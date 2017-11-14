15:00 14 ноября

Авиационный полк ЗВО усилился «Ночным охотником»

Авиационный полк Западного военного округа получил ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник». Ми-28Н является усовершенствованной модификацией Ми-28. Он оснащен оборудованием пятого поколения и предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника, передает пресс-служба ЗВО.

Авиационный полк ЗВО усилился «Ночным охотником»


Отличительная черта данного вертолета заключается в его возможности выполнять боевые задачи в любое время суток и в самых сложных погодных условиях. На вооружении «Ночного охотника» находится авиационная пушка, которая позволяет летчику в полете выбирать тип боеприпаса – бронебойный или фугасный. Вертолет оснащен экранно-выхлопными устройствами, которые уменьшают вероятность попадания ракет
- добавили в пресс-службе


Отмечается, что ранее экипажи армейской авиации ЗВО прошли плановое переучивание в Центре подготовки летного состава армейской авиации в Тверской области и получили допуск к полетам на данном вертолете

Кроме этого, до конца месяца вертолетный полк, базирующийся в Смоленской области, пополнится восемью разведывательно-ударными вертолетами Ка-52 «Аллигатор».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. 210окв Сегодня, 12:13
    Хорошая новость Это наверное про вертолетчиков в Вязьме..
    210окв
    1. Соломон Кейн Сегодня, 12:25
      Вопрос в другом - проблемы с редуктором ВР-29. решен или .....как в апреле под Холмсом будут искать виновных? Или "охотник" так и остался "хромым"....
      ...болезнь конструктивного узла — при работе более двух часов редуктор перегревается, что приводит к остановке винта.
      Также из-за нерасчётных нагрузок на различные элементы редуктора в зубчатых передачах постоянно срезался металл, и мелкая металлическая стружка попадала на сеточки масляных фильтров. А это — приговор для вертолета и, возможно, экипажа.
      Соломон Кейн
  2. Комментарий был удален.
  3. a.hamster55 Сегодня, 12:54
    Уважаемый Соломон ! С такими знаниями Вы должны знать сколько приходит различных доработок , как в цеха , так и в войска и если бы такое и было то наверняка уже... В Торжокском Центре всё работает. По ночам по городу танки боятся ездить!
    a.hamster55
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