Конгресс США ввел ограничение на оказание военной помощи Украине
Министр обороны США сможет израсходовать лишь $175 млн из $350 млн на предоставление военной помощи Киеву, пока Конгресс не будет уверен в том, что на Украине проведены необходимые реформы оборонного характера, передает ТАСС сообщение сенатского комитета делам вооруженных сил.
Законопроект ограничивает использование половины от этой суммы ($350 млн) до тех пор, пока министр обороны (США) не заверит (Конгресс) в том, что Украина предприняла реальные усилия для проведения институциональных реформ в оборонной сфере, говорится в пояснительных материалах на сайте комитета.
Ранее обе палаты Конгресса уже приняли данный законопроект, однако версии Сената и Палаты представителей различались, поэтому потребовалось их согласование. Теперь оба документа сведены в один, его поддержали, в том числе и демократы в профильных комитетах.
Сообщается, что в оба текста была включена поправка, согласно которой Пентагону разрешается поставить Киеву «оборонительное вооружение, технику, а также проводить подготовку украинских военных, оказывать им техническую поддержку». Более того, впервые дано разрешение использовать эти средства «для укрепления украинских ВМС путем поставок морских мин и средств прибрежной обороны».
Обеим палатам вновь нужно будет проголосовать за документ, но этот процесс вряд ли окажется сопряжен с какими-либо дополнительными дебатами и согласованиями.
Законопроект ограничивает использование половины от этой суммы ($350 млн) до тех пор, пока министр обороны (США) не заверит (Конгресс) в том, что Украина предприняла реальные усилия для проведения институциональных реформ в оборонной сфере, говорится в пояснительных материалах на сайте комитета.
Ранее обе палаты Конгресса уже приняли данный законопроект, однако версии Сената и Палаты представителей различались, поэтому потребовалось их согласование. Теперь оба документа сведены в один, его поддержали, в том числе и демократы в профильных комитетах.
Сообщается, что в оба текста была включена поправка, согласно которой Пентагону разрешается поставить Киеву «оборонительное вооружение, технику, а также проводить подготовку украинских военных, оказывать им техническую поддержку». Более того, впервые дано разрешение использовать эти средства «для укрепления украинских ВМС путем поставок морских мин и средств прибрежной обороны».
Обеим палатам вновь нужно будет проголосовать за документ, но этот процесс вряд ли окажется сопряжен с какими-либо дополнительными дебатами и согласованиями.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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