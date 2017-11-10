08:49 10 ноября

Вашингтон опровергает публикацию о готовности поставлять Киеву Javelin

Администрация президента США опровергла заявления о том, что дала принципиальное согласие на поставки летального оружия киевскому режиму. А началось всё с публикации в американском издании Wall Street Journal, в котором было заявлено, что США готовы начать поставки на Украину противотанковых ракетный комплексов Javelin. При этом в издании не говорилось о сроках поставок.

Газета ссылалась на некие источники в Белом доме, которые сообщили о готовности поставки ПТРК на сумму около 50 млн долларов. Было заявлено, что это «сигнал Москве к решительным мерам в случае, если в России откажутся от решения конфликта мирным путём».

Вашингтон опровергает публикацию о готовности поставлять Киеву Javelin



Через несколько часов после публикации в WSJ официальный представитель Белого дома Майкл Энтон заявил, что сведения, содержащиеся в публикации американского издания, не соответствуют действительно.

В любом случае, информационные (дезинформационные) игры такого формата можно считать откровенной провокацией. Причём провокация эта сделана сознательно – перед встречей президентов России и США во Вьетнаме, где, по всей видимости, тема Украины тоже будет подниматься при общении в двустороннем формате.

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 20

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  1. DEZINTO Сегодня, 05:42
    4 -6 км дальность, 100000 $ один выстрел. Куда блин это ? Что за вундервафля такая?
    Ну давайте конечно дайте Украине пару десятков......два расклада - или ими будут гвозди забивать, или - через неделю они всплывут где-нибудь в Сомали ))
    DEZINTO
    1. Sevastiec Сегодня, 05:53
      На кой бы вообще, им эти джавелины? Что у них там, каждый день танковые сражения? Хоть запостовляйся... ВСУ только в очередной котёл залезет, хоть с джавелинами, хоть без...
      Sevastiec
      1. 210окв Сегодня, 05:57
        Вот именно-что мертвому припарок.Однако!Это оружие!И оружие очень эффективное и игнорировать это нельзя.Тем более что у нас подобного нет.
        Цитата: Sevastiec
        На кой бы вообще, им эти джавелины? Что у них там, каждый день танковые сражения? Хоть запостовляйся... ВСУ только в очередной котёл залезет, хоть с джавелинами, хоть без...
        210окв
    2. просто экспл Сегодня, 06:11
      откуда 4-6 км ?
      там вроде как 2.5 было .
      просто экспл
      1. DEZINTO Сегодня, 06:21
        там вроде как 2.5 было .

        Один фиг бесполезная дорогая фиговина. Это-ж как надо постаратся что-бы подползти к танку на 2 км. Да он тебя раньше из пулемёта сечь начнёт!

        А потом всю эту установку разверни, поудобнее сядь, прицел наведи,.....да блин раньше шлейфовым огнём к земле прижмут!

        Вот к слову ход реальных боевых действий. Афганистан....
        Конечно там без танков, но интересно, ...
        DEZINTO
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:12
        просто экспл
        там вроде как 2.5 было .
        Максимум 2 км. И мёртвая зона под 500 метров..Для войны в степях самое то что нужно good laughing
        DEZINTO
        или - через неделю они всплывут где-нибудь в Сомали ))
        Для американцев Сомали не проблема.Проблема что "Джавелины" у россиян появятся сразу для изучения . laughing
        Наблюдатель2014
    3. сибиралт Сегодня, 06:17
      Какие, нафиг, джевелины?! США не знают кому бы Украину без Крыма втюхать. bully
      сибиралт
    4. ПалБор Сегодня, 07:38
      Цитата: DEZINTO
      4 -6 км дальность, 100000 $ один выстрел. Куда блин это ? Что за вундервафля такая?
      Ну давайте конечно дайте Украине пару десятков......два расклада - или ими будут гвозди забивать, или - через неделю они всплывут где-нибудь в Сомали ))


