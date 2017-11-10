17:54 10 ноября

Глава МИД Германии: Трамп сводит глобальную политику до уровня G2

Германский телеканал ZDF приводит заявление министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля. Фактически Габриэль сделал высказывание, которое до него успели сделать и несколько других европейских политиков. По словам Габриэля, с приходом Дональда Трампа на пост президента США, «ситуация в мире погрузилась в гигантскую нестабильность».

По заявлению главы внешнеполитического ведомства Германии, Трамп отправляет свою политику «сиюминутно». Он действует в духе бизнесмена, заключая сделки, которые ему сейчас способны принести прибыль в виде политических и экономических очков. Однако, как заявляет немецкий министр, в политике такой подход может завести ситуацию и вовсе в тупик, если не смотреть на перспективу заключения сделок, а довольствоваться полученным «здесь и сейчас» результатом.

Глава МИД Германии: Трамп сводит глобальную политику до уровня G2



Зигмар Габриэль отмечает, что с приходом Трампа де-факто прекратили свою полноценную работу как G7, так и G20. Трамп, как заявляет глава МИД Германии, пытается решать глобальные вопросы, сводя всю мировую геополитику до уровня G2. То есть - пытается заключать сделки в формате " с глазу на глаз" с отдельными странами, не решая широкого спектра вопросов. Поговорит с одним иностранным лидером, потом поговорит с другим, возможно, в противовес первому. И так далее. Это не отвечает уровню серьёзного политика, - констатирует Габриэль.

Ранее Зигмар Габриэль назвал резкое ухудшение отношений между Россией и США «полновесной угрозой для современного мира».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. DEZINTO Сегодня, 16:06
    Сколько там раз Трамп был банкротом? (четыре раза) А теперь он президент. Мммдааа.....дела....

    То есть всё потерять для него довольно привычное дело.
    DEZINTO
    1. oleg-gr Сегодня, 16:09
      Министр иностранных дел ФРГ открыл всем большой секрет. Действительно, "сенсация".
      oleg-gr
      1. alexmach Сегодня, 16:53
        Зря он на Трампа пеняет, с Киллари было бы примерно то же самое. Ну не с глазу на глаз а всем бы им вместе продиктовали волю повелителя. Что бы это изменило? Напряженность в любом случае только нарастала.
        alexmach
        1. Идущий Сегодня, 17:29
          О чем говорить - Германия оккупирована США и все , какой бы Президент не был ничего не поменяется.
          Идущий
    2. Идущий Сегодня, 16:10
      Цитата: DEZINTO
      Сколько там раз Трамп был банкротом? (четыре раза) А теперь он президент. Мммдааа.....дела....

      То есть всё потерять для него довольно привычное дело.


      Америка страна банкрот и он хочет её вытащить , опыт есть. lol
      Идущий
    3. Николай Грек Сегодня, 16:42
      Цитата: DEZINTO
      А теперь он президент.

      формальный!!! laughing laughing laughing
      Николай Грек
    4. Макаров Сегодня, 16:55
      Есть такая байка про купцов и гильдии...купец третьей гильдии - те кто обанкротился 1 раз, второй два, первой - три...Тем кто имеет свой бизнес уровня "почти средний" и начинал свою деятельность с 90-ых эта байка проверялась на своей шкуре...так что количество его банкротств говорит о его способностях а не о недостатках...ведь каждый раз надо умудриться подняться почти с нуля...
      Макаров
    5. 79807420129 Сегодня, 17:20
      Это не отвечает уровню серьёзного политика, - констатирует Габриэль.

      Кажется до немцев стало доходить,что бизнесс и политика все таки разные вещи,но попала собака в колесо пищи,но беги. feel
      79807420129
      1. Банщик-М Сегодня, 17:36
        Он действует в духе бизнесмена, заключая сделки, которые ему сейчас способны принести прибыль в виде политических и экономических очков.

