10:45 15 ноября

Российский ЦБ создал «пирамиду»: Минфин США готовится убить рубль

Эксперты не раз предупреждали, что безответственная политика российского ЦБ может привести к тому, что финансовый рынок страны накроет "идеальный шторм". Ситуация с госдолгом России сейчас такова, что более 30% от общего его объема находится в руках западных стран. Если Минфин США примет решение о запрете вложений в российские ценные бумаги, нерезиденты начнут масштабный слив ОФЗ, что может вмиг убить российский рубль.




0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ADmA_RUS Сегодня, 10:29
    Что за бредятина?
    ADmA_RUS
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:45
      ADmA_RUS
      Что за бредятина?
      Действительно бредятина.Жути нагоняют чтобы курс рубля не повысился.Нефть за 60уё .Зерна больше всех собираем.Мясо своё .Уже на экспорт фигачат.Становится очень тяжело оправдывать заниженный курс рубля .Вот и публикуют через день этот бред.
      Наблюдатель2014
  2. solzh Сегодня, 10:43
    Очередная либеральная бредятина.
    solzh
Картина дня