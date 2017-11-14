18:18 14 ноября

В столичном регионе задержали почти 70 членов экстремистской группировки

Центр общественных связей ФСБ РФ распространил данные о том, что в Московском регионе пресечена деятельность экстремистской группировки. Речь идёт о запрещённой в России организации «Таблиги Джамаат». Из материала ЦОС Федеральной службы безопасности РФ:
Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в результате проведенных 14 ноября 2017 года мероприятий на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность глубоко законспирированной структуры международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат», запрещённой в Российской Федерации.

Руководство названной экстремистской ячейкой осуществляли выходцы из центрально-азиатского региона. В её деятельность вовлекались, в том числе, граждане Российской Федерации. Членами «Таблиги Джамаат» применялись меры конспирации и противодействия правоохранительным органам.


В ЦОС ФСБ отмечают, что в общей сложности задержаны 69 участников экстремистского объединения, включая главаря преступного сообщества. Заявлено об изъятии литературы экстремистского характера, накопителей информации с данными по экстремистской деятельности на территории России.


В столичном регионе задержали почти 70 членов экстремистской группировки


Деятельность «Таблиги Джамаат» была запрещена в России в 2009 году по решению Верховного суда РФ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 38

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  1. с-т Petrov Сегодня, 15:48
    нужны стройки и конвоиры для этих чуреков. половину ликвидировать вообще при задержании. не щадить убогих.

    убогие бородки палить прямо зажигалками в прикол в автозаке. Надеюсь парни хотя бы помяли этих нелюдей при задержании
    с-т Petrov
    1. maxim947 Сегодня, 15:56
      уже террористов ротами вылавливают, надо что то делать с миграционной политикой, причем начинать надо было еще позавчера. А лучше вообще не доводить до такого..
      maxim947
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:07
        а они ежедневно батальонами прибывают,и никто с этим ничего не делает,а в этом мутном потоке неблагонадежных элементов немерянно,на кой они вообще тут все нужны,работники из них в подавляющем большинстве как из гуано граната,а что нибудь скомунарить и продать- большие спецы.
        Ратник с пулеметом
        1. LSA57 Сегодня, 16:14
          Цитата: Ратник с пулеметом
          и никто с этим ничего не делает,

          сидят на печке, а они каждую неделю сами приходят и сдаются. ну и с чего вы взяли, что спецслужбы сидят и ковыряются в носу? ничего не говорит о том, что террактов нет? тфьфу, тьфу, тьфу, давно уже нету?
          LSA57
          1. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:23
            непонятно зачем спецуру так напрягать,им и другие направления сейчас задач накидывают,это уже какой то мазохизм((
            Ратник с пулеметом
          2. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:24
            и если честно апрель этого года для меня не так уж давно.
            Ратник с пулеметом
            1. Logall Сегодня, 16:29
              Женя hi
              Цитата: Ратник с пулеметом
              и если честно апрель этого года для меня не так уж давно.

              Истину глаголишь! Не нужно спешить жить!
              И вообще терпение - одно из главных качеств...
              Logall
          3. INVESTOR Сегодня, 17:25
            Ну что снова объяснять как надо работать в этом направлении??? Сколько можно...
            INVESTOR
      2. ranger Сегодня, 17:32
        Цитата: maxim947
        надо что то делать с миграционной политикой, причем начинать надо было еще позавчера.

        А когда и зачем этим было заниматься? Вместо этого на всех ТВ каналах и на ВО тоже ура-патриоты камня на камне не оставили от миграционной политики "политкорректного" Запада, дружно пригвоздив его к позорному столбу...
        Кроме того, есть еще несчастная Украина, которую не пинает только ленивый....
        А у нас преступность не имеет национальности - просто обострилась дружба народов, а миграционная самая правильная и взвешенная. А кто в этом сомневается тот гнилой либерал и пятая колонна.... am
        ranger
    2. Вадим237 Сегодня, 15:56
      Нет, лучше этих на "чебуреки в тесте" пустить.
      Вадим237
    3. stas Сегодня, 15:58
      Каждый мусульманин при необходимости потенциальный террорист, уничтожение неверных ( не мусульман) исламом приветствуется.
      Но нашей рыночной барахолке требуется дешевая рабочая сила, а прибыль для наших олигархов стоит выше интересов народа.
      stas
      1. weksha50 Сегодня, 16:09
        Цитата: stas
        Каждый мусульманин при необходимости потенциальный террорист,



