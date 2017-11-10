Москва призвала ОБСЕ обратить внимание на творящийся в Донбассе «беспредел»
Постпредство России при ОБСЕ призывает организацию обратить «пристальное внимание» на сообщения о мародерстве и вымогательстве на линии соприкосновения в Донбассе, передает РИА Новости.
Это не единичный случай. По словам Лукашевича, сославшегося на сообщения СМИ, украинские силовики «останавливают на линии соприкосновения мирных жителей и удерживают их, требуя выкупа у родственников, или вычисляют и берут в заложники престарелых родителей командиров ополчения».
Крайнюю тревогу вызывают не только обстрелы со стороны ВСУ, но и чинимый украинскими военными и добровольцами беспредел на линии соприкосновения. СММ докладывала о случаях мародерства. Третьего ноября наблюдатели стали свидетелями грубого задержания мирного жителя на пункте пропуска в Станице Луганской. Украинские пограничники наставили на него автомат, кричали и взяли под стражу,сказал глава российской дипмиссии Александр Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.
Это не единичный случай. По словам Лукашевича, сославшегося на сообщения СМИ, украинские силовики «останавливают на линии соприкосновения мирных жителей и удерживают их, требуя выкупа у родственников, или вычисляют и берут в заложники престарелых родителей командиров ополчения».
Требуем, чтобы СММ и профильные институты ОБСЕ обратили самое пристальное внимание на эту информацию и взяли под серьезный контроль ситуацию с пересечением мирными жителями Донбасса линии соприкосновения,добавил глава представительства.
Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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