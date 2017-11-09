14:46 09 ноября

В США демократы готовят доклад о вмешательстве РФ в выборы в других странах

Демократы в сенатском комитете по иностранным делам ведут расследование «злонамеренного влияния РФ в мире», включая «вмешательство» в выборы в Европе, передает РИА Новости сообщение Daily Beast.



По словам представителя сенатора Бена Кардина, демократы готовят собственный доклад без участия республиканцев, и пока не делились с ними результатами расследования.


Напомним, расследование вменяемого России «вмешательства в американские выборы», а также предполагаемых «связей с Москвой Дональда Трампа», которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

В Москве неоднократно опровергали обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 38

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  1. askort154 Сегодня, 11:38
    Не удивлюсь, если и переворот на Украине пристегнут к России.
    askort154
    1. 79807420129 Сегодня, 11:57
      В США демократы готовят доклад о вмешательстве РФ в выборы в других странах

      Это уже паранойя request Лечить их надо,причем принудительно и в смирительной рубашке,так как больные явно буйные.
      79807420129
      1. volodya Сегодня, 12:06
        Цитата: 79807420129
        Это уже паранойя

        Больше всего мне нравится,спец прокурор Мюллер,значит и наш Штирлиц где то рядом!Конечно они боятся! Мы везде вмешиваться и побеждаем! Всех кругом выбираем! Да здравствует Россия,самая великая страна мира!
        volodya
      2. The_Lancet Сегодня, 12:14
        В Москве неоднократно опровергали обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.

        Интересно.Операцию "Штурм-333"(убийство президента Афганистана КГБ) в 1979 можно считать "вмешательство СССР в выборы"? no
        Взрывы жилых домов в Москве?
        Учитывая большое количество историй о которых мы просто ничего не знаем
        The_Lancet
        1. 79807420129 Сегодня, 12:33
          Цитата: The_Lancet
          Взрывы жилых домов в Москве?

          Уважаемый,дома в Москве тоже Путин взорвал?Может и башни близнецы он вам снес? request Однако. belay
          79807420129
        2. To be or not to be Сегодня, 13:33
          " Учитывая большое количество историй, о которых мы просто ничего не знаем"
          Кому в мире нужны ваши самые "демократические выборы."? И Ваши доклады по положению дел в других странах.?
          НИКОМУ "!!
          У Вас просто не выборы, а мировое ШОУ.переходящее в комедию с элементами психоза и мнительности
          Ваши доклады по другим странам -продукт для вашего внутреннего потребления .Для держания Вас в узде! В мире на Ваши доклады давно забили laughing
          Что делать ?
          Начните с себя !!!
          1.Ведите себя прилично !
          2.Своих тараканов у себя ищите!
          3.Иногда думайте..
          4.У вас задница горит .а вы все лезете в чужие страны .
          Вас КНДР уже в позу поставила .а вы все дергаетесь.
          Мира Вам!
          To be or not to be
          1. The_Lancet Сегодня, 13:43
            Мира Вам!

            Спасибо.
            Однако вы ответили не на то что было в прошлом комментарии.
            Кому в мире нужны ваши самые "демократические выборы."? И Ваши доклады по положению дел в других странах.?
            НИКОМУ "!!

            Именно по этой причине в социальных сетях в это время активизировались про-русские боты?Активно стремились склонить "общественное мнение" в одну из сторон.
            У Вас просто не выборы, а мировое ШОУ.переходящее в комедию с элементами психоза и мнительности