        Трамп свое обещание выполняет, ВСЕМ придется платить за охрану и по полной в НАТО!
        Он помнит , всех кто над ним издевался перед выборами и после ...Скоро будете в ногах у него ползать ! Россию , он кстате особо не трогает почему то..хе хе
        Банщик-М
  2. BerBer Сегодня, 16:06
    Не нравится, что их мнение не принимают во внимание.
    BerBer
    1. 210окв Сегодня, 16:14
      А мне не нравится что этот амерзский чел в итоге может привести международную политику до уровня каменного века....И в лучшем случае до такого же количества участников..
      Цитата: BerBer
      Не нравится, что их мнение не принимают во внимание.
      210окв
      1. BerBer Сегодня, 16:34
        Главная заслуга Путина во внешней политике в том, что он смог показать, как вести дела без двойных стандартов. А "эти" расхлёбывают свои же "дела". Есть ощущение, что США тоже начали ощущать последствия. Нельзя постоянно юзать одни и те же методы. Демократия стало синонимом насилия. Налицо дискредитация мифа.
        BerBer
  3. Partyzan Сегодня, 16:06
    Ранее Зигмар Габриэль назвал резкое ухудшение отношений между Россией и США «полновесной угрозой для современного мира».
    во блин, эт че - мозги всетаки есть? или это предсмертное просветление нашло?
    Partyzan
  4. новичок Сегодня, 16:06
    ну доходит по немногу до толерантов, что они просто мясо, а гейропа твд для янки.
    новичок
  5. Владыка Ситх Сегодня, 16:06
    В Германии внезапно поняли свою никчемность в мировой политике?
    Владыка Ситх
    1. винч Сегодня, 16:48
      Стелились перед амерами стелились, а теперь удивляются, что их за людей не считают.
      Одно радует, что хоть не Путин виноват.
      винч
  6. Горный стрелок Сегодня, 16:08
    Страна банкрот? С таким президентом - вполне реализуемо wassat
    Горный стрелок
  7. Идущий Сегодня, 16:16
    Поговорит с одним иностранным лидером, потом поговорит с другим, возможно, в противовес первому. И так далее. Это не отвечает уровню серьёзного политика, - констатирует Габриэль.


    Так соберитесь на семерке и поучите его , как надо действовать. laughing
    Идущий
  8. Livonetc Сегодня, 16:16
    То ж Перемога хлопцы!
    Трам же с галавним нации выкопавшей Черное море встречался!
    Краина ЧЛЕН G2 выходит!
    Livonetc
  9. Masya Masya Сегодня, 16:22
    Ну не гроссмейстер трамп и даже не Остап Бендер, не может провести сеанс одновременной игры.. lol
    Masya Masya
  10. Morrrow Сегодня, 17:05
    Наоборот, встречи тет-а-тет говорит о высочайшем уровне политики. Так делали Меттерних и Талейран.
    Morrrow
  11. Волька Сегодня, 17:05
    а вообще-то глядеть надо ширше, великую мировую нестабильность породил еще ранее нобелевский деятель мира обама, с вашего молчаливого согласия, трамп сегодня лишь пожинает "плоды", ему не выпрыгнуть из роли "мирового самодержца"
    Волька
    1. Alexey RA Сегодня, 17:27
      Цитата: Волька
      а вообще-то глядеть надо ширше, великую мировую нестабильность породил еще ранее нобелевский деятель мира обама, с вашего молчаливого согласия

      Ещё раньше - когда один саксофонист и любитель практиканток в Орвальном кабинете начал войну в Европе, положив М120х200 на всякие там решения ООН. smile
      Alexey RA
  12. sir_obs Сегодня, 17:18
    До уровня G1, если быть точнее. Так что , вассал немецкий, закрой варежку, хозяин тебе слова не давал
    sir_obs
  13. oldzek Сегодня, 17:25
    не понял чевой-то!ведь сами выгнали Россию и согласились стать шестёркой и "шестёркой"ещё до Трампа.тот просто пошел дальше,ну может быть слишком рано.всё равно за большой лужей считали ,считают и ещё долго будут считать,что есть АМЕРИКА и все остальные мелкие,мелкие......
    oldzek
  14. APASUS Сегодня, 17:35
    Ну понимают немцы миссию Трампа ,ну высказал СМИ свою позицию министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль,но ничего больше не изменилось.Все союзники так и остались заложниками ситуации созданной Трампом. Политика вассалов - идти в хвосте ,скоро сыграет злую шутку !
    APASUS
  15. svp67 Сегодня, 17:47
    Бедная Германия, она так и не в состоянии признать, что является просто "ШЕСТЕРКОЙ" США и не имеет не только своей внешней политики, но и суверенитета.
    svp67
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