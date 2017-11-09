20:42 09 ноября

Уильямсон: Британские ВВС продолжат атаковать позиции ИГ*

Новый глава военного ведомства Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что британская авиация в составе Сил международной коалиции по борьбе с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) продолжит атаковать позиции террористов.

Уильямсон: Британские ВВС продолжат атаковать позиции ИГ*


Наши силы без устали борются с дьяволом нашего времени. ИГ* уже ослаблена и в отступлении уже сейчас потеряла свои последние форпосты в Ираке и Сирии. Битва не закончена. Мы продолжим активно бить террористов как в Сирии, так и в Ираке, одновременно оказывая поддержку по восстановлению
— приводит пресс-служба минобороны Соединенного королевства слова Уильямсона


По словам министра, только поборов террористов, можно будет снизить угрозу в том числе на территории Великобритании.

29 сентября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что британские военные значительно переоценивают свою роль в борьбе с ИГ*. Российский генерал выразил недоумение в связи с тем, где были британские «силы добра» в середине 2015 года, когда террористы ИГ* практически полностью захватили Сирию и треть территории Ирака.

По данным военного ведомства Британии, британские вооруженные силы атаковали с воздуха ИГ* 1348 раз в Ираке и 262 раза в Сирии.

ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 33

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  1. Андрей К Сегодня, 18:19
    По данным военного ведомства Британии:
    ...британские вооруженные силы атаковали с воздуха ИГ* 1348 раз в Ираке и 262 раза в Сирии...

    А мы тут голову ломаем, а это доблестные мелкобританские ВВС... Атаковали... ИГ*... Тушёнкой, боеприпасами и кучей разного, нужного добра...
    Глава военного ведомства Великобритании Гэвин Уильямсон
    ...Британские ВВС продолжат атаковать позиции ИГ*...

    Проснулся...
    Могу даже подсказать Уильямсону где эти позиции...
    100% информация, не промахнутся королевские ВВС - база Ат-Танф, на границе Сирии и Иордании. Бармалеев там - тьма. Даже без самолётов ткнёт пальцем - попадёт в террориста...
    Андрей К
    1. Logall Сегодня, 18:24
      Цитата: Андрей К
      ...Уильямсон: Британские ВВС продолжат атаковать позиции ИГ*...

      Проснулся...
      .

      Нет, это ему снится!
      Logall
      1. 210окв Сегодня, 18:27
        Значит вот вот будут уничтожены десяток единиц строительной техники и больница..
        Цитата: Logall
        Цитата: Андрей К
        ...Уильямсон: Британские ВВС продолжат атаковать позиции ИГ*...

        Проснулся...
        .

        Нет, это ему снится!
        210окв
    2. Банщик-М Сегодня, 18:25
      Новичков обучают .... Им сейчас уже никто не угрожает, кроме русских ассов и наших ПВО!
      Любят они добивать , противно..! negative
      Это их сущность шакалья..ВСЕГДА была!
      Банщик-М
      1. Pirogov Сегодня, 18:34
        Цитата: Банщик-М
        Новичков обучают .... Им сейчас уже никто не угрожает, кроме русских ассов и наших ПВО!
        Любят они добивать , противно..! negative
        Это их сущность шакалья..ВСЕГДА была!

        Да приход на всё готовенькое, национальная черта наглосаксов . Ещё и победителями главными станут . На западе ведь как главное громче кричать в прессе о своей победе и она у вас в кармане.
        Pirogov
      2. Med_Dog Сегодня, 19:11
        Русские ассы и наши ПВО им не угроза если что. Вы мне хотя бы один пример приведите действия нашего ПВО в Сирии против Коалиции. Хех, добивать, еще про ВМВ напишите.
        Med_Dog
        1. Андрей К Сегодня, 19:19
          Цитата: Med_Dog
          Русские ассы и наши ПВО им не угроза если что. Вы мне хотя бы один пример приведите действия нашего ПВО в Сирии против Коалиции. Хех, добивать, еще про ВМВ напишите.

