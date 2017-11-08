10:59 08 ноября

РФ представила в ООН проект резолюции по борьбе с нацистской идеологией

Россия представила Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией и осуждающей прославление нацизма, передает РИА Новости.

РФ представила в ООН проект резолюции по борьбе с нацистской идеологией


Документ был внесен в Третий комитет Генассамблеи ООН, занимающийся социальными и гуманитарными вопросами.


По словам замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григория Лукьянцева, который презентовал проект, «более чем за 70 лет после окончания Второй мировой войны человечеству так и не удалось искоренить наследие нацистской идеологии».

Речь идет о настораживающем подъеме разного рода экстремистских группировок, прибегающих к актам насилия против людей с другим цветом кожи, лиц иного вероисповедания, иммигрантов и национальных меньшинств,
подчеркнул Лукьянцев.

В проекте отражается «глубокая озабоченность по поводу участившихся попыток и действий, направленных на осквернение или разрушение памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконную эксгумацию или перенос останков таких лиц».

Документ также осуждает инциденты, связанные с прославлением и пропагандой идей нацизма. В нем отмечается «рост числа инцидентов расистского характера по всему миру».

Кроме того, «безоговорочно осуждается любое отрицание или попытка отрицания Холокоста, а также все проявления религиозной нетерпимости».

РФ ежегодно вносит проект резолюции о необходимости борьбы с героизацией нацизма, расовой дискриминацией и ксенофобией. Документ традиционно принимается Генассамблеей большинством голосов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. самый главный Сегодня, 09:58
    Предсказуемо, что США и Украина будут против. По данному вопросу они всегда против. Удивляет, что Россия как то вяло реагирует на это, а ведь нужно бить во все колокола и трубить на весь мир по данному факту.
    самый главный
    1. Идущий Сегодня, 10:01
      РФ ежегодно вносит проект резолюции о необходимости борьбы с героизацией нацизма, расовой дискриминацией и ксенофобией. Документ традиционно принимается Генассамблеей большинством голосов.


      Да , Вы правы.
      Идущий
      1. Татьяна Сегодня, 10:12
        Я так понимаю, что про русофобию в наши дни российские дипломаты опять не обмолвились ни словом!
        Разве германские фашисты не воевали главным образом против Русских как государство образующего народа РИ/СССР/РФ? И разве Вашингтон не продолжает делать сейчас то же самое?
        Россия не нужна Западу никакая - ни феодальная, ни буржуазная, ни социалистическая! НИКАКАЯ! И при этом русские являются всё-таки её государство образующим народом! Уничтожить русских - значит уничтожить и государство этого народа! Нет русских - нет России!
        Опять упущение нашей российской дипломатии! С этим и помрём!
        Татьяна
        1. Идущий Сегодня, 10:15
          Фашизм не уничтожен , его пригрело США и теперь пытается его использовать , как инструмент для решения своих интересов.
          Идущий
        2. LSA57 Сегодня, 10:49
          Цитата: Татьяна
          Я так понимаю, что про русофобию в наши дни российские дипломаты опять не обмолвились ни словом!

          а зачем про очевидное каждый день по 40 раз говорить. это только порошенко может целыми днями про "Российскую ахрессию" трендеть. и что? всем надоел и его уже никто не слушает. этого добиваться?
          LSA57
    2. 210окв Сегодня, 10:01
      Еще бы !Как же нацисты будут За!
      Цитата: самый главный
      Предсказуемо, что США и Украина будут против. По данному вопросу они всегда против. Удивляет, что Россия как то вяло реагирует на это, а ведь нужно бить во все колокола и трубить на весь мир по данному факту.
      210окв
    3. Shurik70 Сегодня, 10:02
      РФ ежегодно вносит проект резолюции о необходимости борьбы с героизацией нацизма, расовой дискриминацией и ксенофобией. Документ традиционно принимается Генассамблеей большинством голосов

      И традиционно тут же выкидывается на помойку.
      Закон работает лишь тогда, когда прописано наказание за нарушение, и есть силы, способные добиться наказания. А без этого это лишь набор благих пожеланий. Пустая болтовня.
      Shurik70
      1. Krasnodar Сегодня, 10:19
        Цитата: Shurik70
        РФ ежегодно вносит проект резолюции о необходимости борьбы с героизацией нацизма, расовой дискриминацией и ксенофобией. Документ традиционно принимается Генассамблеей большинством голосов

        И традиционно тут же выкидывается на помойку.
        Закон работает лишь тогда, когда прописано наказание за нарушение, и есть силы, способные добиться наказания. А без этого это лишь набор благих пожеланий. Пустая болтовня.

