Сирийская армия впервые задействовала танковый мостоукладчик
Ударные подразделения сирийской армии районе Дейр-эз-Зора впервые применили танковый мостоукладчик, сообщает Вестник Мордовии.
Отмечается, что установить модель бронемашины пока не удается из-за того, что она сфотографирована с дальнего расстояния.
«Поэтому перед нами может быть как старый МТ-55 времен октябрьской войны 1973 года, выполненный на основе Т-55, так и новейший МТУ-90М, являющийся модификацией танка Т-90. Если это все-таки МТ-55, то монтируемый на ней мост способен выдерживать технику весом до 50 тонн. Производство данных мостоукладчиков было прекращено еще в первой половине 80-х годов», – говорится в материале.
Что касается МТУ-90М, то эта машина поступила на вооружение в 2013 году. Она демонстрировалась на международном форуме «Армия-2017», где привлекла внимание специалистов и гостей выставки, в том числе иностранных. В настоящее время данные мостоукладчики заменяют в армии устаревшие инженерные машины.
Отмечается, что установить модель бронемашины пока не удается из-за того, что она сфотографирована с дальнего расстояния.
«Поэтому перед нами может быть как старый МТ-55 времен октябрьской войны 1973 года, выполненный на основе Т-55, так и новейший МТУ-90М, являющийся модификацией танка Т-90. Если это все-таки МТ-55, то монтируемый на ней мост способен выдерживать технику весом до 50 тонн. Производство данных мостоукладчиков было прекращено еще в первой половине 80-х годов», – говорится в материале.
Что касается МТУ-90М, то эта машина поступила на вооружение в 2013 году. Она демонстрировалась на международном форуме «Армия-2017», где привлекла внимание специалистов и гостей выставки, в том числе иностранных. В настоящее время данные мостоукладчики заменяют в армии устаревшие инженерные машины.
Использованы фотографии: KomandanteS17, "Вестник Мордовии"
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти