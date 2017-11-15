10:51 15 ноября

В Болгарии предложили "отстреливать русофобов". Провокация или "глас народа"?

Болгарские СМИ сообщают о том, что в Болгарии начато расследование в отношении одной из групп в социальной сети Фейсбук. Речь идёт о группе, которая изначально носила название «Болгария и Россия – вместе вовеки». У группы около 65 тыс. подписчиков, что по болгарским меркам – весьма серьёзный результат.

Руководство директората по борьбе с организованной преступностью сообщило, что расследование ведётся в связи с тем, что в группе в «Фейсбуке» был опубликован пост, призывающий вести «отстрел русофобов в Болгарии».

Речь идёт о посте следующее содержания:
Собираем ударную группу людей, имеющих личное огнестрельное оружие. Будьте уверены, что настал тот час, когда русофобы будут отстреляны. Единственно мертвые русофобы не угрожают национальной безопасности Болгарии. Призываем всех болгарских патриотов ликвидировать русофобов! Начинается и охрана российских и советских памятников. Будем ликвидировать физически всех, кто попытается их осквернить, а фотографии их отрезанных голов будут распространены в СМИ.



В Болгарии предложили "отстреливать русофобов". Провокация или "глас народа"?


Этот пост появился в сети после осквернения знаменитого памятника воину-освободителю в Пловдиве, известного как «Алёша».

В самой Болгарии высказывают несколько мнений по этому поводу. Среди них есть и такое, что подобного рода публикация в группе, изначально призывавшей к дружбе между болгарским и российским народами, была сделала в качестве провокации – именно с той целью, чтобы популярная площадка для общения была закрыта болгарскими властями.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 36

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  1. 210окв Сегодня, 06:39
    Действие-означает возникновение противодействия.Искажение собственной истории,вандализм приводит к возникновению радикальных взглядов.А может и не радикальных.Кстати в Болгарии чтят помощь в освобождении от турецкого ига.Эта даже не помощь а Освобождение.В школах висят портреты "Белого Генерала"-Скобелева.И надо отделять все же болгар от их правителей.И это не пшеки гоноровые.
    210окв
    1. Logall Сегодня, 06:44
      Ну пост явно носил провокационный характер! Даже если его оставил не Провокатор, то человек - недалекого ума.
      Или Ура Патриот какой-нибудь...
      Logall
      1. Scoun Сегодня, 07:53
        Цитата: Logall
        Ну пост явно носил провокационный характер! Даже если его оставил не Провокатор, то человек - недалекого ума.
        Или Ура Патриот какой-нибудь...

        Ну у нас таких с десяток наберётся)))
        Scoun
      2. Orionvit Сегодня, 08:26
        Сто пудов провокация. Хотя не знаю, может и чей то крик души. Вон на украине, "кровавый пастор", официально призвал расстреливать, даже только за идею сотрудничества с Россией, и ничего. Со стороны либеральных правозащитничков, полный молчок. А в Болгарии, вишь как оживились. Не спроста это.
        Orionvit
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:41
    Радикально, но имеет под собой основу. Болгария, усилиями ее политиков, превратилась в страну поправшую свою историю и историческую дружбу с Россией.
    чтобы популярная площадка для общения была закрыта болгарскими властями
    Что очень похоже на правду. Не нравится болгарским властям, что кто-то не только помнит о вкладе России в независимость Болгарии, но призывает дружить с ней.
    rotmistr60
    1. Krasnodar Сегодня, 06:54
      Цитата: rotmistr60
      Радикально, но имеет под собой основу. Болгария, усилиями ее политиков, превратилась в страну поправшую свою историю и историческую дружбу с Россией.
      чтобы популярная площадка для общения была закрыта болгарскими властями
      Что очень похоже на правду. Не нравится болгарским властям, что кто-то не только помнит о вкладе России в независимость Болгарии, но призывает дружить с ней.

      Ничего не имею против Болгар, но эти друзья в двух мировых войнах были во враждебном русским лагере. Об этом стоит помнить.
      Krasnodar
      1. 210окв Сегодня, 06:58
        Да,это так.Но надо и помнить что в отличие от поляков,венгров,румын,словаков с чехами в нас они не стреляли...Это их верхушка,исторически приближенная к Германии..
        Цитата: Krasnodar
        Цитата: rotmistr60
        Радикально, но имеет под собой основу. Болгария, усилиями ее политиков, превратилась в страну поправшую свою историю и историческую дружбу с Россией.
        чтобы популярная площадка для общения была закрыта болгарскими властями
        Что очень похоже на правду. Не нравится болгарским властям, что кто-то не только помнит о вкладе России в независимость Болгарии, но призывает дружить с ней.

