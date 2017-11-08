Проект «ЗЗ». Хочешь провалить дело — поручи его Трампу. Или Путину
Путин запутался в революции, считают иностранные аналитики. Воспевая одновременно и царскую Россию, и славное советское прошлое с его победами, президент России оказался в нелепой ситуации: он не может открыто праздновать столетие революции, ибо боится народных восстаний. Другие иностранные аналитики делают вывод: в стратегическом отношении Путин не умнее Трампа. Оба они «stupid», оба гарантированно провалят самое простое дело.
Почему Кремль отметил столетие русской революции «с осторожностью?» На этот сложный вопрос попытался ответить в «Вашингтон Пост» Дэвид Филипов.
Россия «осторожно» отмечает 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции, пишет автор. В стране официально не празднуется круглая дата «коммунистического восстания 1917 года», которое привело к созданию Советского Союза. Осторожный поход к бывшему советскому празднику показывает отношение Кремля «к бурной истории России XX века», полагает Филипов. Президент Владимир Путин предпочитает подчёркивать только некоторые фрагменты истории страны, играя на советской ностальгии. Его интересуют лишь элементы, связанные с созданием единого сильного государства — подобного тому, которое он теперь возглавляет (он хочет, отмечает Филипов, чтобы россияне в это верили). Поэтому-то и сам парад на Красной площади связан с битвой Красной Армии под Москвой. Советские подразделения, прошедшие у стен Кремля 7 ноября 1941 года, не остановились, пишет автор, пока не добрались до линии фронта и не ударили по нацистам.
Путин, выступающий против народных революций, которые он именует «цветными революциями», не может открыто праздновать дату 7 ноября, «Красный Октябрь». Как считает Филипов, «Красный Октябрь» — это, по сути, «мать всех цветных революций».
Путин часто затрагивал в своих речах разрушительные потрясения, вызванные рождением Советского Союза. В октябрьской речи он осудил «цену разрушения» государственности и того разлома судеб, который коснулся миллионов людей.
Однако в то же время Путин не может публично осуждать большевистскую революцию. Именно из этой революции «выросло сильное государство, которое, несмотря на множество провалов» и деяний «против своего народа», преуспело в преодолении «постыдной ветхости» России образца 1917 года.
Итак, Кремль притих. «Мы не планируем никаких торжеств, и я не вижу причин, почему мы должны это делать», — цитирует автор пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
С другой стороны, это не означает, что Россия игнорирует юбилей Великой Октябрьской социалистической революции, одного из двух «самых священных» праздников СССР («вторым является победа Советского Союза во Второй мировой войне, которую Путин назвал величайшим достижением 20-го века»).
Однако в целом значение этой даты уменьшилось. В России придумали новый праздник — День согласия и примирения. Смысл даты туманен: ведь Россия так и не сумела взглянуть правде в глаза — с худшим в советском прошлом примирения нет до сих пор.
В стране до сих пор не раскрыты полные архивы, в которых подробно описываются масштабы убийств и репрессий, совершённые «секретной полицией КГБ и его предшественниками» в годы «массовых сталинских чисток».
Да, названия изменились, однако первый постсоветский президент России Борис Ельцин оставил прежних офицеров КГБ на руководящих должностях, а Путин, бывший офицер КГБ, привёл «на борт» ещё больше бывших коллег по спецслужбе. Сегодня специалисты ФСБ входят во «внутренний круг Путина», указывает Филипов.
Интересно, что именно в этом году, 30 октября, Путин открыл новый памятник жертвам сталинских чисток «Стена скорби». «Это ужасное прошлое не должно быть стёрто из нашей национальной памяти и ничем не может быть оправдано», — цитирует президента журналист.
Паоло Валентино в газете «Corriere della Sera» (источник перевода с итальянского — «Инопресса») тоже отмечает, что кремлёвский хозяин оказался перед «горизонтом неясности».
Причин для праздника у Путина много, но ни одна из них не имеет отношения к столетию Октябрьской революции и моменту зарождению СССР, полагает Валентино.
Вновь завоёванный глобальный статус России автор считает очередной «потёмкинской деревней». Этой «деревне» удаётся лишь отчасти «скрыть уязвимость и тучи, нависающие над кремлёвским лидером».
И как раз столетний юбилей Красного Октября наглядно демонстрирует «неразрешённые проблемы» власти Путина, обнажает противоречия и хрупкость режима. «Такое впечатление, — пишет обозреватель, — что, во многом вернув избирательным образом прошлое — царское и социалистическое, Путин оказался заложником истории, которую он не в состоянии подчинить до конца своим амбициям».
