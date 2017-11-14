11:24 14 ноября

Мэттис: ООН, «по сути», разрешила нам войти на территорию Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил в понедельник, что ООН дала разрешение на преследование террористов на территории Сирии, передает ТАСС.



На вопрос журналистов, есть ли у США законные основания на размещение своих войск на территории арабской республики, Мэттис ответил:


ООН, по сути, сказала, что мы можем преследовать (террористов) "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в России). И мы находимся там (в Сирии), чтобы уничтожить их.


При этом министр не уточнил, о какой «разрешающей» резолюции всемирной организации идет речь.

Он также сообщил, что американские военные не уйдут из Сирии, пока ситуация в этой стране не будет урегулирована дипломатическим путем.

Ранее замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад заявлял, что «американское военное присутствие в Сирии является незаконным и неприемлемым», так как оно не было одобрено официальным Дамаском.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Клебер Сегодня, 11:15
    По "сути" ..... да вам плевать на мнение ООН.
    Клебер
    1. 210окв Сегодня, 11:23
      Естественно..На это сборище ничего не решающее стало наплевать.Но,можно и сослаться..Что бы сохранить морду лица..
      Цитата: Клебер
      По "сути" ..... да вам плевать на мнение ООН.
      210окв
    2. Маз Сегодня, 11:23
      А что сразу не в Москву зайти? Там много кто заходил. Правда Москва стоит и кто заходил поуменьшились в размерах.
      Маз
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:18
    ООН, «по сути», разрешила

    Это вы (Сша) так решили. Суть международного права и ваша совершенно противоположные вещи.
    rotmistr60
    1. Чёрный Сегодня, 11:20
      "Глава Пентагона отметил, что американские военные будут находиться в Сирии до мирного урегулирования ситуации" - отличная идея!!! А что мешает России под этим же самым предлогом ввести войска на территорию Донбасса? smile....вот когда мы будем поступать так же и говорить в качестве доводов тоже что и они - их спесь и наглость резко поубавятся.
      Чёрный
  3. ded100 Сегодня, 11:18
    А у Сирии спросили а то оон и по сути вроде да а может нет! wassat
    ded100
Картина дня