16:11 13 ноября

Эстония потратит €21 млн на инфраструктуру базы батальона НАТО

Эстония потратит €21 млн на строительство новых казарм и инфраструктуры для маневров бронетехники на территории военного городка Тапа, где дислоцирован многонациональный батальон НАТО.

Эстония потратит €21 млн на инфраструктуру базы батальона НАТО


Компания Nordecon и Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии заключили два подрядных договора на сумму €21 млн. Согласно условиям первого договора, в городке Тапа будут построены две четырехэтажные казармы площадью более девяти тысяч квадратных метров, смета строительства составит €7,45 млн. В рамках второго договора будут построены несколько зданий для маневров бронетехники, включая ремонтный и тренировочные ангары, связывающие их дороги, площадки и технические сети. Стоимость работ оценивается в €13,5 млн. Работы по договорам продлятся 11 месяцев.


Ранее эта компания уже построила в городке Тапа две казармы и создала часть инфраструктуры для маневров бронетехники.

Международный батальон НАТО приступил к несению службы в Эстонии в апреле этого года. В его состав вошли чуть больше тысячи военных, в том числе около 800 из Великобритании и около 300 из Франции. Разместилась на военной базе в городке Тапа и тяжелая техника. Великобритания направила сюда около 300 машин, включая БМП, танки, а также бронированные инженерные машины. передает ТАСС

Использованы фотографии: Mattias Tammet
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Комментарии 14

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  1. Шура пермский Сегодня, 15:52
    Нравится им чужие базы спонсировать
    Шура пермский
    1. AlexanderVP Сегодня, 15:55
      Цитата: Шура пермский
      Нравится им чужие базы спонсировать

      Чужие базы? Нееее, они спонсируют свой строительный концерн Nordecon на €21 млн. за счет НАТО.
      AlexanderVP
    2. Лесс Сегодня, 15:56
      Ну так страна богатая, денег куры не клюют, чего бы и не проспонсировать...
      Лесс
      1. Венд Сегодня, 15:57
        Цитата: Лесс
        Ну так страна богатая, денег куры не клюют, чего бы и не проспонсировать...

        Ну видно у них других проблем нет.
        Венд
      2. Арон Заави Сегодня, 15:58
        Цитата: Лесс
        Ну так страна богатая, денег куры не клюют, чего бы и не проспонсировать...

        В Эстонии очень приличный уровень жизни.
        Арон Заави
        1. Лесс Сегодня, 16:00
          Я рад за их уровень жизни)
          Лесс
        2. 79807420129 Сегодня, 16:06
          Цитата: Арон Заави
          В Эстонии очень приличный уровень жизни.

          Арон hi я с не приличным уровнем жизни laughing буду лучше кормить свою армию yes чем чужую,которая к тому же и все кабаки разгромит,загадит территорию и женщин их изнахратит, lol "Тополю","Искандеру"абсолютно это все равно. hi
          79807420129
    3. НасРать Сегодня, 15:57
      Некоторые...., совсем недавно...... планировали в Ульяновске перевалочную базу НАТО... И подсчитывали барыши! wassat
      НасРать
    4. Primoos Сегодня, 16:04
      Цитата: Шура пермский
      Нравится им чужие базы спонсировать

      Холопы обслуживают хозяев. Лакейство в крови.
      Primoos
  2. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 15:56
    Чупа чупсы надо отрабатывать.
    Анкыпельгыгыргын
  3. Сергей-svs Сегодня, 15:58
    Надеюсь в смете строительства базы НАТО, кладбище тоже предусмотрено? feel Хотя о чём это я, там кладбищем - станет вся Эстония! fellow laughing
    Сергей-svs
    1. Симон Сегодня, 16:10
      Вся Эстония будет сначала рабами! fool belay
      Симон
  4. Симон Сегодня, 16:07
    Ну, что, стали подкаблучниками натовцев. Теперь будут их содержать. На долго ли хватит валюты, при такой экономике? recourse request fool
    Симон
  5. DEZINTO Сегодня, 16:11
    В Эстонии очень приличный уровень жизни.


    Пмхахаха я чаем поперхнулся когда это прочитал,.....чёто ржу до сих пор )) в Эстонии уровень жизни...блин очень даже приличный ахахахах!!!!))))
    DEZINTO
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