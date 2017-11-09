В США демократы готовят доклад о вмешательстве РФ в выборы в других странах
Демократы в сенатском комитете по иностранным делам ведут расследование «злонамеренного влияния РФ в мире», включая «вмешательство» в выборы в Европе, передает РИА Новости сообщение Daily Beast.
По словам представителя сенатора Бена Кардина, демократы готовят собственный доклад без участия республиканцев, и пока не делились с ними результатами расследования.
Напомним, расследование вменяемого России «вмешательства в американские выборы», а также предполагаемых «связей с Москвой Дональда Трампа», которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.
В Москве неоднократно опровергали обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
По словам представителя сенатора Бена Кардина, демократы готовят собственный доклад без участия республиканцев, и пока не делились с ними результатами расследования.
Напомним, расследование вменяемого России «вмешательства в американские выборы», а также предполагаемых «связей с Москвой Дональда Трампа», которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.
В Москве неоднократно опровергали обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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