В Болгарии предложили "отстреливать русофобов". Провокация или "глас народа"?

Собираем ударную группу людей, имеющих личное огнестрельное оружие. Будьте уверены, что настал тот час, когда русофобы будут отстреляны. Единственно мертвые русофобы не угрожают национальной безопасности Болгарии. Призываем всех болгарских патриотов ликвидировать русофобов! Начинается и охрана российских и советских памятников. Будем ликвидировать физически всех, кто попытается их осквернить, а фотографии их отрезанных голов будут распространены в СМИ.

Болгарские СМИ сообщают о том, что в Болгарии начато расследование в отношении одной из групп в социальной сети Фейсбук. Речь идёт о группе, которая изначально носила название «Болгария и Россия – вместе вовеки». У группы около 65 тыс. подписчиков, что по болгарским меркам – весьма серьёзный результат.Руководство директората по борьбе с организованной преступностью сообщило, что расследование ведётся в связи с тем, что в группе в «Фейсбуке» был опубликован пост, призывающий вести «отстрел русофобов в Болгарии».Речь идёт о посте следующее содержания:Этот пост появился в сети после осквернения знаменитого памятника воину-освободителю в Пловдиве, известного как «Алёша».В самой Болгарии высказывают несколько мнений по этому поводу. Среди них есть и такое, что подобного рода публикация в группе, изначально призывавшей к дружбе между болгарским и российским народами, была сделала в качестве провокации – именно с той целью, чтобы популярная площадка для общения была закрыта болгарскими властями.