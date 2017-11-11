09:36 11 ноября

ГШ ВСУ: Миссия из США осуществит мониторинг ситуации в зоне "АТО" и в Крыму

Генеральный штаб ВСУ распространил сообщение о том, что 13 ноября начнётся визит на Украину инспекционной группы из США. Эта группа, как заявлено, проведёт мониторинг военно-политической ситуации на юго-востоке и в центральной части страны. По уточненной информации, в составе мониторинговой группы будут не только американцы, но также представители Дании и Канады.

Накануне – 10 ноября – мониторинговую миссию завершила инспекционная команда из числа немецких, норвежских и французских военных. Она работала в течение нескольких дней для определения условий выполнения Украиной ДОВСЕ (Договора об обычных вооружённых силах в Европе). Инспекции подвергалась в/ч в Черниговской области.

ГШ ВСУ: Миссия из США осуществит мониторинг ситуации в зоне "АТО" и в Крыму



Управление верификации ГШ ВСУ:
Такие мероприятия имеют важное значение в контексте распространения среди государств-участников ОБСЕ правдивой и беспристрастной информации о ситуации в Украине, что будет способствовать усилиям международного сообщества, направленным на урегулирование конфликта. Предполагается, что инспекционная группа посетит военные части и подразделения в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того, американская сторона включила в район инспекции территорию Автономной Республики Крым, что является очередным свидетельством непризнания США аннексии полуострова Российской Федерацией.


В ГШ ВСУ не уточняют, с кем натовская миссия собирается согласовывать свой визит в Крым. С Киевом? С Россией, частью которой является полуостров, инспекторы из США свои действия на данный момент не согласовали.

Использованы фотографии: https://www.flickr.com/photos/ministryofdefenceua
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Комментарии 37

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  1. Озеленитель Сегодня, 05:54
    Синоним шкворня в антоним горла им,а не Крым.Пусть у России разрешения попросят.
    Озеленитель
    1. 210окв Сегодня, 05:59
      Ну почему?Киев может разрешить..Посмотреть издали..Из Херсонской области на Перекоп Пока. yes
      Цитата: Озеленитель
      Синоним шкворня в антоним горла им,а не Крым.Пусть у России разрешения попросят.
      210окв
      1. Озеленитель Сегодня, 06:01
        Тоже вариант.
        Озеленитель
    2. Дедкастарый Сегодня, 06:00
      Цитата: Озеленитель
      Синоним шкворня в антоним горла им,а не Крым.Пусть у России разрешения попросят.

      они у СапчаГ разрешения спросят. yes
      Дедкастарый
      1. Озеленитель Сегодня, 06:03
        Ну только если на драной кобыле туда вьехать
        Озеленитель
        1. 30 вис Сегодня, 07:50
          Эта " кобыла " сама б на ком поездила ... Кл.ча -лошадь очень малых физических сил .......
          30 вис
      2. 210окв Сегодня, 06:03
        Это не она там случайно на саксе соло исполняет... wassat
        Цитата: Дедкастарый
        Цитата: Озеленитель
        Синоним шкворня в антоним горла им,а не Крым.Пусть у России разрешения попросят.

        они у СапчаГ разрешения спросят. yes
        210окв
        1. Дедкастарый Сегодня, 06:05
          Цитата: 210окв
          соло исполняет.

          обычное занятие...она "саксофон" изо рта не вынимает.
          Дедкастарый
      3. Стас Снежин Сегодня, 07:02
        А вдруг.. ))
        Стас Снежин
        1. dsk Сегодня, 07:17
          Спецслужбы самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили разведывательные подразделения одной из стран НАТО на базе украинских силовиков на подконтрольной Киеву территории Донбасса у границы с РФ.
          Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
          По его словам, вражеские разведчики укрываются на базе в лесном массиве вблизи села Александровка Станично-Луганского района. Он подчеркнул, что натовцы обучают украинских военнослужащих ведению боевых действий, а сама база охраняется специальным подразделением Главного управления разведки министерства обороны Украины.
          dsk
        2. 30 вис Сегодня, 07:51
          Типа -" Сам -сим ,откройся !! " Пароль не верный!
          30 вис
    3. Банщик-М Сегодня, 07:48
      Я уже даже знаю, как будут их встречать..хе хе
      Сперва так...

      а потом гапака спляшут..

      Позор одним словом..Эх Украина!
      Банщик-М
    4. Tusv Сегодня, 07:55
      Цитата: Озеленитель
      Синоним шкворня в антоним горла им,а не Крым.Пусть у России разрешения попросят.