        Кхм... Не круто ли ? Мне трудно как-то подумать о том, что те из мусульман, с которыми я служил, дружил, жил по соседству, вдруг превратятся в оголтелых русофобов и террористов...
        Хотя, буквально вчера, в какой-то статье натолкнулся на данные о том, что население России состоит чуть ли не на треть из мусульман... Ну, на треть, не на треть, а на четверть - это точно... И, кстати, демография то растет, в основном, за счет как раз их (них)....
        Вот. если "слуги государевы" и дальше в нацполитике будут - то ли чердаками хлопать, то ли специально такую провальную политику вести, то дети (точнее - внуки) моих друзей и сослуживцев-мусульман запросто могут оказаться в тенетах разных пропаган... дРонов...
        weksha50
        1. stas Сегодня, 16:20
          Прожил среди них более 20 лет.
          Когда спасали турок-мцхетинцев в Фергане, так студенты узбеки такое зверство творили, что и подумать страшно.
          В Самарканде есть институт каракулеводства, на входе на постаменте стоит баран, на котором часто появляется надпись "Памятник узбекскому народу".
          stas
          1. Татьяна Сегодня, 16:56
            weksha50 Сегодня, 16:09 ↑ Новый
            Цитата: stas
            Каждый мусульманин при необходимости потенциальный террорист,

            Кхм... Не круто ли ? Мне трудно как-то подумать о том, что те из мусульман, с которыми я служил, дружил, жил по соседству, вдруг превратятся в оголтелых русофобов и террористов...
            Во-первых, Вам говорят об иностранных трудовых мигрантов из Ср. Аз. А во-вторых, после распада СССР 26 лет уже прошло! Новое поколение - это совсем другие люди!
            Например. В Узбекистане в отдалённых сёлах молодёжь уже совсем безграмотна - ни читать, ни писать уже совсем не умеет! И такими безграмотными они - из дальних аулов - уже лет 15 едут к нам в РФ работать гастарбайтерами! Выезд городского населения на заработки в РФ и другие страны из Узбекистана уже давно закончился. Соотношение городских к сельчанам среди гастарбайтеров из Узбекистана в РФ соотносится примерно, как 1:10 или 1:9
            А вы знаете ли Вы, сколько гастарбайтеры на самом деле получают и каково качество их "хаптурной" работы?!
            Из вас, наверное, никто на стройках не работал! Да они - гастербайтеры - в 4 раза зарабатывают больше наших отечественных строителей, потому что работают ещё и "налево" и не полный рабочий день!
            Например, кладку стены на которую нужно по норме затратить 8 часов, они кладут за 2 часа. На 4 кирпича на растворе у них при этом уложен всего 1 кирпич! Вот и живите будущие жильцы в таком ветром продуваемом доме! Российский рынок труда нелегалами давным-давно деформирован в пользу иностранцев.
            Примечательно, что 85% иностранцев, кроме туристов и студентов, находятся в РФ без трудовых лицензий - и что они в нашей стране делают? А они деформируют наш отечественный рынок труда по специалистам и заработной плате - и тем самым выживают из страны отечественную квалифицированную рабочую силу и российскую молодёжь в другие страны. Идёт политика замещения коренного населения народов России, особенно Русского народа на граждан других стран! Главным образом из Ср. Аз.!
            Такое нужно было только США - Обаме и тем, кто за ним стоял!
            Кроме того, см. "Финансовые риски национальной безопасности РФ от иностранной трудовой миграции" - https://topwar.ru/71406-finansovye-riski-nacional
            noy-bezopasnosti-rf-ot-inostrannoy-trudovoy-migra
            cii.html
            Татьяна
        2. Orionvit Сегодня, 16:34
          Цитата: weksha50
          Кхм... Не круто ли ?

          Не круто, вернитесь на землю и отключите свою толерантность.
          Мне трудно как-то подумать о том, что те из мусульман, с которыми я служил, дружил, жил по соседству, вдруг превратятся в оголтелых русофобов и террористов
          А вот мне не трудно. Многие из тех мусульман, с которыми я служил, дружил и жил по соседству, ещё в далёкие 80-е, в 90-е уже с удовольствием воевали и резали Русским головы на Кавказе и в Средней Азии. В белее чем 95% терактов в мире, исполнители и организаторы, это мусульмане. Конечно не каждый носитель ислама, потенциальный террорист, но факты говорят за себя. Мировой терроризм имеет определённое вероисповедание. Скажите ещё, что организованная преступность не имеет национальности.
          Orionvit
      2. LSA57 Сегодня, 16:19
        Цитата: stas
        Каждый мусульманин при необходимости потенциальный террорист,

        смело вместо мусульманин можете писать американец. в государственном масштабе.
        Цитата: stas
        уничтожение неверных ( не мусульман) исламом приветствуется.

