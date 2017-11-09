14:48 09 ноября

StratCom: Русскоязычные боты и тролли заполонили социальные сети

Американское посольство в Риге в Твиттере публикует «предупреждение» о том, почему не нужно использовать русский язык при переписке в Глобальной сети, включая группы в социальных сетях. Дипмиссия США, ссылаясь на доклад оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям в Европе StratCom, сообщает, что якобы 60% сообщений на русском языке в Твиттере генерируется роботами.

При этом заявлено, что англоязычные боты проявляют активность «лишь» на 39%.

StratCom: Русскоязычные боты и тролли заполонили социальные сети



Фактически речь идёт о попытке представить не только Россию, но даже и сам русский язык, как нечто опасное, как то, от чего нужно непременно отказаться, так как это «несёт угрозу». То же ведомство заявляет о массовых "атаках со стороны пророссийских троллей".

Напомним, что ранее было проведено исследование, в котором приводятся значения по снижению числа русскоговорящих в мире. За последние два с лишним десятилетия число русскоязычных по всему миру сократилось примерно на 50 миллионов человек! Теперь пронатовские структуры в Европе пытаются объявить, что русские используют для наполнения социальных сетей сообщениями на 60% сетевых роботов, чтобы "ловить на удочку доверчивых европейцев". В конечном итоге всё снова сведётся к идее о необходимости дополнительно скинуться на противодействие "российской угрозе".

Использованы фотографии: https://twitter.com/STRATCOMCOE
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 41

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  1. Венд Сегодня, 13:08
    А не надо было доставать Россию.
    Венд
    1. To be or not to be Сегодня, 13:14
      "Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
      Попробуйте, сразитесь с нами!
      Да, Скифы — мы! Да, азиаты — мы, —
      С раскосыми и жадными очами!
      Для вас — века, для нас — единый час.
      Мы, как послушные холопы,
      Держали щит меж двух враждебных рас —
      Монголов и Европы!""
      (Александр Блок
      "СКИФЫ ")
      To be or not to be
      1. 210окв Сегодня, 13:18
        Вы ещё русскую бабу Ягу не знаете.. wassat
        Цитата: To be or not to be
        "Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
        Попробуйте, сразитесь с нами!
        Да, Скифы — мы! Да, азиаты — мы, —
        С раскосыми и жадными очами!
        Для вас — века, для нас — единый час.
        Мы, как послушные холопы,
        Держали щит меж двух враждебных рас —
        Монголов и Европы!""
        (Александр Блок
        "СКИФЫ ")
        210окв
        1. Anarchist Сегодня, 13:31
          Цитата: 210окв
          Вы ещё русскую бабу Ягу не знаете..

          Зато русский мат все хорошо знают, вся Европа!
          Anarchist
          1. Shurik70 Сегодня, 13:52
            было проведено исследование, в котором приводятся значения по снижению числа русскоговорящих в мире. За последние два с лишним десятилетия число русскоязычных по всему миру сократилось примерно на 50 миллионов человек

            Считай ещё две Мировых войны прошли.
            Против России идёт война, самая настоящая. И отвечать на удары надо по законам военного времени.
            Shurik70
            1. Татьяна Сегодня, 13:56
              Да уж! Нужно отдать должное! США со своим Госдепом и Пентагоном грамотно готовятся в Европе к ТМВ с Россией! По другому не скажешь!
              Татьяна
              1. Anarchist Сегодня, 14:03
                Татьяна hi love
                Цитата: Татьяна
                ТМВ

                А что это? Извиняюсь за нескромный вопрос... feel
                Anarchist
                1. Татьяна Сегодня, 14:17
                  Anarchist
                  А что это?
                  Это принятое на "ВО" среди пользователей условное сокращение исторических войн, для того чтобы по смыслу длинно не писать и быстрее читалось. В книгах и статьях тоже такие сокращения можно увидеть.
                  ТМВ - третья мировая война.
                  ПМВ - первая мировая война
                  ВМВ - вторая мировая война
                  ВОВ - Великая отечественная война
                  Татьяна
          2. Комментарий был удален.
        2. Стирбьорн Сегодня, 14:44
          Цитата: 210окв
          Вы ещё русскую бабу Ягу не знаете..

