13:44 10 ноября

Москва призвала ОБСЕ обратить внимание на творящийся в Донбассе «беспредел»

Постпредство России при ОБСЕ призывает организацию обратить «пристальное внимание» на сообщения о мародерстве и вымогательстве на линии соприкосновения в Донбассе, передает РИА Новости.



Крайнюю тревогу вызывают не только обстрелы со стороны ВСУ, но и чинимый украинскими военными и добровольцами беспредел на линии соприкосновения. СММ докладывала о случаях мародерства. Третьего ноября наблюдатели стали свидетелями грубого задержания мирного жителя на пункте пропуска в Станице Луганской. Украинские пограничники наставили на него автомат, кричали и взяли под стражу,
сказал глава российской дипмиссии Александр Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.


Это не единичный случай. По словам Лукашевича, сославшегося на сообщения СМИ, украинские силовики «останавливают на линии соприкосновения мирных жителей и удерживают их, требуя выкупа у родственников, или вычисляют и берут в заложники престарелых родителей командиров ополчения».

Требуем, чтобы СММ и профильные институты ОБСЕ обратили самое пристальное внимание на эту информацию и взяли под серьезный контроль ситуацию с пересечением мирными жителями Донбасса линии соприкосновения,
добавил глава представительства.

Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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Комментарии 18

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  1. Anarchist Сегодня, 12:06
    Обратить внимание, А кому? Слепым, глухим, немощным, беззубым... Делающим вид, что там ничего не происходит...
    Минская Афера продолжается... Продолжают гибнуть люди! Мирные люди! Виновные лишь в том, что они русские... И не желают от этого отрекаться!
    Anarchist
    1. Norma Сегодня, 12:18
      Цитата: Anarchist
      А кому? Слепым, глухим, немощным, беззубым... Делающим вид, что там ничего не происходит...

      Можно заказать церковную службу, чтобы им таковыми и стать в реальности.
      Norma
      1. Шура пермский Сегодня, 12:23
        Они два года "слепые"… кроты из обсе… что надо видят,что не надо,не видят...
        Шура пермский
    2. Джедай Сегодня, 12:24
      Москва призвала ОБСЕ обратить внимание на творящийся в Донбассе «беспредел»

      Призывами тут не поможешь. Если до них не дошло когда их миссия на мине подорвалась, то слова и подавно не дойдут.
      Джедай
    3. 79807420129 Сегодня, 12:31
      К кому обращатся то request к слепым,глухим request Им пока в башку не прилетит,не почешутся.
      79807420129
      1. Anarchist Сегодня, 13:07
        Так прилетело уже! Что-то не зачесалось...
        Anarchist
  2. Sergei75 Сегодня, 12:10
    До товарищей не доходит, что ОБСЕ видит то, что надо дядюшке Сэму, вот если бы это увидели остальные граждане планеты, но им втирают чётко то, что надо дядюшке Сэму.
    Бытие определяет сознание, говори ежедневно, что г... это халва, и через пять лет все будут это подтверждать, да-же те кто изначально смеялся над этим.
    Sergei75
  3. solzh Сегодня, 12:11
    ОБСЕ никогда не обращает внимание на беспредел происходящий на линии разграничения противоборствующих сторон. А если и обращает внимание, то однобоко, вспомним бывшую Югославию. Призыв к ОБСЕ в данном случае крик в пустоту.
    solzh
    1. Громобой Сегодня, 13:25
      Цитата: solzh
      Призыв к ОБСЕ в данном случае крик в пустоту.

      Призыв к тому кто этот самый беспредел и устроил,ибо я не разделяю ОБСЕ,ЕС и НАТО.Из истории понятно,что равноправный диалог с зап.европейцами возможен только через прорезь прицела.Иначе они обязательно обманут.Поэтому призывать их конечно можно и дипломатам нужно,но тут главное не переборщить и не заиграться с ними в эту самую их "дипломатию".
      Громобой
  4. Немезида Сегодня, 12:15
    Москве нужно принимать зеркальные ответные меры,а не заниматься словоблудием,на которое наплевать и в НАТО и в Киеве
    Немезида
  5. sgr291158 Сегодня, 12:18
    Так кому внимание то обращать. Там же одни инвалиды собрались, они все лишены зрения и слуха.
    sgr291158
  6. БАРХАН Сегодня, 12:19
    Всем плевать на министерство "вечной озабоченности".А нагибаю тех всегда.кто позволяет себя нагибать.Точка.
    БАРХАН
  7. iaroslav.mudryi Сегодня, 12:32
    [i][/i][quote][/quote]Москва призвала ОБСЕ обратить внимание на творящийся в Донбассе «беспредел»

    Пока Москва призывает, США уже предлагает: США хотят предложить РФ план по размещению на востоке Украины 20 тыс. миротворцев

    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4716834
    iaroslav.mudryi
    1. Лелёк Сегодня, 12:39
      Цитата: iaroslav.mudryi
      США хотят предложить РФ план по размещению на востоке Украины 20 тыс. миротворцев


      Как говорил товарищ Сократ: "Мало хотеть, надо ещё, чтобы "хотелка" стояла" (впрочем, может быть этого он и не говорил). bully
      Лелёк
  8. Лелёк Сегодня, 12:35
    (Требуем, чтобы СММ и профильные институты ОБСЕ обратили самое пристальное внимание на эту информацию и взяли под серьезный контроль ситуацию с пересечением мирными жителями Донбасса линии соприкосновения.)

    Глас вопиющего в пустыне. Донбасская миссия ОБСЕ абсолютно бесполезное образование, а иной раз просто вредное. И для этого ничтожества предполагается охрана в виде миротворцев ООН? Нонсенс. По сути своего мандата эти наблюдатели должны были разбить полевые пункты на линии разграничения и постоянно курсировать между ними. А то, как они сейчас осуществляют свою деятельность, - курорт с оплатой боевых.
    Лелёк
  9. Egorovich Сегодня, 12:41
    Гейропейскому ОБСЕ обращать внимание на такие вопросы на Донбассе ни к чему. Вот если бы с геями что то произошло, здесь бы вони и смрада было бы с избытком.
    Egorovich
  10. словак Сегодня, 12:53
    Ничего слепоглухонемое ОБСЕ делать не будет. ЕС и его структуры- тем более. Только уничтожение нациков позволит людям вздохнуть свободно.
    словак
  11. Житель Урала Сегодня, 12:59
    до выборов президента ничего меняться на Донбассе не будет.
    Будут только еще большие беспредельные провокации со стороны матрасов, которые останутся без ответа.
    Одесса еще цветочками покажется - сейчас будут злить русских кровью и беспределом.
    Житель Урала
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