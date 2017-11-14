07:14 14 ноября

Остров Хавиджа на Евфрате - последний оплот игиловцев в Сирии?

После ликвидации крупной группировки террористов так называемого «Исламского государства» (*) в Абу-Кемале сирийским войскам предстоит как минимум ещё одна серьёзная операция в борьбе против ИГИЛ (*) на территории Сирии. Речь идёт о необходимости нанести поражение террористической группировке, которая превратила в укрепрайон остров Хавиджа, находящийся на реке Евфрат неподалёку от Дейр-эз-Зора.



Боевики перебрались на остров несколько недель назад, спасаясь бегством от отрядов сирийской армии, действующих в провинции Дейр-эз-Зор.


По данным сирийского журналиста Рияда Фарида Хиджаба, боевики на остров перевезли и членов своих семей – женщин и детей. Их фактически используют в качестве живого щита.

Сирийская военная разведка сообщает о том, что на упомянутом острове сосредоточена группировка в несколько сотен игиловцев. Операция по обезвреживанию боевиков проводится с особой аккуратностью – с целью не допустить смертей среди женщин и детей.

На этом фоне сегодня из Сирии приходят новости о том, что иракская армия пересекла Евфрат, вплотную приблизившись к границе САР. Иракские войска вступили в бой с террористами ИГИЛ (*), которые пересекли сирийско-иракскую границу после поражения от САА в районе сирийского Абу-Кемаля. В боях с игиловцами принимают участие военнослужащие 7-й и 8-й иракских дивизий. Они заняты освобождением занятых террористами нескольких приграничных населённых пунктов.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия, г. Алеппо)


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Комментарии 4

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  1. Александр 3 Сегодня, 06:59
    Ну что вода у бармалеев есть,рыбу могут наловить, а остальное где возьмут.Кердык им там.У них один путь превращаться в ихитиандров.
    Александр 3
  2. Anarchist Сегодня, 06:59
    Последний оплот игил в Сирии находится на военных базах США! Уберите базы и долгожданный мир...
    Anarchist
    1. destination Сегодня, 07:05
      А не тут-?Пока не задавить в зародыше заразу,так и будем Гидре Лернейской головы рубить без толку по-всему Свету Белому...
      destination
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:01
    Интересно, а этот остров входит в те пресловутые 95 процентов "освобожденной Сирийской территории " , ибо погнавшись за пресловутыми процентами, кто-то забыл о главном -что нужно еще и боевиков унечтожать на ВСЕЙ Сирийской земле! !!!!!
    Геркулесыч
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