Нынешняя Россия в самом деле является законным наследником Советского Союза, поскольку она приняла на себя в 1991 году все его международные обязательства. Вместе с тем такое наследие противоречит другой половине путинского нарратива, воспевающей царское прошлое с восхвалениями Александра III, который говорит, что «у России только два союзника: армия и флот». А вот ещё пример: нынешняя РПЦ «канонизировала Николая II, убитого как раз большевистской революцией».
В итоге «забытая годовщина» ставит перед Путиным проблему самой основы его власти. В преддверии ожидаемого переизбрания хозяин Кремля «рискует оказаться заложником «лишней» истории», резюмирует Паоло Валентино.
Ещё один иностранный аналитик ничтоже сумняшеся объявил Путина (а заодно и американца Трампа) глупым.
Ричард Коэн, который ведёт колонку в «Вашингтон Пост», рассказал читающей публике о том, как он воспитывал своего маленького сына.
Коэн читал ему книжку о семейке Ступидов (в оригинале: books about «the Stupids»). Этот книжный сериал, полный нетерпимости, повествовал о семье, состоящей из «некомпетентных» личностей, которые были не в состоянии «справиться с самыми простыми задачами». Кэон уж давно позабыл, как выглядят эти самые «глупые», поэтому он попросту решил представить их в образах «Дональда Трампа и Владимира Путина», поскольку эти фигуры вполне «соответствуют» образам.
Президента Трампа назвал «придурком» (в оригинале «moron») сам госсекретарь Рекс Тиллерсон. По крайней мере, об этом писала американская пресса (ссылка). Возможно, столь нелестная характеристика связана с нелепыми действиями Трампа, направленными на «разрушение Государственного департамента».
Одно только заявление Трампа, возомнившего, будто он может вынудить ФБР провести расследование против Хиллари Клинтон, чего стоит! Его грозное предупреждение привело к противоположному результату. ФБР сделало всё, чтобы не выглядеть лакеем Трампа. Если американский президент действительно хочет таким способом добиться судебного преследования своего политического оппонента, то тут он сильно сближается с Путиным, полагает автор.
Тем не менее, Путину «удалось превзойти Трампа». Если допустить, что вмешательство России в прошлогодние выборы в США «было санкционировано Кремлём и предназначалось для поддержки Трампа», то следует сделать простой вывод: это было «просто глупостью».
Мало того, что нет никаких доказательств того, что «трудолюбивые хакеры» Кремля «существенно повлияли на выборы», но есть много доказательств обратного: Трампу стало только хуже от такого вмешательства. Русские хакеры засунули его в такое глубокое и вязкое политическое болото, в котором он потонет.
Вмешательство Кремля в выборы сделало невозможной и отмену антироссийских санкций. Санкции эти, что бы там ни писали в России, отнюдь не являются «незначительными»; ограничительные меры, напоминает автор, «усугубили экономические проблемы» страны. Недаром Путин возмущается санкциями. Но виноват он сам: его неуклюжие действия «почти гарантировали», что в ближайшее время санкции «отменены не будут».
И Трамп, и Путин, продолжает Кэон, — это автократы, «хвалёные сильные люди». На них молятся лишь те, кому не хватает терпения для переговоров или консультаций. Путин «сильнее всех», и Трамп «восхищается им». Но что же это за сила? Русский лидер ведёт «беспроигрышную войну в Сирии», он сохранил «заветный тёплый порт в Тартусе». И он обременил тем самым отечественную экономику, сильно зависимую от цен на нефть! «Средний россиянин» нынче может сколько угодно гордиться руководством своей страны и бить себя в грудь, однако его «американский коллега» живёт почти на десять лет дольше (70 лет против 80). 75-летний русский — мёртвый русский, припечатывает автор.
Вывод Коэна: Трамп и Путин — двуликий Янус, но с одним ликом. Оба стоят на одной платформе: Америка / Россия снова «великая». Оба конспирологи: Путин потому, что «трудился в КГБ», а Трамп потому, что действительность как таковая для него «слишком сложна». Оба — «пленники недавнего прошлого».
«У них и вправду много общего — так же, как в той книжке о семейке, которую я читал своему сыну», — смеётся колумнист.
Если верить иностранным аналитикам и обозревателям, то не только Путин, но и мистер Трамп запутался в прошлом и не представляет, как двигаться в будущее. Сделать хотя бы робкий шажок вперёд обоим лидерам мешает прошлое, в котором, однако, они чувствует себя настолько неуверенно, что это сказывается на настоящем, когда один праздник подменяется другим или когда демократические процедуры отбрасываются при помощи автократии. Настоящее у обоих поэтому не ведёт в светлое будущее. В России отмечается явный регресс с царизмом и неладами с советской историей из-за неудобной Путину русской революции, а в США говорят о тупиковом автократизме Трампа, действующего во вред собственному авторитету (и без того невысокому). Именно поэтому этого президента считают «придурком» не только в Госдепе, но и в ФБР.
