16:09 13 ноября

Мадрид: В разжигании каталонского вопроса виноваты российские соцсети

В Испании пытаются найти внешние причины так называемого каталонского кризиса. Так, глава МИД королевства заявил о том, что сегодня на Совете глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза обсудит вопрос «предполагаемой дезинформационной кампании в социальных сетях». По словам Альфонсо Дастиса, вопрос, который он намеревается поднять, касается того, что в отношении стремления Каталонии к независимости свою роль якобы сыграли российские социальные сети. А сколько в Каталонии пользователей российских соцсетей?..

Мадрид: В разжигании каталонского вопроса виноваты российские соцсети


Это не первое утверждение Испании подобного рода. Ранее официальный представитель испанского кабмина Иньиго де Виго заявила о том, что в Испании рассматривается «вероятное вмешательство хакеров в каталонскую ситуацию». При этом г-жа де Виго заявила, что в первую очередь рассматривается «возможность вмешательства хакеров из России».


Удобная позиция, ничего не скажешь – любые проблемы в странах «победившей демократии» списываются на Россию и российских хакеров. По крайней мере, пытаются списывать.

Трампа выбрали, референдум Каталонии спровоцировали, натовских солдат буквально по всему миру на крючок взяли. Это что же за цивилизация западная теперь такая, что сама пытается переложить ответственность перед своим же народом на кого-то извне? Хотя почему «теперь»? Внешний стрелочник выискивался всегда, ну не самих же себя обвинять в том, что отношения между Мадридом и Барселоной достигли точки кипения вследствие отправляемой беззубой политики...

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. Trevis Сегодня, 15:00

    В разжигании каталонского вопроса виноваты российские соцсети


    А про хакеров то забыли. tongue
    Trevis
    1. Чёрный Сегодня, 15:05
      Ну а Хто же ещё....все же знают, что каталонцы поголовно сидят в российских соцсетях wassat
      Чёрный
      1. svp67 Сегодня, 15:18
        Цитата: Чёрный
        Ну а Хто же ещё....все же знают, что каталонцы поголовно сидят в российских соцсетя

        Нет, это "русские хакеры" поголовно сидят в сетях Каталонии...ну если верить испанцам
        svp67
        1. Татьяна Сегодня, 16:01
          Чёрный
          Ну а Хто же ещё....все же знают, что каталонцы поголовно сидят в российских соцсетях wassat

          svp67
          Нет, это "русские хакеры" поголовно сидят в сетях Каталонии...ну если верить испанцам
          Ха! В Мадриде ещё про российских туристов забыли сказать! Ведь тогда, по понятиям из Мадрида, все туристы из России - это тоже заехавшие в Испанию агенты Кремля и пособники сепаратистского переворота в Каталонии!
          А те россияне, которые в Испании недвижимость купили, - это просто" действующие пророссийские штабы каталонских сепаратистов"!
          Татьяна
    2. Ami du peuple Сегодня, 15:10
      Цитата: Trevis
      А про хакеров то забыли.

      Какие хакеры? Каталонцам (по мнению МИД королевства), похоже, одних наших "Одноклассников" с неизменными котиками хватило laughing . Правильно говорят - соцсети разрушают мозг. fellow
      Ami du peuple
      1. stalkerwalker Сегодня, 15:15
        Цитата: Ami du peuple
        Испанцам, похоже, одних "Одноклассников" с котиками хватило

        Вирус русофобии заразителен... wassat
        Цитата: Sergey53
        RT в Лондоне и Вашингтоне вывешивали плакаты с текстом:"Застрял в пробке? Проиграл выборы? Обвини нас!"

        Это сегодня модная фишка "цивилизованного Запада" - обвинять Россию и её лидера во всех мыслимых (и не мыслимых) грехах, т.к. фашингтонский обком дал отмашку "Россия-Иран-КНДР - ось зла. Потому любите американского козла!"
        laughing
        stalkerwalker
      2. 79807420129 Сегодня, 15:22
        любые проблемы в странах «победившей демократии» списываются на Россию и российских хакеров.

        И кто бы сомневался в этом,я уже переживать начал,что забудут русских хакеров упомянуть. laughing
        79807420129
        1. Джедай Сегодня, 15:30
          Опять "Старые песни о главном"... Скучно, девочки. Про Йеллоустоун - good
          Джедай
          1. Logall Сегодня, 15:40
            Макс, А мы - соц сеть? Я пару раз поддерживал, даже призывал, по-моему... bully
            Logall
            1. Джедай Сегодня, 15:47
              Саня, если ВО это соцсеть, то я - Папа Римский! wassat
              Джедай
              1. Logall Сегодня, 15:57
                Макс, ты католик? Ты римский папа? belay
                Logall
            2. Orionvit Сегодня, 16:04
              Я пару раз поддерживал, даже призывал, по-моему.
              У меня двоякие чувства. Лично я вообще не понимал каталонцев, жить в карликовой стране, из которой тут же уйдёт крупный испанский бизнес и финансы, вместо того, что бы на равных быть частью большой страны. С другой стороны, сепаратизм каталонии поддерживал, потому что он подрывал Европу и весь западный мир в целом (наших идейных и политических врагов). Для примера, Раньше у меня была страна от Балтийского и Чёрного моря, аж до Тихого океана, а теперь (на украине), кусочек Чёрного, кусочек Азовской лужи и война под боком. Каталонцы, вы ДБ, посмотрите на украину.
              Orionvit
    3. Венд Сегодня, 15:15
      Это уже паранойя laughing
      Венд
    4. svp67 Сегодня, 15:17
      Цитата: Trevis
      А про хакеров то забыли.

