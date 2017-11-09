...Уильямсон: Британские ВВС продолжат атаковать позиции ИГ*...

Наши силы без устали борются с дьяволом нашего времени. ИГ* уже ослаблена и в отступлении уже сейчас потеряла свои последние форпосты в Ираке и Сирии. Битва не закончена. Мы продолжим активно бить террористов как в Сирии, так и в Ираке, одновременно оказывая поддержку по восстановлению

Новый глава военного ведомства Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что британская авиация в составе Сил международной коалиции по борьбе с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) продолжит атаковать позиции террористов.— приводит пресс-служба минобороны Соединенного королевства слова УильямсонаПо словам министра, только поборов террористов, можно будет снизить угрозу в том числе на территории Великобритании.29 сентября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что британские военные значительно переоценивают свою роль в борьбе с ИГ*. Российский генерал выразил недоумение в связи с тем, где были британские «силы добра» в середине 2015 года, когда террористы ИГ* практически полностью захватили Сирию и треть территории Ирака.По данным военного ведомства Британии, британские вооруженные силы атаковали с воздуха ИГ* 1348 раз в Ираке и 262 раза в Сирии.ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России