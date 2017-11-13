13:24 13 ноября

В Минобороны рассказали о поставках техники в РВСН

Более 30-ти современных машин поступили в перевооружаемые соединения РВСН в 2017 году, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.

В Минобороны рассказали о поставках техники в РВСН
АРС-14КМ, авторазливочная станция

В 2017 году для оснащения перевооружаемых соединений РВСН в два раза увеличилось количество поставок с предприятий промышленности новой специальной техники войск РХБЗ. В пять перевооружаемых ракетных соединений поступили более 30 современных машин АРС-14КМ и РХМ-6. Это рекордное количество техники для подразделений РХБЗ РВСН за последние пять лет,
говорится в релизе.


Как пояснили в ведомстве, «АРС-14КМ – это авторазливочная станция нового поколения, предназначенная для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, а также для временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, создания аэрозольных завес».

РХМ-6 предназначены для ведения радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки и обеспечивает передачу данных в автоматизированную систему управления войсками. «Применение РХМ-6 позволяет получать в реальном времени информацию о РХБ и метеорологической обстановке с её отображением на интерактивной карте, а также контролировать химическую обстановку в районе расположения войск и своевременно оповещать их о применении химоружия, отмечается в сообщении», – добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: http://www.baza136.ru
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Комментарии 1

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  1. Шура пермский Сегодня, 11:39
    30 машин… маловато
    Шура пермский
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