября

Истребитель ВВС Тайваня упал в море к северу от острова

В Тайване во время тренировочного полета произошло крушение истребителя французского производства Dassault Mirage 2000, сообщает местное издание Taipei Times со ссылкой на командование Военно-воздушных сил. На настоящий момент информации о судьбе пилота от официальных источников не поступало.

Истребитель ВВС Тайваня упал в море к северу от острова


По данным командования Военно-воздушных сил, связь с самолетом была потеряна в 74 километрах к северу от портового города Цзилун. Там сейчас продолжается поисковая операция с участием патрульных катеров и авиатехники.


На вооружении Тайваня сейчас находятся 60 истребителей Dassault Mirage 2000, купленных у Франции 19 лет назад. Эти машины составляют основу ВВС острова, наряду с американскими F-16 и истребителями IDF собственного производства.

Использованы фотографии: yandex.ru/images
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 08:31
    Эти "Миражам" сто лет в обед..Вообще это авиация и тут всякое бывает..
    210окв
    1. Дедкастарый Сегодня, 08:36
      Цитата: 210окв
      Эти "Миражам" сто лет в обед..Вообще это авиация и тут всякое бывает..

      19 то лет? у нас и "покруче" имеются. winked
      Дедкастарый
      1. 210окв Сегодня, 08:42
        19 лет не выпущеные,а купленные.Они стояли у французов еще в начале 80-х..
        Цитата: Дедкастарый
        Цитата: 210окв
        Эти "Миражам" сто лет в обед..Вообще это авиация и тут всякое бывает..

        19 то лет? у нас и "покруче" имеются. winked
        210окв
    2. Джедай Сегодня, 08:43
      Самолёта не жалко, хоть и денег стоил при покупке. А вот пилот, надеюсь, цел...
      Джедай
  2. shans2 Сегодня, 08:40
    вот если подумать, а ведь Западу и не на что менять самолеты - у них ничего нет, они голодранцы) - с Ф-22, Ф-35 путь в никуда....
    shans2
    1. Дедкастарый Сегодня, 08:43
      Цитата: shans2
      с Ф-22, Ф-35 путь в никуда....

      а они говорят :" в будущее"...только надо разогнаться до 80 миль в час... х/ф "назад в будущее"(С).
      Дедкастарый
    2. Großer Feldherr Сегодня, 09:12
      А кому есть на что менять ?
      Großer Feldherr
      1. Ил-18 Сегодня, 09:49
        Цитата: Großer Feldherr
        А кому есть на что менять ?

        Китаю.
        Ил-18
        1. Großer Feldherr Сегодня, 09:52
          Китай не меняет, а новую армию строит по сути.
          Großer Feldherr
Картина дня