          Узбагойтесь дружище hi
          А почему Вам кто-то должен приводить примеры? Мы что, в состоянии войны с Коалицией, чтобы наше ПВО против них работало? Я что-то об этом не слышал.
          P.S. Ас (фр. as — «туз»; первый в своей области) — мастер воздушного боя. Пишется с одной буквой "С"... hi
          Андрей К
          1. Med_Dog Сегодня, 19:42
            Хорошо, как тогда человек может утверждать что наши ПВО и асы* ( Спасибо за исправление ) могут угрожать Коалиции? Вот именно что мы не в состоянии войны с ней и не о каком конфликте и речи не идет. Просто комментарий попахивает ура-патриотизмом в духе: Абрамс хуже Т-90.
            Med_Dog
            1. Андрей К Сегодня, 20:23
              Цитата: Med_Dog
              Хорошо, как тогда человек может утверждать что наши ПВО и асы* ( Спасибо за исправление ) могут угрожать Коалиции? Вот именно что мы не в состоянии войны с ней и не о каком конфликте и речи не идет. Просто комментарий попахивает ура-патриотизмом в духе: Абрамс хуже Т-90.

              А в чём противоречие? Угроза применения нашей ПВО существует, рамки дозволенного для Коалиции обозначены, озвучены нашим МО.
              Что касается Абрамс против Т-90... Записывайте и меня в ура-патриоты...
              Он действительно хуже - тяжел, неэффективен, орудие увы уже устарело, номенклатура боеприпасов так себе, орудие заряжает "негр" вручную,а если взять прожорливость и чересчур нежный двигатель, то в ура-патриоты придётся записывать всех, кто с этим согласен...

              Коллега, ну нельзя сравнивать ТТХ навязываемой из под палки всем союзникам паркетной игрушки и рабочей лошадки...
              P.S. Абрамсы не выпускаются (от слова - вообще) с 1993 года. Все "новинки" - это тюнинг складских запасов, либо рихтовка откровенно убитых б/у...
              Андрей К
    3. 79807420129 Сегодня, 19:13
      Наши силы без устали борются с дьяволом нашего времени.

      Уж так устали,так устали борцуны с экскаваторами и больницами,вон еще один примазывается,ну который и Гитлера "победил"
      79807420129
      1. Андрей К Сегодня, 19:27
        Цитата: 79807420129
        ...Уж так устали,так устали борцуны с экскаваторами и больницами,вон еще один примазывается,ну который и Гитлера "победил"...

        Который Гитлера "победил" ещё не успел отметиться.
        Вспомните, как решительно по приказу бывшего "победителя" Олланда, в Персидский залив отправился авианосец «Шарль де Голль»... На борьбу... С ИГ*... Не довелось пободаться с проклятыми, устал, развернулся и уплыл восвояси...
        Но ведь боролся же!!!
        Андрей К
        1. 79807420129 Сегодня, 19:29
          Цитата: Андрей К
          Но ведь боролся же!!!

          Аж целых двое суток "боролся" laughing hi
          79807420129
  2. DEZINTO Сегодня, 18:20
    Что они там бомбят ещё большой вопрос. В лучшем случае песок в пустыне.
    DEZINTO
    1. Logall Сегодня, 18:26
      Посылками с боеприпасами они бомбят!
      Logall
  3. новичок Сегодня, 18:23
    бриты будут бомбить_ ага, щас! laughing
    новичок
  4. Идущий Сегодня, 18:26
    По данным военного ведомства Британии, британские вооруженные силы атаковали с воздуха ИГ* 1348 раз в Ираке и 262 раза в Сирии.