        ООН вообще левая контора, которая ни фига не может изменить.
        Krasnodar
        1. Идущий Сегодня, 10:53
          ООН вообще левая контора, которая ни фига не может изменить.


          Но и без неё США бы сорвалось с катушек окончательно , кое в чем она помогает.
          Идущий
    4. Венд Сегодня, 10:06
      Цитата: самый главный
      Предсказуемо, что США и Украина будут против. По данному вопросу они всегда против. Удивляет, что Россия как то вяло реагирует на это, а ведь нужно бить во все колокола и трубить на весь мир по данному факту.

      Но дело правильное, надо бороться этой нечистью.
      Венд
      1. Идущий Сегодня, 10:12
        И делать это надо на любых площадках и институтах , а если молчать ну тогда результат будет ещё хуже чем сейчас.
        Идущий
        1. LSA57 Сегодня, 10:51
          Цитата: Идущий
          И делать это надо на любых площадках и институтах

          а так и делается. но беда в том, что мало площадок доступно
          LSA57
          1. Идущий Сегодня, 10:58
            К сожалению , вы правы мало площадок , на которых слышат Россию.
            Идущий
    5. Primoos Сегодня, 10:07
      Не, не прокатит. Укропитекские нацики и их создатели пин.досы с наглосаксами будут против. Это ж главные людоеды Земли. Против себя? Да никогда!
      Primoos
    6. LSA57 Сегодня, 10:46
      Цитата: самый главный
      Удивляет, что Россия как то вяло реагирует на это, а ведь нужно бить во все колокола и трубить на весь мир по данному факту.

      как это вяло? в какие колокола? какие трубы? в ООН и так видят кто и как голосует и делают выводы. что ещё надо?
      LSA57
  2. 210окв Сегодня, 10:01
    Документ традиционно принимается Генассамблеей большинством голосов.И...?Пшик!
    210окв
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 10:04
    ... а будет ли выхлоп из этого документа?... request
    a.s.zzz888
    1. Джедай Сегодня, 10:07
      hi Боюсь что всё будет как всегда: примут и положат в дальний ящик стола.
      Джедай
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:09
        Джедай Сегодня, 10:07 ↑
        hi Боюсь что всё будет как всегда: примут и положат в дальний ящик стола.

        Моё Вам hi !... ага, бумага всё стерпит... bully
        a.s.zzz888
        1. Джедай Сегодня, 10:11
          Выше Shurik70 очень хорошо сказал:
          Цитата: Shurik70
          Закон работает лишь тогда, когда прописано наказание за нарушение, и есть силы, способные добиться наказания. А без этого это лишь набор благих пожеланий. Пустая болтовня.
          Джедай
      2. LSA57 Сегодня, 10:53
        Цитата: Джедай
        Боюсь что всё будет как всегда: примут и положат в дальний ящик стола.

        не положат. вынесут на голосование и саши наложат ветто. всё как всегда
        LSA57
        1. Джедай Сегодня, 10:56
          hi При голосовании такой резолюции нет права вето, всё решает простое большинство голосов.
          Джедай
  4. Berkut24 Сегодня, 10:45
    Не пройдёт эта резолюция, ибо нацизм и фашизм - это сама суть западной цивилизации, которая прикрывается разными "ценностями" и "правами". Вся история Европы и США - это грабежи, война, геноцид и рабство в той или иной форме. Запад никогда не зарабатывал себе на жизнь, он жил за счет своих жертв - военных или экономических, и раздербанив оередной континент или страну шёл грабить дальше. Гитлера "свои" не пощадили только потому, что он решил поживится за счет остальных "избранных", а не только за счет "попуасов".
    Не может эта цивилизация голосовать против своих принципов. Всегда найдется кто-то из них, кто проголосует против и этого достаточно чтобы заблокировать любую резолюцию. Кстати, в Штатах нацистская идеология разрешена, т.к. граждане имеют право на любое мнение и это очередная западная "ценность".
    Berkut24
  5. Selin Andrey Сегодня, 10:54
    Ну да, как всегда Асашай и Уркаина будут против. Вопрос. А есть с их стороны объяснения - почему они против? Почему нет аргументации такого решения? Почему нет, вообще, процедуры аргументации на это этой площадке?
    Selin Andrey
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