Глава МИД Германии: Трамп сводит глобальную политику до уровня G2
Германский телеканал ZDF приводит заявление министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля. Фактически Габриэль сделал высказывание, которое до него успели сделать и несколько других европейских политиков. По словам Габриэля, с приходом Дональда Трампа на пост президента США, «ситуация в мире погрузилась в гигантскую нестабильность».
По заявлению главы внешнеполитического ведомства Германии, Трамп отправляет свою политику «сиюминутно». Он действует в духе бизнесмена, заключая сделки, которые ему сейчас способны принести прибыль в виде политических и экономических очков. Однако, как заявляет немецкий министр, в политике такой подход может завести ситуацию и вовсе в тупик, если не смотреть на перспективу заключения сделок, а довольствоваться полученным «здесь и сейчас» результатом.
Зигмар Габриэль отмечает, что с приходом Трампа де-факто прекратили свою полноценную работу как G7, так и G20. Трамп, как заявляет глава МИД Германии, пытается решать глобальные вопросы, сводя всю мировую геополитику до уровня G2. То есть - пытается заключать сделки в формате " с глазу на глаз" с отдельными странами, не решая широкого спектра вопросов. Поговорит с одним иностранным лидером, потом поговорит с другим, возможно, в противовес первому. И так далее. Это не отвечает уровню серьёзного политика, - констатирует Габриэль.
Ранее Зигмар Габриэль назвал резкое ухудшение отношений между Россией и США «полновесной угрозой для современного мира».
По заявлению главы внешнеполитического ведомства Германии, Трамп отправляет свою политику «сиюминутно». Он действует в духе бизнесмена, заключая сделки, которые ему сейчас способны принести прибыль в виде политических и экономических очков. Однако, как заявляет немецкий министр, в политике такой подход может завести ситуацию и вовсе в тупик, если не смотреть на перспективу заключения сделок, а довольствоваться полученным «здесь и сейчас» результатом.
Зигмар Габриэль отмечает, что с приходом Трампа де-факто прекратили свою полноценную работу как G7, так и G20. Трамп, как заявляет глава МИД Германии, пытается решать глобальные вопросы, сводя всю мировую геополитику до уровня G2. То есть - пытается заключать сделки в формате " с глазу на глаз" с отдельными странами, не решая широкого спектра вопросов. Поговорит с одним иностранным лидером, потом поговорит с другим, возможно, в противовес первому. И так далее. Это не отвечает уровню серьёзного политика, - констатирует Габриэль.
Ранее Зигмар Габриэль назвал резкое ухудшение отношений между Россией и США «полновесной угрозой для современного мира».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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