Стратегические бомбардировщики на Гуаме обеспечат давление на Пхеньян

Если вы посмотрите в (недавнее) прошлое, то увидите, что у нас в действительности все три (стратегических бомбардировщика) на ротационной основе присутствовали на (базе) Андерсен (на Гуаме). И ситуация продолжит обстоять таким образом. В реальности не так давно все три (стратегических бомбардировщика) присутствовали там одновременно. Так что вы будете видеть там бомбардировщики B-52, B-2 и B-1 на основе непрерывной ротации,

Постоянное присутствие одного из этих видов бомбардировщиков, (на базе Андерсен) – это то, на что вы можете рассчитывать в любой конкретно взятый момент,