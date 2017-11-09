14:49 09 ноября

Чехия направит в Афганистан еще несколько десятков военных

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Минобороны Чехии пойдет навстречу пожеланиям НАТО и направит в Афганистан дополнительно несколько десятков военнослужащих, передает РИА Новости заявление главы военного ведомства страны Мартина Стропницкого.

Сотрудники сил безопасности Афганистана.

В настоящее время в Афганистане находятся около 250-ти чешских военных.


Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о намерении в ближайшее время увеличить число военнослужащих в миссии Resolute Support («Решительная поддержка») на 3 тысячи человек и довести их общее число до 13 тысяч. Половину от этого числа (около 1,5 тыс человек) в Афганистан направят США, остальных – другие страны НАТО.

Мы считаем это (пожелание) важным и хотим пойти навстречу ему,
сказал журналистам Стропницкий на полях заседания совета НАТО на уровне министров обороны в Брюсселе.

По его словам, новь прибывшие чешские военнослужащие будут выполнять в Афганистане примерно те же обязанности, которые сейчас лежат на плечах их соотечественников.

Чешские военные занимаются обучением афганских пехотинцев, пилотов и наземного персонала ВВС. Кроме того, они задействованы в охране аэродрома в городе Баграме. Также в Афганистане работают чешские медики.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com

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Комментарии 20

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  1. MoJloT Сегодня, 11:59 Новый
    Бармалеи в панике.
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    MoJloT
    1. Васся Вассин Сегодня, 12:20 Новый
      Вся земля Афганистана вместе с горами и маковыми долинами трясется от страха. Моджахеды дерутся между собой и вырывают друг у друга из рук лопаты, чтобы выкопать норку поглубже и забиться в нее как суслик, скрывшись от зорких глаз непобедимых орд великих чешских воителей.
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      Васся Вассин
      1. NIKNN Сегодня, 12:32 Новый
        Чехия направит в Афганистан еще несколько десятков военных

        Поточнее пожалуйста, это же не шутки...
        - Вам сколько вешать?
        - Ну грамм 20-30.
        - Говорите точно, сколько вешать в граммах!
        - А к чему такая точность?
        - Да потому что это кокаин, дура!!!
        Жалоба
        NIKNN
        1. MoJloT Сегодня, 13:16 Новый
          Тогда скорее героин
          Жалоба
          MoJloT
  2. Джедай Сегодня, 12:06 Новый
    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о намерении в ближайшее время увеличить число военнослужащих в миссии Resolute Support («Решительная поддержка») на 3 тысячи человек и довести их общее число до 13 тысяч. Половину от этого числа (около 1,5 тыс человек) в Афганистан направят США, остальных – другие страны НАТО.

    Минобороны Чехии пойдет навстречу пожеланиям НАТО и направит в Афганистан дополнительно несколько десятков военнослужащих

    Начались соревнования под названием "Кто быстрее лизнёт". yes
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    Джедай
    1. Partyzan Сегодня, 12:09 Новый
      Цитата: Джедай
      Начались соревнования под названием "Кто быстрее лизнёт"

      не излечимых нариков отправят на маковые поля
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      Partyzan
      1. Джедай Сегодня, 12:14 Новый
        Чехов к волшебным полям и близко не подпустят. wink
        Чешские военные занимаются обучением афганских пехотинцев, пилотов и наземного персонала ВВС. Кроме того, они задействованы в охране аэродрома в городе Баграме. Также в Афганистане работают чешские медики.
        Жалоба
        Джедай
        1. Partyzan Сегодня, 12:21 Новый
          Цитата: Джедай
          Чехов к волшебным полям и близко не подпустят.

          за что ж это их так, бедненьких? wassat
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          Partyzan
          1. Джедай Сегодня, 12:32 Новый
            По "заслугам" и "награда". wink А волшебные поля - это Королевская Вотчина, чужаков туда не пускают. bully
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            Джедай
    2. Zoldat_A Сегодня, 12:20 Новый
      Цитата: Джедай
      Начались соревнования под названием "Кто быстрее лизнёт".

      Вот как только полсотни чехов в Афган прибудут - так точно, прям сразу, КОАЛИЦИЯ одержит победу и в Афгане наступит мир и демократия. Вот только полсотни чехов там до рая не хватало....
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      Zoldat_A
      1. Джедай Сегодня, 12:29 Новый
        hi
        Цитата: Zoldat_A
        Вот только полсотни чехов там до рая не хватало...

        Ещё одни "самые-самые" вояки. wassat
        Цитата: Джедай
        чехи и будут обучать афганских "дикарей" как правильно и цивилизованно получать люлей.

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        Джедай
        1. Zoldat_A Сегодня, 12:47 Новый
          Цитата: Джедай
          hi
          Цитата: Zoldat_A
          Вот только полсотни чехов там до рая не хватало...

          Ещё одни "самые-самые" вояки. wassat
          Цитата: Джедай
          чехи и будут обучать афганских "дикарей" как правильно и цивилизованно получать люлей.

          Добавить нечего. Жаль, что только один, зато большой и честный плюс.
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          Zoldat_A
  3. 210окв Сегодня, 12:07 Новый
    Я ничего не имею против чешских медиков и медиков вообще..Но чему вы можете обучить афганцев как военных?Вы,чехи постоянно получали по шеям.В отличие от афганцев.Кои давали по шеям ..
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    210окв
    1. Джедай Сегодня, 12:17 Новый
      Вот чехи и будут обучать афганских "дикарей" как правильно и цивилизованно получать люлей. lol
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      Джедай
    2. Zoldat_A Сегодня, 12:22 Новый
      Цитата: 210окв
      Вот как только полсотни чехов в Афган прибудут - так точно, прям сразу, КОАЛИЦИЯ одержит победу и в Афгане наступит мир и демократия. Вот только полсотни чехов там до рая не хватало....

      Дима, hi ! Дико извиняюсь, но процитирую сам себя
      Жалоба
      Zoldat_A
  4. холодильник Сегодня, 12:24 Новый
    Афган для чехов будет сюрпризом!)) Воевал там и знаю где они лохами будут!)))
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    холодильник
    1. AID.S Сегодня, 12:42 Новый
      Цитата: холодильник
      Афган для чехов будет сюрпризом!)) Воевал там и знаю где они лохами будут!)))

      Так они же там не воюют, сидят на базе. Кроме инфекции от воды или иньекции ничего не грозит практически.
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      AID.S
  5. холодильник Сегодня, 12:27 Новый
    Забавно, а Афган НАТО угрожал что ли? )) А понятно, видимо свежих трансгендеров для матрасов там не хватает))
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    холодильник
    1. 100502 Сегодня, 12:35 Новый
      А что им долго людей отправить за бонус, не им же жизнью рисковать на чужбине
      Жалоба
      100502
  6. Masya Masya Сегодня, 12:38 Новый
    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о намерении в ближайшее время увеличить число военнослужащих в миссии Resolute Support («Решительная поддержка») на 3 тысячи человек и довести их общее число до 13 тысяч. Половину от этого числа (около 1,5 тыс человек) в Афганистан направят США, остальных – другие страны НАТО.

    Я не приказываю, но настоятельно рекомендую... lol
    куда же бедным чехам деваться... yes
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    Masya Masya
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