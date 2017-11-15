ФБР расследует денежные переводы на счета посольства РФ в США

BuzzFeed вместе с ФБР и Конгрессом расследуют переводы средств, на которые существует Посольство и осуществляет свои функции в строгом соответствии с Венской конвенцией. Фактически, при содействии Citibank, расследуют деятельность Посольства. Это новая американская норма. (...) Журналистам BuzzFeed мы даже благодарны за то, что они раскрыли очередное вопиющее нарушение элементарных норм обращения местных властей с иностранными дипломатическими представительствами. И эта попытка искусственным образом притянуть Россию и Посольство к внутриамериканским разборкам самым позорным образом провалилась.

Американские власти и спецслужбы продолжают упражняться в поисках «русского следа». Дошло до того, что ФБР и Конгресс США объявили о начале расследования денежных переводов, осуществлявшихся на счета российского посольства в Вашингтоне. Соответствующую информацию опубликовал американский портал BuzzFeed. Ссылаясь на сообщение ФБР, портал пишет, что расследование осуществляется в отношении всех осуществлённых переводов в посольство РФ в США – «от Афганистана до Нигерии».Заявлено, что проверка будет осуществлена через Citibank, который и занимается обслуживанием счетов российской дипломатической миссии в Соединённых Штатах.В российском посольстве уже отреагировали на это заявление, отметив, что они не удивлены. Интерфакс привод заявления представителей посольства РФ в США:Фактически речь идёт о вмешательстве властей США в святая святых капиталистического мира – тайну банковских вкладов и банковских операций. Расследуя переводы, осуществлённые в отношении российского посольства, США тем временем полностью игнорируют саму возможность перекрытия каналов финансирования, к примеру, террористов ИГИЛ (*запрещено в РФ) и «Аль-Каиды» (*) на Ближнем Востоке. Банки, обслуживающие игиловцев, ФБР не проверяет. Очередное доказательство связей Вашингтона с террористическими группировками.