10:47 15 ноября

ФБР расследует денежные переводы на счета посольства РФ в США

Американские власти и спецслужбы продолжают упражняться в поисках «русского следа». Дошло до того, что ФБР и Конгресс США объявили о начале расследования денежных переводов, осуществлявшихся на счета российского посольства в Вашингтоне. Соответствующую информацию опубликовал американский портал BuzzFeed. Ссылаясь на сообщение ФБР, портал пишет, что расследование осуществляется в отношении всех осуществлённых переводов в посольство РФ в США – «от Афганистана до Нигерии».

Заявлено, что проверка будет осуществлена через Citibank, который и занимается обслуживанием счетов российской дипломатической миссии в Соединённых Штатах.

ФБР расследует денежные переводы на счета посольства РФ в США



В российском посольстве уже отреагировали на это заявление, отметив, что они не удивлены.

Интерфакс привод заявления представителей посольства РФ в США:
BuzzFeed вместе с ФБР и Конгрессом расследуют переводы средств, на которые существует Посольство и осуществляет свои функции в строгом соответствии с Венской конвенцией. Фактически, при содействии Citibank, расследуют деятельность Посольства. Это новая американская норма. (...) Журналистам BuzzFeed мы даже благодарны за то, что они раскрыли очередное вопиющее нарушение элементарных норм обращения местных властей с иностранными дипломатическими представительствами. И эта попытка искусственным образом притянуть Россию и Посольство к внутриамериканским разборкам самым позорным образом провалилась.


Фактически речь идёт о вмешательстве властей США в святая святых капиталистического мира – тайну банковских вкладов и банковских операций. Расследуя переводы, осуществлённые в отношении российского посольства, США тем временем полностью игнорируют саму возможность перекрытия каналов финансирования, к примеру, террористов ИГИЛ (*запрещено в РФ) и «Аль-Каиды» (*) на Ближнем Востоке. Банки, обслуживающие игиловцев, ФБР не проверяет. Очередное доказательство связей Вашингтона с террористическими группировками.

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 16

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  1. 210окв Сегодня, 06:54
    Я представляю сколько мы им работы подкинули...Пусть трудятся-может и геморроя не будет..
    210окв
    1. Тралл Сегодня, 07:08
      Перевести со счета посольства России на счёт директора ФБР 500$, и дальше расследование будет проводить уже новый директор smile
      Тралл
      1. Владимир16 Сегодня, 07:33
        святая святых капиталистического мира – тайну банковских вкладов и банковских операций.
        Какой бред. Писатель этих строк читателей за прид.урков держит или сам таковой? Все транзакции отслеживаются. В России сейчас даже чеки в рознице фиксируются. Каждая бутылка с алкоголем фиксируется. Происходит планомерное вытеснение наличных именно с целью отслеживания всех денежных потоков.
        Что за дешевый понт?
        Чиновников давно пора поставить под жесткий контроль. Для многих служба стала бизнесом, а по факту - воруют. Если Медведев не может, то тут я с матрасами солидарен. А в остальном матрасы коз.лы.
        Владимир16
      2. Orionvit Сегодня, 08:24
        Цитата: Тралл
        Перевести со счета посольства России на счёт директора ФБР 500$

        Вот вот, Жеглова на их нет. Подкинуть кому надо кошелёк с деньгами, и сразу найдутся методы, "на Костю Сапрыкина". Пусть потом доказывают, что они не агенты Москвы. laughing
        Orionvit
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:00
    Ну, что сказать, я так думаю, что на новый год в Кремль за наш счет нужно тотально пригласить сенат, конгресс фбр, цру и анб -так сказать, "зеркально ответить "! wassat И главное, дальше также заис-кивать перед "парнерами "!!! fool Страну унижают нашу как хотят, а власть то наша вдруг ослепла и оглохла, и не будет никакой адекватной реакции на деле, кроме пустого словесного сотрясения воздуха! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Геркулесыч
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:06
    В российском посольстве уже отреагировали на это заявление, отметив, что они не удивлены.

    Ну хоть на этот раз глупость с недоумением и озабоченности не сморозили.

    Не хватает твердости у нашего МИДа посылать таких проверяльщиков на три буквы.

    Вообще в последнее время на РОССИЮ посыпались удары со всех сторон со стороны западного мира...я еще удивляюсь терпению и выдержке Кремля ...однако тенденция постоянного давления на РОССИЮ продолжается и как это долго будет продолжаться? what
    Выход здесь я вижу только один наращивать свою экономику ...в ней гарантия нашей национальной безопасности...за счет нее мы сможем содержать и мощную армию и одновременно обеспечить благополучие наших граждан...
    это сверх задача для Кремля...

    в противном случае нас будут постоянно гнобить какие нибудь шавки из Польши и Прибалтики.
    Тот же ЛЕХА
  4. Esoteric Сегодня, 07:30
    ФБР расследует ещё и осуществлённые денежные переводы на счета посольства РФ в США

    Вы нам специально подбрасываете эти "новости", чтобы мы возмущались на этот американский беспредел? Да там, в МИДе, такие деньги платят, что на их месте можно было уже "заказать" весь ФБР какой-нибудь триаде... lol
    Esoteric
    1. Голован Джек Сегодня, 07:38
      Цитата: Esoteric
      там, в МИДе, такие деньги платят, что на их месте можно было уже "заказать" весь ФБР какой-нибудь триаде...

      Интересная мысль! belay laughing
      А "заказать ФБР триаде" точно входит в компетенцию МИД? wink
      Голован Джек
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:30
    очередное вопиющее нарушение элементарных норм обращения местных властей с иностранными дипломатическими представительствами

    Нарушение этих "элементарных норм" со стороны Сша на каждом шагу. Что с этим делать, вот в чем вопрос. Продолжать осуждать, выражать обеспокоенность или все таки действовать так же как они - отодвинуть в сторону на время нормы морали и права.
    rotmistr60
  6. iliitchitch Сегодня, 07:31
    Переводы В посольство . И о чём это скажет , интересно ? Просто г.. надо показать своё в очередной раз , вот и всё . Тупая склочная чувырла , эта америка .
    iliitchitch
  7. andrewkor Сегодня, 07:34
    Почему то я не удивлён?Маразм зашкаливает!американцы наплевали на все международные нормы и законы,тем хуже для этих законов!
    andrewkor
  8. kartalovkolya Сегодня, 08:33
    Ну что господа хорошие,диагноз подтверждается: шизофрения в США принимает глобальный характер,а ведь предупреждали их бестолковых к чему приводят идеи о собственной исключительности! Эдак они сами себя "исключат" ...
    kartalovkolya
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:48
      kartalovkolya Сегодня, 08:33 ...Эдак они сами себя "исключат" ...

      ... погружение мерикатосного титаника идёт полным ходом...скоро оркестр сыграет - и бай-бай... wassat
      a.s.zzz888
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 08:45
    ...мерикатосы наперегонки с укрокаклами сходят с ума... bully
    a.s.zzz888
    1. Vard Сегодня, 09:10
      Хьюстон... у нас проблемы... едет крыша...
      Vard
  10. mikh-korsakov Сегодня, 09:33
    Обличать, не означает отвечать. Жалобы не остановят наглеца!
    mikh-korsakov
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