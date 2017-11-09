11:19 09 ноября

Конгресс США ввел ограничение на оказание военной помощи Украине

Министр обороны США сможет израсходовать лишь $175 млн из $350 млн на предоставление военной помощи Киеву, пока Конгресс не будет уверен в том, что на Украине проведены необходимые реформы оборонного характера, передает ТАСС сообщение сенатского комитета делам вооруженных сил.



Законопроект ограничивает использование половины от этой суммы ($350 млн) до тех пор, пока министр обороны (США) не заверит (Конгресс) в том, что Украина предприняла реальные усилия для проведения институциональных реформ в оборонной сфере, говорится в пояснительных материалах на сайте комитета.


Ранее обе палаты Конгресса уже приняли данный законопроект, однако версии Сената и Палаты представителей различались, поэтому потребовалось их согласование. Теперь оба документа сведены в один, его поддержали, в том числе и демократы в профильных комитетах.

Сообщается, что в оба текста была включена поправка, согласно которой Пентагону разрешается поставить Киеву «оборонительное вооружение, технику, а также проводить подготовку украинских военных, оказывать им техническую поддержку». Более того, впервые дано разрешение использовать эти средства «для укрепления украинских ВМС путем поставок морских мин и средств прибрежной обороны».

Обеим палатам вновь нужно будет проголосовать за документ, но этот процесс вряд ли окажется сопряжен с какими-либо дополнительными дебатами и согласованиями.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 40

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  1. Чёрный Сегодня, 10:04
    Ща свинтусы у корыта резко активизируются...вот визгу то будет.. wassat...Как же, теперь американских бабок может на всех не хватить, нв шо прикажите виллы во Флориде покупать?wassat
    Чёрный
    1. pjastolov Сегодня, 10:06
      Цитата: Чёрный
      Ща свинтусы у корыта резко активизируются...вот визгу то будет.. wassat...Как же, теперь американских бабок может на всех не хватить, нв шо прикажите виллы во Флориде покупать?wassat

      маловато будет - опять кого то пристрелят, что б на меньшее количество делить hi
      pjastolov
      1. LSA57 Сегодня, 10:27
        Цитата: pjastolov
        маловато будет - опять кого то пристрелят, что б на меньшее количество делить

        да на патроны и взрывчатку денег клянчат laughing
        LSA57
        1. NIKNN Сегодня, 10:31
          Цитата: LSA57
          да на патроны и взрывчатку денег клянчат

          Вот им и выделели. Реформы армии теперь только на половину к нате приблизят. Ну там береты для десантников только на полоиву покрасят в красный... smile
          NIKNN
          1. LSA57 Сегодня, 10:34
            Цитата: NIKNN
            Ну там береты для десантников только на полоиву покрасят в красный...

            а там новая реформа и вторую половину украся звёздами,а первую сделают полосатой laughing
            LSA57
            1. NIKNN Сегодня, 10:38
              Цитата: LSA57
              а там новая реформа и вторую половину украся звёздами,а первую сделают полосатой

              laughing laughing laughing
              NIKNN
        2. pjastolov Сегодня, 10:34
          Цитата: LSA57
          да на патроны и взрывчатку денег клянчат

          Привет Сергей hi а как же без этого - не дубиной же belay
          pjastolov
        3. 79807420129 Сегодня, 10:47
          пока министр обороны (США) не заверит (Конгресс) в том, что Украина предприняла реальные усилия для проведения институциональных реформ в оборонной сфере,

          Ну да,ну да подачку кинули,а вторую подачку только если заслужат.Чегой то цирк с животными напоминает,тех точно так же дрессируют. laughing
          79807420129
    2. Джедай Сегодня, 10:11
      Цитата: Чёрный
      Ща свинтусы у корыта резко активизируются...вот визгу то будет..

      Скорее всего - увеличат поток слёз и соплей в сказке про борьбу с "ахрессором", ну и пару-тройку дивизий "Армат" и бурятских конных водолазов найдут на Донбассе. wassat
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 10:16
        К сожалению , сейчас начнется активизация боевых действий на Донбассе и будут гибнуть люди.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 10:21
          Цитата: Идущий
          сейчас начнется активизация боевых действий на Донбассе

          Ну так "хэроям АТО" надо показать как они борются с российской оккупацией Донбасса. А то, что гибнут мирные люди их не останавливало и не останавливает. am
          Джедай
        2. д^Амир Сегодня, 10:22
          сейчас начнется активизация боевых действий на Донбассе

          и ни на секунду не забываем о том, как Ливию снесли... какую резолюцию ООН принял... и как её творчески интерпретировали... так что никакой веры очередной американской бумажке....
          д^Амир
      2. LSA57 Сегодня, 10:32
        Цитата: Джедай
        Скорее всего - увеличат поток слёз и соплей в сказке про борьбу с "ахрессором", ну и пару-тройку дивизий "Армат" и бурятских конных водолазов найдут на Донбассе.

        тех уже всех извели. теперь воюют с бронекопытной дивизией якутов.
        Привет hi
        LSA57
        1. Джедай Сегодня, 10:35
          Привет! hi
          Цитата: LSA57
          теперь воюют с бронекопытной дивизией якутов.

          Россия большая - дивизий на всю Украину хватит. lol
          Джедай
      3. NIKNN Сегодня, 10:33
        Цитата: Джедай
        Скорее всего - увеличат поток слёз и соплей в сказке про борьбу с "ахрессором", ну и пару-тройку дивизий "Армат" и бурятских конных водолазов найдут на Донбассе.