        а этот бред даже и комментировать не хочется. для начала прочитайте Коран, или поговорите с настоящим мусульманином. НИГДЕ в Коране такого нет. Ну или приедте в Казань и скажите там это
        LSA57
        1. stas Сегодня, 16:27
          Казанские татары совершенно другие чем узбеки и таджики.
          Да ты умник не сразу и определишь, где казанский татарин а где русский, что не скажешь об узбеках.
          stas
          1. LSA57 Сегодня, 16:40
            Цитата: stas
            Казанские татары совершенно другие чем узбеки и таджики.

            у них Коран другой??? так мы вроде о вере говорили, не о национальности
            Цитата: stas
            Да ты умник не сразу и определишь,

            умник, потому, что не собираюсь по лицу и по одежде определять кто террорист, кто нет.

            Цитата: stas
            Казанские татары совершенно другие чем узбеки и таджики.
            Да ты умник не сразу и определишь, где казанский татарин а где русский, что не скажешь об узбеках.

            значит террорист от нетеррориста отличается разрезом глаз? а вот недавно "артподготовку" обезвредили. разрез глаз нормальный. руководил русский. планировали терракты. ну и как это связать с вашей теорией мусульман террористов?
            LSA57
            1. LiSiCyn Сегодня, 16:56
              Могу, сказать, тоже самое
              Цитата: LSA57
              потому, что не собираюсь по лицу и по одежде определять кто террорист, кто нет.

              Сам, родился и прожил в С. Азии, больше 20-ти лет. Вырос там.. Сталкиваясь с переселенцами сейчас, могу понять и их тоже.. Ну не повезло людям, по жизни.. А , вот мне повезло.. И мусульмане "азиаты", сильно отличаются от " кавказцев", в лучшую сторону. Казахи, меня ни разу не предавали , а вот чечены..
              LiSiCyn
        2. Orionvit Сегодня, 16:43
          Цитата: LSA57
          а этот бред даже и комментировать не хочется. для начала прочитайте Коран, или поговорите с настоящим мусульманином

          А кто из верующих вообще читает коран или библию? Все слушают проповедников, заезжих имамов, пасторов, "пророков" и остальных засланцев с подвешенным языком. Максимум, могут прочитать рекомендованные "старшими братьями", тщательно подобранные, истолкованные и отредактированные в фрагменты писаний, напечатанные в "специальной религиозной литературе". Самостоятельное изучение "священных первоисточников", ни в одной религии не приветствуется. К тому же написаны они таким "замысловатым" языком, что понять первоначальный смысл, практически всегда не возможно. Приходится обращаться за смыслом к "священнослужителям", а уж те истолкуют "как надо", не переживайте. И вообще, во имя господа (между прочим,общего и для мусульман, и для христиан, и для иудеев, что ни кто из них не отрицает), пролито больше всего крови. Я всегда отношусь к "истинно верующим" людям, с некоторой опаской, ни когда не знаешь, что у них на уме.
          Orionvit
          1. LSA57 Сегодня, 16:51
            Цитата: Orionvit
            А кто из верующих вообще читает коран или библию? Все слушают проповедников, заезжих имамов, пасторов, "пророков" и остальных засланцев с подвешенным языком.

            вот и получается, что вера и религия лишь прикрытие. об этом я и говорю. не в одной Священной книге не в одной религии нет призыва к насилию, тем более к терроризму
            LSA57
            1. Шалтай Сегодня, 17:07
              Цитата: LSA57
              не в одной религии нет призыва к насилию, тем более к терроризму

              Не правда .
              Цитата: LSA57
              не в одной Священной книге

              Извините , можно полный список , наверняка не все читал . Да и верящие как правило читают выдержки , а не от корки до корки .
              Задержанные - похоже опять узбеки , возможно из Киргизии , на видио из интернета лиц не показывают . Предположение из поверхностного знания их национальной анатомии.
              Шалтай
            2. Orionvit Сегодня, 18:17
              Цитата: LSA57
              не в одной Священной книге не в одной религии нет призыва к насилию, тем более к терроризму

              Не соглашусь. В торе (ветхом завете, который вместе с евангелием, считается неотъемлимой частью библии ), уничтожение евреями других народов, признано "богоугодным делом". С точки зрения еврейского племенного божка, коим и является так называемый "всевышний", общий для всех авраамических религий.
              Orionvit
    4. 210окв Сегодня, 16:02
      Палить надо тех кто регистрирует их,участковых которые на участках появляются от случая к случаю.,чиновников которые крышуют этих негодяев..
      Цитата: с-т Petrov
      нужны стройки и конвоиры для этих чуреков. половину ликвидировать вообще при задержании. не щадить убогих.