      Нет....
      При этом г-жа де Виго заявила, что в первую очередь рассматривается «возможность вмешательства хакеров из России».
      svp67
  2. Кокос Сегодня, 15:03
    Цитата: Trevis
    В разжигании каталонского вопроса виноваты российские соцсети


    А про хакеров то забыли. tongue

    И про Путина wassat
    Кокос
  3. Старый еврей Сегодня, 15:04
    Я горд за свою страну. Значит, мы все делаем правильно, а запад погряз во лжи.
    Старый еврей
  4. Сергей-svs Сегодня, 15:06
    При этом г-жа де Виго заявила, что в первую очередь рассматривается «возможность вмешательства хакеров из России».
    Удобная позиция, ничего не скажешь – любые проблемы в странах «победившей демократии» списываются на Россию и российских хакеров.

    А чего так долго г-жа де Виго думала - на Западе сразу об этом знали, а русские это и не скрывали! yes Россия- это ВСЁ! Российские хакеры -ВЕЗДЕ! laughing
    Сергей-svs
  5. Sergey53 Сегодня, 15:10
    Правильно RT в Лондоне и Вашингтоне вывешивали плакаты с текстом:"Застрял в пробке? Проиграл выборы? Обвини нас!" Всё остаётся в силе и сейчас.Маразматики.
    Sergey53
  6. Макаров Сегодня, 15:11
    Приехали...это очевидно результат "профилактической" работы с Испанией со стороны США, который прошел успешно...в следующий раз не будут кочевряжиться, когда зайдет вопрос о том впускать корабли РФ в свои порты или нет...урок для всех вассалов...
    Макаров
  7. Воронок Сегодня, 15:14
    Почему-то я не удивлен. Если даже во вспышке сифилиса в США обвинили Россию, а тут целый референдум.
    Воронок
  8. 1536 Сегодня, 15:15
    "Вот ведь, Россия, сама не спит и другим не дает!" Так говорилось в старом советском фильме "Адмирал Ушаков" устами князя Потемкина.
    И это страна с закабаленным населением, состоящим в основном из "генетического отребья", разорванной в клочья экономикой, держащейся только на кончике нефтяной иглы, с "чеховскими" кандидатами в президенты, с бомбами выпуска 1945-го года, которые ковром сбрасывают на головы "несчастных" террористов российские самолеты, переделанные из старых немецких, полученных по репарациям от Германии, и прочее, прочее, прочее.
    Осталось объявить российские соцсети наследием социализма (там и там есть буквосочетания "СОЦ") и запретить испанцам пользоваться компьютером без специальной системы блокировки "вредоносных" антивирусных российских программ, а в дальнейшем на уровне ООН запретить употреблять слово "Россия" и всю атрибутику, сопутствующую государству - гимн, флаг, герб. Все к тому идет. И испанцам не стыдно, т.е. совершенно.
    1536
    1. Антианглосакс Сегодня, 15:52
      Удобная позиция, ничего не скажешь – любые проблемы в странах «победившей демократии» списываются на Россию и российских хакеров. По крайней мере, пытаются списывать.

      С этим беспределом нужно что-то делать, а то уже вовсе не смешно становится.
      Антианглосакс
  9. злой партизан Сегодня, 15:16
    Чёт по-ходу благородные Доны в Испании то повывелись yes . Одни дворняжки остались negative . Но это им не мешает хорошо играть в футбол... what
    злой партизан
  10. Геркулесыч Сегодня, 15:17
    Если правительство Испании предьявят тотально справки от психиатров, я перестану на них обижаться wassat ибо грешно с больных спрашивать wassat !!!
    Геркулесыч
  11. Васян1971 Сегодня, 15:17
    " Мадрид: В разжигании каталонского вопроса виноваты российские соц сети."
    Я так и знал! Кремлёвские хакеры не дремлют! МакКейн с Порошенко подтвердят! Бойтесь гордые гишпанцы, ибо нет вам спасения, кроме, как от марвеловских супер героев и Джеймса Б.
    P.S. А за Колумба вы ещё ответите angry
    Васян1971
  12. Тень тьмы Сегодня, 15:18
    Теперь я понимаю почему мы в России не можем поднять экономику! Как ей подняться, если весь народ сидит в интернете и создаёт трудности для "цивилизованных" стран?!
    Тень тьмы
  13. HAM Сегодня, 15:47
    Раз виноваты российские соцсети -это означает одно: "гугел-переводчик " переводит в своих интересах.
    Ну,не все же каталонцы поголовно владеют русским языком, в соцсетях треплются про котиков,в основном.
    HAM
  14. mariusdeayeraleone Сегодня, 15:51
    А как будто надзор в рос соц сетях есть, а пропаганда рос национализма и армяно приватизации особенно заметны
    mariusdeayeraleone
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