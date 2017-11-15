Конгрессмены США выделяют $ 58 млн на новую крылатую ракету
Нижняя палата Конгресса США одобрила выделение $58 млн на противодействие России, которая, по мнению Вашингтона, нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС.
Документ поддержан большинством конгрессменов.
Согласно пояснительной записке, законопроектом «предусмотрены значительные меры в связи с нарушениями Россией Договора о РСМД, включая выделение $58 млн на разработку военных вариантов», которые будут «противопоставлены российским средствам, развернутым в нарушение договора».
Парламентарии настаивают на разработке Соединенными Штатами крылатых ракет наземного базирования, но не в нарушение соглашения. Также, авторы требуют применения санкций в отношении Москвы «за допущенные нарушения различных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями».
В самом проекте указывается, что «в свете нарушения Российской Федерацией Договора о РСМД» Соединенные Штаты «имеют легальное право приостановить его выполнение в целом», или же отказаться о применения ряда статей.
Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение Сената. Ранее документ был согласован обеими палатами, поэтому нет сомнений в том, что он будет принят.
Вашингтон впервые обвинили Москву в нарушении ДРСМД еще в июле 2014-го. Затем США неоднократно повторяли это утверждение. Москва выражала категорическое несогласие, отмечая, что в заявлениях американской стороны нет конкретики. Кроме того, Россия выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.
Документ поддержан большинством конгрессменов.
Согласно пояснительной записке, законопроектом «предусмотрены значительные меры в связи с нарушениями Россией Договора о РСМД, включая выделение $58 млн на разработку военных вариантов», которые будут «противопоставлены российским средствам, развернутым в нарушение договора».
Парламентарии настаивают на разработке Соединенными Штатами крылатых ракет наземного базирования, но не в нарушение соглашения. Также, авторы требуют применения санкций в отношении Москвы «за допущенные нарушения различных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями».
В самом проекте указывается, что «в свете нарушения Российской Федерацией Договора о РСМД» Соединенные Штаты «имеют легальное право приостановить его выполнение в целом», или же отказаться о применения ряда статей.
Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение Сената. Ранее документ был согласован обеими палатами, поэтому нет сомнений в том, что он будет принят.
Вашингтон впервые обвинили Москву в нарушении ДРСМД еще в июле 2014-го. Затем США неоднократно повторяли это утверждение. Москва выражала категорическое несогласие, отмечая, что в заявлениях американской стороны нет конкретики. Кроме того, Россия выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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