        Ничего не имею против Болгар, но эти друзья в двух мировых войнах были во враждебном русским лагере. Об этом стоит помнить.
        210окв
        1. Krasnodar Сегодня, 07:19
          Цитата: 210окв
          Да,это так.Но надо и помнить что в отличие от поляков,венгров,румын,словаков с чехами в нас они не стреляли...Это их верхушка,исторически приближенная к Германии..
          Цитата: Krasnodar
          Цитата: rotmistr60
          Радикально, но имеет под собой основу. Болгария, усилиями ее политиков, превратилась в страну поправшую свою историю и историческую дружбу с Россией.
          чтобы популярная площадка для общения была закрыта болгарскими властями
          Что очень похоже на правду. Не нравится болгарским властям, что кто-то не только помнит о вкладе России в независимость Болгарии, но призывает дружить с ней.

          Ничего не имею против Болгар, но эти друзья в двух мировых войнах были во враждебном русским лагере. Об этом стоит помнить.

          Согласен, но друзьями их назвать нельзя.
          Krasnodar
      2. Serg65 Сегодня, 07:10
        Цитата: Krasnodar
        Об этом стоит помнить.

        Вы сильно удивитесь, узнав о том, сколько сил приложил КГБ СССР для уничтожения коммунизма в Болгарии и превращение страны в то, что мы видим сейчас.
        Serg65
        1. Krasnodar Сегодня, 07:19
          Цитата: Serg65
          Цитата: Krasnodar
          Об этом стоит помнить.

          Вы сильно удивитесь, узнав о том, сколько сил приложил КГБ СССР для уничтожения коммунизма в Болгарии и превращение страны в то, что мы видим сейчас.

          Таки удивлюсь :)
          И зачем КГБ это было надо?
          Krasnodar
          1. Serg65 Сегодня, 07:45
            Цитата: Krasnodar
            И зачем КГБ это было надо?

            what А зачем КГБ надо было разваливать СССР?
            Или вы думаете что, злым гением Социализма был единолично Горбачёв?
            Из воспоминаний Тодора Живкова "Группировались люди, непосредственно руководимые советской дипломатической миссией. Известные болгарские деятели были „обработаны“ и во время посещений Советского Союза", "Мне было ясно, что в стране группируются люди, которыми руководят прямо из Москвы. Моя карта была бита. Дискредитация меня, изоляция и арест были согласованы с Горбачевым"
            Руководил операцией Посол СССР в Болгарии В.Шарапов. референт Андропова и куратор Горбачёва, оперативное управление осуществляло 5-е управление КГБ под началом генерала Бобкова, который после 92-го года стал формальным начальником охраны и фактическим хозяином Мост-банка, фиктивным хозяином был олигарх Гусинский. hi
            Serg65
            1. Krasnodar Сегодня, 08:24
              Цитата: Serg65
              Цитата: Krasnodar
              И зачем КГБ это было надо?

              what А зачем КГБ надо было разваливать СССР?
              Или вы думаете что, злым гением Социализма был единолично Горбачёв?
              Из воспоминаний Тодора Живкова "Группировались люди, непосредственно руководимые советской дипломатической миссией. Известные болгарские деятели были „обработаны“ и во время посещений Советского Союза", "Мне было ясно, что в стране группируются люди, которыми руководят прямо из Москвы. Моя карта была бита. Дискредитация меня, изоляция и арест были согласованы с Горбачевым"
              Руководил операцией Посол СССР в Болгарии В.Шарапов. референт Андропова и куратор Горбачёва, оперативное управление осуществляло 5-е управление КГБ под началом генерала Бобкова, который после 92-го года стал формальным начальником охраны и фактическим хозяином Мост-банка, фиктивным хозяином был олигарх Гусинский. hi

              СССР развалил не только КГБ и Горбачев, а вся партийная элита - ЦК КПСС и республик - захотели перевести декаденты от власти в материальные ценности - что им и удалось. Вот только зачем было строить козни именно против болгар, которые вместе с монголами не заграница, мне не понять )))
              Krasnodar
              1. Serg65 Сегодня, 08:33
                Цитата: Krasnodar
                Вот только зачем было строить козни именно против болгар, которые вместе с монголами не заграница

                Ну наверное это была плата за счастливое будущее? Поинтересуйтесь списком генералов КГБ в российском бизнесе. Кстати рука ПГУ и 5 управления прослеживается в крахе всех соцстран.
                Serg65
                1. Krasnodar Сегодня, 10:11
                  Цитата: Serg65
                  Цитата: Krasnodar
                  Вот только зачем было строить козни именно против болгар, которые вместе с монголами не заграница

                  Ну наверное это была плата за счастливое будущее? Поинтересуйтесь списком генералов КГБ в российском бизнесе. Кстати рука ПГУ и 5 управления прослеживается в крахе всех соцстран.