          Срочно МИХАНА, надо на Западный Фронт перебросить! soldier И боты никакие не нужны будут, он им там все вручную обвалит laughing
          Стирбьорн
    2. Монос Сегодня, 13:52
      60% сообщений на русском языке в Твиттере генерируется роботами.

      Они что, думают, что нам трудно запустить англоязычных ботов? Наивные чукотские мальчики!
      Монос
      1. voyaka uh Сегодня, 14:03
        Запустили уже. На американских выборах. Но прокололись.
        Боты и фейковые аккаунты "говорили" на английском сленге не тех мест, где якобы
        жили выдуманные "простые американцы". И не на современном сленге вообще.
        Видимо, в Москве нет достаточного количества молодых американцев-агентов ФСБ,
        которые заполняли бы "аккаунты" фейками. Взяли "старичков", и те "завалили дело".
        voyaka uh
        1. МВГ Сегодня, 14:21
          Просто простые американцы интенсивно передвигались с места на место и все были престарелыми, как один )))) Пусть докажут обратное....
          МВГ
        2. shans2 Сегодня, 14:26
          походу бывшие русскоязычные в Израиле плохо знают англ, вот и прокололись, когда за еврейских Клинтоидов подмахивали)). Мы ж все в курсе, что пришествие Клинтон воспринималось как всеобщее еврейское щастье и панувание на планете для иудеев. Мол, теперь Мир наш будет и сплошной ИзраИль)
          shans2
  2. 79807420129 Сегодня, 13:09
    Ну да да паранойя заразна однако. fellow
    79807420129
    1. Partyzan Сегодня, 13:14
      Цитата: 79807420129
      Ну да да паранойя заразна однако.

      Поздравляю тезка hi вот только не пойму request я - бот, или троль?
      Partyzan
      1. Джедай Сегодня, 13:28
        Цитата: Partyzan
        троль?

        Гном или эльф. wink drinks
        Джедай
        1. Partyzan Сегодня, 13:31
          Цитата: Джедай
          Гном или эльф.

          тут про них не сказано request drinks
          Partyzan
      2. 79807420129 Сегодня, 13:29
        Цитата: Partyzan
        Поздравляю тезка вот только не пойму я - бот, или троль?

        Да хрен его знает тезка,все мы или боты или тролли what но там то исключительно светлые эльфы. laughing hi
        79807420129
        1. Partyzan Сегодня, 13:33
          Цитата: 79807420129
          но там то исключительно светлые

          дааа
          Partyzan
      3. Anarchist Сегодня, 13:33
        Цитата: Partyzan
        вот только не пойму я - бот, или троль?

        Тролльбот, ну или боттролль bully
        Anarchist
        1. Partyzan Сегодня, 13:36
          Цитата: Anarchist
          Цитата: Partyzan
          вот только не пойму я - бот, или троль?

          Тролльбот, ну или боттролль bully

          а ты мичурин однако laughing drinks
          Partyzan
          1. Anarchist Сегодня, 13:42
            Бываю иногда! А что нам троллям делать, если не со словами экспериментировать? bully drinks
            Anarchist
            1. Partyzan Сегодня, 14:23
              Цитата: Anarchist
              Бываю иногда! А что нам троллям делать, если не со словами экспериментировать? bully drinks

              Partyzan
  3. den3080 Сегодня, 13:24
    Русскоязычные боты и тролли заполонили социальные сети

