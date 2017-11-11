ГШ ВСУ: Миссия из США осуществит мониторинг ситуации в зоне "АТО" и в Крыму

Такие мероприятия имеют важное значение в контексте распространения среди государств-участников ОБСЕ правдивой и беспристрастной информации о ситуации в Украине, что будет способствовать усилиям международного сообщества, направленным на урегулирование конфликта. Предполагается, что инспекционная группа посетит военные части и подразделения в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того, американская сторона включила в район инспекции территорию Автономной Республики Крым, что является очередным свидетельством непризнания США аннексии полуострова Российской Федерацией.

Генеральный штаб ВСУ распространил сообщение о том, что 13 ноября начнётся визит на Украину инспекционной группы из США. Эта группа, как заявлено, проведёт мониторинг военно-политической ситуации на юго-востоке и в центральной части страны. По уточненной информации, в составе мониторинговой группы будут не только американцы, но также представители Дании и Канады.Накануне – 10 ноября – мониторинговую миссию завершила инспекционная команда из числа немецких, норвежских и французских военных. Она работала в течение нескольких дней для определения условий выполнения Украиной ДОВСЕ (Договора об обычных вооружённых силах в Европе). Инспекции подвергалась в/ч в Черниговской области.Управление верификации ГШ ВСУ:В ГШ ВСУ не уточняют, с кем натовская миссия собирается согласовывать свой визит в Крым. С Киевом? С Россией, частью которой является полуостров, инспекторы из США свои действия на данный момент не согласовали.