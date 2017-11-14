15:03 14 ноября

В Чечне задержан местный житель, собиравший средства для боевиков в Сирии

В Чеченской Республике задержан 28-летний мужчина, которого подозревают в причастности к финансированию террористических группировок. По предварительной информации, он занимался сбором средств для отправки участникам террористических формирований, действующих на сирийской территории.

Из материала РИА Новости:
Задержан житель Наурского района Чеченской Республики 1989 года рождения. Задержание проведено по подозрению в оказании финансовой помощи членам незаконных вооруженных формирований, действующих на территории САР.


В Чечне задержан местный житель, собиравший средства для боевиков в Сирии



По предварительным сведениям житель Чеченской Республики переправил в Сирию около 1 миллиона рублей. Адресатом отправки был его родной брат, который и является непосредственным участником одной из международных террористических группировок в Сирии.

Напомним, что ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников, выступая на одной из конференций по борьбе с терроризмом, сообщил о том, что на территории САР в рядах террористических группировок действует не менее 2 тысяч выходцев с Северного Кавказа. При этом российские спецслужбы неоднократно призывали западных коллег к совместной работе по перекрытию каналов финансирования террористов. Запад эти призывы до сих пор оставляет без ответа.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 3

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  1. destination Сегодня, 14:33
    Достали уже...Никакой толерантности не осталось уже к ним,к которой Путин призывает.
    destination
  2. Клебер Сегодня, 14:38
    директор ФСБ РФ Александр Бортников, выступая на одной из конференций по борьбе с терроризмом, сообщил о том, что на территории САР в рядах террористических группировок действует не менее 2 тысяч выходцев с Северного Кавказа


    Что значит не менее. Ты деректор ФСБ, у тебя списки на руках должны быть с точным колличеством. Иначе как уцелевших встречать собираетесь?
    Клебер
    1. Ныробский Сегодня, 15:00
      Цитата: Клебер
      Что значит не менее. Ты деректор ФСБ, у тебя списки на руках должны быть с точным колличеством. Иначе как уцелевших встречать собираетесь?

      Их поголовье там помаленьку каждый день сокращают, так что не надо цепляться к словам, ибо есть существенная разница в списках "убывших" и пока ещё "бегающих". По вашему, там представители наших спец.служб каждое утро начинают с переклички бородатых? Вы же не назовёте "навскидку" ту сумму, которая наберётся мелочью в вашем собственном кармане.
      Ныробский
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