14:47 09 ноября

Командир «Азова» назвал способ захвата Украиной Донбасса

Очередной "гениальный" план завоевания Донбасса высказал основатель полка Нацгвардии «Азов» и лидер партии «Национальный корпус», а ныне депутат Верховной Рады Украины Андрей Билецкий, который заявил, что для захвата Донбасса украинская армия должна применить боевую авиацию. Об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK

Командир «Азова» назвал способ захвата Украиной Донбасса


У нас есть все возможности использовать там украинскую авиацию. Мы этого до сих пор не делаем только из-за того, что у нас трусливый начальник Генерального штаба
— заявил Билецкий.


Он добавил, что Киев должен решиться на наступление в Донбассе.

Да, там есть достаточно мощная группировка. Какая? Три, пять, семь тысяч человек, не более того. Это под силу украинской армии
— сказал депутат.

Ранее другой "гениальный" полководец, лидер «Украинской добровольческой армии», сформированной на основе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», и по стечению обстоятельств тоже депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош, предположил, что Киев вернет под свой контроль Донбасс 20 апреля 2018 года.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.

Использованы фотографии: http://politrada.com/
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Комментарии 24

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  1. DEZINTO Сегодня, 13:58
    Дегенерат нацистский

    Я конечно человек не зловредный, но когда его машина вместе с ним взлетит на воздух в центре Киева, просто тихонько улыбнусь, и скажу "наконец-то" (только бы больше никого не зацепило конечно)
    DEZINTO
    1. Вас Влад Сегодня, 14:00
      Цитата: DEZINTO
      Дегенерат нацистский

      Ага,небо над Донбассом Россия закрыла,пущай полетают!
      Вас Влад
      1. 210окв Сегодня, 14:08
        Плохо не то что он вещает,а что там таких немеренно..
        Цитата: Вас Влад
        Цитата: DEZINTO
        Дегенерат нацистский

        Ага,небо над Донбассом Россия закрыла,пущай полетают!
        210окв
        1. Вас Влад Сегодня, 14:11
          Цитата: 210окв
          Плохо не то что он вещает,а что там таких немеренно..

          Это мясо,история их перемелет, потом не кто и не вспомнит что были такие летуны!
          Вас Влад
        2. 79807420129 Сегодня, 14:13
          Блин сколько же там Наполеонов,в кого не ткни или в Наполеона попадешь или в Александра Македонского. laughing
          79807420129
          1. volodya Сегодня, 14:20
            Цитата: 79807420129
            Блин сколько же там Наполеонов,в кого не ткни или в Наполеона попадешь или в Александра Македонского. laughing

            Там ещё и такие есть ,которые хотят Крым вернуть!
            volodya
          2. Сергей-svs Сегодня, 14:33
            Цитата: 79807420129
            Блин сколько же там Наполеонов,в кого не ткни или в Наполеона попадешь или в Александра Македонского.

            "Наполеонов" и "Македонских", там действительно много - почти в каждой палате есть! fool А вот "Чингизхан" - всего один, лежит в отделении для буйных! laughing laughing laughing
            Сергей-svs
      2. Шура пермский Сегодня, 14:10
        вроде холодно,а они где то грибы всё ещё находят...
        Шура пермский
    2. marlin1203 Сегодня, 14:02
      Стратеег... Разброс в оценке сил противника от 3 до 7 тыс. штыков. Более чем 2 раза. Неудивительно, что и результаты плачевные.
      marlin1203
      1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 14:31
        Цитата: marlin1203
        Неудивительно, что и результаты плачевные.

        Эти тактики и стратеги из укровермахта, становятся храбрыми и дерзкими в тот момент, когда их убегающих хотят догнать и ещё ввалить, "пощады" здесь уже никому нет - "рвут в клочья" всех кто их догонит.
        Ребята из Новороссии их "гнев" на себе уже не раз испытали...
        товарищ ШУХЕР
    3. Джедай Сегодня, 14:02
      Цитата: DEZINTO
      Дегенерат нацистский

      А всё туда же - в гениальные полководцы лезет. У них там возьми любого вояку - все офигительные стратеги и очуменные тактики, с отличием закончившие Академию Генштаба и имеющие колоссальный боевой опыт. fool
      Джедай
      1. Anarchist Сегодня, 14:07
        А когда спросят за провал, то ответит– ''ну там же русские!''
        Anarchist
        1. Джедай Сегодня, 14:10
          Это даже не обсуждается - русские всегда и во всём виноваты.
          Джедай
  2. denk20 Сегодня, 14:07
    Оно конечно да, только эти боевые ребята говорят как-то не так. Скорее уж получится что Донбасс вернет себе контроль над Киевом.
    denk20
  3. sgr291158 Сегодня, 14:08
    А пупок не надорвешь.
    sgr291158
  4. Горный стрелок Сегодня, 14:09
    Была авиация у незалежной? Огромная, наверное... Ну так не будет... пусть применяет. Пару дней, и хватит. "Верба", она по высоте всю фронтовую авиацию закроет, а десяток "Торов" на прикрытие городов... И кончится авиация.
    Горный стрелок
    1. Sergei75 Сегодня, 14:13
      Официально Россия в конфликте не участвует, хотя огребает за это по полной.
      Sergei75
  5. Sergei75 Сегодня, 14:12
    Вопрос надо решать, всё равно кто-то должен победить, а так это качели, в которых Нацисты однозначно выигрывают, а людям жить и работать в ДНР и ЛНР трудно.
    Sergei75
  6. KudrevKN Сегодня, 14:18
    а шо не 8 мая ? Или 20 апреля более значительный день для укро нациков?
    KudrevKN
  7. askort154 Сегодня, 14:18
    " У нас есть все возможности использовать там украинскую авиацию"

    Вопрос за малым, где её взять. "Основатель сухопутного полка", явно не знает состояние военной авиации ВСУ, поскольку генштабу не чем похвастаться. А состояние на 2015 г. таково.
    На "крыле" всего 22 ВС :
    - 6 - Су-25, (один сбит 03.02.2015г.)
    - 1 - Су-24,
    - 2 - МиГ-29,
    - 5 - Ми-24,
    - 5 - Ми-8,
    - 1 - Ил-76,
    - 1 - Ан-30,
    - 1 - Ан-26 ( + один отремонтировали неделю назад).
    Вот с такой украинской авиацией ( вряд ли многое изменилось к 2017г ) депутат-полководец, предлагает брать Донбасс. tongue
    askort154
    1. роман66 Сегодня, 14:24
      т.е. по авиации от африканских стран уже отстают? великая страна Украина. столько всего проср... request
      роман66
  8. CONTROL Сегодня, 14:19
    Было уже...
    Вот эти - брали, и не только Донбасс... наследники нибелунгов, не хухры-мухры!

    А противостояли им всякие оборванцы...

    ...и что получилось?
    CONTROL
  9. штольц Сегодня, 14:28
    Очередной "гениальный" план завоевания Донбасса высказал основатель полка Нацгвардии «Азов» и лидер партии «Национальный корпус», а ныне депутат Верховной Рады Украины Андрей Билецкий, который заявил, что для захвата Донбасса украинская армия должна применить боевую авиацию.

    Зачем и для чего здесь, на форуме пропагандироать завиральные идеи украинских иди-отов? Все итак все знают, кто это такие и чего от них можно ожидать.
    штольц
  10. bankirchik34 Сегодня, 14:34
    если бы такое издание как это, не озвучивало такие выхарки всяких дегенератов, то мы бы про них и не узнали, и это к лучшему.
    bankirchik34
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