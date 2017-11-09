Командир «Азова» назвал способ захвата Украиной Донбасса

У нас есть все возможности использовать там украинскую авиацию. Мы этого до сих пор не делаем только из-за того, что у нас трусливый начальник Генерального штаба

Да, там есть достаточно мощная группировка. Какая? Три, пять, семь тысяч человек, не более того. Это под силу украинской армии