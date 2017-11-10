Вашингтон опровергает публикацию о готовности поставлять Киеву Javelin
Администрация президента США опровергла заявления о том, что дала принципиальное согласие на поставки летального оружия киевскому режиму. А началось всё с публикации в американском издании Wall Street Journal, в котором было заявлено, что США готовы начать поставки на Украину противотанковых ракетный комплексов Javelin. При этом в издании не говорилось о сроках поставок.
Газета ссылалась на некие источники в Белом доме, которые сообщили о готовности поставки ПТРК на сумму около 50 млн долларов. Было заявлено, что это «сигнал Москве к решительным мерам в случае, если в России откажутся от решения конфликта мирным путём».
Через несколько часов после публикации в WSJ официальный представитель Белого дома Майкл Энтон заявил, что сведения, содержащиеся в публикации американского издания, не соответствуют действительно.
В любом случае, информационные (дезинформационные) игры такого формата можно считать откровенной провокацией. Причём провокация эта сделана сознательно – перед встречей президентов России и США во Вьетнаме, где, по всей видимости, тема Украины тоже будет подниматься при общении в двустороннем формате.
Газета ссылалась на некие источники в Белом доме, которые сообщили о готовности поставки ПТРК на сумму около 50 млн долларов. Было заявлено, что это «сигнал Москве к решительным мерам в случае, если в России откажутся от решения конфликта мирным путём».
Через несколько часов после публикации в WSJ официальный представитель Белого дома Майкл Энтон заявил, что сведения, содержащиеся в публикации американского издания, не соответствуют действительно.
В любом случае, информационные (дезинформационные) игры такого формата можно считать откровенной провокацией. Причём провокация эта сделана сознательно – перед встречей президентов России и США во Вьетнаме, где, по всей видимости, тема Украины тоже будет подниматься при общении в двустороннем формате.
Использованы фотографии: Википедия
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