15:06 14 ноября

На Украине состоялся второй призыв офицеров запаса, окончивших военные кафедры

На Украине состоялся второй призыв офицеров запаса, окончивших военные кафедры. Впервые такой призыв был проведен в июне этого года, сообщает Ukrainian Military Pages. Всего было призвано 500 офицеров. 13 ноября офицеры запаса, призванные приказом Министра обороны на военную службу сроком на 18 месяцев, прибыли в военные высшие учебные заведения (ВВУЗ).

На Украине состоялся второй призыв офицеров запаса, окончивших военные кафедры


В соответствующих ВВУЗАх, на профильных курсах переподготовки и повышения квалификации, офицеры пройдут подготовку согласно полученных в свое время специальностей. Обучение продлится 44 дня, после чего офицеры будут распределены по военным частям для дальнейшей службы.


Отмечается, что нынешним призывникам сокращен срок переподготовки по сравнению с первым призывом. Первый призыв проходил подготовку на курсах в течение трех месяцев. С чем это связано, Минобороны Украины не поясняет.

Напоминаем, что согласно украинским законам, призыву на военную службу подлежат офицеры запаса в возрасте до 43 лет, закончившие военные кафедры, не проходившие военной службы, годные по состоянию здоровья, не имеющие права на отсрочку и отобраные аттестационными комиссиями военных комиссариатов по перечню необходимых специальностей.

Использованы фотографии: http://dozor.kharkov.ua/
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Комментарии 7

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  1. 210окв Сегодня, 14:59
    В принципе это разумное решение.Но только в разумной стране...А не в дурдоме.
    210окв
    1. 79807420129 Сегодня, 15:04
      Цитата: HAM
      "Партизанских" командиров подготавливают,на всякий случай...

      Ответ прост fellow
      79807420129
    2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 15:06
      Работы не имеете, платить налоги не можете - На фронт!
      товарищ ШУХЕР
  2. HAM Сегодня, 15:00
    "Партизанских" командиров подготавливают,на всякий случай...
    HAM
  3. Клебер Сегодня, 15:00
    Короче поймали тех, кому место в Европе не нашлось и на мясо.
    Клебер
    1. 210окв Сегодня, 15:05
      И не успели уехать в Россию..У меня в отделе работает такой "успевший"
      Цитата: Клебер
      Короче поймали тех, кому место в Европе не нашлось и на мясо.
      210окв
  4. DEZINTO Сегодня, 15:01
    блин неужели они не понимают что потом станут безымянными хирургическими отходами. Мрачно звучит конечно, но уж как есть. Фотография этих безконечных ямок до сих пор перед глазами. А ведь это могли быть врачи, учителя, учёные, и вот их просто наряжают в форму и вперёд сидеть в окопе, трандец как это грустно. Их же просто в топку бросают пачками!
    DEZINTO
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