Почему Кремль отметил столетие русской революции «с осторожностью?» На этот сложный вопрос попытался ответить в «Вашингтон Пост» Дэвид Филипов.
Россия «осторожно» отмечает 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции, пишет автор. В стране официально не празднуется круглая дата «коммунистического восстания 1917 года», которое привело к созданию Советского Союза. Осторожный поход к бывшему советскому празднику показывает отношение Кремля «к бурной истории России XX века», полагает Филипов. Президент Владимир Путин предпочитает подчёркивать только некоторые фрагменты истории страны, играя на советской ностальгии. Его интересуют лишь элементы, связанные с созданием единого сильного государства — подобного тому, которое он теперь возглавляет (он хочет, отмечает Филипов, чтобы россияне в это верили). Поэтому-то и сам парад на Красной площади связан с битвой Красной Армии под Москвой. Советские подразделения, прошедшие у стен Кремля 7 ноября 1941 года, не остановились, пишет автор, пока не добрались до линии фронта и не ударили по нацистам.
Путин, выступающий против народных революций, которые он именует «цветными революциями», не может открыто праздновать дату 7 ноября, «Красный Октябрь». Как считает Филипов, «Красный Октябрь» — это, по сути, «мать всех цветных революций».
Путин часто затрагивал в своих речах разрушительные потрясения, вызванные рождением Советского Союза. В октябрьской речи он осудил «цену разрушения» государственности и того разлома судеб, который коснулся миллионов людей.
Однако в то же время Путин не может публично осуждать большевистскую революцию. Именно из этой революции «выросло сильное государство, которое, несмотря на множество провалов» и деяний «против своего народа», преуспело в преодолении «постыдной ветхости» России образца 1917 года.
Итак, Кремль притих. «Мы не планируем никаких торжеств, и я не вижу причин, почему мы должны это делать», — цитирует автор пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
С другой стороны, это не означает, что Россия игнорирует юбилей Великой Октябрьской социалистической революции, одного из двух «самых священных» праздников СССР («вторым является победа Советского Союза во Второй мировой войне, которую Путин назвал величайшим достижением 20-го века»).
Однако в целом значение этой даты уменьшилось. В России придумали новый праздник — День согласия и примирения. Смысл даты туманен: ведь Россия так и не сумела взглянуть правде в глаза — с худшим в советском прошлом примирения нет до сих пор.
В стране до сих пор не раскрыты полные архивы, в которых подробно описываются масштабы убийств и репрессий, совершённые «секретной полицией КГБ и его предшественниками» в годы «массовых сталинских чисток».
Да, названия изменились, однако первый постсоветский президент России Борис Ельцин оставил прежних офицеров КГБ на руководящих должностях, а Путин, бывший офицер КГБ, привёл «на борт» ещё больше бывших коллег по спецслужбе. Сегодня специалисты ФСБ входят во «внутренний круг Путина», указывает Филипов.
Интересно, что именно в этом году, 30 октября, Путин открыл новый памятник жертвам сталинских чисток «Стена скорби». «Это ужасное прошлое не должно быть стёрто из нашей национальной памяти и ничем не может быть оправдано», — цитирует президента журналист.
Паоло Валентино в газете «Corriere della Sera» (источник перевода с итальянского — «Инопресса») тоже отмечает, что кремлёвский хозяин оказался перед «горизонтом неясности».
Причин для праздника у Путина много, но ни одна из них не имеет отношения к столетию Октябрьской революции и моменту зарождению СССР, полагает Валентино.
Вновь завоёванный глобальный статус России автор считает очередной «потёмкинской деревней». Этой «деревне» удаётся лишь отчасти «скрыть уязвимость и тучи, нависающие над кремлёвским лидером».
И как раз столетний юбилей Красного Октября наглядно демонстрирует «неразрешённые проблемы» власти Путина, обнажает противоречия и хрупкость режима. «Такое впечатление, — пишет обозреватель, — что, во многом вернув избирательным образом прошлое — царское и социалистическое, Путин оказался заложником истории, которую он не в состоянии подчинить до конца своим амбициям».
«Наряду с неосамодержавной и православной линией помазанник божий, который спас страну от распада после нового «смутного времени» 1990-х, щедро возвращает реалии 70 лет социалистической супердержавы: это и советский гимн, и концепция «бывшего советского пространства», где Москва не терпит вмешательств, Великая Отечественная война, вновь выдвинутая как скрепы поколений, мумия Ленина, так и не убранная из мавзолея на Красной площади, традиционная роль игрока на Ближнем Востоке».
Нынешняя Россия в самом деле является законным наследником Советского Союза, поскольку она приняла на себя в 1991 году все его международные обязательства. Вместе с тем такое наследие противоречит другой половине путинского нарратива, воспевающей царское прошлое с восхвалениями Александра III, который говорит, что «у России только два союзника: армия и флот». А вот ещё пример: нынешняя РПЦ «канонизировала Николая II, убитого как раз большевистской революцией».