      Скорее второе. smile
      Сыну Авакова - рюкзаки,детям Муженко - джавелины.
      ПалБор
  2. Masya Masya Сегодня, 05:48
    вчера ввели ограничение на оказание военной помощи, сегодня заявление поставлять Киеву Javelin опровергли... что- то как- то не прёт краине в последнее время... wink
    Masya Masya
    1. DEZINTO Сегодня, 05:52
      Доброго утра,....да уж забавно, я тут новости с Украины посмотрел, блииин это такой зашквар!? Этот их известный ведущий на полном серьёзе требует проверять всех чиновников кто ездил в Россию. Вот без объяснения просто ездил - значит всё враг народа.......капец они тронулись на всю голову!
      DEZINTO
      1. Masya Masya Сегодня, 06:06
        Приветик, Николай! love
        Цитата: DEZINTO
        капец они тронулись на всю голову!

        Как говорит моя дочь... кризанулись совсем! laughing
        И всем, всем, всем! love
        Masya Masya
        1. DEZINTO Сегодня, 06:12
          Доброго утра, и доброго дня. love



          Мы с Вами явно по котам и кошкам общие шутки нашли-бы )))
          DEZINTO
      2. 210окв Сегодня, 06:07
        Не читайте Вы их новостей..Это заразно.
        Цитата: DEZINTO
        Доброго утра,....да уж забавно, я тут новости с Украины посмотрел, блииин это такой зашквар!? Этот их известный ведущий на полном серьёзе требует проверять всех чиновников кто ездил в Россию. Вот без объяснения просто ездил - значит всё враг народа.......капец они тронулись на всю голову!
        210окв
  3. амурец Сегодня, 05:56
    Через несколько часов после публикации в WSJ официальный представитель Белого дома Майкл Энтон заявил, что сведения, содержащиеся в публикации американского издания, не соответствуют действительно.

    Раз срочно опровергают, значить правда.
    амурец
    1. Геркулесыч Сегодня, 05:58
      Скоро появятся как у ЛДНР, так нам "придут " на изучение lol
      Геркулесыч
      1. амурец Сегодня, 06:06
        Цитата: Геркулесыч
        Скоро появятся как у ЛДНР, так нам "придут " на изучение

        Раз они были в Сирии , сомневаюсь что они не появились у нас. А появились они у курдов в 2016 году. http://discussio.ru/military/opasnyj-amerikanskij
        -ptrk-javelin-poyavilis-v-sirii
        http://cigr.net/armiya-i-opk/25174-amerikanskaya-
        ptrk-dzhavelin-v-sirii.html
        "А вот курды стали первой силой, которые получили такую противотанковую систему как "Джавелин". В последнее время США делает ставку в межсирийском конфликте на эту военизированную группировку в регионе."
        амурец
        1. просто экспл Сегодня, 06:12
          иракская армия захватила их у игилятины , те у курдов захватили .
          так что у наших тоже думаю уже есть.
          просто экспл
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:09
    «сигнал Москве к решительным мерам в случае, если в России откажутся от решения конфликта мирным путём».

    Они серьезно считают, что могут дать какой-то сигнал Москве своими Javelin? Самим не смешно? Россия в отличии от Украины до сих пор пытается решить вопрос мирным путем даже себе во вред. А мне кажется, что пора серьезно взяться за фашистский режим на Украине и решить это кардинально быстро.
    rotmistr60
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 06:21
    Было заявлено, что это «сигнал Москве к решительным мерам в случае, если в России откажутся от решения конфликта мирным путём».

    ... ты гляди какие бедовые и резкие!!!.. angry . а кто первым в штаны наложит?!?... bully
    a.s.zzz888
  6. синоби Сегодня, 06:27
    США и ЕС,особенно ЕС,до икоты боятся российского танкового рывка по образцу советских и немецких танковых ударов второй мировой.Попытки прощупать почву и шантажа,не более.ВСУ пара десятков джавелинов погоду не сделают,да и продадут их моментально.
    синоби
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