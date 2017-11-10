13:39 10 ноября

В ЦАМТО заявили о недобросовестной конкуренции в сфере ВТС со стороны США

Публикация о разгорающемся скандале между Россией и Индией в сфере военно-технического сотрудничества носит провокационный характер и нацелена на подрыв доверительных отношений Москвы и Дели в этой области, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на сайт Strategypage.com, который ссылается на свои источники, сообщила, что Москва заподозрила Дели в допуске представителей ВМС США на российскую атомную субмарину проекта 971И, которая с 2011 года под названием Chakra эксплуатируется ВМС Индии.

В ЦАМТО заявили о недобросовестной конкуренции в сфере ВТС со стороны США



По данным российского издания появление представителей ВМС США на субмарине не составляет проблемы, поскольку без чертежей и технической документации на подлодку (они находятся у российских специалистов) разобраться в ее системах крайне сложно, и этот вопрос скорее лежит в политической плоскости.

Появление разного рода провокационных материалов на второстепенных интернет-ресурсах, которые затем уже тиражируются серьезными СМИ — способ осуществлять подготовленные информационные акции, нацеленные на создание атмосферы недоверия между Россией и Индией. Главными заинтересантами в этом являются США
— сказал Коротченко.

Он пояснил, что в настоящее время Индия является одним из важнейших и основных партнёров России в сфере ВТС, поэтому для целого ряда стран-конкурентов, в частности для США, а также других влиятельных игроков на оружейном рынке попытка торпедировать отношения между Москвой и Дели является первостепенной стратегической задачей.

Целый ряд западных СМИ периодически публикуют материалы, нацеленные на то, чтобы нанести удар по российско-индийским военно-техническим связям. Это вбросы относительно низких тактико-технических характеристик российского оружия, высосанные из пальца критические публикации с цитированием мнений отставных индийских военачальников, а также прямые подтасовки и публикация фейков под видом достоверной информации. В этих условиях российская система ВТС должна быть готова к противодействию подобного рода акциям и выработать эффективную политику их нейтрализации
— сказал Коротченко.




13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 25

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. maxim947 Сегодня, 10:59
    Если что и было то сами виноваты, нечего было лодку отдавать и о какой добросовестной конкуренции можно говорить? Смешно даже. А так, больше похоже на раздувание искусственной проблемы, коммерсант однако....
    maxim947
    1. Vard Сегодня, 11:05
      На войне, как на войне... А сейчас СМИ, это оружие массового поражения... Главное облить грязью, а потом хоть трава не расти...
      Vard
    2. 210окв Сегодня, 11:09
      Это было!Было!Кричит кто?"Коммерсант!Рупор еще тех либеральных ушлепков...
      Цитата: maxim947
      Если что и было то сами виноваты, нечего было лодку отдавать и о какой добросовестной конкуренции можно говорить? Смешно даже. А так, больше похоже на раздувание искусственной проблемы, коммерсант однако....
      210окв
      1. Дедкастарый Сегодня, 11:18
        В ЦАМТО заявили о недобросовестной конкуренции в сфере ВТС со стороны США
        а что США,если черти в тюрбанах сливают.. наши бы тоже не упустили возможность полазить по "морскому волку".вот с индусами разговор нужен,серьёзный.
        Дедкастарый
      2. Partyzan Сегодня, 11:44
        Цитата: 210окв
        "Коммерсант!Рупор еще тех

        кто за девушку платит - тот ее и танцует request и что в этом удивительного?
        Partyzan
  2. новичок Сегодня, 11:02
    всё логично и вписывается картину дня противостояния запада с нами. вот только пассаж о том , что появление янки на нашей подлодке не состовляет проблемы, так как чертежи у нас, вызвал у меня смех.
    новичок
    1. NIKNN Сегодня, 11:09
      Цитата: новичок
      всё логично и вписывается картину дня противостояния запада с нами. вот только пассаж о том , что появление янки на нашей подлодке не состовляет проблемы, так как чертежи у нас, вызвал у меня смех.
      Да я то же думаю, что они не копировать наши достижения туда ходили...
      NIKNN
      1. DMB_95 Сегодня, 11:42
        Цитата: NIKNN
        Цитата: новичок
        пассаж о том , что появление янки на нашей подлодке не состовляет проблемы, так как чертежи у нас, вызвал у меня смех.
        Да я то же думаю, что они не копировать наши достижения туда ходили...

        По идее , сам факт того , что они туда ходили , требует серьёзного разбирательства .
        DMB_95
      2. Partyzan Сегодня, 11:46
        Цитата: NIKNN
        Да я то же думаю, что они не копировать наши достижения туда ходили...

