Тегеран отверг обвинение в причастности к взрыву на нефтепроводе в Бахрейне
Представитель МИД Ирака отверг обвинения в причастности страны к взрыву на нефтепроводе в Бахрейне, передает РИА Новости.
Он также назвал подозрения бахрейнской стороны «абсурдными» и «безосновательными».
Ранее МВД Бахрейна сообщило, что нефтепровод из Саудовской Аравии был подорван в пятницу в результате «экстремистских действий». Силам гражданской обороны удалось потушить возникший на нефтепроводе пожар, никто не пострадал. Правоохранители приступили к расследованию инцидента.
При этом министр иностранных дел островного государства Халед Аль Халиф в своем «Твиттере» обвинил в произошедшем Иран, который якобы «хочет подорвать безопасность Бахрейна и нанести удар по рынку углеводородов».
Единственное, чему власти Бахрейна научились, это заявлять после каждого инцидента на острове, что виноват Иран,сказал представитель ведомства агентству Mehr.
Он также назвал подозрения бахрейнской стороны «абсурдными» и «безосновательными».
Ранее МВД Бахрейна сообщило, что нефтепровод из Саудовской Аравии был подорван в пятницу в результате «экстремистских действий». Силам гражданской обороны удалось потушить возникший на нефтепроводе пожар, никто не пострадал. Правоохранители приступили к расследованию инцидента.
При этом министр иностранных дел островного государства Халед Аль Халиф в своем «Твиттере» обвинил в произошедшем Иран, который якобы «хочет подорвать безопасность Бахрейна и нанести удар по рынку углеводородов».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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