      Не ну разрешение от украины достаточно, для инспектирования тюрем и зон. Незаконное пересечение границы в УК РФ ни кто отменять не собирается. Зато прециндентик в американском праве появиться.
      Так что перо в зад и инспектируйте
      Tusv
  2. Геркулесыч Сегодня, 05:55
    Их там "вежливо встретят " lol , такие "зеленые человечки "и невежливо fool отучат лазать по чужим территориям! А укроинской псевдовласти советую ждать '"ответного визита" lol от нашего МО и Генштаба группы "заинтересованнных товарищей "!
    Геркулесыч
    1. sabakina Сегодня, 06:55
      Вообще то лазиют по огородам. feel А так, пусть лезут, мы их встретим. Дрыном.
      sabakina
  3. Геркулесыч Сегодня, 05:58
    В слове" миссия "ударение нужно поставить над второй букве "и"!!! wassat
    Геркулесыч
  4. ИмПерц Сегодня, 05:58
    Зря они так...
    Какие-нибудь дЭби...ы решат к их приезду провокацию устроить, придётся границы перекрывать и ещё неизвестно где они (наблюдатели) будут в тот момент, на Украине или...
    И награда может не найти своих героев...
    ИмПерц
  5. mamont5 Сегодня, 06:04
    Наивные... Кто бы амеров туда пустил?...
    mamont5
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:27
      Так в этом вся гадость и зарыта am -что укробендеры хотят на нас натравить вояк их сша, то есть спровоцировать, и вполне возможно, вооруженное сталкновение на границе! what
      Геркулесыч
      1. mamont5 Сегодня, 06:35
        Да украинцы то понятно, что этого хотят, вот только американцы вряд ли возжелают втягиваться в прямое противостояние - не тот случай. Да и воевать американцы чужими руками предпочитают.
        mamont5
  6. Masya Masya Сегодня, 06:05
    Накануне – 10 ноября – мониторинговую миссию завершила инспекционная миссия из числа

    Как говаривал мой батя..
    Плавали, знаем... как вы мониторить будете...
    И не по теме...
    Новый день- ожидает новых свершений!!!
    love
    С Добрым утром страна!!!
    Masya Masya
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:24
      Марина love hi love !!!От имени страны и вам Доброе утро! !!! hi good
      Геркулесыч
      1. Masya Masya Сегодня, 06:30
        Витальевич! персонально для Вас love
        love
        Masya Masya
        1. Дедкастарый Сегодня, 06:44
          Цитата: Masya Masya
          Витальевич!

          wassat
          Дедкастарый
          1. Masya Masya Сегодня, 06:53

            --------------- love love love
            Masya Masya
    2. 30 вис Сегодня, 07:54
      Приятного дня ! Всем здоровья ,на радость родным и друзьям , для огорчения врагов! Фрегат "Херсонес поднимает паруса !
      30 вис
      1. Masya Masya Сегодня, 08:14
        В самом деле, очень приятно love
        Цитата: 30 вис
        я ,на радость родным и друзьям , для огорчения врагов!

        За нас с Вами!!! drinks и , извините ...
        пипипи.. с ними!!! drinks love
        Masya Masya
  7. амурец Сегодня, 06:26
    С Россией, частью которой является полуостров, инспекторы из США свои действия на данный момент не согласовали.

    Пропустить и организовать инспекцию мест не столь отдалённых, лет на десять, за незаконное пересечение границы Российской Федерации. Всего то и делов.
    амурец
  8. Не либероид Русский Сегодня, 07:21
    Вопрос - а кто их просто так вот в Крым пустил, пусть попросят хорошо может МИД и Администрация Президента РФ и рассмотрит их просьбу, может даже и ответит, но не факт что пустит... хотя...
    Не либероид Русский
  9. Хубун Сегодня, 07:28
    По туристической путевке поди в Крым заедут
    Хубун
    1. амурец Сегодня, 08:21
      Цитата: Хубун
      По туристической путевке поди в Крым заедут

      Ну да. А далее надо организовать бесплатные путёвки, на лесосеки. И "Лесник" пусть не стесняется и отмеряет делянки на совесть.
      амурец
  10. п-к Опарышев Сегодня, 07:57
    Им пора уже,у России,разрешения спрашивать на посещение Аляски,а они в Крым собрались припереться .
    п-к Опарышев
  11. штольц Сегодня, 08:46
    Всего лишь один случайный выстрел из орудия или миномёта, с попаданием в радиусе 50 м. от этой мисии и других миссий надолго пропадёт желание что-то там мониторить.
    штольц
  12. К-50 Сегодня, 09:00
    А в Крыму то им что делать? belay
    Это совсем не зона АТО, а Российская территория.
    Вообщем, нех рен делать пол топтать!!! am angry
    К-50
  13. kartalovkolya Сегодня, 09:19
    И как себе это представляют представители т.н. "мониторинговой комиссии США",у них что есть разрешение России или попытаются на "бандеровских" танках проехать? Так не плохо вспомнить Иловайский и другие котлы,где очень ярко горела Б,Т, "свидомых" от огня ополчения Донбасса,а Россия может "вдарить" покрепче! Скорее всего вся эта шумиха обычная провокация!
    kartalovkolya
  14. afrikanez Сегодня, 09:27
    Такие мероприятия имеют важное значение в контексте распространения среди государств-участников ОБСЕ правдивой и беспристрастной информации о ситуации в Украине
    Ну какаю информацию будут распространять эти инспекторы, в России всем давно известно (только ту которая выгодна только "им"). Очередная пропагандистская "вылазка", не более того. negative
    afrikanez
  15. mikh-korsakov Сегодня, 09:35
    Как они себе это представляют? Они что там д.ураки? Или это рука Путина дотянулась до их ГШ и подсказала им такое ляпнуть? Впрочем не исключаю. Ясно, что в Крым их без разрешения никто не пустит. Если им туда ехать приспичит они должны попросить разрешения у российских властей - а значит невольно признать Крым российским.
    mikh-korsakov
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