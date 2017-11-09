Командир «Азова» назвал способ захвата Украиной Донбасса
Очередной "гениальный" план завоевания Донбасса высказал основатель полка Нацгвардии «Азов» и лидер партии «Национальный корпус», а ныне депутат Верховной Рады Украины Андрей Билецкий, который заявил, что для захвата Донбасса украинская армия должна применить боевую авиацию. Об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK
Он добавил, что Киев должен решиться на наступление в Донбассе.
Ранее другой "гениальный" полководец, лидер «Украинской добровольческой армии», сформированной на основе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», и по стечению обстоятельств тоже депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош, предположил, что Киев вернет под свой контроль Донбасс 20 апреля 2018 года.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.
У нас есть все возможности использовать там украинскую авиацию. Мы этого до сих пор не делаем только из-за того, что у нас трусливый начальник Генерального штаба— заявил Билецкий.
Он добавил, что Киев должен решиться на наступление в Донбассе.
Да, там есть достаточно мощная группировка. Какая? Три, пять, семь тысяч человек, не более того. Это под силу украинской армии— сказал депутат.
Ранее другой "гениальный" полководец, лидер «Украинской добровольческой армии», сформированной на основе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», и по стечению обстоятельств тоже депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош, предположил, что Киев вернет под свой контроль Донбасс 20 апреля 2018 года.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.
Использованы фотографии: http://politrada.com/
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