    Список того что уничтожено пусть предъявят.
    Идущий
  5. ded100 Сегодня, 18:27
    Главное вовремя тявкнуть молодцы бриты ваше гавканье услышено! wassat
    ded100
    1. хрыч Сегодня, 18:30
      Цитата: ded100
      Главное вовремя тявкнуть

      хрыч
  6. Egorovich Сегодня, 18:28
    Главное во весь голос гикнуть, что они боролись и побеждают. Британцй как всегда в своей стихии ЛЖИ все переворачивает с ног на голову.
    Egorovich
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 18:30
    Британские ВВС продолжат атаковать позиции ИГ* Где?
    ВЕРЕСК
  8. ПалБор Сегодня, 18:33
    "Никогда англичанин не будет рабом!"- мычал Джон британский гимн,облизывая ботинок пакистанца из лондонского квартала Уайтчепел.
    ПалБор
    1. AID.S Сегодня, 18:45
      Цитата: ПалБор
      "Никогда англичанин не будет рабом!".

      Пока они повода для сомнений в этом не давали.
      AID.S
      1. ПалБор Сегодня, 19:16
        Да всякое бывало...Например,когда продавали себя или своих детей на плантации за перевозку в Вест-Индию.
        ПалБор
        1. ПалБор Сегодня, 19:26
          После неудачных восстаний против восстановления монархии Стюартов в 17 веке десятки тысяч пуритан были отправлены на Карибы не отдыхать.
          Да дело не в физическом рабстве,а в духовном:в рабстве у толерантности,псевдомультикультурализме,да вполной зависимости от американского империализма и диктата.
          ПалБор
  9. pvv113 Сегодня, 18:43
    Гэвин Уильямсон заявил

    Раздался голос из помойки и показалась голова...
    Ну раз англосаксы запели, значит наша победа над ИГИЛ уже рядом. Боятся спесивые, что в список победителей не попадут wink
    pvv113
  10. роман66 Сегодня, 18:55
    американцы игиловцев вывозят куда-то под свой контроль, придется позиции полосатых бомбить
    роман66
  11. maiman61 Сегодня, 19:18
    О боже! А я думаю, кто ИГИЛ победил? А оказывается это наглосаксы! И Наполеона и Гитлера они победили после того как Россия уничтожила их армии! Молодцы только трофеи собирать!
    maiman61
  12. словак Сегодня, 19:28
    Так они атакуют ИГИЛ? Это неожиданно... Скорее всего, долбят по жилым кварталам, или пустыню, чтобы, не дай бог, не попасть под ПЗРК.
    словак
  13. Herlitz Сегодня, 19:43
    1944 и 2017, как-то очень похоже всё выглядит.Чужими руками жар загребсти.
    Herlitz
  14. Sergey53 Сегодня, 19:46
    Уж как они борются борются. Несколько лет сидели тихо. А к концу надо успеть вовремя. У них всегда главно в конце прибиться и орать что они победили.
    Sergey53
  15. Влад5307 Сегодня, 20:16
    Цитата: Sergey53
    Уж как они борются борются. Несколько лет сидели тихо. А к концу надо успеть вовремя. У них всегда главно в конце прибиться и орать что они победили.

    Если есть желание побомбить ИГИЛ, то может стоит поискать в Лондоне, Берлине или в Тель-Авиве?
    Влад5307
  16. Livonetc Сегодня, 20:22
    Цитата: Влад5307
    Цитата: Sergey53
    Уж как они борются борются. Несколько лет сидели тихо. А к концу надо успеть вовремя. У них всегда главно в конце прибиться и орать что они победили.

    Если есть желание побомбить ИГИЛ, то может стоит поискать в Лондоне, Берлине или в Тель-Авиве?

    Боятся.
    Они там с ножами ходят и на железных конях рассекают.
    А бомбить у себя несподручно.
    Вот другие страны которые к себе и не звали это пожалуйста.
    Страны где не нагадили бриты найти не просто.
    Livonetc
  17. razved Сегодня, 20:35
    Главное вовремя вмешаться, а лучше прокукарекать. Глядишь, станешь одним из победителей, если не самым главным...
    razved
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