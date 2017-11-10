Украинский посол в США сообщил, на что именно пойдут $350 млн, выделяемых Киеву на оборонные нужды
Посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, на что именно могут быть потрачены 350 млн долларов для Украины, которые указаны в проекте оборонного бюджета Соединенных штатов на 2018 финансовый год. В частности, средства могут быть направлены на закупку летального вооружения оборонительного характера, отметил посол в сообщении на своей странице в Facebook.
По словам украинского дипломата, в документ также включены средства на реабилитацию получивших ранения военнослужащих Вооруженных сил Украины в медицинских учреждениях Соединенных Штатов, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере
Впервые предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны- объяснил Чалый.
По словам украинского дипломата, в документ также включены средства на реабилитацию получивших ранения военнослужащих Вооруженных сил Украины в медицинских учреждениях Соединенных Штатов, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере
Использованы фотографии: Facebook
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