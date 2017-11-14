В столичном регионе задержали почти 70 членов экстремистской группировки

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в результате проведенных 14 ноября 2017 года мероприятий на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность глубоко законспирированной структуры международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат», запрещённой в Российской Федерации.



Руководство названной экстремистской ячейкой осуществляли выходцы из центрально-азиатского региона. В её деятельность вовлекались, в том числе, граждане Российской Федерации. Членами «Таблиги Джамаат» применялись меры конспирации и противодействия правоохранительным органам.

Центр общественных связей ФСБ РФ распространил данные о том, что в Московском регионе пресечена деятельность экстремистской группировки. Речь идёт о запрещённой в России организации «Таблиги Джамаат». Из материала ЦОС Федеральной службы безопасности РФ: ЦОС ФСБ отмечают, что в общей сложности задержаны 69 участников экстремистского объединения, включая главаря преступного сообщества. Заявлено об изъятии литературы экстремистского характера, накопителей информации с данными по экстремистской деятельности на территории России.Деятельность «Таблиги Джамаат» была запрещена в России в 2009 году по решению Верховного суда РФ.