            Странное высказывание.Выборы это выбор людей.Или вы намекаете на сложную систему подсчёта голосов?
            The_Lancet
            1. To be or not to be Сегодня, 14:32
              Лансет "Однако вы ответили не на то что было в прошлом комментарии."
              Да без проблем! Можно и про прошлое
              Операция «Правое дело», англ. Operation Just Cause) — вторжение США в Панаму, начавшееся 20 декабря 1989 года. Боевые действия были завершены утром 25 декабря. США официально мотивировали вторжение защитой жизни 35 тысяч американских граждан и «восстановлением демократии» в Панаме. hi
              И Норьегу под ручки . демократично.. laughing
              Кстати .говорят что
              -вторжение США в Панаму является первой в истории интервенцией США, в качестве теоретического обоснования которой правительство США использовало лозунги «восстановления демократии» и «сохранения демократии»
              --в ходе операции США применяли новейшие образцы боевой техники, вооружения и снаряжения, именно здесь состоялось первое боевое применение «самолётов-невидимок» F-117A, боевых вертолётов AH-64А, бронетранспортёров LAV-25, гранатомётов AT-4, приборов ночного видения ANVIS-6S
              To be or not to be
        3. Pete Mitchell Сегодня, 14:22
          Цитата: The_Lancet
          Операцию "Штурм-333" в 1979 можно считать "вмешательством СССР в выборы

          Lancet, вы бы лучше историей своей страны поинтересовались, там много интересного, особенно для следователей. По крайней мере советских воинов вспоминают в Афгане с уважением, а унижение от" западной каолиции" афганцы никогда не забудут. Карзая почитайте, может увидите ситуацию глазами участника событий, а не через объектив CNN/Discovery & co
          Pete Mitchell
      3. Шура пермский Сегодня, 12:24
        Маразм крепчает…
        Шура пермский
      4. Pirogov Сегодня, 12:46
        Цитата: 79807420129
        Это уже паранойя request Лечить их надо,причем принудительно и в смирительной рубашке,так как больные явно буйные.

        Лечение уже не поможет . Поможет пуля .
        Pirogov
    2. svp67 Сегодня, 12:00
      Цитата: askort154
      Не удивлюсь, если и переворот на Украине пристегнут к России.

      Да что там Украина.... Убийства Садата Хусейна и Каддафи, да и конечно же 11 сентября.... С них станется. Пора бы "досье" Сноудена в дело пускать.
      svp67
    3. Skay Сегодня, 13:01
      Не удивлюсь, если и переворот на Украине пристегнут к России.

      Так оно так и планировалось с самого начала, если бы мы войска ввели. Тогда не получилось.
      Теперь выкручиваются словоблудием.
      Skay
  2. Anarchist Сегодня, 11:38
    В своем докладе расскажут о своих проделках, но заменив США на РФ!
    Anarchist
    1. Чёрный Сегодня, 11:39
      Громче всех "держи вора" кричат сами воры....
      Чёрный
      1. Partyzan Сегодня, 11:50
        Цитата: Чёрный
        Громче всех "держи вора" кричат

        только штаты laughing
        Partyzan
      2. Офицер запаса Сегодня, 11:52
        А подобного рода "расследования" не являются вмешательством в дела других государств?
        Офицер запаса
        1. Джедай Сегодня, 12:00
          Цитата: Офицер запаса
          вмешательством в дела других государств

          А когда это США интересовались мнением своих прихвостней? wink
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 12:26
            Вот именно - метрополии мнение колоний не интересно!
            Привет, Макс!
            pvv113
      3. Соломон Кейн Сегодня, 11:57
        Парадоксальная ситуация: полосатые внутреннюю политику воспринимают, не как победу Трампа, а как "залет" Хиллари и в этом "залете" ищут крайнего, крайнего во всех "косяках" США. И единственным виновником является - Россия, обитель зла...а иначе не поймут, у избирателей возникнут сомнения в компетентности Правительства....
        Соломон Кейн
        1. pvv113 Сегодня, 12:28
          Приветствую, Костя! Вот уж точно - вместо того, чтобы радоваться за Трампа, болезненно восприняли падение Клинтонши
          pvv113
    2. Джедай Сегодня, 11:49
      Демократы в сенатском комитете по иностранным делам ведут расследование «злонамеренного влияния РФ в мире», включая «вмешательство» в выборы в Европе

