Истребитель ВВС Тайваня упал в море к северу от острова

В Тайване во время тренировочного полета произошло крушение истребителя французского производства Dassault Mirage 2000, сообщает местное издание Taipei Times со ссылкой на командование Военно-воздушных сил. На настоящий момент информации о судьбе пилота от официальных источников не поступало.По данным командования Военно-воздушных сил, связь с самолетом была потеряна в 74 километрах к северу от портового города Цзилун. Там сейчас продолжается поисковая операция с участием патрульных катеров и авиатехники.На вооружении Тайваня сейчас находятся 60 истребителей Dassault Mirage 2000, купленных у Франции 19 лет назад. Эти машины составляют основу ВВС острова, наряду с американскими F-16 и истребителями IDF собственного производства.