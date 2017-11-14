15:00 14 ноября

Греция зафиксировала превышение концентрации рутения в воздухе. Опять русские?..

Греческие СМИ вышли с информацией о том, что в воздухе этого государства специалисты зафиксировали повышенное содержание радиоактивного изотопа рутения-106. В материалах различных информационных ресурсов Греции было заявлено, что мониторинг с октября месяца ведут экологи после получения данных от французских специалистов о том, что рутений якобы «надуло» со стороны России.

Греческие эксперты приводят мнение французских коллег о том, что источником утечки упомянутого изотопа мог стать некий объект «между Волгой и Уралом». Отмечается, что речь идёт «вероятно, не об аварии, а об утечке в результате некого инцидента при захоронении радиоактивных отходов».

Напомним, что периодические заметки о превышении нормы содержания радиоактивного изотопа в воздухе Европы стали появляться около 2-х месяцев назад. С тех пор каждая уважающая себя страна Евросоюза считает своим долгом сообщить, что рутений «загрязнил» и её воздух.


Греция зафиксировала превышение концентрации рутения в воздухе. Опять русские?..


Какие доводы приводятся европейскими экспертами в пользу того, что утечка произошла именно в России? На самом деле, доводы выглядят откровенно несостоятельно. Во Франции заявили, что «рутений пришёл из России, так как если бы подобного рода утечка состоялась где-то ближе, то Европе потребовалась бы эвакуация».

В соцсетях по этому поводу уже пошутили, отметив, что в Европе нашли доказательство «российского вмешательства», так как рутений происходит от латинского Ruthenia – Россия/Русь.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 13

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  1. Roma-1977 Сегодня, 13:11
    Носятся с этим рутением, как веганофилы с глютеном.
    Roma-1977
    1. jjj Сегодня, 13:16
      Или как вадавцы с мельдонием
      jjj
      1. 210окв Сегодня, 13:21
        Нашли у себя?Вот и жуйте его!Это наши женщины легкого поведения занесли..
        210окв
        1. Дедкастарый Сегодня, 13:52
          я думаю,если Цитрусу дать денег,он скажет,что это США портят атмосферу... вопрос цены.
          Дедкастарый
        2. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:33
          да это евростадо дегенератов с воспалением мозга лечить надо принудительно,сами меньше воздух портите и жизнь наладится,понаделали проблем(в многих спектрах) теперь крайнего ищут или того кто на халяву их проблемы порешает.
          Ратник с пулеметом
      2. Сергей-svs Сегодня, 14:17
        Вообще то, это уже фейк-новость с месячной бородой! negative Ещё 13.10.2017 г. в опубликованном отчёте МАГАТЭ, не было определено какого-либо конкретного события или конкретного места рассеивания 106Ru в атмосферу. yes
        P.S. А вообще, версия французских «якобы специалистов» может быть реализована только одним способом: 106Ru немедленно после своей «утечки на Южном Урале» стартует вертикально вверх в космическое пространство, а после того, как планета Земля повернется на необходимое количество градусов, не менее стремительно пикирует на территорию Европы. Только в этом случае, их версия имеет право на существование. fool Как сказал Лавров: ДБ! laughing
        Сергей-svs
  2. лаврентий павлович Сегодня, 13:16
    Кто то пукнул, а шум уже неделю стоит. Ох уж эти европейцы, не перестанут с пендюками нам жизнь отравлять, появиться над руинами Европы радиоактивный туман -только шуметь некому будет.
    лаврентий павлович
  3. Горный стрелок Сегодня, 13:16
    А какие проблемы проследить изотоп? Мониторишь содержание по росту концентрации, ставишь точки на карте... Ну невозможно скрыть подобные "следы"...
    Горный стрелок
    1. svp67 Сегодня, 13:18
      Цитата: Горный стрелок
      Ну невозможно скрыть подобные "следы"...

      О чем и речь.... И странно, каким же ветром его от Урала в Грецию "надуло"?
      svp67
      1. Vik66 Сегодня, 13:45
        Ага, особенно если учесть, что основная роза ветров дует из Атлантики на континент, а не наоборот... recourse
        Vik66
  4. askort154 Сегодня, 13:43
    "...что рутений якобы надуло со стороны России ..."

    Де-билы, полный 0 в географии, не знают даже, что между Европой и Россией существует "прокладка", а её знак качества определяет США yes
    askort154
  5. Стирбьорн Сегодня, 14:03
    По моему РФ просто толсто тролят Западные страны, либо такими новостями администрация тролит посетителй ВО lol
    Стирбьорн
  6. parkello Сегодня, 14:45
    как не стыдно писать такой бред ,греки не говорили этого ,это сказали французы ...и стали раздувать ссылаясь на греков. хотя грек греку рознь конечно , но я все же думаю ,что у нас тут больше здравомыслящийх людей ,и на такие выкрики мало кто ведется .
    parkello
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