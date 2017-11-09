18:02 09 ноября

Десантные подразделения Сербии и США проведут совместное учение

Сербские и американские десантники в скором времени проведут совместное учение, передает ТАСС сообщение командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Тода Уолтерса. Он же возглавляет Объединенное командование ВВС НАТО, штаб которого размещается на базе Рамштайн в Германии.

Генерал Тод Уолтерс

По словам генерала, в предстоящих маневрах будет задействовано «около 100 американских военнослужащих, представляющих сухопутные войска и ВВС».


Учение пройдет по приглашению правительства Сербии. В ходе тренировок «с двух военно-транспортных самолетов C-130J сербские и американские военнослужащие произведут совместное десантирование», рассказал Уолтерс. При этом точной даты маневров он не назвал.

Генерал охарактеризовал предстоящие тренировки, как мероприятие, нацеленное на «построение доверия и рабочих отношений, длящихся всю жизнь».

И они (маневры), безусловно, расширят техническую экспертизу сербов,
добавил он.

Уолтерс заявил также, что на Балканах сохраняется напряженная обстановка, которая является одним из вызовов для НАТО и США.

Однако у нас есть правильная командная концентрация внимания. У нас есть правильные ресурсы. У нас есть правильный диалог, и время покажет, как будут разворачиваться события,
заключил генерал.

Использованы фотографии: www.holloman.af.mil
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Комментарии 20

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  1. DEZINTO Сегодня, 15:49
    Белград уже забыли?

    DEZINTO
    1. Vik66 Сегодня, 15:56
      Народ-то точно не забыл, а политики готовы на все, лишь бы деньги давали... Политики сербские они такие, с пониженной социальной ответственностью...
      Vik66
      1. Джедай Сегодня, 16:01
        А политики отмажутся - скажут что-нибудь типа "Сербия хочет всесторонне изучить опыт разных стран для более эффективного противостояния угрозам".
        Джедай
        1. Partyzan Сегодня, 16:16
          Цитата: Джедай
          А политики отмажутся - скажут что-нибудь типа "Сербия хочет всесторонне изучить опыт разных стран для более эффективного противостояния угрозам".

          В конкурсе на лучшее название для военного гей-клуба победил вариант "Тыловик".
          Partyzan
          1. василий50 Сегодня, 16:32
            В Сербии у власти те кого *простые* сербы выбрали. Там в ходу плачь на тему *братушек* только при выпрашивании каких либо плюшек. Совсем как у цыган и побирушек возле рынка.
            василий50
            1. Partyzan Сегодня, 16:37
              ну каков поп - токов и приход request
              Partyzan
            2. Logall Сегодня, 16:38
              Цитата: Partyzan
              В конкурсе на лучшее название для военного гей-клуба победил вариант "Тыловик".

              Нужно что-то делать!
              Logall
              1. ПалБор Сегодня, 17:47
                Больше и активней работать с простым населением.
                Не илиты подкупать,которые всё равно перепродадутся.
                А открывать центры русской культуры,больше студентов приглашать к нам в универы,создавать фонды пророссийские,фестивали проводить...
                В общем,влюблять в Россию простой народ.
                А то привыкли:"Как война - бежим к братушкам,как мир - Запад,мы любим тебя".
                ПалБор
        2. Pete Mitchell Сегодня, 16:44
          Цитата: Джедай
          Сербия хочет всесторонне изучить опыт разных стран

          Ни ума, ни гордости у политиканов. американцы под шумок проверят состояние ввп, снимут координаты торцов и облетят территорию на малой высоте - они всегда так делают. Ну еще парашутистов порадуют
          Pete Mitchell
  2. Vik66 Сегодня, 15:50
    Научат сербов, как Хаммеры без парашютов десантировать... laughing
    Vik66
    1. NIKNN Сегодня, 15:57
      Цитата: Vik66
      Научат сербов, как Хаммеры без парашютов десантировать...

      Вот если бы с Украинскими проводили, тогда бы попрыгали... С речевкой "Кто не скаче, тот Ммоскаль" laughing А так..., не интересно...
      NIKNN
      1. Vik66 Сегодня, 16:00
        У хохлов авиадесантной авиации нет, только если с кукурузников... winked
        Vik66
        1. NIKNN Сегодня, 16:03
          Цитата: Vik66
          У хохлов авиадесантной авиации нет, только если с кукурузников... winked

          Они так прыгаю, в смысле скачут... wink
          NIKNN
  3. штольц Сегодня, 16:01
    А это, что та самая Сербия, которой Россия МиГ-29 любезно предоставила? Может уже пора разобраться, кто там ушами хлопает и вооружает вероятного противника?
    штольц
  4. dedBoroded Сегодня, 16:09
    Сколько ....ков не корми, все равно в нато смотрят!
    dedBoroded
    1. askort154 Сегодня, 16:38
      dedBoroded.....Сколько ....ков не корми, все равно в нато смотрят!

      Это точно. Сегодня закончились военные учения в Сербии -"Славянское братство", Россия, Беларусь, Сербия ( 2 - 9 ноября). Не успели высохнуть портянки, а они уже якшаются с американцами. За последние 5 лет, сербы участвовали в военных учениях НАТО - 44 раза, а с Россией - 6 раз. Большая часть населения Сербии за дружбу с Россией, вот политики и вертят задом - туда, сюда.
      askort154
  5. Sergei75 Сегодня, 16:43
    Да, дела, вот и Сербы с НАТО дружат.
    А с другой стороны, мы сами виноваты, хотели халявы, "Волгу" за ваучер, повелись за западные "Ценности", а теперь расхлёбываем.
    В 20-х и 30-х годах прошлого века у РСФСР и СССР тоже друзей не было, ничего и войну выиграли и страну отгрохали, до сих пор дожёвываем.
    Sergei75
  6. Masya Masya Сегодня, 16:45
    При этом точной даты маневров он не назвал.

    Хотелось бы услышать сербскую сторону...
    Как же тогда...

    ????
    Masya Masya
  7. Громобой Сегодня, 17:22
    Генерал охарактеризовал предстоящие тренировки, как мероприятие, нацеленное на «построение доверия и рабочих отношений, длящихся всю жизнь».
    Знать не много они отмерили сербам жизни,раз так выразился.
    Громобой
  8. п-к Опарышев Сегодня, 17:25
    Немецкие и советские лётчики,то же учились летать вместе в Качинском.Результат известен.
    п-к Опарышев
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