      Ага, у себя не нашли - решили на стороне поискать? wassat
      Джедай
      1. Pete Mitchell Сегодня, 14:24
        Цитата: Джедай
        у себя не нашли - решили на стороне поискать

        Jedi, у себя нельзя, там ведь сплошной договорняк. На стороне надежнее
        Pete Mitchell
        1. Джедай Сегодня, 14:28
          Поиски чёрной кошки в тёмной комнате будут продолжены, даже если её там нет. wassat
          Джедай
  3. 210окв Сегодня, 11:38
    Заштатники у себя не нашли вмешательства..Начали у других шукать..Без мыла готовы..Там и наткнутся на собственное гуано..
    210окв
    1. Anarchist Сегодня, 11:43
      Цитата: 210окв
      Без мыла готовы..

      Ну так Украине салом смазали, Грузии лавашом промокнули. Ну а Чили - Чили перцем, что аж до сих пор горит... Болгарии больше повезло, у них перец сладкий!
      Anarchist
      1. YanaKolos Сегодня, 11:57
        остроумно laughing laughing
        практически анекдот из жизни
        YanaKolos
  4. Egorovich Сегодня, 11:56
    Маразматизму конца не видно. Когда же психиатры на сцене появятся?!
    Egorovich
    1. Виктор-М Сегодня, 14:04
      Цитата: Egorovich
      Маразматизму конца не видно. Когда же психиатры на сцене появятся?!

      Это не маразм, это нагнетание обстановки для последующего военного вторжения на территорию России. Дело идёт к войне.
      Виктор-М
  5. Masya Masya Сегодня, 12:11
    «злонамеренного влияния РФ в мире», включая «вмешательство» в выборы в Европе

    Другими словами... демократы признают, что америка- ничто, Россия-все! wink
    Masya Masya
  6. Ingvar0401 Сегодня, 12:12
    А к распятию Иисуса Христа мы не причастны?
    Ingvar0401
  7. Толик_74 Сегодня, 12:14
    Матрасники по тиху сошли с ума.
    Толик_74
  8. паниковский Сегодня, 12:20
    А чё мелочиться, Россия готовит свержение законного монарха Андорры, и воцарения злого тоталитарного режима в Сан-Марино. Это давно всем известно.
    паниковский
  9. nemec55 Сегодня, 12:21
    Так сразу было понятно что так будет и так же понятно что выиграет тот у кого есть разум и железные фаберже в штанах
    nemec55
  10. ДМБ84 Сегодня, 12:49
    В одном из африканских племен произошла смена вождя. Путём удара дубиной по голове был смещен либеральный лидер племени. К власти пришел прокремлёвский ставленник. Говорят, что видели, как дубинку тайно передавал человек, очень похожий на агента КГБ. ( у него был на поясе маузер, на рукаве- красная повязка, на голове- ушанка и огромная бородища и... взгляд такой, неприятный ) . Сенат США готовит новый пакет санкций.
    ДМБ84
    1. Azim77 Сегодня, 13:40
      А пипл с легкостью поверит и в это. Вспомнят и будут ссылаться на Лимпопо - да-да, именно все так и произошло тогда, в СМИ есть подтверждения этих печальных событий... Это стало просто цирком. В цирке львы, медведи ради куска сахара и боясь плетки ходят на задних лапах и показывают несвойственное им поведение, так и политики ради денег, карьеры и рейтингов несут такую галиматью. Полностью осознавая эту ложь.
      Azim77
  11. Виктор-М Сегодня, 14:02
    В США демократы готовят доклад о вмешательстве РФ в выборы в других странах

    Лучше бы сделали доклад о вмешательстве США в выборы президента России, это было бы более реалистично.
    Виктор-М
  12. NKT Сегодня, 14:32
    Ну вот, сейчас нам и ввод войск в Лимпопо вспомнят....
    NKT
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