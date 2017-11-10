13:42 10 ноября

Украинский посол в США сообщил, на что именно пойдут $350 млн, выделяемых Киеву на оборонные нужды

Посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, на что именно могут быть потрачены 350 млн долларов для Украины, которые указаны в проекте оборонного бюджета Соединенных штатов на 2018 финансовый год. В частности, средства могут быть направлены на закупку летального вооружения оборонительного характера, отметил посол в сообщении на своей странице в Facebook.

Украинский посол в США сообщил, на что именно пойдут $350 млн, выделяемых Киеву на оборонные нужды


Впервые предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны
- объяснил Чалый.


По словам украинского дипломата, в документ также включены средства на реабилитацию получивших ранения военнослужащих Вооруженных сил Украины в медицинских учреждениях Соединенных Штатов, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 47

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  1. лесовозник Сегодня, 11:31
    На счета парася и ко.
    лесовозник
    1. 79807420129 Сегодня, 11:38
      Цитата: лесовозник
      Посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, на что именно могут быть потрачены 350 млн долларов для Украины,

      Умерь аппетит болезный,пойдет только половина,а вторая если только первую половину не украдут,тогда ваш полосатый хозяин даст разрешение. laughing
      79807420129
      1. Джедай Сегодня, 11:43
        в документ также включены средства на реабилитацию получивших ранения военнослужащих Вооруженных сил Украины в медицинских учреждениях Соединенных Штатов

        Это что, посол так тонко намекает на Арлингтонское кладбище для небесной сотни? lol
        Джедай
        1. DMoroz Сегодня, 12:40
          Просто на эти деньги будут лечить в СШтатах руководство миноброны от "душевных ран"... yes После котлов их тонкая душевная организация сильно нарушена...
          DMoroz
          1. Джедай Сегодня, 12:44
            Цитата: DMoroz
            будут лечить в СШтатах руководство миноброны от "душевных ран"...

            Так эти бронетанковые адмиралы пистолетных войск и у себя дома бухать могут, нефиг им в США ехать. А вот американский вискарик пусть им спецбортами засылают. lol
            Джедай
            1. DMoroz Сегодня, 12:46
              А вот американский вискарик пусть им спецбортами засылают.

              Тогда вся матпомощь на их верховного будет потрачена. wassat
              DMoroz
              1. Джедай Сегодня, 12:47
                Пусть лучше так "освоят" американскую матпомощь, чем реальными закупками. yes
                Джедай
                1. DMoroz Сегодня, 12:50
                  Пусть лучше так "освоят" американскую матпомощь, чем реальными закупками

                  good Правильное решение... (Хазанов) drinks
                  DMoroz
                  1. Джедай Сегодня, 12:53
                    Цитата: DMoroz
                    Правильное решение... (Хазанов)

                    hi drinks
                    Джедай
          2. Лелёк Сегодня, 13:21
            Цитата: DMoroz
            Просто на эти деньги будут лечить в СШтатах


            Закупка оружия в США и лечение с обучением с США - деньги всё едино останутся в США. Руина же получит какое-то количество железа, которое отцы-командиры благополучно "распределят в междусобойчике" и загонят за зелёные бумажки, а арсенал благополучно сгорит. wassat
            Лелёк
      2. Шура пермский Сегодня, 11:46
        350 миллионов пойдут на воровство и коррупцию…
        Шура пермский
      3. Чёрный Сегодня, 11:58
        Казённые люди на Украине при кормушке уже всё подсчитали, кому сколько оружия продать для Игил в Сирию и Ирак, сколько в Афганистан и даже сколько военных трофеев в тяжёлых боях получат от них ДНР и ЛНР. Порешали и деньги на доли заранее поделили. Наметили, какие воинские склады и где на этот раз случайно сгорят на Украине wassat
        Чёрный
    2. Partyzan Сегодня, 11:39
      Цитата: лесовозник
      На счета парася и ко.

      но не все, надо же отчитаться что хоть что-то купили laughing
      Partyzan
      1. 210окв Сегодня, 11:44
        А на счетах пока ничего.Только разговоры о половине этой суммы..
        210окв
        1. Anarchist Сегодня, 11:50
          на что именно могут быть потрачены 350 млн долларов для Украины

          Тут ключевое слово - ''могут''! Могут дать, могут потратить, но могут и своровать, могут и про...
          ''делят шкуру неубитого медведя'' ну или ''курочка в гнезде...''
          Anarchist
        2. Partyzan Сегодня, 11:51
          Цитата: 210окв
          А на счетах пока ничего.Только разговоры о половине этой суммы..

          значит петруччо пообещали - на первую половину закупаешь, а после этого даем вторую на распил laughing
          Partyzan
      2. Чёрный Сегодня, 12:13
        Шагаю бодро в сторону Привоза,
        Приятно тянет руку джавелин.
        Продам его до первого мороза,
        Куплю горилку, сало и бензин laughing
        Чёрный
        1. Partyzan Сегодня, 12:18
          Цитата: Чёрный
          Куплю горилку, сало и бензин

          все понятно, но бензин зачем? лук подойдет лучше
          Partyzan
          1. Чёрный Сегодня, 12:21
            Цитата: Partyzan
            все понятно, но бензин зачем? лук подойдет лучше

