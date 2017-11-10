Стратегические бомбардировщики на Гуаме обеспечат давление на Пхеньян
Американское командование намерено поддерживать в обозримой перспективе на острове Гуам постоянное ротационное присутствие как минимум одного из видов своих стратегических бомбардировщиков для обеспечения давления на КНДР, передает ТАСС заявление начальника штаба ВВС США Дэвида Голдфина.
Турбореактивные B-52 и новейшие «невидимки» B-2 способны нести ядерные боезаряды, в отличие от B-1, который соответствии с российско-американскими договоренностями о сокращении стратегических вооружений был переоборудован таким образом, чтобы он более не мог нести ядерное оружие. Тем не менее, самолет среди трех стратегических бомбардировщиков в арсенале США способен принимать на борт самую большую нагрузку.
B-1 способен долететь с Гуама до Пхеньяна менее чем за три часа.
Если вы посмотрите в (недавнее) прошлое, то увидите, что у нас в действительности все три (стратегических бомбардировщика) на ротационной основе присутствовали на (базе) Андерсен (на Гуаме). И ситуация продолжит обстоять таким образом. В реальности не так давно все три (стратегических бомбардировщика) присутствовали там одновременно. Так что вы будете видеть там бомбардировщики B-52, B-2 и B-1 на основе непрерывной ротации,сказал журналистам Голдфин.
Постоянное присутствие одного из этих видов бомбардировщиков, (на базе Андерсен) – это то, на что вы можете рассчитывать в любой конкретно взятый момент,подчеркнул он.
Турбореактивные B-52 и новейшие «невидимки» B-2 способны нести ядерные боезаряды, в отличие от B-1, который соответствии с российско-американскими договоренностями о сокращении стратегических вооружений был переоборудован таким образом, чтобы он более не мог нести ядерное оружие. Тем не менее, самолет среди трех стратегических бомбардировщиков в арсенале США способен принимать на борт самую большую нагрузку.
B-1 способен долететь с Гуама до Пхеньяна менее чем за три часа.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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