Греция зафиксировала превышение концентрации рутения в воздухе. Опять русские?..

Греческие СМИ вышли с информацией о том, что в воздухе этого государства специалисты зафиксировали повышенное содержание радиоактивного изотопа рутения-106. В материалах различных информационных ресурсов Греции было заявлено, что мониторинг с октября месяца ведут экологи после получения данных от французских специалистов о том, что рутений якобы «надуло» со стороны России.Греческие эксперты приводят мнение французских коллег о том, что источником утечки упомянутого изотопа мог стать некий объект «между Волгой и Уралом». Отмечается, что речь идёт «вероятно, не об аварии, а об утечке в результате некого инцидента при захоронении радиоактивных отходов».Напомним, что периодические заметки о превышении нормы содержания радиоактивного изотопа в воздухе Европы стали появляться около 2-х месяцев назад. С тех пор каждая уважающая себя страна Евросоюза считает своим долгом сообщить, что рутений «загрязнил» и её воздух.Какие доводы приводятся европейскими экспертами в пользу того, что утечка произошла именно в России? На самом деле, доводы выглядят откровенно несостоятельно. Во Франции заявили, что «рутений пришёл из России, так как если бы подобного рода утечка состоялась где-то ближе, то Европе потребовалась бы эвакуация».В соцсетях по этому поводу уже пошутили, отметив, что в Европе нашли доказательство «российского вмешательства», так как рутений происходит от латинского Ruthenia – Россия/Русь.