            бензин для "коктелей", а вдруг майдан? laughing ...да и не рифмуется лук smile
            Чёрный
            1. Partyzan Сегодня, 12:32
              ааа, а я то подумал пьют все что горит
              Partyzan
        2. galan Сегодня, 13:33
          Куплю горилку, сало и трохы цыбулын
          galan
    3. сибиралт Сегодня, 11:57
      Ага. Военный флот из надувных лодок, но и его защищать надо. laughing
      сибиралт
      1. vkl.47 Сегодня, 12:41
        Убивает их двойная формулировка. Летальное лружие оборонительного назначение... Так он же может и наступательным. Автоматом можно и обороняться и наступать. Этот термин можно к любому виду вооружений отнести
        vkl.47
        1. роман66 Сегодня, 12:55
          просто автомат - оборонительное, со штыком - наступательное
          роман66
        2. словак Сегодня, 12:59
          Соответственно, для восстановления ЖКХ Донбаса, надо поставить в ДНР и ЛНР те же "Солнцепеки" (все- таки, зима на носу, надо греться), и пр. новинки военпрома
          словак
    4. Владыка Ситх Сегодня, 13:13
      Только, как выясняется не 350, а 170 млн. и после согласия двух палат Конгресса.
      Владыка Ситх
  2. лаврентий павлович Сегодня, 11:37
    Ну ну, чего то маловато. Интересно по чем эти летальные вооружения укропы будут распродавать?
    лаврентий павлович
  3. Доктор Бармалей Сегодня, 11:37
    корабли прибрежного действия и береговой охраны

    Доктор Бармалей
  4. Анатоль Клим Сегодня, 11:41
    По словам украинского дипломата, в документ также включены средства на реабилитацию получивших ранения военнослужащих Вооруженных сил Украины

    Видели мы эту реабилитацию, когда бухой Пеця подарил безногому мячик, теперь осталось подарить безрукому теннисные ракетки.
    Анатоль Клим
  5. Masya Masya Сегодня, 11:41
    в документ также включены средства на реабилитацию получивших ранения военнослужащих Вооруженных сил Украины

    Ха! Не смешите мои тапочки, как раз на них, болезных денежку и будут "тратить"...
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 12:28
      да у них там" раненных" - полрады, а может и вся , вот на них-то и потратят
      роман66
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:43
    летального вооружения оборонительного характера,

    Когда наконец обожрутся эти ненасытные бандерлоги?
    rotmistr60
    1. Masya Masya Сегодня, 12:08
      Цитата: rotmistr60
      Когда наконец обожрутся эти ненасытные бандерлоги?

      Никогда... чем больше жрешь, тем больше хочется... остается надеяться, что лопнут... wink
      laughing
      Masya Masya
      1. роман66 Сегодня, 12:29
        есть операция по затягиванию желудка( да и по закатыванию губ)
        роман66
        1. Masya Masya Сегодня, 12:37
          Цитата: роман66
          да и по закатыванию губ

          Естстно есть...

          Но на машинки опять же денежки нужны, так что замкнутый круг получается... wink
          Masya Masya
          1. роман66 Сегодня, 12:38
            да мы им бесплатно пришлем, только пусть уж пользуются. а не на перепродажу
            роман66
            1. Masya Masya Сегодня, 12:46
              Цитата: роман66
              а не на перепродажу

              Роман, ты от них много хочешь... это же каклы или продадут, или сломают, или пропьют, или.......
              Ой, что- то я уже повторяюсь...
              Masya Masya
              1. роман66 Сегодня, 12:56
                уже пятница? drinks laughing
                роман66
                1. Masya Masya Сегодня, 13:03
                  Цитата: роман66
                  уже пятница?

                  Так точно!

                  laughing
                  Masya Masya
  7. Vincent Сегодня, 11:43
    "на реабилитацию получивших ранения военнослужащих Вооруженных сил Украины в медицинских учреждениях Соединенных Штатов," - вот ключевой момент. Всё в АТО!Путёвка на лучшие курорты Америки обеспечена. И после этого Америка не поддерживает террористов...
    Vincent
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 11:48
    ...
    350 млн долларов для Украины,
    ... и как пецька будет их делить с собутыльниками?.. bully... походу как Попандопуло... laughing
    a.s.zzz888
  9. salat Сегодня, 11:49
    Попилят, отгородятся забором и будут обороняться от обнищавших граждан своей страны)))))))
    salat
  10. Sergey53 Сегодня, 11:51
    Только и читаешь что украинцы выпросили очередную халяву военного назначения. И радуются как малые дети. И не слышно почти ничего что сами продают хоть что-то полезное.
    Sergey53
  11. japs Сегодня, 11:55
    Все всем понятно и без слов. Средства будут выделены и потрачены в самой Матрасии. Ни цента не будут переведены в 404. Укропчики сами будут вынуждены толкать мат. средства на барахолке, чтобы "откусить" кусочек.
    japs
  12. turcom Сегодня, 12:05
    "Включены средства на реабилитацию получивших ранения военнослужащих Вооруженных сил Украины в медицинских учреждениях Соединенных Штатов, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере"
    Уже в этой фразе стало ясно - не дадут денег, сами все по-пилят.
    turcom
  13. Влад5307 Сегодня, 12:14
    наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства;

    Похоже противоминные будут своей противоположностью за штатами не заржавеет
    Никак собрались Керченский пролив минировать, ну-ну пусть попробуют. Надеюсь погранцы не оплашают.
    Влад5307
  14. sgr291158 Сегодня, 12:21
    Все пилить больше нечего, дайте еще.
    sgr291158
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