Командир рабочего полка

В сентябре 2016 года список Героев Российской Федерации пополнился ещё одной фамилией. Им стал генерал-майор Анатолий Горшков, удостоенный высокого звания посмертно. Однако не следует искать в недавних новостях упоминания об удачной спецоперации, в которой отличился генерал. Многочисленным подвигам этого человека более 70 лет. Оборона Москвы, руководство партизанским движением, спасение югославского лидера Иосипа Броз Тито, выполнение тайной дипломатической миссии – за каждое из перечисленных событий можно было смело присваивать Героя. Но обстоятельства сложились так, что историческая справедливость восторжествовала лишь спустя десятилетия.3 октября 1941 года немцы взяли Орёл. От него до нашей оружейной столицы – 180 километров. К тому моменту, когда враг подошёл к Туле, в городе находилась лишь малая часть регулярных войск. В этих условиях 23 октября 1941 года городской комитет обороны принял решение сформировать Тульский рабочий полк, который возглавил 33-летний капитан госбезопасности Анатолий Горшков – единственный кадровый военный в его составе.Первый строевой смотр нового воинского формирования состоялся уже вечером 26 октября. В строю стояли увешанные гранатами, бутылками с зажигательной смесью, обвитые пулемётными лентами 900 рабочих, шахтёров и служащих, сжимая в руках разномастные винтовки, собранные по всем заводским запасниками и подсобкам – от «лебеля» до «трёхлинейки». И только два ППШ на полк, один – у Горшкова.В таком составе рабочий полк совместно с полком НКВД занял оборонительные позиции на самом опасном направлении – на Орловском шоссе.Наступление началось 30 октября в 7.00. В решающий бросок на Тулу и далее на Москву было брошено более 300 танков и 100 тысяч вооружённых до зубов солдат и офицеров вермахта. Однако все атаки, несмотря на бешеный натиск, были отбиты. Доходило до рукопашных схваток. На всём участке обороны за день боёв был подбит 31 танк и уничтожено много пехоты. Фашистам удалось лишь сделать вмятину на 300 – 400 метров в линии обороны рабочего полка, но дальше ополченцы их не пропустили.Это был, пожалуй, самый трудный и решающий день обороны. Дрогни тогда защитники Тулы – и неизвестно, как бы дальше стали развиваться события. И день первый мог стать последним. Но рабочий полк под командованием Горшкова, горстка солдат и командиров 260-й дивизии, немногочисленные расчёты зенитчиков, артиллеристов и бойцы полка НКВД преградили врагу путь на Москву. Вся тяжесть первого боя 30 октября 1941 года выпала именно на них.Благодаря выигранному времени на помощь защитникам города начали подходить подкрепления. Стали накапливаться силы не только для обороны, но и для наступления. 6–8 ноября была проведена наступательная операция, в которой наряду с несколькими стрелковыми дивизиями и танковой бригадой самое активное участие приняли также рабочие. С этого периода враг уже был не в состоянии захватить город русских оружейников и двинуться далее на Москву.В конце ноября 1941 года капитан Горшков сдал полк новому командиру майору Баранову и вернулся в Управление НКВД по Тульской области, где занялся организацией и переброской в тыл врага партизанских отрядов и разведывательно-диверсионных групп.Список Героев Советского Союза и России пополнился ещё одной фамилией мужественного воинаВ начале 1942 года Анатолий Петрович был назначен на должность заместителя начальника штаба партизанского движения Брянского фронта. Он неоднократно вылетал в тыл врага для непосредственного руководства крупными операциями партизан, восстановления связи и объединения партизанских отрядов.В его биографии того периода имеется ещё один яркий эпизод. Им была разработана и успешно организована уникальная, как сегодня назвали бы, гуманитарная операция по выводу из окружения десятков тысяч мирных жителей: женщин, стариков и детей, которым грозила неминуемая гибель за помощь партизанам.Своеобразным венцом партизанской карьеры Анатолия Петровича явился парад партизанской славы, состоявшийся в освобождённом Орле 19 сентября 1943 года, который принимал уже генерал-майор Горшков.После изгнания захватчиков из СССР Горшков в 1944 году вновь оказывается в тылу врага – на этот раз на территории Югославии, оккупированной фашистами. Он был назначен заместителем начальника Советской военной миссии, которая оказывала помощь Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) в борьбе против немецко-фашистских войск. Это отдельная, малоизвестная, но не менее захватывающая страница в биографии генерала.Осознавая растущую мощь НОАЮ, гитлеровское командование не раз пыталось обезглавить её руководство во главе с маршалом Тито. Фашисты планировали нанести внезапный налёт с воздуха, сочетая его с наступлением крупных наземных сил, захватить штаб и самого Иосипа Броз Тито, фотографию которого выдали каждому из десантников, которыми командовал Отто Скорцени. Было у них особое задание и в отношении советской миссии под кодовым наименованием «Москва»: русские были объявлены вне закона, и диверсантам предписывалось их беспощадно уничтожать.