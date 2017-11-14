На Украине состоялся второй призыв офицеров запаса, окончивших военные кафедры. Впервые такой призыв был проведен в июне этого года, сообщает Ukrainian Military Pages. Всего было призвано 500 офицеров. 13 ноября офицеры запаса, призванные приказом Министра обороны на военную службу сроком на 18 месяцев, прибыли в военные высшие учебные заведения (ВВУЗ).В соответствующих ВВУЗАх, на профильных курсах переподготовки и повышения квалификации, офицеры пройдут подготовку согласно полученных в свое время специальностей. Обучение продлится 44 дня, после чего офицеры будут распределены по военным частям для дальнейшей службы.Отмечается, что нынешним призывникам сокращен срок переподготовки по сравнению с первым призывом. Первый призыв проходил подготовку на курсах в течение трех месяцев. С чем это связано, Минобороны Украины не поясняет.Напоминаем, что согласно украинским законам, призыву на военную службу подлежат офицеры запаса в возрасте до 43 лет, закончившие военные кафедры, не проходившие военной службы, годные по состоянию здоровья, не имеющие права на отсрочку и отобраные аттестационными комиссиями военных комиссариатов по перечню необходимых специальностей.