      убогие бородки палить прямо зажигалками в прикол в автозаке. Надеюсь парни хотя бы помяли этих нелюдей при задержании
      210окв
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:11
        до чинарей проблемы от этой кодлы не долетают,они только бабло видят с этого предприятия,одной собаки ,что ребенку голову отрезала им мало,и чесаться не будут как минимум пока кому нибудь из них жбан не отпилят.
        Ратник с пулеметом
    5. 79807420129 Сегодня, 16:07
      Блин развелось этих джамаатов,как собак не резанных,чему удивляемся,если через погранпосты всякие бармалеи свободно проходят в обнимку чуть ли не с Ярошем и бен Ладенами среднеазиатского разлива. negative
      79807420129
    6. LSA57 Сегодня, 16:11
      Цитата: с-т Petrov
      половину ликвидировать вообще

      а почему только половину. во время и после ВОВ половину бандеровцев уничтожили, вторую посадили, а потом амнистировали. ну и к чему сейчас это привело?
      LSA57
      1. с-т Petrov Сегодня, 16:24
        а почему только половину. во время и после ВОВ


        нужно строить оборонительные рубежи, дороги и добывать ископаемые wassat

        в общем много труда, который вреден для здоровья. за счет этих собак и повышать среднюю продолжительность жизни коренного населения.

        Нужен принудительный труд. И сроки лет по 15-20. Коли не сгорит за 15 лет - выпускать на волю. Пусть другим расскажет как ему жилось. Сил и на крючок нажать не останется после такой терапии

        Все силы и здоровье пусть отдает нашему государству. Стрелять собак конечно надо показательно, но дел очень много, поэтому стрелять не всех
        с-т Petrov
  2. ul_vitalii Сегодня, 16:01
    А ведь это только начало, эти гнезда вили, а птички на подлёте, нужно их с лёту и по возможности дуплетом.
    ul_vitalii
  3. Идущий Сегодня, 16:02
    В ЦОС ФСБ отмечают, что в общей сложности задержаны 69 участников экстремистского объединения,


    Это похоже самое крупное задержание , сколько же их расплодилось.
    Идущий
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:13
      чем больше их впускать,тем больше и будет таких тараканов((
      Ратник с пулеметом
    2. Вадим237 Сегодня, 16:21
      В России этих уродов тысячи.
      Вадим237
  4. Джедай Сегодня, 16:03
    Если ты собрался бороться с муравьями, то не стоит начинать с топтания отдельных муравьёв-рабочих и муравьёв-солдат. Найди муравейник и выжги его дотла со всеми его матками, царицей, личинками и куколками. И только тогда уничтожай уцелевших. Иначе вся твоя борьба теряет смысл и не принесёт результата.
    Джедай
    1. Sauron80 Сегодня, 16:17
      Адрес муравейника подсказать или сами знаете? Вперед, выжигайте - Белый Дом, Вашингтон, округ Колумбия, США, Северная Америка, планета Земля. Может Вам еще карту скинуть с gps координатами, а то вдруг заблудитесь по дороге.
      Sauron80
      1. Джедай Сегодня, 16:23
        Я провёл аналогию с миром насекомых. Каждый воспринимает её так, как считает нужным и правильным.
        Джедай
      2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 16:23
        Цитата: Sauron80
        а то вдруг заблудитесь по дороге.

        Напрасно язвите... Там всё в порядке, работают по этой теме конкретные и обученные люди.
        товарищ ШУХЕР
  5. Громобой Сегодня, 16:04
    Эти ребята пострашнее любых взрывников будут,т.к. надо понимать,что такое Джамаат Таблиг.Именно после их профессиональной обработки люди и начинают искать пути к "джихадистам".
    Громобой
  6. Банщик-М Сегодня, 17:25
    Тактика должна быть такая: Задержали, допросили, замочили при попытке бегству..Нечего их кормить и охранять! negative
    Банщик-М
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