Завязался неравный жестокий бой. Броз Тито вместе с сопровождавшими его руководителем советской военной миссии генерал-лейтенантом Корнеевым, генерал-майором Горшковым и другими товарищами по пещерным ходам, канатным спускам и горным тропам направился к запасному командному пункту. Однако все пути были перерезаны врагом. Руководство миссии настояло на прорыве объединёнными силами, что в конечном итоге привело к успеху, и командование НОАЮ во главе с маршалом Тито было спасено.В связи с описываемыми событиями того периода в биографии Анатолия Горшкова имеются два малоизвестных широкой публике факта. За свою югославскую миссию генерал-майор Горшков стал кавалером ордена «Партизанская звезда» I степени и удостоен звания Народного героя Югославии. А в 1964 году ему ещё раз пришлось тайно побывать в этой балканской стране, где он вновь встретился с Иосипом Броз Тито, который ему доверял. Целью секретной миссии была попытка сглаживания имевшихся между странами противоречий, возникших в первые послевоенные годы.С декабря 1944 года Анатолий Петрович работал в Главном управлении НКВД СССР по борьбе с бандитизмом, затем был назначен наркомом внутренних дел Кабардинской АССР. С 1948 года - в резерве МВД СССР. Много лет трудился на строительстве важных объектов оборонного комплекса страны, вёл большую общественную работу в международной комиссии Советского комитета ветеранов войны.Объективным свидетельством заслуг Анатолия Горшкова перед Отечеством являются ордена Ленина, Октябрьской Революции, Кутузова II степени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, «Знак Почёта», три ордена Красного Знамени и многочисленные медали.В начале сентября прошлого года в квартире Людмилы Анатольевны Локтионовой, дочери Анатолия Петровича, раздался телефонный звонок. Звонивший спросил, сможет ли Людмила Анатольевна 8 сентября приехать в Тулу, не объясняя при этом причины приглашения. В назначенный день пришла машина, и со всеми почестями женщину доставили в только что построенное Тульское суворовское военное училище, где собралось много ветеранов, военных, суворовцев и гостей. Но по-прежнему цель поездки была неизвестна, и гостья терялась в догадках. И только когда Президент России Владимир Путин вручил ей звезду Героя России, которой был награжден её отец, она всё поняла.У читателя, несомненно, возникает вопрос – почему столь значимые подвиги Анатолия Горшкова не были отмечены высоким званием ранее? Не будем строить догадки, тем более что сам герой никогда об этом не говорил. Гораздо важнее знать современную историю, предварявшую подписание указа Президента России Владимира Путина о присвоении звания Героя Российской Федерации Анатолию Петровичу Горшкову.В жизни каждого человека бывают события, которые можно назвать моментом истины. Для генерал-майора запаса ФСБ России Владимира Лебедева таким событием стало присвоение звания Героя Анатолию Горшкову.А начиналось всё так. 18 января 1977 года в Тульском драматическом театре должно было состояться торжественное собрание, посвящённое присвоению Туле звания города-героя. В город оружейников прибыл генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Прежде чем направиться в президиум собрания, он спросил:– Живые Герои Советского Союза за Тулу есть?– Нет, – прозвучал ответ.– А кого наградим? – вновь спрашивает генсек.К нему подвели Василия Жаворонкова, бывшего в дни обороны Тулы первым секретарём обкома ВКП(б) и председателем городского комитета обороны, и Анатолия Горшкова, первого командира Тульского рабочего полка.– Завтра и вручим! – сказал Брежнев.Свидетелем разговора был молодой оперативник Лебедев. Однако в ночь на 19 января 1977 года решение генсека поменялось, и звание Героя Советского Союза присвоили только Жаворонкову, безусловно, заслуживавшего это.Так началась многолетняя борьба за восстановление исторической справедливости в отношении одного из выдающихся сынов Отечества. Уже будучи начальником УФСБ России по Тульской области, Лебедев неоднократно выходил в различные инстанции с предложением о присвоении звания Героя Российской Федерации Анатолию Горшкову. Однако по разным причинам это не произошло.И только в 2016 году после назначения Героя Российской Федерации Алексея Дюмина временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Лебедев находит живой отклик и поддержку со стороны руководителя региона. А 6 сентября 2016 года был издан Указ Президента Российской Федерации № 449. «За мужество и героизм, проявленные при обороне города Тулы от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Горшкову Анатолию Петровичу (посмертно)».Так наступил момент истины. А список Героев Советского Союза и России пополнился ещё одной фамилией мужественного воина, талантливого организатора и замечательного человека, вместе с боевыми товарищами отстоявшего Москву на Тульских рубежах.