В ЦАМТО заявили о недобросовестной конкуренции в сфере ВТС со стороны США

Появление разного рода провокационных материалов на второстепенных интернет-ресурсах, которые затем уже тиражируются серьезными СМИ — способ осуществлять подготовленные информационные акции, нацеленные на создание атмосферы недоверия между Россией и Индией. Главными заинтересантами в этом являются США

Целый ряд западных СМИ периодически публикуют материалы, нацеленные на то, чтобы нанести удар по российско-индийским военно-техническим связям. Это вбросы относительно низких тактико-технических характеристик российского оружия, высосанные из пальца критические публикации с цитированием мнений отставных индийских военачальников, а также прямые подтасовки и публикация фейков под видом достоверной информации. В этих условиях российская система ВТС должна быть готова к противодействию подобного рода акциям и выработать эффективную политику их нейтрализации