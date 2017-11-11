13:17 11 ноября

МИД Болгарии осудил осквернение памятника "Алёше" в Пловдиве

Болгарский МИД решил высказать своё мнение по поводу осквернения памятника советскому воину-освободителю («Алёша») в Пловдиве. Напомним, что на памятник вандалы нанесли нацистскую символику и лозунги антисемитского характера. В российском МИД, сразу же после публикации материалов об осквернении одного из символов победы над нацизмом в годы Второй мировой войны, потребовали от болгарских властей расследовать совершённое неизвестными преступление.

Министерство иностранных дел Болгарии заявило, что осудило инцидент с памятником в Пловдиве:
Министерство иностранных дел решительно осуждает очередной акт вандализма, совершённый в отношении памятнике «Алёше» в Пловдиве и использовавший нацистский символизм и антисемитские лозунги.

Такие проявления абсолютно неприемлемы и противоречат традиционной толерантности и терпимости болгарского общества, а также обязательствам страны ЕС и международных организаций по борьбе с расизмом, ксенофобией и преступлениями на почве ненависти.


Мы надеемся, что компетентные органы раскроют виновных и привлекут их к ответственности.


Обращает на себя внимание тот факт, что надписи на памятнике были сделаны на русском языке.

МИД Болгарии осудил осквернение памятника "Алёше" в Пловдиве


К сожалению, осквернение памятников советским воинам-освободителям для ряда стран Европы становится едва ли не нормой. В числе таких стран, где с памятниками борются на государственном уровне - к примеру, Польша.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 36

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  1. Тралл Сегодня, 12:27
    Тот, кто воюет с памятниками - ТРУС! Камень не может дать сдачи.
    Тралл
    1. Partyzan Сегодня, 12:34
      Цитата: Тралл
      Тот, кто воюет с памятниками - ТРУС! Камень не может дать сдачи.

      а когда болгары были храбрыми? это русским постоянно приходилось их освобождать hi
      Partyzan
      1. 210окв Сегодня, 12:43
        Кстати.А почему осудил МИД а не МВД..?Годов так на надцать..А точно!Это же гребаные европеоиды ..Их нельзя по хулиганке,это же "выражение своей позиции"..Гаденыши..
        Цитата: Partyzan
        Цитата: Тралл
        Тот, кто воюет с памятниками - ТРУС! Камень не может дать сдачи.

        а когда болгары были храбрыми? это русским постоянно приходилось их освобождать hi
        210окв
        1. sabakina Сегодня, 12:52
          дмитрий, а у нас что? Гадёнышей нет? То сосиски жарят на Вечном огне, то ссут на него...Выродки везде есть. Насколько я знаю, в социалистической Болгарии на нас косо или с ухмылкой никто не смотрел, в отличие от УССР. А политика вещь грязная.
          sabakina
          1. 210окв Сегодня, 13:12
            Вячеслав hi Безусловно и у нас есть недоумки.Даже в местной власти.Могут запросто снести памятник.Но с ними хоть как то борются..Я расскажу историю одного памятника в Смоленске на Братском кладбище.Он дореволюционный и был посвящен морякам российским умершим от ран в госпиталях во время Русско-Японской войны.Больше его нет..Его не революция снесла а местные либералы вкупе с коммунистами в 90-е годы.На том месте осталась стелла,глобус снесли.И памятник стал посвящен погибшим в каторжных тюрьмах..Ссылки к сожалению нет.
            Цитата: sabakina
            дмитрий, а у нас что? Гадёнышей нет? То сосиски жарят на Вечном огне, то ссут на него...Выродки везде есть. Насколько я знаю, в социалистической Болгарии на нас косо или с ухмылкой никто не смотрел, в отличие от УССР. А политика вещь грязная.
            210окв
        2. Partyzan Сегодня, 12:56
          у них свобода слова - однако request
          Partyzan
      2. Тралл Сегодня, 12:43

        Песню исполняют болгарские артисты Маргарет Николова и Георги Кордов.
        Тралл
        1. sabakina Сегодня, 12:57
          Тралл, не совсем в тему, но, всё же сербы-славяне, помнят нас и наши дела.
          sabakina
        2. Partyzan Сегодня, 12:58
          Цитата: Тралл
          Песню исполняют болгарские артисты Маргарет Николова и Георги Кордов.

          когда это было? сейчас у них другие песни request
          Partyzan
          1. sabakina Сегодня, 13:16
            Володь, и всё таки надо верить! Ну, и в случае чяво напомнить angry .
            sabakina
      3. Esoteric Сегодня, 12:44
        Цитата: Partyzan
        а когда болгары были храбрыми? это русским постоянно приходилось их освобождать

        Пора бы научиться выводы делать. Жалко русских солдат, что полегли здесь и по всему свету. Но они уже на ответят...
        Esoteric
        1. Pirogov Сегодня, 13:04
          Цитата: Esoteric
          Пора бы научиться выводы делать. Жалко русских солдат, что полегли здесь и по всему свету. Но они уже на ответят...

          Да мы то давно выводы сделали ,а толку то ? Тут власть должна отдать конкретный приказ ФСБ, пусть находят и мочат где поймают ,евреи не церемонились с нацистами вот и нужно брать с них пример.
          Pirogov
      4. destination Сегодня, 12:54
        Болгары храбрые,да только не в нашу сторону,блин...Братушки,называется...
        destination
        1. Partyzan Сегодня, 13:01
          Цитата: destination
          Болгары храбрые,да только не в нашу сторону,блин...Братушки,называется...

