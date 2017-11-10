17:47 10 ноября

Стратегические бомбардировщики на Гуаме обеспечат давление на Пхеньян

Американское командование намерено поддерживать в обозримой перспективе на острове Гуам постоянное ротационное присутствие как минимум одного из видов своих стратегических бомбардировщиков для обеспечения давления на КНДР, передает ТАСС заявление начальника штаба ВВС США Дэвида Голдфина.



Если вы посмотрите в (недавнее) прошлое, то увидите, что у нас в действительности все три (стратегических бомбардировщика) на ротационной основе присутствовали на (базе) Андерсен (на Гуаме). И ситуация продолжит обстоять таким образом. В реальности не так давно все три (стратегических бомбардировщика) присутствовали там одновременно. Так что вы будете видеть там бомбардировщики B-52, B-2 и B-1 на основе непрерывной ротации,
сказал журналистам Голдфин.


Постоянное присутствие одного из этих видов бомбардировщиков, (на базе Андерсен) – это то, на что вы можете рассчитывать в любой конкретно взятый момент,
подчеркнул он.

Турбореактивные B-52 и новейшие «невидимки» B-2 способны нести ядерные боезаряды, в отличие от B-1, который соответствии с российско-американскими договоренностями о сокращении стратегических вооружений был переоборудован таким образом, чтобы он более не мог нести ядерное оружие. Тем не менее, самолет среди трех стратегических бомбардировщиков в арсенале США способен принимать на борт самую большую нагрузку.

B-1 способен долететь с Гуама до Пхеньяна менее чем за три часа.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 13

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  1. 210окв Сегодня, 15:32
    В Ханое в пруду торчит хвост Б-52 по моему....Что же будет торчать в речке Пхеньяна..Хотя понятно что туда залетать они не будут...
    210окв
    1. DEZINTO Сегодня, 15:35
      Что же будет торчать в речке Пхеньяна.


      Или в кратере острова Гуам....
      DEZINTO
      1. 210окв Сегодня, 15:36
        На том самом месте где когда то был остров?..
        210окв
        1. DEZINTO Сегодня, 15:38
          где когда то был остров?


          Ага, легенды говорят....на старых пожелтевших картах, вроде как был такой остров, но как теперь человечеству узнать наверняка, когда надо заново изобретать колесо...
          DEZINTO
    2. cniza Сегодня, 15:35
      Стратегические бомбардировщики на Гуаме обеспечат давление на Пхеньян


      Чем обеспечат , если вы лихорадочно ищете выход , а его у вас нет ... громко кричите , а толку?
      cniza
      1. LiSiCyn Сегодня, 16:56
        Интересно, а как они "зарезали" В-1, что он не может нести яд.оружие ? Я думал, ракета с ЯБЧ, от такой же "обычной", отличается, только дальностью полета ?
        LiSiCyn
  2. Кокос Сегодня, 15:32
    Полная хрень....давить на Пень без мазы...пока у них за спиной Россия и Китай ...пусть хоть летающие тарелки присылают... recourse
    Кокос
  3. Masya Masya Сегодня, 16:06
    А баллестическая ракета КНДР, направленная на Гуам, обеспечит давление не только на оный, но и на сами штаты... wink да ещё прицепом и японцы себя неуютно почувствуют...
    Masya Masya
    1. Идущий Сегодня, 17:08
      Цитата: Masya Masya
      А баллестическая ракета КНДР, направленная на Гуам, обеспечит ...


      Она уже обеспечила и вынесла им мозги окончательно.
      Идущий
      1. Masya Masya Сегодня, 17:31
        Цитата: Идущий
        Она уже обеспечила и вынесла им мозги окончательно.

        Это только оправдание, мозги у них поплыли уже давно... в то самый момент, когда возомнили себя "исключительными"...
        Masya Masya
        1. Идущий Сегодня, 17:38
          Большинство американцев не знают , что они исключительные , а вот политики те да - полная деградация и заточка только на свое превосходство.
          Идущий
  4. san4es Сегодня, 17:19
    Турбореактивные B-52 и новейшие «невидимки» B-2 способны нести ядерные боезаряды, в отличие от B-1

    ...USА бомберы история развития
    san4es
  5. DPN Сегодня, 17:41
    Наверное знаете что загнанная крыса из 200 литровой бочки выпрыгивает ,так если загнанная КНДР выпрыгнет ,то писец к США придёт окончательно.
    DPN
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