    Натовские структуры ВКонтакте, что ли сидят? Всем Брюссельским офисом?
    den3080
  4. japs Сегодня, 13:27
    Я бы с удовольствием общался в комментах в западных форумах, но когда каждый комментарий проходит модерацию по 3-5 часов, это затруднительно. Поэтому даже не пытаюсь.
    Троллей и здесь хватает. Ботов не замечал.
    japs
  5. Altona Сегодня, 13:31
    Я кстати вчера написал твит одному американцу, который топит за Трампа и распространяет одежду с надписью MAGA-толстовки,футболки и бейсболки. У Трампа же лозунг Make America Great Again, сокращенно MAGA. Я написал следующее: MAGA is a short version of muslim name Mohammed, but stupid Americans don't know about it. Мага-это укороченное мусульманское имя Магомед,но тупые американцы не знают об этом. laughing laughing
    Altona
    1. den3080 Сегодня, 13:40
      имя пророка рекламируют smile
      den3080
    2. МВГ Сегодня, 14:25
      Не дочитав, хотел уже про Магомеда комментарий писать, но, как у Вас сказано "MAGA is a short version of muslim name Mohammed" - авторское право за Вами ))
      Видать, какой то Мага за Трампом приглядывает )))
      МВГ
  6. DEZINTO Сегодня, 13:32
    Как - же они надоели со своей русофобией!!!!!!!!!!!!!!!!
    DEZINTO
  7. Инок Сегодня, 13:36
    Нет худа без добра - пусть хоть учат Русский Язык.
    Инок
  8. Egorovich Сегодня, 13:36
    Чего то маловато для нас 60%, нам нужно все 100%.
    Egorovich
  9. Altona Сегодня, 13:38
    Цитата: Egorovich
    Чего то маловато для нас 60%, нам нужно все 100%.

    ------------------
    Эта цифра удивительным образом совпадает с рейтингом "Единой России". laughing laughing
    Altona
  10. Altona Сегодня, 13:47
    Цитата: den3080
    имя пророка рекламируют

    ------------------------------
    Потроллил американца мусульманами.Американцы больше всего боятся мусульман и коммунистов. После зомби и пришельцев конечно, они по США пачками гуляют. laughing laughing laughing
    Altona
  11. Masya Masya Сегодня, 13:50
    Ты- бот,
    Я-бот,
    Все мы други- тролли... lol
    Masya Masya
    1. DEZINTO Сегодня, 13:56
      Ты мой друг и я твой друг, мы друг друга друг друг друг ))
      DEZINTO
      1. Masya Masya Сегодня, 14:37
        Я, ты, он, она, ботов – целая страна, Вместе – дружная семья... lol
        Masya Masya
  12. ando_bor Сегодня, 14:00
    В основном украинцы на госдеповские деньги cpaнью в сети работают, всю русскоязычную сеть загадили, - они очень дешевые.
    ando_bor
  13. нивасандер Сегодня, 14:15
    на этом сайте минимум полдюжины шпротно чубатых тролялей
    нивасандер
  14. МВГ Сегодня, 14:29
    Забыли толерантные, что русский язык в основе их языков лежит. А то меньшинство из них, кто это помнит, делают все, что бы большинство не вспомнило о корнях.
    МВГ
  15. Altona Сегодня, 14:33
    Цитата: МВГ
    Не дочитав, хотел уже про Магомеда комментарий писать, но, как у Вас сказано "MAGA is a short version of muslim name Mohammed" - авторское право за Вами ))
    Видать, какой то Мага за Трампом приглядывает )))

    --------------------------------
    Напишите, если есть кого потроллить. Переписывать твиты не преступление. Я сам когда что-то чужое пишу,делаю оговорку, что написано таким-то. laughing laughing
    Altona
  16. Livonetc Сегодня, 14:42
    Цитата: voyaka uh
    Запустили уже. На американских выборах. Но прокололись.
    Боты и фейковые аккаунты "говорили" на английском сленге не тех мест, где якобы
    жили выдуманные "простые американцы". И не на современном сленге вообще.
    Видимо, в Москве нет достаточного количества молодых американцев-агентов ФСБ,
    которые заполняли бы "аккаунты" фейками. Взяли "старичков", и те "завалили дело".

    Ларчик просто открывался.
    Подобная деятельность не была инициирована государственными органами и службами России.
    Следовательно и реально серьезного финансирования и организации у подобного мероприятия не было.
    А в современном мире без полноценного финансирования никакой серьезный проект успешно реализован быть не может.
    Подобную деятельность могли вести какие либо стихийные группы пседвопатриотов и хацкеров.
    И сермяжный выхлот такой деятельности абсолютно закономерен.
    Так же подобная деятельность могла быть организованной провокацией со стороны тех же западных спецслужб и "несовременный" сленг троллинга может быть объясним неудачной попыткой прикрытия и адресации этой деятельности Российским субъектам.

    А насчет предположенных вами старичков которые якобы "завалили дело".
    Если бы цель была поставлена - была бы достигнута.
    Не сомневайтесь. hi
    Livonetc
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