          они из-за спины чьей нибудь широкой смелые
          Partyzan
      5. Соломон Кейн Сегодня, 13:00
        "...И сердцу по-прежнему больно,так больно, так больно,
        Что там, в "просветленной" Европе на век потеряли мозги...
        Стоит над горою "Алеша"," Алеша"
        Стоит осквернённый Алёша и в краске его сапоги..."
        Соломон Кейн
        1. Partyzan Сегодня, 13:02
          Костя hi сам сочинил? респект good
          Partyzan
          1. Соломон Кейн Сегодня, 13:04
            Салют! hi
            Реально больно и обидно, за дедов и прадедов, жизнь отдавших....
            Неблагодарная сволота. am
            Соломон Кейн
      6. Клебер Сегодня, 13:00
        И в благодарность за это они в обеих мировых войнах участвовали против России.
        Клебер
    2. сибиралт Сегодня, 12:42
      К сожалению уровень культуры падает везде, где процветает либерализм".
      сибиралт
      1. KondratKo Сегодня, 13:01
        Так и есть. В сегодняшнем мире вообще перевернули или опошлили много понятий - забрав у детей радугу сделали её флагом для пи-сов, демократия стала синонимом войны, беспредела и разрушения, либерал стал человеком ведущим подрывную деятельность направленную против собственной страны.
        P.S. У нас в городе стоит памятник Советско-Болгарской дружбы, никогда на нём не видел даже граффити, которыми изрисованы все стены и заборы, а о вандализме можно даже не говорить, его нет... Эх, друзья болгары.
        KondratKo
  2. Primoos Сегодня, 12:28
    Надо эту заразу поймать и руки оторвать. Осудили они. Лжецы и лицемеры.
    Primoos
  3. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 12:29
    "братушки" - иуды.
    Анкыпельгыгыргын
    1. ватник Сегодня, 13:03
      Цитата: Анкыпельгыгыргын
      "братушки" - иуды.

      Зря вы так даже в Израиле среди евреев которые как бы в память о Холокосте должны ненавидеть нацистов тоже есть нацики особенно много их как говорят среди русскоязычных эмигрантов евреев вроде тех которые пишут и у нас на сайте.
      ватник
  4. Витас Сегодня, 12:30
    Это ж какая сила, что враги боятся памятников!
    Витас
  5. Геркулесыч Сегодня, 12:31
    "Братушки "деградируют, по уровню неадекватности хотят догнать яблочную империю, и скачущее кастрюлеголовое хаМство? ?? fool Очень жаль что далеко не каждый памятник может отомстить за себя обидчикам! !! am
    Геркулесыч
  6. Немезида Сегодня, 12:38
    А на русском языке ,скорее всего,этой гнусностью занимаются онижебратья и тожероссияне...Пора принимать жесткие меры против больной русофобией публики...Когда в РФ начнет работать статья 280 УК РФ?!
    Немезида
  7. Саня терский Сегодня, 12:38
    "Министерство иностранных дел решительно осуждает очередной акт вандализма, совершённый в отношении памятнике «Алёше» в Пловдиве и использовавший нацистский символизм и антисемитские лозунги.
    Такие проявления абсолютно неприемлемы и противоречат традиционной толерантности и терпимости болгарского общества, а также обязательствам страны ЕС и международных организаций по борьбе с расизмом, ксенофобией и преступлениями на почве ненависти."
    Все что угодно, кроме благодарности СОЛДАТУ-ОСВОБОДИТЕЛЮ.
    Саня терский
  8. ПалБор Сегодня, 12:42
    Да везде есть неадекваты.У нас что ли на Вечном огне шашлык какие-то олигофрены не жарили?
    А в 2001 году в Болгарии местные юнцы облили краской памятник Скобелеву,так(друг рассказывал - свидетель)полицейские их догнали и просто отпинали со словами:"Помни,пичка,благодаря кому ты живёшь!"
    ПалБор
  9. Михаил55 Сегодня, 12:45
    Осудили...тьфу! Если бы хотя бы там камера стояла, я уж не говорю про охрану. У нас рядом в парке стоит памятник погибшим в ВОВ...иногда замечаю машину полиции...бдят! И нас своих придурков хватает, а уж у наших "друзей" их развелось, пруд-пруди. Извини, АЛЕША...ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
    Михаил55
  10. Идущий Сегодня, 12:46
    К сожалению, осквернение памятников советским воинам-освободителям для ряда стран Европы становится едва ли не нормой.


    Видимо не далеко то время , когда Россия в очередной раз будет наводить порядок в Европе.
    Идущий
    1. Partyzan Сегодня, 12:59
      привет Виктор hi так очередное столетие заканчивается, а это - традиция request
      Partyzan
      1. Идущий Сегодня, 13:02
        Привет Володя! hi
        Да , история повторяется и ничего с этим поделать нельзя.
        Идущий
  11. АлеБорС Сегодня, 12:51
    А давайте в ответ Киркорова мазутом обольём?
    АлеБорС
    1. Соломон Кейн Сегодня, 13:01
      Зачем? Зачем брать пример с недалеких?
      Соломон Кейн
    2. LiSiCyn Сегодня, 13:08
      А, давайте... Я, за...Бабосов, нормально в России, заработал.. Пусть , в памятники на тер-ии Болгарии вложится... А, за одно и по пиарится.
      LiSiCyn
  12. Комментарий был удален.
  13. Олег Андреев Сегодня, 13:11
    Во что превратили цветущую Болгарию евролиберасты и их заокеанские хозяева! В поберающуюся нищенку Европы с пресмыкающимися "властями" и безразличным к своей истории народом.
    Олег Андреев
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