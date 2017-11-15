Российский ЦБ создал «пирамиду»: Минфин США готовится убить рубль

Эксперты не раз предупреждали, что безответственная политика российского ЦБ может привести к тому, что финансовый рынок страны накроет "идеальный шторм". Ситуация с госдолгом России сейчас такова, что более 30% от общего его объема находится в руках западных стран. Если Минфин США примет решение о запрете вложений в российские ценные бумаги, нерезиденты начнут масштабный слив ОФЗ, что может вмиг убить российский рубль.