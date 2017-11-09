Чехия направит в Афганистан еще несколько десятков военных
Минобороны Чехии пойдет навстречу пожеланиям НАТО и направит в Афганистан дополнительно несколько десятков военнослужащих, передает РИА Новости заявление главы военного ведомства страны Мартина Стропницкого.
В настоящее время в Афганистане находятся около 250-ти чешских военных.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о намерении в ближайшее время увеличить число военнослужащих в миссии Resolute Support («Решительная поддержка») на 3 тысячи человек и довести их общее число до 13 тысяч. Половину от этого числа (около 1,5 тыс человек) в Афганистан направят США, остальных – другие страны НАТО.
По его словам, новь прибывшие чешские военнослужащие будут выполнять в Афганистане примерно те же обязанности, которые сейчас лежат на плечах их соотечественников.
Чешские военные занимаются обучением афганских пехотинцев, пилотов и наземного персонала ВВС. Кроме того, они задействованы в охране аэродрома в городе Баграме. Также в Афганистане работают чешские медики.
В настоящее время в Афганистане находятся около 250-ти чешских военных.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о намерении в ближайшее время увеличить число военнослужащих в миссии Resolute Support («Решительная поддержка») на 3 тысячи человек и довести их общее число до 13 тысяч. Половину от этого числа (около 1,5 тыс человек) в Афганистан направят США, остальных – другие страны НАТО.
Мы считаем это (пожелание) важным и хотим пойти навстречу ему,сказал журналистам Стропницкий на полях заседания совета НАТО на уровне министров обороны в Брюсселе.
По его словам, новь прибывшие чешские военнослужащие будут выполнять в Афганистане примерно те же обязанности, которые сейчас лежат на плечах их соотечественников.
Чешские военные занимаются обучением афганских пехотинцев, пилотов и наземного персонала ВВС. Кроме того, они задействованы в охране аэродрома в городе Баграме. Также в Афганистане работают чешские медики.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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