        компоновка то же очень много значит
        Partyzan
        1. NIKNN Сегодня, 11:47
          Цитата: Partyzan
          компоновка то же очень много значит

          Да хотя бы факт чем оснащена, уже ...
          NIKNN
  3. gukoyan Сегодня, 11:10
    Да фейк это всё, даже если бы и побывали спецы из океана, то не думаю что они что-то для себя подчерпнули, реально чертежи же и технологии у нас находятся.
    gukoyan
    1. новичок Сегодня, 11:14
      приведу вам в пример шутку одного киногероя как илюстрацию : “В своё время, западные шпионы платили “зеленью“, даже за информацию, в каком углу находятся веник с савочком в казарме“.
      новичок
    2. Alex777 Сегодня, 12:40
      Даже если фейк - индусам придется заплатить... laughing
      https://politros.com/armiya/96158/?utm_source=war
      files.ru
      Alex777
  4. Monster_Fat Сегодня, 11:25
    В печати промелькнуло сообщение о том, что там у лодки странные "повреждения" в носовой части-отсутствуют листы обшивки пригрывающие ГАС, такое ощущение, что их удалили чтобы иметь доступ к элементам которые они прикрывают.
    Monster_Fat
    1. Sergey53 Сегодня, 11:31
      На данной стадии развития ситуации возможно всё.Хотя не исключаю случай простого раздолбайства. Первую лодку тоже утопили на месте стоянки .
      Sergey53
    2. новичок Сегодня, 11:32
      вот это уже очень интересно.
      новичок
    3. Partyzan Сегодня, 11:48
      Цитата: Monster_Fat
      В печати промелькнуло сообщение о том, что там у лодки странные "повреждения" в носовой части-отсутствуют листы обшивки пригрывающие ГАС

      а фото были? может местные спецы бы посмотрели и сказали - что реально там можно стащить
      Partyzan
      1. Monster_Fat Сегодня, 11:55
        Нe, фото не было. Вчера довольно много было статей на эту тему в разных местах. Кстати была и на ВО, но ее сразу же и убрали. И в одной статье было упоминание об отсутствии примерно 1,5 м обшивки закрывающей ГАС и индусы обьясняют это "повреждениями" но не называют в каких условиях и от чего. Ну и наши(на мой флаг не смотрите) неслучайно на "дыбы" встали. Мутная история...
        Monster_Fat
        1. Partyzan Сегодня, 12:06
          Цитата: Monster_Fat
          на мой флаг не смотрите

          флаг - это где живешь, а убеждения - это личное hi
          Ну и наши неслучайно на "дыбы" встали.
          значит действительно, что-то нехорошее задумали полосатые am
          Partyzan
  5. cerbuk6155 Сегодня, 11:40
    А где вы видели добросовестную конкуренцию-она бывает только в сказках и то там волк хозяин. У нас что все чинуши как дети или под дурака косят. Скажите все по правде про своих добросовестных партнеров. soldier
    cerbuk6155
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:45
    заявили о недобросовестной конкуренции в сфере ВТС со стороны США

    Ребята, не заявлять нужно, а бороться.
    rotmistr60
  7. Влад5307 Сегодня, 12:11
    Цитата: rotmistr60
    заявили о недобросовестной конкуренции в сфере ВТС со стороны США

    Ребята, не заявлять нужно, а бороться.

    Ну наши чины прям как малые дети! А то они впервые с таким сталкиваются - добросовестной конкуенции при капитализме в принципе не бывает, всякий стремится отпихнуть от кормушки других всеми доступными средствами и санкции не самое лучшее их изобретение даже. Промышленный шпионаж никто не отменял, в том числе и наши, не говоря уже о братьях-китайцах. laughing
    Влад5307
  8. ЗВС Сегодня, 12:39
    Индусы это продажная нация. Их всегда можно купить. Вопрос только в том, кто больше даст.
    ЗВС
    1. 34 регион Сегодня, 13:00
      ЗВС Сегодня, 12:39 Новый
      Индусы это продажная нация. Их всегда можно купить. Вопрос только в том, кто больше даст.
      Ответить Ага! Можно подумать в России все идейные?! laughing
      34 регион
    2. Per se. Сегодня, 13:02
      Цитата: ЗВС
      Индусы это продажная нация.
      А кто тогда не продажная, может, наши новые "братья" китайцы, которым продаём С-400 и Су-35, притом, что они уже скопировали С-300 и Су-27? Хватит уже на индусов кивать, коли наши чиновники несравнимо продажнее, тем же индусам авианосец изначально в придачу к МиГ-29 отдавали (если бы не модернизация, - авианосец получался бы практически даром), атомную подлодку в лизинг сдали... Куда не кинь, не промахнёшься, на всём хотят деньги делать, всё продавать. Тем же американцам дураки-предатели из России слили намного больше секретной информации, сделали уступок, чем сотни таких "продажных наций". С Индией нам нужны отношения, но надо сохранять пределы здравого смысла, и коли атомную субмарину отдают "в прокат" за бабосы, так спрашивать надо со своих торгашей.
      Per se.
Картина дня