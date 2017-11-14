Остров Хавиджа на Евфрате - последний оплот игиловцев в Сирии?
После ликвидации крупной группировки террористов так называемого «Исламского государства» (*) в Абу-Кемале сирийским войскам предстоит как минимум ещё одна серьёзная операция в борьбе против ИГИЛ (*) на территории Сирии. Речь идёт о необходимости нанести поражение террористической группировке, которая превратила в укрепрайон остров Хавиджа, находящийся на реке Евфрат неподалёку от Дейр-эз-Зора.
Боевики перебрались на остров несколько недель назад, спасаясь бегством от отрядов сирийской армии, действующих в провинции Дейр-эз-Зор.
По данным сирийского журналиста Рияда Фарида Хиджаба, боевики на остров перевезли и членов своих семей – женщин и детей. Их фактически используют в качестве живого щита.
Сирийская военная разведка сообщает о том, что на упомянутом острове сосредоточена группировка в несколько сотен игиловцев. Операция по обезвреживанию боевиков проводится с особой аккуратностью – с целью не допустить смертей среди женщин и детей.
На этом фоне сегодня из Сирии приходят новости о том, что иракская армия пересекла Евфрат, вплотную приблизившись к границе САР. Иракские войска вступили в бой с террористами ИГИЛ (*), которые пересекли сирийско-иракскую границу после поражения от САА в районе сирийского Абу-Кемаля. В боях с игиловцами принимают участие военнослужащие 7-й и 8-й иракских дивизий. Они заняты освобождением занятых террористами нескольких приграничных населённых пунктов.
Боевики перебрались на остров несколько недель назад, спасаясь бегством от отрядов сирийской армии, действующих в провинции Дейр-эз-Зор.
По данным сирийского журналиста Рияда Фарида Хиджаба, боевики на остров перевезли и членов своих семей – женщин и детей. Их фактически используют в качестве живого щита.
Сирийская военная разведка сообщает о том, что на упомянутом острове сосредоточена группировка в несколько сотен игиловцев. Операция по обезвреживанию боевиков проводится с особой аккуратностью – с целью не допустить смертей среди женщин и детей.
На этом фоне сегодня из Сирии приходят новости о том, что иракская армия пересекла Евфрат, вплотную приблизившись к границе САР. Иракские войска вступили в бой с террористами ИГИЛ (*), которые пересекли сирийско-иракскую границу после поражения от САА в районе сирийского Абу-Кемаля. В боях с игиловцами принимают участие военнослужащие 7-й и 8-й иракских дивизий. Они заняты освобождением занятых террористами нескольких приграничных населённых пунктов.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия, г. Алеппо)
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