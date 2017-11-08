Проект «ЗЗ». Хочешь провалить дело — поручи его Трампу. Или Путину

«Наряду с неосамодержавной и православной линией помазанник божий, который спас страну от распада после нового «смутного времени» 1990-х, щедро возвращает реалии 70 лет социалистической супердержавы: это и советский гимн, и концепция «бывшего советского пространства», где Москва не терпит вмешательств, Великая Отечественная война, вновь выдвинутая как скрепы поколений, мумия Ленина, так и не убранная из мавзолея на Красной площади, традиционная роль игрока на Ближнем Востоке».

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