В итоге «забытая годовщина» ставит перед Путиным проблему самой основы его власти. В преддверии ожидаемого переизбрания хозяин Кремля «рискует оказаться заложником «лишней» истории», резюмирует Паоло Валентино.
Ещё один иностранный аналитик ничтоже сумняшеся объявил Путина (а заодно и американца Трампа) глупым.
Ричард Коэн, который ведёт колонку в «Вашингтон Пост», рассказал читающей публике о том, как он воспитывал своего маленького сына.
Коэн читал ему книжку о семейке Ступидов (в оригинале: books about «the Stupids»). Этот книжный сериал, полный нетерпимости, повествовал о семье, состоящей из «некомпетентных» личностей, которые были не в состоянии «справиться с самыми простыми задачами». Кэон уж давно позабыл, как выглядят эти самые «глупые», поэтому он попросту решил представить их в образах «Дональда Трампа и Владимира Путина», поскольку эти фигуры вполне «соответствуют» образам.
Президента Трампа назвал «придурком» (в оригинале «moron») сам госсекретарь Рекс Тиллерсон. По крайней мере, об этом писала американская пресса (ссылка). Возможно, столь нелестная характеристика связана с нелепыми действиями Трампа, направленными на «разрушение Государственного департамента».
Одно только заявление Трампа, возомнившего, будто он может вынудить ФБР провести расследование против Хиллари Клинтон, чего стоит! Его грозное предупреждение привело к противоположному результату. ФБР сделало всё, чтобы не выглядеть лакеем Трампа. Если американский президент действительно хочет таким способом добиться судебного преследования своего политического оппонента, то тут он сильно сближается с Путиным, полагает автор.
Тем не менее, Путину «удалось превзойти Трампа». Если допустить, что вмешательство России в прошлогодние выборы в США «было санкционировано Кремлём и предназначалось для поддержки Трампа», то следует сделать простой вывод: это было «просто глупостью».
Мало того, что нет никаких доказательств того, что «трудолюбивые хакеры» Кремля «существенно повлияли на выборы», но есть много доказательств обратного: Трампу стало только хуже от такого вмешательства. Русские хакеры засунули его в такое глубокое и вязкое политическое болото, в котором он потонет.
Вмешательство Кремля в выборы сделало невозможной и отмену антироссийских санкций. Санкции эти, что бы там ни писали в России, отнюдь не являются «незначительными»; ограничительные меры, напоминает автор, «усугубили экономические проблемы» страны. Недаром Путин возмущается санкциями. Но виноват он сам: его неуклюжие действия «почти гарантировали», что в ближайшее время санкции «отменены не будут».
И Трамп, и Путин, продолжает Кэон, — это автократы, «хвалёные сильные люди». На них молятся лишь те, кому не хватает терпения для переговоров или консультаций. Путин «сильнее всех», и Трамп «восхищается им». Но что же это за сила? Русский лидер ведёт «беспроигрышную войну в Сирии», он сохранил «заветный тёплый порт в Тартусе». И он обременил тем самым отечественную экономику, сильно зависимую от цен на нефть! «Средний россиянин» нынче может сколько угодно гордиться руководством своей страны и бить себя в грудь, однако его «американский коллега» живёт почти на десять лет дольше (70 лет против 80). 75-летний русский — мёртвый русский, припечатывает автор.
Вывод Коэна: Трамп и Путин — двуликий Янус, но с одним ликом. Оба стоят на одной платформе: Америка / Россия снова «великая». Оба конспирологи: Путин потому, что «трудился в КГБ», а Трамп потому, что действительность как таковая для него «слишком сложна». Оба — «пленники недавнего прошлого».
«У них и вправду много общего — так же, как в той книжке о семейке, которую я читал своему сыну», — смеётся колумнист.
* * *
Если верить иностранным аналитикам и обозревателям, то не только Путин, но и мистер Трамп запутался в прошлом и не представляет, как двигаться в будущее. Сделать хотя бы робкий шажок вперёд обоим лидерам мешает прошлое, в котором, однако, они чувствует себя настолько неуверенно, что это сказывается на настоящем, когда один праздник подменяется другим или когда демократические процедуры отбрасываются при помощи автократии. Настоящее у обоих поэтому не ведёт в светлое будущее. В России отмечается явный регресс с царизмом и неладами с советской историей из-за неудобной Путину русской революции, а в США говорят о тупиковом автократизме Трампа, действующего во вред собственному авторитету (и без того невысокому). Именно поэтому этого президента считают «придурком» не только в Госдепе, но и в ФБР.
Автор: Олег Чувакин
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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