РФ представила в ООН проект резолюции по борьбе с нацистской идеологией

Речь идет о настораживающем подъеме разного рода экстремистских группировок, прибегающих к актам насилия против людей с другим цветом кожи, лиц иного вероисповедания, иммигрантов и национальных меньшинств,

Россия представила Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией и осуждающей прославление нацизма, передает РИА Новости Документ был внесен в Третий комитет Генассамблеи ООН, занимающийся социальными и гуманитарными вопросами.По словам замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григория Лукьянцева, который презентовал проект, «более чем за 70 лет после окончания Второй мировой войны человечеству так и не удалось искоренить наследие нацистской идеологии».подчеркнул Лукьянцев.В проекте отражается «глубокая озабоченность по поводу участившихся попыток и действий, направленных на осквернение или разрушение памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконную эксгумацию или перенос останков таких лиц».Документ также осуждает инциденты, связанные с прославлением и пропагандой идей нацизма. В нем отмечается «рост числа инцидентов расистского характера по всему миру».Кроме того, «безоговорочно осуждается любое отрицание или попытка отрицания Холокоста, а также все проявления религиозной нетерпимости».РФ ежегодно вносит проект резолюции о необходимости борьбы с героизацией нацизма, расовой дискриминацией и ксенофобией. Документ традиционно принимается Генассамблеей большинством голосов.