Мэттис: ООН, «по сути», разрешила нам войти на территорию Сирии
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил в понедельник, что ООН дала разрешение на преследование террористов на территории Сирии, передает ТАСС.
На вопрос журналистов, есть ли у США законные основания на размещение своих войск на территории арабской республики, Мэттис ответил:
При этом министр не уточнил, о какой «разрешающей» резолюции всемирной организации идет речь.
Он также сообщил, что американские военные не уйдут из Сирии, пока ситуация в этой стране не будет урегулирована дипломатическим путем.
Ранее замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад заявлял, что «американское военное присутствие в Сирии является незаконным и неприемлемым», так как оно не было одобрено официальным Дамаском.
На вопрос журналистов, есть ли у США законные основания на размещение своих войск на территории арабской республики, Мэттис ответил:
ООН, по сути, сказала, что мы можем преследовать (террористов) "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в России). И мы находимся там (в Сирии), чтобы уничтожить их.
При этом министр не уточнил, о какой «разрешающей» резолюции всемирной организации идет речь.
Он также сообщил, что американские военные не уйдут из Сирии, пока ситуация в этой стране не будет урегулирована дипломатическим путем.
Ранее замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад заявлял, что «американское военное присутствие в Сирии является незаконным и неприемлемым», так как оно не было одобрено официальным Дамаском.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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