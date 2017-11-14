В Чечне задержан местный житель, собиравший средства для боевиков в Сирии
В Чеченской Республике задержан 28-летний мужчина, которого подозревают в причастности к финансированию террористических группировок. По предварительной информации, он занимался сбором средств для отправки участникам террористических формирований, действующих на сирийской территории.
Из материала РИА Новости:
По предварительным сведениям житель Чеченской Республики переправил в Сирию около 1 миллиона рублей. Адресатом отправки был его родной брат, который и является непосредственным участником одной из международных террористических группировок в Сирии.
Напомним, что ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников, выступая на одной из конференций по борьбе с терроризмом, сообщил о том, что на территории САР в рядах террористических группировок действует не менее 2 тысяч выходцев с Северного Кавказа. При этом российские спецслужбы неоднократно призывали западных коллег к совместной работе по перекрытию каналов финансирования террористов. Запад эти призывы до сих пор оставляет без ответа.
Из материала РИА Новости:
Задержан житель Наурского района Чеченской Республики 1989 года рождения. Задержание проведено по подозрению в оказании финансовой помощи членам незаконных вооруженных формирований, действующих на территории САР.
По предварительным сведениям житель Чеченской Республики переправил в Сирию около 1 миллиона рублей. Адресатом отправки был его родной брат, который и является непосредственным участником одной из международных террористических группировок в Сирии.
Напомним, что ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников, выступая на одной из конференций по борьбе с терроризмом, сообщил о том, что на территории САР в рядах террористических группировок действует не менее 2 тысяч выходцев с Северного Кавказа. При этом российские спецслужбы неоднократно призывали западных коллег к совместной работе по перекрытию каналов финансирования террористов. Запад эти призывы до сих пор оставляет без ответа.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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