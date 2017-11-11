МИД Болгарии осудил осквернение памятника "Алёше" в Пловдиве
Болгарский МИД решил высказать своё мнение по поводу осквернения памятника советскому воину-освободителю («Алёша») в Пловдиве. Напомним, что на памятник вандалы нанесли нацистскую символику и лозунги антисемитского характера. В российском МИД, сразу же после публикации материалов об осквернении одного из символов победы над нацизмом в годы Второй мировой войны, потребовали от болгарских властей расследовать совершённое неизвестными преступление.
Министерство иностранных дел Болгарии заявило, что осудило инцидент с памятником в Пловдиве:
Обращает на себя внимание тот факт, что надписи на памятнике были сделаны на русском языке.
К сожалению, осквернение памятников советским воинам-освободителям для ряда стран Европы становится едва ли не нормой. В числе таких стран, где с памятниками борются на государственном уровне - к примеру, Польша.
Министерство иностранных дел Болгарии заявило, что осудило инцидент с памятником в Пловдиве:
Министерство иностранных дел решительно осуждает очередной акт вандализма, совершённый в отношении памятнике «Алёше» в Пловдиве и использовавший нацистский символизм и антисемитские лозунги.
Такие проявления абсолютно неприемлемы и противоречат традиционной толерантности и терпимости болгарского общества, а также обязательствам страны ЕС и международных организаций по борьбе с расизмом, ксенофобией и преступлениями на почве ненависти.
Мы надеемся, что компетентные органы раскроют виновных и привлекут их к ответственности.
Такие проявления абсолютно неприемлемы и противоречат традиционной толерантности и терпимости болгарского общества, а также обязательствам страны ЕС и международных организаций по борьбе с расизмом, ксенофобией и преступлениями на почве ненависти.
Мы надеемся, что компетентные органы раскроют виновных и привлекут их к ответственности.
Обращает на себя внимание тот факт, что надписи на памятнике были сделаны на русском языке.
К сожалению, осквернение памятников советским воинам-освободителям для ряда стран Европы становится едва ли не нормой. В числе таких стран, где с памятниками борются на государственном уровне - к примеру, Польша.
Использованы фотографии: Твиттер
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