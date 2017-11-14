Авиационный полк ЗВО усилился «Ночным охотником»

Отличительная черта данного вертолета заключается в его возможности выполнять боевые задачи в любое время суток и в самых сложных погодных условиях. На вооружении «Ночного охотника» находится авиационная пушка, которая позволяет летчику в полете выбирать тип боеприпаса – бронебойный или фугасный. Вертолет оснащен экранно-выхлопными устройствами, которые уменьшают вероятность попадания ракет

Авиационный полк Западного военного округа получил ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник». Ми-28Н является усовершенствованной модификацией Ми-28. Он оснащен оборудованием пятого поколения и предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника, передает пресс-служба ЗВО.- добавили в пресс-службеОтмечается, что ранее экипажи армейской авиации ЗВО прошли плановое переучивание в Центре подготовки летного состава армейской авиации в Тверской области и получили допуск к полетам на данном вертолетеКроме этого, до конца месяца вертолетный полк, базирующийся в Смоленской области, пополнится восемью разведывательно-ударными вертолетами Ка-52 «Аллигатор».