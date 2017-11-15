10:51 15 ноября

Конгрессмены США выделяют $ 58 млн на новую крылатую ракету

Нижняя палата Конгресса США одобрила выделение $58 млн на противодействие России, которая, по мнению Вашингтона, нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС.



Документ поддержан большинством конгрессменов.


Согласно пояснительной записке, законопроектом «предусмотрены значительные меры в связи с нарушениями Россией Договора о РСМД, включая выделение $58 млн на разработку военных вариантов», которые будут «противопоставлены российским средствам, развернутым в нарушение договора».

Парламентарии настаивают на разработке Соединенными Штатами крылатых ракет наземного базирования, но не в нарушение соглашения. Также, авторы требуют применения санкций в отношении Москвы «за допущенные нарушения различных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями».

В самом проекте указывается, что «в свете нарушения Российской Федерацией Договора о РСМД» Соединенные Штаты «имеют легальное право приостановить его выполнение в целом», или же отказаться о применения ряда статей.

Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение Сената. Ранее документ был согласован обеими палатами, поэтому нет сомнений в том, что он будет принят.

Вашингтон впервые обвинили Москву в нарушении ДРСМД еще в июле 2014-го. Затем США неоднократно повторяли это утверждение. Москва выражала категорическое несогласие, отмечая, что в заявлениях американской стороны нет конкретики. Кроме того, Россия выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:43
    Кроме того, Россия выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.
    Коллеги все договорённости с США рухнули.И нужно о них забыть.Мы вступаем в эру "каждый за себя" и "кто сильнее тот и прав" и хватит по этому поводу иллюзии питать.
    Наблюдатель2014
    1. dik-nsk Сегодня, 09:46
      да этот баянище уже неделю-вторую гуляет.. что такое 58 мультов? смех.. к тому же договор не запрещает "разработку", он запрещает "испытания"
      dik-nsk
      1. Wedmak Сегодня, 10:42
        Это не смех. Это значит, что такие ракеты уже есть. Только мишенями называются.
        Wedmak
    2. RASKAT Сегодня, 09:49
      А мне кажется это очередной распил. Что такое в Америке 58 млн? Этого хватит только мультик какой нибудь снять или подготовить доклад. Вот посмотрите, мне так кажется. Хотя бесспорно тенденция пугающая.
      RASKAT
    3. Зяблицев Сегодня, 09:50
      Есть подозрение, что они всего лишь легализуют 58 млн.долларов - которые уже успешно разбазарины под очередную страшилку про Россию! Они могли эти бабки отдать ИГИЛ, а сейчас их нужно немного помыть...
      Зяблицев
      1. Джедай Сегодня, 09:57
        hi Да, очень похоже на легализацию средств, освоенных "задним числом". Но здесь и какие-то другие цели...
        Джедай
        1. с-т Petrov Сегодня, 10:40
          58 миллионов это за какой нибудь фильм голивудскому шуту выплачивают
          с-т Petrov
          1. Джедай Сегодня, 10:48
            Да, на такую сумму приличный "идеологически выдержанный" фильм о злых русских в Голливуде не снимешь - аппетиты не те.
            Джедай
    4. Лопатов Сегодня, 10:46
      Цитата: Наблюдатель2014
      все договорённости с США рухнули.

      Да ладно..
      Американцы уже очень давно показали себя абсолютно недоговороспособными.
      Лопатов
  2. Logall Сегодня, 09:43
    58 миллионов доллоров это очень мало! Даже по нашим меркам, по меркам России! Это им так, только специалистов разыскать... А на переговоры с этими специалистами ещё миллионов сто нужно...
    Logall
    1. Клебер Сегодня, 09:46
      Это всего лишь попытка спровоцировать Россию на разрыв Договора о РСМД, чтоб самим не пачкаться.
      Клебер
      1. Идущий Сегодня, 09:48
        Вот - вот это больше смахивает на провокационные действия , а не на программу создания ракеты.
        Идущий
    2. Джедай Сегодня, 09:58
      Все эти действия США могут иметь двойное, а то и тройное дно.
      Джедай
    3. alexmach Сегодня, 10:30
      А зачем им кого-то разыскивать? У них же есть тот же самый Томагавк, осталось только развернуть их в наземном варианте базирования.
      alexmach
      1. Лопатов Сегодня, 10:40
        Цитата: alexmach
        У них же есть тот же самый Томагавк, осталось только развернуть их в наземном варианте базирования.

        Это бессмысленно.
        Лопатов
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 09:49
    что «в свете нарушения Российской Федерацией Договора о РСМД» Соединенные Штаты «имеют легальное право приостановить его выполнение в целом», или же отказаться о применения ряда статей
    .... повод и причина продолжать гонку вооружения...
    a.s.zzz888
  4. kursk87 Сегодня, 09:55
    Американцы никогда не соблюдают никаких договоренностей и действуют так как выгодно им самим. Миром правит грубая сила.
    kursk87
  5. Громобой Сегодня, 10:20
    Адаптируют к сухопутному варианту и будет такая ракета.
    Громобой
  6. лысова Сегодня, 10:22
    58 млн. - на новую крылатую ракету good - только её сначала сделать надо, а перед этим бестолковкой " чуть - чуть" подумать. Да плевали,вы, на все договора всегда, давно бы сделали, если б смогли. Ну а из бюджета , как деньги не тянуть.
    лысова
  7. павлентий Сегодня, 10:31
    Мало чего-то...
    павлентий
  8. Старый26 Сегодня, 10:44
    Цитата: лысова
    58 млн. - на новую крылатую ракету good - только её сначала сделать надо, а перед этим бестолковкой " чуть - чуть" подумать. Да плевали,вы, на все договора всегда, давно бы сделали, если б смогли. Ну а из бюджета , как деньги не тянуть.

    Если смотреть дословный перевод этой "страшилки", то там речь даже не идет о "железе", то есть о разработке ракеты. Речь идет о "разработке концепции". То есть напишут гору бумаг, защитят несколько диссертаций на звания "Доктор права" или "политологии" и на этом все завершится

    Цитата: Громобой
    Адаптируют к сухопутному варианту и будет такая ракета.

    Ракету можно даже не адаптировать, а использовать те, что есть сейчас. Но какой в них смысл, когда на них нет зарядов. Все ядерные заряды "Томогавков" и "гриффонов" утилизированы ЕМНИп году так в 2009, Из ракет воздушного базирования более половины переделаны в конвенциальные, а заряды использованы в других боеприпасах.
    Старый26
  9. rotmistr60 Сегодня, 10:45
    58 млн.

    Лиха беда-начало. Сегодня 58 млн., завтра - 58 млрд. Не зря же с 2014 обвиняют Россию в нарушениях. "Деньги, деньги давай..." ("12 стульев").
    rotmistr60
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