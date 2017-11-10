13:38 10 ноября

Сирийская армия впервые задействовала танковый мостоукладчик

Ударные подразделения сирийской армии районе Дейр-эз-Зора впервые применили танковый мостоукладчик, сообщает Вестник Мордовии.

Сирийская армия впервые задействовала танковый мостоукладчик


Отмечается, что установить модель бронемашины пока не удается из-за того, что она сфотографирована с дальнего расстояния.


«Поэтому перед нами может быть как старый МТ-55 времен октябрьской войны 1973 года, выполненный на основе Т-55, так и новейший МТУ-90М, являющийся модификацией танка Т-90. Если это все-таки МТ-55, то монтируемый на ней мост способен выдерживать технику весом до 50 тонн. Производство данных мостоукладчиков было прекращено еще в первой половине 80-х годов», – говорится в материале.



Что касается МТУ-90М, то эта машина поступила на вооружение в 2013 году. Она демонстрировалась на международном форуме «Армия-2017», где привлекла внимание специалистов и гостей выставки, в том числе иностранных. В настоящее время данные мостоукладчики заменяют в армии устаревшие инженерные машины.


Использованы фотографии: KomandanteS17, "Вестник Мордовии"
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Комментарии 4

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  1. Чёрный Сегодня, 12:23
    Сирийская армия впервые задействовала танковый мостоукладчик
    ...при этом сирийски танкист, почему то пел "Катюшу" и грустил р русских берёзах smile
    Чёрный
    1. RASKAT Сегодня, 12:36
      при этом сирийски танкист, почему то пел "Катюшу" и грустил р русских берёзах smile

      Истинный сириец Аль Иванов Ибн Петр Абу Николаевич. wassat
      RASKAT
  2. Мишка на севере Сегодня, 13:01
    Вот можно насладиться его работой.
    https://www.youtube.com/watch?v=DZc0yn9yyV4
    Мишка на севере
  3. TRex Сегодня, 13:08
    Ну не МТ-55 - это точно. На фото видно, что мост надвигается на препятствие в горизонтальной плоскости. Причем четко видно одну из аппарелей. Скорее всего это МТУ-20, а может и 90-ю серию успели подогнать.
    МТ-55 раскрывается по типу "ножницы", сначала конструкция поднимается вертикально, а потом укладывается на препятствие.
    TRex
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