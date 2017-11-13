Мадрид: В разжигании каталонского вопроса виноваты российские соцсети

В Испании пытаются найти внешние причины так называемого каталонского кризиса. Так, глава МИД королевства заявил о том, что сегодня на Совете глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза обсудит вопрос «предполагаемой дезинформационной кампании в социальных сетях». По словам Альфонсо Дастиса, вопрос, который он намеревается поднять, касается того, что в отношении стремления Каталонии к независимости свою роль якобы сыграли российские социальные сети. А сколько в Каталонии пользователей российских соцсетей?..Это не первое утверждение Испании подобного рода. Ранее официальный представитель испанского кабмина Иньиго де Виго заявила о том, что в Испании рассматривается «вероятное вмешательство хакеров в каталонскую ситуацию». При этом г-жа де Виго заявила, что в первую очередь рассматривается «возможность вмешательства хакеров из России».Удобная позиция, ничего не скажешь – любые проблемы в странах «победившей демократии» списываются на Россию и российских хакеров. По крайней мере, пытаются списывать.Трампа выбрали, референдум Каталонии спровоцировали, натовских солдат буквально по всему миру на крючок взяли. Это что же за цивилизация западная теперь такая, что сама пытается переложить ответственность перед своим же народом на кого-то извне? Хотя почему «теперь»? Внешний стрелочник выискивался всегда, ну не самих же себя обвинять в том, что отношения между Мадридом и Барселоной достигли точки кипения вследствие отправляемой беззубой политики...