        Раз урезали им кормушку, значит данная проблема сейчас для штатов не актуальна... yes
        NIKNN
        1. Джедай Сегодня, 10:37
          Я не сомневаюсь что в руководстве США хватает людей, которые жалеют что их страна влезла в это свидомое болото.
          Джедай
          1. NIKNN Сегодня, 10:39
            Цитата: Джедай
            Я не сомневаюсь что в руководстве США хватает людей, которые жалеют что их страна влезла в это свидомое болото.

            Да в семье не без урода..., думаю и там усные попадаются... laughing
            NIKNN
            1. Джедай Сегодня, 10:45
              Цитата: NIKNN
              думаю и там умные попадаются..

              И такие являются исключениями, лишь подтверждающими правило...
              Джедай
              1. NIKNN Сегодня, 10:52
                Цитата: Джедай
                И такие являются исключениями, лишь подтверждающими правило...

                Безусловно. hi
                NIKNN
              2. Соломон Кейн Сегодня, 10:57
                Неумные, а хитрые и алчные.....стали понимать, что большой костер мочой не потушить....не получилось им Россию дискредитировать, ну ни как......
                А теперь, какой смысл в безнадежную кампанию бабло вкладывать....
                Соломон Кейн
                1. Джедай Сегодня, 10:59
                  Цитата: Соломон Кейн
                  А теперь, какой смысл в безнадежную кампанию бабло вкладывать....

                  Тем более уж кто-кто, а американцы свои зелёные фантики считать умеют. wink
                  Джедай
    3. Primoos Сегодня, 11:08
      Какие ещё реформы? Вы половину пайки у укроворюг оттяпали! Пропали гроши! Ууу твари мериканские!
      Primoos
  2. Vladimir Сегодня, 10:07
    Вежливо,это значит что никогда.
    Vladimir
    1. LSA57 Сегодня, 10:37
      Цитата: Vladimir 
      Вежливо,это значит что никогда.

      так это для умных дипломатов. а всяким климкиных и иже с ним, обещание подождать
      LSA57
  3. Соломон Кейн Сегодня, 10:07
    Украина предприняла реальные усилия для проведения институциональных реформ в оборонной сфере.


    дальше по списку Мин.обороны.....
    Соломон Кейн
    1. Logall Сегодня, 10:10
      Костя , привет дружище!
      Все их реформы к этому и ведут! Либо к смерти от голода, либо на Донбассе...
      Logall
      1. Соломон Кейн Сегодня, 10:15
        Саня, будь здрав!!!! hi
        Так укразадые, как слепые кутята от титьки мамкиной оторвались (от России).....и тычатся в поросячий писюн(США), думают, что накормят....А вместо молока, как говориться......
        Соломон Кейн
        1. Logall Сегодня, 10:19
          В том-то и дело, что Киев-это мать городов русских... Мать, но гулящая и очень пьющая!
          Logall
          1. Соломон Кейн Сегодня, 10:29
            Да от таких "детишек", Саш, не только запьёшь.....позорят мамку, по чем зря.... wassat
            Соломон Кейн
  4. Александр 3 Сегодня, 10:08
    Интересно когда эта попрошайка надоест гегемону?
    Александр 3
    1. Идущий Сегодня, 10:17
      Цитата: Александр 3
      Интересно когда эта попрошайка надоест гегемону?


      Пока он нужен , его будут кормить и держать в строгом ошейнике , в нужный момент используют и выбросят.
      Идущий
  5. askort154 Сегодня, 10:10
    Нам надо также открыто, без оглядки на их " лай", оказывать "оборонную" помощь Донбассу. У нас больше морального права на это. Мы защищаем русское население, подвергшееся истреблению.
    askort154
  6. Masya Masya Сегодня, 10:18
    Законопроект ограничивает использование половины от этой суммы ($350 млн)

    Да что же это такое, только краинцы варежку открыли пошире, а им по носу... глядишь так и ограничат до 100% от этой суммы... wink
    Masya Masya
  7. Altona Сегодня, 10:26
    Какие реформы?Украина уже провела все необходимые реформы в интернет-магазинах,теперь на любое оружие и снаряжение можно будет делать предзаказ и выбирать из множества версий. laughing laughing
    Altona
  8. Sergey53 Сегодня, 10:31
    Деньги до них вряд ли дойдут. Пойдут на содержание своего персонала, обучение .Ну а часть в виде старого вооружения.
    Sergey53
  9. rocket757 Сегодня, 10:34
    Эт зрада или временная перемога?
    Мож в конгрессе кто распространил нашу мудрую поговорку про ОБЕЗЬЯНУ С ГРАНАТОЙ?
    Рука Москвы, не иначе!
    rocket757
  10. Sverdlov Сегодня, 10:44
    Ещё один толчёк киеву в спину, к войне. Будет война - будет и оружие.
    Sverdlov
  11. злой партизан Сегодня, 10:53
    Петя! А хде же твои обещанные 500 лямов?? what неужели обманул насbelay
    злой партизан
  12. БМП-2 Сегодня, 10:57
    То есть, США оплатят только половину украинских похорон. winked Ну, что: вполне себе коммерческий подход! yes
    БМП-2
  13. Кот Маркиз Сегодня, 11:15
    Ну так "матрасня" знает, что стоит появиться "что-то" убойное у украинцев тут же зеркально появится "убойное" и у талибов.
    Кот Маркиз
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