                  Рука бывших партийцев и силовиков в бизнесе это не ново. Есть доказанные факты по их участию в крушении социализма в соц странах? :)
                  Я не про показания Хоникеров и прочих, я про конкретные доказательства.
                  Krasnodar
                  1. Serg65 Сегодня, 10:25
                    Цитата: Krasnodar
                    Есть доказанные факты по их участию в крушении социализма в соц странах?

                    А вы, я так понимаю, адвокат? И вам слова всяких там, по одному месту? А если воспоминания участников событий. для вас полный бред, так какие доказательства вы от меня требуете?
                    Serg65
            2. Orionvit Сегодня, 08:42
              Что за бред? КГБ, да будет вам известно, это не самостоятельная вещь в себе, а политическая полиция государства, и должна подчиняется приказам вышестоящего руководства. Так же как армия и милиция. Правда тут может быть "моральная вилка", в ситуации, когда нужно быть верным присяге, или исполнять преступные приказы предателей в руководстве.
              Orionvit
              1. Serg65 Сегодня, 09:18
                Цитата: Orionvit
                КГБ, да будет вам известно, это не самостоятельная вещь в себе, а политическая полиция государства

                laughing Ну в принципе да, так и должно быть....где то....в других странах!
                По последнему десятилетию СССР возникает уйма вопросов....кто планировал и организовал межэтнические столкновения в республиках Закавказья и Ср.Азии? Кто крышевал кружок демократически настроенных экономистов Ленинграда во главе с Чубайсом и ВНИИСИ - откуда вышла целая плеяда новых либералов и Егор Тимурович в том числе? Как умудрился генерал-предатель Калугин стать в 90-м депутатом СССР? И если это работа не КГБ, то чем занимался КГБ в это время????
                Есть в шахматах такой термин "Зрение комбинационное" - так вот этот термин очень хорошо подходит к тем временам! А вы говорите БРЕД wink !
                Serg65
                1. mad Сегодня, 09:52
                  Цитата: Serg65
                  По последнему десятилетию СССР возникает уйма вопросов....кто планировал и организовал межэтнические столкновения в республиках Закавказья и Ср.Азии? Кто крышевал кружок демократически настроенных экономистов Ленинграда во главе с Чубайсом и ВНИИСИ - откуда вышла целая плеяда новых либералов и Егор Тимурович в том числе? Как умудрился генерал-предатель Калугин стать в 90-м депутатом СССР? И если это работа не КГБ, то чем занимался КГБ в это время????

                  Ответ в трех буквах - ЦРУ
                  mad
                  1. Serg65 Сегодня, 10:19
                    Цитата: mad
                    Ответ в трех буквах - ЦРУ

                    laughing good А где был в это время КГБ???
                    Serg65
                    1. mad Сегодня, 10:49
                      Когда в агентах влияния ЦРУ верхушка ЦК КПСС и лично ее Председатель (так и просится Предатель), то КГБ может давать только рекомендации, он всего лишь инструмент. И не забываем всяких Бакатиных назначенных на ключевые должности. Старый способ ЦРУ купить\завербовать верхушку страны и скатить ее в пропасть.
                      mad
                2. Krasnodar Сегодня, 10:13
                  Цитата: Serg65
                  Цитата: Orionvit
                  КГБ, да будет вам известно, это не самостоятельная вещь в себе, а политическая полиция государства

                  laughing Ну в принципе да, так и должно быть....где то....в других странах!
                  По последнему десятилетию СССР возникает уйма вопросов....кто планировал и организовал межэтнические столкновения в республиках Закавказья и Ср.Азии? Кто крышевал кружок демократически настроенных экономистов Ленинграда во главе с Чубайсом и ВНИИСИ - откуда вышла целая плеяда новых либералов и Егор Тимурович в том числе? Как умудрился генерал-предатель Калугин стать в 90-м депутатом СССР? И если это работа не КГБ, то чем занимался КГБ в это время????
                  Есть в шахматах такой термин "Зрение комбинационное" - так вот этот термин очень хорошо подходит к тем временам! А вы говорите БРЕД wink !

