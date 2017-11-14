15:03 14 ноября

В Израиле продолжается расследование дела о приобретении немецких подлодок

Израильские правоохранители в течение нескольких дней допрашивали двух доверенных лиц премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в рамках расследования предполагаемой коррупции при ранее заключенной сделке по закупке в ФРГ трех неатомных подводных лодок модифицированного типа Dolphin, сообщает bmpd со ссылкой на газету The Times of Israel.



«Давид Шимрон, двоюродный брат и личный адвокат Нетаньяху, а также другая неназванная персона, были допрошены в воскресенье в течение примерно 15 часов, после чего и им разрешили вернуться домой. Полиция подозревает, что вторая персона пыталась пролоббировать сделку во время своих дипломатических поездок за границу, в то время как Шимрон пытался продвигать интересы немецких судостроителей в Израиле», – говорится в статье.


Шимрон уже несколько раз подвергался допросу в рамках расследования, проводимого «Лахав-433» (подразделением по борьбе с коррупцией полиции Израиля). Он выступал адвокатом Мики Ганора, местного представителя немецкой группы ThyssenKrupp, который считается основным подозреваемым по делу.

«Хотя сам Беньямин Нетаньяху не является подозреваемым в расследовании, которое известно как "Дело 3000", Шимрон и ряд других близких соратников премьер-министра подозреваются в коррупции», – пишет газета.

Лидер оппозиционной политической партии «Еш Атид» Яир Лапид (бывший министр безопасности Израиля), повторил в понедельник, что премьер-министр будет вынужден дать показания по делу.

Не может быть такой ситуации, чтобы премьер-министр не был вызван на допрос в деле о подводных лодках,
заявил Лапид.

Использованы фотографии: wikimedia.org
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Комментарии 16

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  1. 210окв Сегодня, 14:36
    Я так думаю что условным сроком не отделаются.Если следствие докажет.Это не наша "Фемида".
    210окв
    1. Krasnodar Сегодня, 14:53
      Цитата: 210окв
      Я так думаю что условным сроком не отделаются.Если следствие докажет.Это не наша "Фемида".

      Одного презика и бывшего премьера в Израиле посадили. И министров сажали.
      Krasnodar
    2. профессор Сегодня, 15:03
      Цитата: 210окв
      Я так думаю что условным сроком не отделаются.Если следствие докажет.Это не наша "Фемида".

      Однозначно. Сядут и на долго. Сядет и бывший главком ВМФ.
      профессор
  2. alta Сегодня, 14:38
    К чему публиковать этот бред, если Германия, после проверки, не увидела коррупцию и подтвердила соглашение о продаже лодок ... ...
    alta
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 14:43
      Ну ещё бы Германия(продавец) что то увидела там, ага... Они и давали взятки, чтоб втюхнуть свой товар, заинтересованная сторона.
      Анкыпельгыгыргын
  3. askort154 Сегодня, 14:41
    В Израиле коггупция ? Да вы шо ? Такого не могит быть ! Потому, как этого не могет быть! Я так вижу !wink
    askort154
    1. Арон Заави Сегодня, 14:44
      Цитата: askort154
      В Израиле коггупция ? Да вы шо ? Такого не могит быть ! wink

      Да сколько угодно. Просто если прокуратура доказывает вину, то садятся вне зависимости от занимаемого поста.
      Арон Заави
      1. 79807420129 Сегодня, 14:46
        Цитата: Арон Заави
        то садятся вне зависимости от занимаемого поста.

        Арон hi Неужели посадят Нетаньяху. laughing НЕ ВЕРЮ.
        79807420129
        1. Krasnodar Сегодня, 14:54
          Цитата: 79807420129
          Цитата: Арон Заави
          то садятся вне зависимости от занимаемого поста.

          Арон hi Неужели посадят Нетаньяху. laughing НЕ ВЕРЮ.

          Он будет (если докажут) не первым
          Бывший премьер Ольмерт сидит
          Krasnodar
          1. DEZINTO Сегодня, 14:57
            А здержаться и не навести схему это просто невозможно. Не ну тут даже без национальностей, всем народам во всех странах присуща коррупция, ничего с этим не поделать, это просто психология человека....

            Вот ты, (это я образно ко всем обращаясь) дай тебе власть над множеством ведомств и структур, чё? не начнёшь выдумывать варианты? )))))
            DEZINTO
          2. 79807420129 Сегодня, 14:59
            Цитата: Krasnodar
            Бывший премьер Ольмерт сидит

            А все равно НЕ ВЕРЮ laughing У нас и Улюкаев сидит и Хорошавин с Глейзером. laughing
            79807420129
        2. rocket757 Сегодня, 14:54
          В Китае, за коррупцию, секир башка, однако!!! И что, искоренили проклятую???
          Живее всех живых. В прочем радикальные меры хотя бы деньги в казну возвращают, мало шансов отсидеть, а потом "жировать" на уворованном.
          Жаль, что это не про нашу действительность. Фемида она такая - ничего не вижу, ничего не слышу, ничего и знать не хочу ... эт если подмаслить её служителей, хорошенько ... противно.
          rocket757
        3. alta Сегодня, 15:02
          Внмательно читайте, Нетаниягу вне подозрений ....
          Кстати, несколько лет тому Экономический еженедельник Business Insider составил список 18 наиболее интеллектуальных людей планеты .... в это число попал единственный политик – Нетаниягу.
          alta
      2. askort154 Сегодня, 14:50
        [Арон Заави....Да сколько угодно. Просто если прокуратура доказывает вину, то садятся вне зависимости от занимаемого поста.

        У вас не судьи, а сплошные "дзержинские" ! Даже старенького премьера не пожалели, посадили за интим-любовь к молодой секретарше. negative
        askort154
  4. Громобой Сегодня, 15:01
    Не может быть такой ситуации, чтобы премьер-министр не был вызван на допрос в деле о подводных лодках,
    У нас Сечин в суд не явился по делу ,которое сам и замутил и ничего,как будто так и надо,аж сам Песков его "прикрыл".Вот показатель как у нас уважают суд.А в Израиле,я думаю,как нибудь сами разберутся и с коррупцией и с политической конкуренцией переходящей в реальные уголовные дела и возможно что и посадки.
    Громобой
  5. PPD Сегодня, 15:03
    А какие ещё у Израиля варианты?
    Огайо США покупать?
    Р.С. Ой как неудобно про Украину забыл.эээ ну бывает! feel
    PPD
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