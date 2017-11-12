13:35 12 ноября

Тегеран отверг обвинение в причастности к взрыву на нефтепроводе в Бахрейне

Представитель МИД Ирака отверг обвинения в причастности страны к взрыву на нефтепроводе в Бахрейне, передает РИА Новости.



Единственное, чему власти Бахрейна научились, это заявлять после каждого инцидента на острове, что виноват Иран,
сказал представитель ведомства агентству Mehr.


Он также назвал подозрения бахрейнской стороны «абсурдными» и «безосновательными».

Ранее МВД Бахрейна сообщило, что нефтепровод из Саудовской Аравии был подорван в пятницу в результате «экстремистских действий». Силам гражданской обороны удалось потушить возникший на нефтепроводе пожар, никто не пострадал. Правоохранители приступили к расследованию инцидента.

При этом министр иностранных дел островного государства Халед Аль Халиф в своем «Твиттере» обвинил в произошедшем Иран, который якобы «хочет подорвать безопасность Бахрейна и нанести удар по рынку углеводородов».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 1

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  1. Partyzan Сегодня, 13:28
    Единственное, чему власти Бахрейна научились, это заявлять после каждого инцидента на острове, что виноват Иран,
    а еще им надо научиться заявлять - Путин виноват
    Partyzan
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