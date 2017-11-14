В Израиле продолжается расследование дела о приобретении немецких подлодок

Не может быть такой ситуации, чтобы премьер-министр не был вызван на допрос в деле о подводных лодках,

Израильские правоохранители в течение нескольких дней допрашивали двух доверенных лиц премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в рамках расследования предполагаемой коррупции при ранее заключенной сделке по закупке в ФРГ трех неатомных подводных лодок модифицированного типа Dolphin, сообщает bmpd со ссылкой на газету The Times of Israel.«Давид Шимрон, двоюродный брат и личный адвокат Нетаньяху, а также другая неназванная персона, были допрошены в воскресенье в течение примерно 15 часов, после чего и им разрешили вернуться домой. Полиция подозревает, что вторая персона пыталась пролоббировать сделку во время своих дипломатических поездок за границу, в то время как Шимрон пытался продвигать интересы немецких судостроителей в Израиле», – говорится в статье.Шимрон уже несколько раз подвергался допросу в рамках расследования, проводимого «Лахав-433» (подразделением по борьбе с коррупцией полиции Израиля). Он выступал адвокатом Мики Ганора, местного представителя немецкой группы ThyssenKrupp, который считается основным подозреваемым по делу.«Хотя сам Беньямин Нетаньяху не является подозреваемым в расследовании, которое известно как "Дело 3000", Шимрон и ряд других близких соратников премьер-министра подозреваются в коррупции», – пишет газета.Лидер оппозиционной политической партии «Еш Атид» Яир Лапид (бывший министр безопасности Израиля), повторил в понедельник, что премьер-министр будет вынужден дать показания по делу.заявил Лапид.