                  Замените в Вашем посте акроним КГБ на евреи или масоны и получите очередную конспирологию :)
                  Krasnodar
                  1. Serg65 Сегодня, 10:21
                    Цитата: Krasnodar
                    Замените в Вашем посте акроним КГБ на евреи или масоны и получите очередную конспирологию :)

                    what Ну если вам евреи и масоны по душе, то ваше право менять того на этого!
                    Serg65
        2. серафимамурский Сегодня, 07:36
          А ты откуда знаешь? Сам там работал?
          серафимамурский
          1. Комментарий был удален.
  3. ФЕОДОР Сегодня, 06:46
    Как им из Брюсселя скажут , так и будет ! Майданы они не будут делать ! Кишка тонка .
    ФЕОДОР
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:49
    Я даже знаю квазистрану -прыгалку wassat , жилец которой (жителями их назвать нельзя, они там все тотально гости , ) зарегился на болгарском ресурсе дабы эту провокационную писульку в соцсетях и написулькать fool !!!!!
    Геркулесыч
  5. Uncle Lee Сегодня, 06:52
    настал тот час, когда русофобы будут отстреляны.
    Может и радикально, но действенно И некому будет хаять Россию !
    Uncle Lee
  6. Александр 3 Сегодня, 06:56
    Это провокация. Насильно Россию никто никогда не любил,а уважать заставляли.
    Александр 3
  7. inkass_98 Сегодня, 07:01
    Если бы они готовились реально отстреливать русофобов, то никто бы такие призывы не публиковал в сети в общей группе. Все было бы тихо, в личной переписке как минимум, да и это ненадежно.
    Так что провокация детектед. А сама идея вполне себе здравая, времени убедиться во вреде разрыва отношений с РФ у них было достаточно, а приобщение к ценностям ЕС уже сделало Болгарию одной из самых бедных стран Европы.
    inkass_98
  8. andrewkor Сегодня, 07:11
    Вот до сих пор мне непонятно ,как мог Александр-2й после таких жертв в войне за Балканы и проливы(освобождение болгар сопутствующий фактор) сам инициировать воцарение на болгарский престол немецкой династии?Может пример прабабки был перед глазами?
    andrewkor
    1. Комментарий был удален.
  9. Masya Masya Сегодня, 07:22
    Насильно мил не будешь...
    Masya Masya
  10. серафимамурский Сегодня, 07:34
    Болгары братья ? Чьи? Две мировые войны и в обоих они были на стороне врагов России причём добровольно присоединившимися. Сейчас тоже самое, Болгария в НАТО. Добровольно вошла. Говорят что это власти плохие и политика их против России. А кто эту власть избирает - народ. Следовательно власти проводят политику которая нравится народу. А говорите братья русским . Да не разу не братья!
    серафимамурский
    1. Летучая Мышь Сегодня, 08:25
      Согласен.Болгария всегда была в центре интриг против России.
      Летучая Мышь
  11. Немезида Сегодня, 07:39
    Гость ,который ведет себя в чужом доме,как хозяин,уже не гость,а оккупант,а потому согласен с тем,что русофобов в России быть не должно...В Афганистане 60% пуштунов и никто не сомневается в том,что именно они хозяева Афганистана. Русских в России 84% ...Что там в Болгарии,это дело болгар,а в России давно пора навести порядок....
    Немезида
    1. Orionvit Сегодня, 08:48
      Цитата: Немезида
      Что там в Болгарии,это дело болгар

      Никто не спорит, но осквернять памятники, это последнее дело. Тем более солдатам, проливавшим кровь за освобождение их от турок. Что то я не помню случая, чтобы болгары за Россию кровь проливали. Может им под турками хорошо жилось?
      Orionvit
  12. Лесс Сегодня, 08:03
    Призываем всех болгарских патриотов ликвидировать русофобов! Начинается и охрана российских и советских памятников. Будем ликвидировать физически всех, кто попытается их осквернить, а фотографии их отрезанных голов будут распространены в СМИ.
    Ну зачем же так жестоко... Для начала достаточно морду набить...
    Лесс
  13. Летучая Мышь Сегодня, 08:24
    Пару лет назад,какой-то болгарский политик заявил,надо с России денег получить,за то,что погибло много болгар,во времена боёв на Шипке. Мол,если б не Россия,то турки не трогали бы мирное население.И что интересно,его , этого политика,поддержали некоторые другие.
    Летучая Мышь
  14. MaksoMelan Сегодня, 09:53
    А если появится призыв растреливать русофилов? То там интересно разберательства органами начнутся? Если на русофобском форуме такое появится?
    MaksoMelan
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