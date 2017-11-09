Десантные подразделения Сербии и США проведут совместное учение
Сербские и американские десантники в скором времени проведут совместное учение, передает ТАСС сообщение командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Тода Уолтерса. Он же возглавляет Объединенное командование ВВС НАТО, штаб которого размещается на базе Рамштайн в Германии.
По словам генерала, в предстоящих маневрах будет задействовано «около 100 американских военнослужащих, представляющих сухопутные войска и ВВС».
Учение пройдет по приглашению правительства Сербии. В ходе тренировок «с двух военно-транспортных самолетов C-130J сербские и американские военнослужащие произведут совместное десантирование», рассказал Уолтерс. При этом точной даты маневров он не назвал.
Генерал охарактеризовал предстоящие тренировки, как мероприятие, нацеленное на «построение доверия и рабочих отношений, длящихся всю жизнь».
Уолтерс заявил также, что на Балканах сохраняется напряженная обстановка, которая является одним из вызовов для НАТО и США.
По словам генерала, в предстоящих маневрах будет задействовано «около 100 американских военнослужащих, представляющих сухопутные войска и ВВС».
Учение пройдет по приглашению правительства Сербии. В ходе тренировок «с двух военно-транспортных самолетов C-130J сербские и американские военнослужащие произведут совместное десантирование», рассказал Уолтерс. При этом точной даты маневров он не назвал.
Генерал охарактеризовал предстоящие тренировки, как мероприятие, нацеленное на «построение доверия и рабочих отношений, длящихся всю жизнь».
И они (маневры), безусловно, расширят техническую экспертизу сербов,добавил он.
Уолтерс заявил также, что на Балканах сохраняется напряженная обстановка, которая является одним из вызовов для НАТО и США.
Однако у нас есть правильная командная концентрация внимания. У нас есть правильные ресурсы. У нас есть правильный диалог, и время покажет, как будут разворачиваться события,заключил генерал.
Использованы фотографии: www.holloman.af.mil
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